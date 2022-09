FÚNEBRES | 15 de septiembre de 2022

14/09/2022 - 22:08 Funebres

- María Isolina Giménez

- Luisa Esther Romero de Cornelli

- Héctor Augusto Urtubey Urtubey

- Hugo Luis Santillán (Fernández)

- Luis Eduardo Manestar (La Banda)

- Irma Noemí Gil Rojas (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO MANESTAR

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO MANESTAR

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO MANESTAR

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|.

Directorio y personal de Radio Panorama participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero y operador Mauro Manestar, acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO MANESTAR

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|.

Directorio y personal de Canal 7 y Diario Panorama participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero y operador Mauro Manestar, acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ISOLINA GIMÉNEZ

Falleció el 14/9/22

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia participa con profundo dolor en el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Arrulfo Hernández Vocal de la Cámara Civil y Comercial de 3° Nominación. Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ISOLINA GIMÉNEZ

Falleció el 14/9/22

Federico López Alzogaray y familia participan con profunda tristeza en el fallecimiento de la Sra. María Isolina Giménez, madre del Dr. Arrulfo Hernandez, acompañan a su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ISOLINA GIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/22 y espera la resurrección.

Liliana Belles de Sanmarco y sus hijos Lili, Guillo y Ele participan con dolor el fallecimiento de la querida Poro.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO LUIS SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/22 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Rodolfo Araujo junto a todo su gabinete acompañan con profundo dolor a familiares y amigos de Hugo Santillán quien tuvo participación activa en distintas instituciones de la ciudad de Fernández siendo presidente del Centro de Jubilados, integrante del Coro Municipal y ex director técnico del club Independiente. Elevan oraciones en su memoria

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrinos Lina, Osvaldo, Tetu, Juan Carlos, Liliana y Tucho invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse un año y once meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

FANNY ESTHER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/11 y espera la resurrección.

“Hoy miro al cielo y te recuerdo mamá, ¡Feliz cumpleaños! Sé que estas en el Paraíso y que eres un ángel que siempre va a cuidarme. ¡Es imposible no extrañarte! Rondas siempre en mis sueños y soy feliz de tenerte allí. Te recuerdo en tu sencillez, tus costuras, tu silencio y alegría… en tus siestas bajo el limonero, tu amor incondicional hacia tus hijos y la calidez que brindabas a todos los que te rodeaban. Desde que te fuiste entendí que me harían falta tus consejos, tus abrazos y tu apoyo en los momentos difíciles de la vida. Me hubiera gustado tenerte en esta parte de mi vida y darte muchas cosas que no pude en su momento. Quiero que sepas, mamá, que te tengo siempre en mi pensamiento y en mi corazón”.

Tu amado hijo Emmanuel Guzmán y familia.





CATÁN, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. Sus primos Ricardo Pacheco y Marta Cristina Pacheco con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Dani, tan atento y servicial siempre. Acompañan el sentimiento de su hermano Ricardo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ALDO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. Su amigo y colega Raúl Ángel Valladares participa con gran dolor su partida. Descansa en la paz de Jesús.

CORVALÁN, ALDO ANTENOR M.M.O. (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. "El Señor se nutre de lo mejor y lo llamó a disfrutar de su reino, descansa en paz amigo Aldo". José Figueroa y familia acompañan a sus seres queridos en tan doloroso momento.

CORVALÁN, ALDO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. José Francisco Dorado flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de Dn. Aldo, quien fuera excompañero, colega y amigo en el IPVU. Ruega a Nueestro Señor, consuelo a su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Quien pasó por nuestra vida haciendo de ella un sendero de luz, ha de resplandecer para siempre en el corazón de los que la amamos. Su hijo Edgar Alexis Hernández, hija política Corina Gorosito y sus nietas Constanza, Macarena y Candelaria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus hijos Arrulfo, Noemí, Edgar, Juan, h. pol. Analia, Edmundo, Corina, Veronica, nietos, bisnietas y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Los compañeros y amigos de su nieta Constanza: Indiana, Edith, Natalia, Alejandra, Pablo, Yesmina, Jorgelina, Norma, Andrea, María Laura, Romina, Mariela, Erika, Amelia, Luciana, Néstor y Juan Carlos comparten su pesar y ruegan desde el alma y el corazón por su eterna memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Los compañeros de trabajo de la Secretaría Civil, de su hijo Juan Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Valeria Nazario, María Ana Fernández y Verónica Angeleri participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina y Eduardo con sus respectivas familias participan del fallecimiento de la querida tía Porota, acompañamos a nuestros primos Yuni, Nany, Edgar y Juan Manuel en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Nany, Yuni, Edgar y Juan Manuel en tan doloroso momento!! Se ruega una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Los compañeros de promoción año 71 del Colegio Nacional Absalón Rojas de su hijo Arrulfo participan su fallecimiento y lo acompañan en el dolor de esta irreparable pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus fieles compañeras: Claudia, Yoana, Marisa, Andrea y Mary, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana Maria y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Pablo Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Juan Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Pedro José Basbús y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Arrulfo y familia en estos momentos

