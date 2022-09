FÚNEBRES | 10 de septiembre de 2022

09/09/2022 - 23:00 Funebres

- Juan Miguel Eduardo López

- Juan Carlos Coronel

- Dora Elsa Escalada (La Banda)

- Selva del Rosario Bravo (Dpto. Sarmiento)

- José Luis Orieta

- Dora Raquel Núñez

- Francisca Soraide Galván





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Arq. MARIO LÓPEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/9/22 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Arq. Mario López, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.





INVITACIÓN A MISA

VALERIA ALEJANDRA ROJAS (Pitu)

q.e.p.d. 10/9/08.

Mi ángel Pimpollo, aunque pasen los años en todo momento sentimos tu presencia, tus ocurrencias en estos catorce años que nos faltan físicamente. En cada encuentro de familia se te menciona como si hubieras ido de viaje y que al otro día vuelves. Pero estás con nuestro Padre celestial que nos cobija y nos protege en nuestro diario vivir. Por siempre mi Pimpollo amada.

Tus padres Josefina y Marcelo, tus hermanos María José, Carolina, Carlitos y Joaquín, tu hermano político Carlos, tus sobrinos Maxi, Facu, Francisco, Josefina, Luca, Santi, Felipe, Gaspar, Bauti, Pía y tu sobrina nieta Zoe. Invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs.









INVITACIÓN A MISA

(Presbítero) MIGUEL ÁNGEL ABDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/ 22 y espera la resurrección.

“En esto consiste la vida eterna: en conocerte a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy; para que contemplen mi gloria, porque me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo “(Jn 17, 3.24).

Sus hermanos Carlos Jorge y Gabi, José Luis y Judith, Jesús Octavio y Teresita, María Inés y Marcelo, Pablo Abel Abdo, sobrinos y demás familiares, y su comunidad de la Pquia. Santísimo Sacramento, invitan a la Santa Misa que se celebrará hoy a las 19 hs. en el templo parroquial sito en calle 14 y 105 del Bº Borges, con motivo de cumplirse 3 meses de felicidad eterna en el cielo, junto a Nuestro Señor Jesucristo.









CUEVAS PEÑA DE PEÑA, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa de Dios, acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

FIGUEROA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Personal del jardín de Infantes Nº 92 Estrellita Azul acompaña a la Sra. Vicedirectora y a toda la familia en estos momentos de tanto dolor y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Sonia Grillo y su hija Martina Paoletti, acompañan a Gladys, Juan y Francisco en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Nos vamos físicamente de este mundo pero quedarás en nuestro recuerdo como el tío y el cuñado que siempre estuvo al lado nuestro. Sus cuñados Julio y Pinky, sus sobrinos María y Sofía Moreno, sus nietos Josefina y Lisandro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. El consejo directivo, profesores, personal de secretaria y personal de maestranza del colegio Absalón Rojas participan el fallecimiento de la mamá del Prof. Alberto Unzaga y lo acompañan en tan doloroso y triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. El Departamento de Ciencias Naturales del colegio Absalón Rojas participa el fallecimiento del papá de nuestro compañero Alberto y lo acompañan como así también a toda su familia en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, RAMONA CELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Ex compañeros de la Esc. Norml Jose B. Gorostiaga de su hijo Alberto Unsaga compartimos tu dolor por la perdida de tu madre. Chini, Lilian, Carmen, Loreley, Kuki, Norma, Gladis, Toty, Nelli, Emilse, Cristina, Bety, Elena .J Carlos, Ramon.

GRAU, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá". Cali, Lidia, Jorge, Fabiana Vittar y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto y Chocha en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Tintina.

GRAU, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. "Señor está presente a ti, recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz eterna. La comisión vecinal y socios del Bº Independencia, acompañan a la Sra. presidenta Norma de Sauco y flia, por el fallecimiento de su querida madre, elevemos oraciones a su memoria.

GRAU, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Gringa Abad, sus hijos Susana Vittar Abad y Gustavo Vittar Abad y familia acompañan en el dolor de esta pérdida irreparable a sus hijos Roberto y Norma, hijos pol., Cristina y Rubén, nietos, bisnietos y demás familiares con sentido pesar. Ruegan una oración en su recordada memoria.

