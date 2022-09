FÚNEBRES | 11 de septiembre de 2022

10/09/2022 - 21:04 Funebres

- Marcos Andrés Andrada (Loreto)

- Josefina Ruiz

- Carlos Eduardo Castillo

- Nilda del Valle Gallo (La Banda)

- Alda Marina Jaimez (Dpto. Alberdi)

- Lucio Almaraz (Dpto. Figueroa)

- Marcelo Alejandro Amor





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO CUEVAS PEÑA DE PEÑA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 4/9/22 y espera la resurrección.

Familias de Roberto, Alicia y Ricardo Molinari participan su fallecimiento y acompañan a Caty, Rufi y Ángel en este gran dolor.





INVITACIÓN A MISA

VICTORIA CORONEL DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/08 y espera la resurrección.

Su hijo Víctor Luna, su hija política Susy y nieta Emilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse 14 años de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

RAÚL IBÁÑEZ - MERCEDES IBÁÑEZ - RAUL DEL C. IBAÑEZ (H)

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 11/9/06 - 6/7/06 - 29/5/21 y esperan la resurrección.





“El Señor se nutre de lo mejor, por eso los ha elegido a ustedes para llevarlos a la Casa Celestial, donde no hay lágrimas, ni dolor, solo alegría y canto de los pájaros y una luz eterna que nos iluminará siempre y descanso eterno para sus almas”.





Sus hijos Carmen, Marta, Ana María, h. pol. Dante y Carola y sus queridos nietitos e hijitos Camilita y Julito Ibáñez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 16 años y 1 año de sus respectivos fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

PORFIDIO QUIÑONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/10 y espera la resurrección.

Su esposa Juana, su hija Noemí, su nieta Valentina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia La Piedad, con motivo de cumplirse 12 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

DANIEL GERMÁN SORIA VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/17 y espera la resurrección.

“Hijo mío, desde que te fuiste con Dios, la vida ya no es igual, solo recuerdos que no abrazan, no besan. Te amamos y extrañamos todos los días. Que Dios te tenga en su gloria”. Sus padres, hermanos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Ntra. Señora de la Piedad, Bº Sarmiento, al cumplirse cinco años de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

DUILIO OMAR CARRASCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 02/9/22 y espera la resurrección.

Su esposa Cristina Ledesma, sus hijos María Belén y Martín Carrasco agradecen las atenciones recibidas por la familia Sarquiz, a las Empresa Mijovi y Safico, a organismos oficiales de la ciudad de Fernández, compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que acompañaron en tan doloroso e inesperado momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, para pedir por su eterno descanso.





RECORDATORIO

HUGO RAMÓN LEGUIZAMÓN (PIRULO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/19 y espera la resurrección.





"Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma, papá."

Su esposa Margarita, sus hijas Carmen y Karina, su yerno Kily y su nieto Sión, ruegan una oración en su memoria.





AMOR, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Su padre Marcelo, sus hermanos Jorge, Gisela, Sabrina, Cristian, Daiana, su abuela Marga, primos, compañeros de escuela y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 15 hs en el cementerio el zanjón .Cob Caruso Cia Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BERNAL, ESTELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Su esposo Juan Carlos, hijos, cuñados, sobrinos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados el 12/09. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

CASTILLO, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Su esposa Marta, su hija Natalia, hijo político Gustavo, nietos, hermanos Manuel, Roberto, Victor y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio el Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JUAN MIGUEL EDUARDO (PETTY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. Su hermano político Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia Angela Pérez, sus sobrinos Angel, Verito, Carlitos y Juan José Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RUIZ, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus hijos Natalia, Maria, Alejandro, Julieta, Nicolás, hijos políticos Roxana, Rubén, Cristian,nietos Joaquín, Lara, Tiziano,Renata, Matilda, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Los amigos de sus hijos Rafael Bonacina, Josefina Santillán junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias acompañan en estos difíciles momentos de dolor por la pérdida de la querida Porota. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot; Victoria Zavalia y Alejandro Savastano y Benjamin Zavalia , acompañan con mucho cariño a toda la flia en este momento de dolor y elevan oraciones en la memoria de la tan querida Porota.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. José Ricardo Jiménez (H), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Silvia, Piquina, Pedro, Hugo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Edith Bonacina de Sabouret y sus hijos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento elevando oraciones a la memoria de la querida Porota.

SPITALE DE LINES, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/22|. Raúl Sabouret, su esposa Cristina Zavalia de Sabouret y sus hijos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan sus hijos Pedro, Piquina y Silvia en este duro momento elevando oraciones a su memoria.





CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|."La vida de los que en ti creemos Señor, no termina; se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansion eterna en el Cielo". Su esposa Adelma, su hijo Luis Alberto, sus nietos hermanas y hermanos politicos, sobrinos y ahijados, invitan a la misa en su memoria que se oficiará el 11/9/22 a las 20 hs. en la parroquia La Piedad. al cumplirse 8 años de su partida . Se ruega oraciones en su memoria.





GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Amada hermana: desde la tierra al cielo te digo: ¡Feliz día maestra! Hoy es tu día y el mío también, si estuvieras aquí, estaríamos festejando como otrora, cuando nos reuníamos con tanta alegría en acto de camaradería con nuestras compañeras, para festejar en este día tan especial "Día del Maestro" y repartirnos regalos, ¡que días felices! Que pasamos, pero hoy que, todo se terminó, estás tan lejos y tan cerca a la vez, tu recuerdo siempre vive en mí y más aún en los momentos difíciles donde me toca actuar, y sé que nunca me desamparas. Como educacionista fuiste un ejemplo digno de imitar, donde te tocó actuar, como debe ser todo maestro que se precie de tal, tus sentimientos cristianos te sirvieron para actuar generosamente y tender una mano a quien lo necesitaba sin esperar nada a cambio, como maestra de campo, sufriste mucho por los montes de Santiago sembrando el abecedario en esas mentes vírgenes de la niñez Santiagueña que necesitaban luz para sus ojos y sus mentes, lo llevaste como norte a aquel maestro Sanjuanino Don Domingo Faustino Sarmiento que decía "que la ignorancia es atrevida" y cuánta razón encerraban sus palabras sabias y eternas, ya que una persona sin educación, no es nada, no tiene armas para luchar y defenderse y lo estamos viendo diariamente, por eso vos siempre ponías el acento en la Educación, porque esta palabra abarca todo, jamás querías faltar a tu Escuela, porque los alumnos iban a perder un eslabón de la cadena de la enseñanza, tu responsabilidad estaba en todo momento y en todo sentido y lo hacías con alegría, buena compañera, respetuosa, cumplías con la reglamentación en vigencia en todo momento practicabas el comportamiento humano, eras una maestra muy evolucionada, sin duda allá en el cielo, seguirás enseñando a los ángeles que te rodean. Es para ti este recordatorio, es mi pequeño obsequio desde el fondo de mi alma lleno de respeto y cariño, al imaginarte junto a tus niños con sus guardapolvos inmaculados, caen de mis ojos muchas lágrimas inundadas de luz y cariño. Tiembla hoy mi voz, porque se siente humilde para poder decirte una poesía, siento que es poco todo lo que expreso, ¡no alcanzan las palabras todavía! Y entonces ¡Oh maestra, que guías con luz el paso nuevo, te dejo en estas sencillas palabras, lo mucho que te debo! ¡Feliz día del Maestro!, te amo hermana. Tu colega y hermana Farides E. Gómez de Orieta.





GALLO, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus sobrinas Beba y Norma, sobrina nieta Gabriela, Mariela, sobrinos bisnietos Angel, Guadalupe y Cecilia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Mutual La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

GEREZ, WALTER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus padres Dardo Orlando Gerez y Dora Elena Paz (Cachi), sus hermanos Claudia Anabel, Paola, Claudio y sus respectivas familias lloran desconsoladamente la partida de Walter para su morada definitiva junto a Dios.

GEREZ, WALTER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus tíos Daniel Ricardo Paz y Nora Gilardi, sus hijos Augusto, Meli y Ornella participan con profundo dolor la partida de su primer sobrino hacia el infinito celestial.

GEREZ, WALTER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus tíos Paz, Olga, Susana, Negro, Cacho, Alberto, Ana María, Emilio, Dany, Viviana, Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Padre Celestial.

GEREZ, WALTER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus desconsolados tíos Ángel Greco y Olga Elisa Paz, sus hijos Fernando, Sebastián, Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de su sobrino hacia su definitiva morada. Descansa en paz querido Walter.





ALMARAZ, LUCIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Su esposa Jacinta, sus hijos Analia, Tita, Raquel, Luis, Flavia, Gabriela y José, sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de El Pirucho (Figueroa). Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel: 385-5357628.

ANDRADA, MARCOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el10/9/22|. Sus padres Blanca, Hugo, sus hermanos Cecilia, Mauricio, Cristian, Luis, Juanjo, sus abuelos Roberto, Juan, cuñados, sobrinos Mailen, Brian, Ulises y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ESCOBAR, LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/22|. "El que cree en Mí, aunque muera vivirá",( Juan 11:25). Personal Directivo, Docentes, Maestranza, Alumnos y Comunidad Educativa en general de la Escuela Nº 345 y Jardín de Infantes Nº 251 de El Porvenir, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de su compañera Jessica Escobar Torres. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

JAIMEZ, ALDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus hijias Maria y Romina, h. pol. José, nietos, nietos pol. bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Zonal Libertad, Dpto. Alberdi. SERVICIO REALIZADO POR ANTONIO GUBAIRA HNOS .

JAIMEZ, JULIA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/22|. Participa Escuela 653 "Bartolomé Escobar" El Fisco de Fátima Dpto. Jiménez personal directivo y docente de la madre de la compañera Candy Jaimez y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.