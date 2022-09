FÚNEBRES | 13 de septiembre de 2022

13/09/2022 - 04:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/09/2022

Rubén Darío Artaza

Elba del Valle Galván (La Banda)

Julia González (La Brea - Figueroa)

Olga Graciela Díaz Cesoni de Ibarra (La Banda)

María Ángela Ramona Gómez (Fernández)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IGNACIA JUSTINIANA ALBORNOZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/09/22 en Mar del

Plata y espera la resurrección.

Tus hermanos, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor. Te recordaremos siempre y se llena nuestra alma de gozo por todo lo compartido. Sus restos serán recibidos en Pedro Giachino Nº 278 Villa Balnearia, horario a confirmar en el día de hoy. Las Termas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA GONZÁLEZ DE PRADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA GONZÁLEZ DE PRADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/9/22 y espera la resurrección.

El senador Nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL JOSÉ JALAF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/22 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, Distrito Sgo. del Estero, Don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ROSARIO CUEVA PEÑA DE PEÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/9/22 y espera la resurrección.

Su familia agradece profundamente a todos los familiares, amigos, vecinos, Legión de María, Grupo de Oración Casa de Dios y Centro Amigos del Ciego por sus muestras de cariño y sentimientos de pesar ante su partida e invitan a la misa que con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento se celebrará en la parroquia San José del Bº Belgrano el día 14 de Setiembre a las 20 hs.













INVITACIÓN A MISA

NORMA ESTELA DEL VALLE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/22 y espera la resurrección.

Quien pasó por nuestra vida haciendo de ella un sendero de luz, ha de resplandecer para siempre en el corazón de los que la amamos.

Sus hijos Daniel, Silvia y Josefina, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse el miércoles 14/9 en Catedral Basílica a las 20 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

SELVA AZUCENA OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/22 y espera la resurrección.

“Los que amamos no se van nunca, caminan a nuestro lado todos los días, invisibles, pero siempre cercanos, amados, extrañados… Descansa en paz hermana querida. Sus hermanos Juana y Amado Llugdar; Rafa y Elena Santillán; Ercilia y Mauro Ybáñez; Ramón y Marta Albornoz, sus sobrinos Luis y Susy Ovejero; Marizu y Mauri Ybañez; Ale y Belén Llugdar, Marce G. y Emi y Miki Ovejero, sobrinos políticos y sobrinos nietos agradecen: al Instituto de

Cardiología; a los doctores: Santiago Coroleu, Martín Pérez, Juan Carlos Díaz Fernández, Sergio Beltrán y Eugenio Manzur, a los médicos y enfermeros de terapia intensiva de dicho centro de salud, a la obra social de Luz y Fuerza (OSFATLyF), de manera muy especial a la Sra. María Alejandra Roldán de Prieto y al Sr. Ernesto Díaz, a la Sra. Amanda Juárez, a nuestra hermana de corazón Sra. Liliana Gallo de Gómez y familia, a vecinos, amigos y a todas las personas que nos acompañaron en este doloroso momento, nuestro más sincero y eterno agradecimiento. Dios los bendiga. Se invita a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





INVITACION A MISA

JOSÉ MIGUEL ATÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/16 y espera la resurrección.

“Con tu amor de padre, sembraste en nuestros corazones, bondad, honestidad y fortaleza para afrontar los momentos tan difíciles que nos toca vivir, eternamente estarás con nosotros”.

Su esposa Angélica Aguilar, sus hijos José y Rita Atía, sus nietos Gabriel y Gabriela Atía y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse 6 años de su partida al Reino Celestial, hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.





INVITACION A MISA

LUIS ERNESTO VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida hacia el Señor, tus padres, hermanos, esposa, hijos, sobrinos, amigos y vecinos queremos honrar su memoria y recordar su paso por esta vida, que vivirá eternamente en nuestros corazones, que en paz descanse. Invitan

a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.





RECORDATORIO

EDUARDO WASHINTON GUTIÉRREZ – AMBROCIO ERNESTO GUTIÉRREZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 31/8/12 y el 13/9/19 y esperan la resurrección.

“Que el Señor los tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ustedes, la luz que no tiene fin”. Su madre Yolanda, sus hermanos Manuel, Pirulo y Valeria y demás familiares lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.





RECORDATORIO

AMBROCIO ERNESTO GUTIÉRREZ (Cachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/19 y espera la resurrección.