LASBAINES, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22||. Norah G. Agüero Echegaray, su hija Ximena Rizo Patrón, nietos acompañan a su familia con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN DE FERREYRA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Su sobrina Dominga Leguizamón, sus hijas Claudia Cáceres y sus hijos Martín y Roxana Cáceres Leguizamón participan el fallecimiento de su querida tía. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, JUAN MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Sus hijos: Andrea y Marcelo Lopez, sus hijos políticos: Leo y Cristian y su nieto: Matías, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NÚÑEZ, DORA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su hija Irma, h. pol. José, Luis, hnos. Carlos Beto, sobrinos, Facundo, Susana, Pedro, Claudia, Silvia Gustavo, Lorena, Exequiel y sobrinos nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Nuñez .Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

NÚÑEZ, DORA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Con profundo pesar participamos el fallecimiento de la querida Dorita y acompañan en el dolor a su adorada hija Negrita que la extrañara por siempre, a su hermano Carlos y sobrinas. Elevamos oraciones por su eterna memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de los Núñez Dpto. Rio Hondo. Flia Maldonado.

ORIETA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su esposa Ada Rosa, hijos Juan José, Luis, Dante, Ada Romina, nietos Agustina, Angeles, Natalia, Juan I., Daniel, Trinidad, Gabriel, bisnietos Benicio, Leonel, partic. su fallec., sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio La Piedad, casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|.Tere Castro, Caio Lugones y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Poro. Se ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín y Eugenia; Valentín y Carla; Agustín y Soledad; Martín y María Arce participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Remo Terzano y flia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Dr. Bernardo Villegas, María Claudia Azar e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Porota y acompañan a toda su familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Manuel Aznarez su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Hugo y familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|.María Angélica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas flias participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan doloroso momento.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|.Querida Porota, siempre he recordado cuando íbamos a gimnasia y también a cenar, eras una excelente persona y gran amiga, al enterarme de tu partida he sentido un dolor muy grande ,condolencias a su familia. Marisa Yachelini y Dr. Pedro Yachelini.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Lamentamos la pérdida de la estimada Porota, nuestras condolencias a toda la familia. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini de Catella y familia.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus amigos María Eugenia Ruiz Taboada y sus hijos Santiago, María José, Luis Gonzalo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





GÓMEZ, ANÍBAL (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/17|.Hoy hace 5 años de tu partida, no se le encuentra significado entre dolor y angustia de tu partida, se te extraña a todo momento, se te recuerda. Viejo querido, siempre vivirás en nuestros corazones. Sus hijos, nietos, hijos políticos, bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita de Casia.

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas, Valentín, Lucy y Viky; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys, Carlos y Liz demás fliares. invitan a la misa que se oficiará el sabado 10/9 a las 20 hs en iglesia Catedral al cumplirse 8 años de su partida la casa del Señor.





AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Su hijo político Dr. César Agüero y sus nietos Franco y Matías Agüero Auhatt, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Sus sobrinos Horacio Harry y Carlos Martín, participan su fallecimiento y acompañan a su primo Nardo Luis Auhatt y flia. Que brille para él la luz que no tiene fin,

AUHATT, NARDO REGALADO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Mery Olivera e hijos: Cecilia, Lourdes, Dante y Georgina Loto, sus nietos, participan su fallecimiento. Brille para él la luz perpetua.





CATÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Viviras en el corazon de tu flia. Ex compañeras de Emilse Chaparro e hijos de la Esc. Normal Jose B Gorostiaga Lilian, Bety, Chini, kuki, Loreley, Norma, Toti, Elena,Gladis, Nelli, Cristina, Carmen, Ramon y Juan Carlos.

ESCALADA, DORA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su hija Yesica Sauco, sus nieta y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia cob, Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





BRAVO, SELVA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su hijo Jose Luis Gerez sus amigos Cristina Ibañez , Juan Bensi sus vecinos Carlos Maguna, Lidia Larrea, Susana y Ana Montenegro, Tere Gallardo y flia sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garsa dto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su esposa Elva Sández, sus hijos Luciana, Johana, Ana, Fernanda, su nieto Joel, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio El Zanjón, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESCOBAR, LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Sus hijos: Luciana, Fabián, Jessica y Guillermo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán cremados hoy a las 9 hs. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ESCOBAR, LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Elvio Ávila, esposa Nilda e hijas Gabriela, Fernanda, Érika y Alberto Manlla participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GALVÁN, FRANCISCA SORAIDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Sus hijos Nahuel, Antonio Braulio, Segundo, Lidia, Esther Carrizo, nietos, h. pol Livia del Valle Leguizamón, Mabel Beatriz Sayago y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inumados en el cement. de Los Nuñez. SERV Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL





CÁCERES, IRMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/22 y espera la resurrección|. Al cumplirse un mes de tu partida al reino celestial, te seguimos recordando con mucho amor y extrañando tu compañía. Tus hijos Ariel y Alejando, tu nieta Judith, tu compañero Alcides, tu nuera Cristina, tus hijos de corazón Piru, Pedro, Karina y tus nietos del corazón Melina y Santiago. Invitamos a la misa a familiares, amigos y vecinos a realizarse el día de hoy a las 19hs en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.