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Las amigas de su hija Nany: Mirta Neme, Patricia Herrera, Susana Carol, Lucrecia y Cecilia Llugdar, Marilyn Cisneros, Patricia Beltrán, Adriana Alegre Rojas y Nené Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Carlos Ducca y María Beatriz Viaña lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Chichí Agüero y Beatriz Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Juan Manuel y Arrulfo en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE VALDEZ, GUILLERMA ELVIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Hugo, Rubén, Esther Dinardo y Débora Yocca; despiden con cariño a Doña Eva, una querida amiga. Acompañamos a sus hijos Claudia, Viviana y José, a sus hijos políticos, nietos y bisnietos y a toda su querida familia en estos tristes momentos. Descansa en paz y en la gloria de Dios. Rogamos por su eterno descanso. Dios y la Virgen les den consuelo, ella cuidará de toda su familia; tan amorosamente como lo hicieron Uds. con ella.

ROMERO DE CORNELLI, LUISA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. Sus nietos Mauricio y Belinda Cornelli y sus bisnietos Lorenzo y Allegra Cornelli participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMERO DE CORNELLI, LUISA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. Ing. Luis Palmeyro, su esposa Martha Muñoz, Silvia de Zimmer y Rosi Muñoz, vecinos y amigos de Niní, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus nietos Belinda y Mauricio. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY URTUBEY, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus hijos Susana, Marcelo y Pablo, sus hijos políticos Ramon y Valeria y sus nietos Gonzalo y Maria Susana Maza participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

URTUBEY URTUBEY, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Los compañeros de trabajo de su hija Susana Urtubey de Maza: acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

URTUBEY URTUBEY, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. María Pia Abate Miguel participa con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido y apreciado vecino. Acompaña a su hijo Marcelo en este momento de profundo dolor. Eleva oraciones a su querida memoria.

URTUBEY URTUBEY, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. María Cristina Agüero, Teresa Agüero Baroffio y Augusto Cuenca Paz participan con dolor el fallecimiento del padre de su hermano Pablo Urtubey y despiden con mucha tristeza al querido amigo Héctor y ruegan una oración en su memoria.





GOMEZ DIAZ DE UNZAGA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Hoy se cumple 9 dias que dejaste este mundo Dios Padre Nuestro , recibe con amor a tu hija Cuto, que ha dejado desolada nuestra casa para ir a tu eterna morada. Sus hijos Ramón, Alberto, Jorge, Claudia y Elizabeth, sus nietos Jorgelina. Leandro, Cecilia y Hugo y demas famliares, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADÁN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Amado hijo, tu presencia está viva en mi alma y en el corazón de quienes te aman. Su madre Nené Salomón de López y sus hermanas María Eugenia, María Marta, María Andrea y Alejandra Karina López Salomón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al recordarse los 4 años de su partida a la casa del Señor.





GIL ROJAS, IRMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus hijos Eduardo, Gustavo y Carolina, sus nietos Agustín, Emiliano y Bautista part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. Caruso Cia. Arg. de Seg. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 L.B.

GIL ROJAS, IRMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus hijos Eduardo, Gustavo y Carolina Diaz, sus nietos Agustín, Emiliano y Bautista; sus hermanas Rosa y Lelia; y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30hs en el Cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, JESÚS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. Sus hijos Omar,Gustavo,Maria,InésGómez,sus hnos: Ramón,Dominga,Esmilda,Amanda,sobrinos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia. Exequias Y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MANESTAR, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus hijos: Erica, Cecilia, Mauro, Federico,Rodrigo, Leticia, sus nietos, familiares y amigos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia el dia 15/09/2022 a las 11:00hs. Exequias Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Dicen que solo se muere cuando se olvida, sos nuestro ángel que continuará protegiéndonos. Su hija Marta, sus nietas Naida, sus hijos Bianca y Luz, sus nieta Julieta, su esposo Silvio, su bisnieto Julian y su nuera Ana Ayunta, participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Su hija Marta Elena Santillan, sus nietas Julieta y Nadia, su bisnietos Bianka, Victoria y Julian, su hija politica Ana Maria Ayunta y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernanadez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Se que seguiras y guiaras mis pasos desde alli arriba. Abuela la huella que has dejado en mi y de la tan orgullosa me siento hara que siempre te sienta muy cerca como una parte mas de mi ser. Descansa en paz Abuelito de mi corazón, gracias por dejarme una enseñanza. Jamas te olvidaré. Su nieta que tanto te ama y amará por siempre. Julieta Santillan.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Su familia de corazón: Mary, Yamila y Constantino acompañan a su querida hija Marta, sus nietas, bisnietas y nuera en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº 82 "Taboada" participa el fallecimiento del padre de la ex directora Sra. Marta Elena Santillán. Ruega una oración en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Don Hugo: Siempre será el pilar fundamental que sostendrá nuestro Centro. Su obra perdurará en el tiempo. Su hombría de bien será el ejemplo a seguir. Descanse en paz, su tarea está cumplida. La comision directiva y socios del Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional de Previsión, participa el fallecimiento de su Presidente. Se ruegan oraciones en su querida memoria y fortaleza para su familia.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Miguel Aciar su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Marta.