“A tres años de tu partida al Reino Celestial, lo recordamos con una sonrisa, una palabra y siempre presente en nuestros corazones. Elevamos oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma”. Su esposa Perla, sus hijos Ernesto, Sergio, Andrea, Natalia e hijos políticos Andrea, Marcelo y Carlos, sus nietos Camila, Lautaro, Loana y Juan Cruz que te recordarán con cariño.





















INVITACION A MISA

NICOLÁS MAMERTO CHECA





(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/08/2022 y espera su resurrección.

Al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial, sus hijos Nicki y Julio, sus nueras Luisa y Alejandra, sus nietos Agustín, Julito y Lucía invitan a la misa para rogar por su eterno descanso a celebrarse hoy martes a las 20 hs en la Parroquia San José de Belgrano.





INVITACIÓN A MISA

JULIO RICARDO BRIDOUX

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

A un año de tu partida, nos queda una gran tristeza y un profundo dolor. Sabemos que nos acompañas, nos das fuerza, protección y nos guías como siempre lo hacías para seguir adelante en la vida. Vivirás eternamente en el corazón de cada uno de nosotros. Te extrañamos y te recordamos con mucho cariño y pedimos a Dios que tu alma descanse en paz. Nuestro recuerdo y amor eterno para vos siempre. Su esposa Martha y sus hijos María Eugenia, Silvina, Pablo y Santiago invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para pedir por el eterno descanso de su alma.

















RECORDATORIO

ARIEL RUBÉN OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/18 y espera la resurrección.

Tu sonrisa quedó en nuestros corazones lleno de vida y esperanza por más que pase el tiempo tu música estará junto con nosotros porque sos luz, amor y eternidad, te amamos.

Tu mamá Olga, tus hermanos Jorge, Ufo y Yani y tus sobrinos.

ARTAZA, RUBÉN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. Sus padres Abram y Aida, sus hnos., Carlos, Rita, Luisina, Eliana, primas, amigos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Norcen.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ASANOVIC, ANTONIO BARTOLO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 12/9/22|. Patricia y Cacho Senilliani y sus hijos participan con mucho pesar su fallecimiento; acompañan a Feli , Paula y demás familiares en este doloroso momento; pidiendo a Dios y a la Stma Virgen María por su eterno descanso y fortaleza para toda su familia









ARIAS, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Imposible olvidarte porque nos amaste con tal intensidad y alegria que ese amor unico y devoto por nosotras quedará sellado a fuego por la eternidad en nuestras mentes y corazones, nos queda el consuelo de saber que estás junto al Padre Celestial gozando de vida eterna... Al cumplirse un año de tu desaparicion física. Tus amadas hijas Mia y Zoé Arias Videla, tu amada esposa Marisa Videla Sández, invitan a la misa en Catedral Basilica a las 20 hs.

DÍAZ, MERCEDES EXEQUIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Mamá, hoy hace un mes que ya no estás con nosotros, la casa ya no es la misma sin vos dejaste un enorme vacío. Te extrañamos muchísimo pero nos queda el consuelo de saber que estás bien en un lugar donde ya no hay dolor, donde estás feliz junto a nuestro Señor. Ilumina y guía nuestros caminos y danos la fortaleza para seguir adelante. Te amamos con todo nuestro corazón. Sus hijos Ale y Mercedes, tus nietos Simón, Antonella y Nico, tus nietos políticos Mariana y Santi invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

DONZELLI, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. "Quien cree en mí, aunque muera vivirá, y quien vive y cree en mí no morirá para siempre. (Jn. 11,25-26). Tu madre Nazaria, tus hermanos Germán y Pablo e hija Mia Jazmin y tus padrinos Susana y Luis, invitan a la santa misa que se celebrará hoy a las 20.00 hs. en la Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse un año de tu partida al Reino Celestial. Elevamos oraciones en tu memoria.

GERSCHMAN, SANDRA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Liliana, su cuñado Raúl y sus sobrinos Agustina, Nelson y Raúl invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





CARRIZO, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/22|. Su hijo Walter, sus nietos Walter Antonio, Meline Irene, la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse dos meses de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nostros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Walter, Gustavo, Sandra, Alberto y Matias; hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con mucho amor al cumplirse dos meses de su partida física al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. A 3 meses de tu partida al Reino de Dios, te recordamos y elevamos plegarias por tu eterno descanso. Tu hija Susy, tu hijo politico José y tu nieto Hernán Dario.

PAZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/22|. Vives en la memoria de tus hijas, nietos y bisnietos, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Tus hijas Maria, Amelia y Susi y sus respectivas flias., al cumplirse 3 meses de su partida.





DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Sta Fé el 12/9/22|. Sus hermanos pol., Héctor Ibarra, Beatriz Chappa de Ibarra, Noemi Ibarra de Aranda y Ramón Antonio Aranda, sus sobrinos Valentín, Fernando, Raúl, Oscar y Susana Ibarra, Mariela Aranda de Kuaglia y Marcela Aranda Luchessi y sus respectivas familias.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo: Raúl Carlos Ibarra, participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Arroyo Seco, Santa Fé y sepultados ayer a las 19 hs en el Cementerio de la Ciudad de Villa Constitución, Pcia. de Santa Fé.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fé el 12/9/22|. Sus hermanos políticos: Norma Ibarra de Tisone y María Cristina Ibarra de Di Paolo, sus sobrinos José Luis, Verónica e Ivana Tisone y sus respectivas familias.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fé el 12/9/22|. Sus hermanos políticos, Dante Alberto Ibarra y Roberto Agustín Ibarra, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fé el 12/9/22|. Sus primos Olga Cesoni de Romero y Mario Romero, sus sobrinos Fredy y Dra. Paola Romero y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fé el 12/9/22|. Su prima Marta Cesoni de Elias, sus sobrinos Belén, Rita, Carlitos y Darío Elias y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fé el 12/9/22|. "Caminante no hagas ruido que Graciela se ha dormido en los brazos del Señor". Sus primos Carlos Dante Andreani y flia, Rodolfo Andreani y Sra Nancy Gladiz Andreani, María Luisa Andreani y Héctor Alfredo Andreani y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ CESONI DE IBARRA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fé el 12/9/22|. Sus primos María Luisa Cesoni de Sperling y María Elena Bottassi de Cesoni; sus sobrinos José, atilio, Karem, Guillermo y Kevin Sperling, Ariel, Atilio, Diego y Fernando Cesoni con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, YRMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Compañeros de su hija Viky, acompañan a la flia., en estos momentos de dolor. Liliana Gomez y flia. Roberto Herrera y flia, Carlos Carabajal y flia.

DÍAZ, YRMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Compañeras de su hija Viky de la Escuela de Formación Profesional Nº 5 Emaus (turno intermedio): Mari Casares, Gise Martínez, Liliana Gómez, Edith Nieto, Ana Mayano y Mariela Torrez, docentes, colegas acompañan en tan doloroso momento.

GALVÁN, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Su esposo Horacio sus hijos Gustavo, Horacio, Jorge, Mercedes, Gladis, Hector, Javier, h. politicos, nietos, bisnietos, hnos., y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





DÍAZ, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus padres Ángel y Dora, sus hermanos, sus hermanos políticos y sus sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Iglesia de La Salette, al cumplirse un mes de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ DE GIMÉNEZ, CIRA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/22|. Sus hermanos Lucy, Chicha y Oscar, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.









GÓMEZ, MARÍA ÁNGELA RAMONA (Piqui) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. Su hermana política Gachi Michelini de Gómez, sus sobrinos Félix Daniel, María, Mario, nietos del corazón y demás fliares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZALEZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. Sus hijos Luisa, María Ines, Mecha, Eduardo, Estela, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Brea (Figueroa). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan a la querida amiga de la familia, su hermana Tita y demás familiares en el dolor de la partida.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Zulema Isabel Arce participa su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Edis Vilma y demás familiares en este momento de gran dolor ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Justo Alegre y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Raúl deseandole pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Jalil Jorge Milki (Buby) (a), Julia Sosa e hijos María Julia, Jorge Facundo, María Elvira y María Angela junto a sus respectivas familias, despiden con mucho cariño al querido amigo Raúl. Acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Luis Jose Vella, Luis Edmundo Vella, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Raul y acompañan con oraciones en este duro momento a sus familiares.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Dr. Jorge Bosco y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Raúl, elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. La Unión de Obreros Municipales de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del ex intendente de la ciudad (MC 1983/1987) y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. "!Hay San Agustín que poco cristianos somos ante esta irreparable pérdida!". En su función de intendente, nunca se negó a un pedido, inclusive hasta la semana pasada me anticipó que mejoraría una de las tantas maldades de los hombres. Elevo oraciones en su memoria, mis condolencias para sus hijos y toda la familia. Que su alma descanse en Paz. Emilia Luisa Orellana (Mili). Frías.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Regino Valdez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Juan Carlos Vázquez, Chichí Charubi, sus hijos Sonia, Julio y Mara, Lalo Charubi y sus hijos Eddy y Dra Yaquelina Charubi y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Estarás siempre en nuestros recuerdos por tu hombría de bien, tu honestidad demostrada siempre hacia la comunidad friense. Rogamos resignación a José Luís y Julieta. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Mavel Navarro de Nader ,sus hijas Mónica y Marcela(a)lamentan profundamente la desaparición física inesperada del hermano de su amiga Vilma de Tain. También hacemos llegar nuestras condolencias a sus sobrinos Ernesto y Alejandro. Que el Dios de la fortaleza les ayude a sobrellevar tan doloroso momento..

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Maria del C. Pisetta, Sergio Ruben Zaltz, Mariela Zaltz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Tita, Negrita y flias., en este doloroso momento, pidiendo al Altísimo cristiana y pronta resignación para todos sus seres queridos.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Gustavo Alegre, Marite Aprile y sus respectivas familias, acompañan a su amiga Tita e hijos Ale y Ernesto en tan doloroso momento.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Conmovidos por la desaparición física del apreciado Raúl, Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a sus hermanas, a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Dr. Pedro Yachelini y su madre Marisa de Yachelini participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido Alberto, Guillermo, Pedro Constantino, Agostina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos dolorosos momentos.

JUÁREZ, ELVA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. María Cristina Camus participa con mucho pesar el fallecimiento de su comadre. Acompaña con gran cariño en estos momentos de tanto dolor a su esposo, ahijada Yisela y nietitos. Eleva oraciones en su memoria y ruega al Señor resignación para su familia.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque esté muerto vivirá". Su esposa Lisa Fadel y su hija Melina Lamentan esta irreparable pérdida y ruegan su descanso eterno. Te recordaremos siempre con la generosidad, perseverancia y optimismo que te caracterizo. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Mariangeles Karina e Yris Bettiana Rafarl y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Acompañamos con el corazón a nuestra compañera Melina, ante el triste momento del fallecimiento de su papá, elevamos oraciones en su memoria. El equipo de trabajo de Siglo 21 Publicidad.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Ing. Pablo Rafael Castiglione, Dra Cecilia Ahumada Cerezo y sus hijos; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Melina y toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Marcelo Basbús e hijos; Claudio y Silvia Basbús participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y acompañan a su esposa e hija y demás familiares en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Pocha, Poshosha, Chicha, Pichona, Mirta, Olga, José e hijos políticos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro transe a su amiga Lisa y su hija Melina. Ruegan al Señor pronta resignación.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Señor dale el descanso eterno a tu hijo Rubén. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan en este momento de dolor a su amiga Lisa y querida Meli, elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Cuando Alguien Muere deja huellas en el corazón de quienes compartieron la vida. Antonio Eduardo Elean, su esposa María Luisa Llugdar, sus hijas Eli, Vivi, Mariela, Gaby e hijos pol. Seba, acompañan a su amiga Lisa e hija Meli en este momento de dolor. Ruegan al Señor resignación a su familia y elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/22|. Tu recuerdo vivirá siempre en la memoria de todos los que te conocimos y guardaremos en el cofre del recuerdo tus acotos terrenales, que Dios te reciba en su casa y te de el descanso eterno. El Grupo de Jubilados del Colegio M. S.V. de la Ciudad de Fernández nivel Secundario, acompañan a su amiga Lisa y a su hija Melina en este momento triste que les toca vivir. Elevan una oración en su memoria y piden al Señor pronta resignación para sus seres queridos ante la irreparable pérdida de Rubén.

TEJERA DE GONZALEZ, CLARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 9/9/22|. Sus hijos Beto, Marta, hijos politicos, nietos y bisnietos, siempre la recordaran como la mami Chicha querida. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERA DE GONZALEZ, CLARA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 9/9/22|. Ricardo Colman y sus hijas Mariela Colman de Brüegen y Silvina Colman de Suárez, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.