FÚNEBRES | 17 de septiembre de 2022

16/09/2022 - 21:56 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Eda Ramona Álvarez

- Raúl Celestino Castillo (La Banda)

- Ana Virgimira Díaz

- Erminda del Valle Cadro

- Lilia Mabel Herrera

- Asusena del Valle López (La Banda)

- Luis Alberto Gómez (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMA ELVIDIA ROJAS DE VALDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|…

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Sus hermanas Aida y Elena, sus sobrinos Buby, Raúl, Dani, Negu, Héctor y Nancy y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|.

Tus amigos del billar de Isijara participan el fallecimiento del querido amigo Marota y acompañan a su familia en tan doloroso momento y que sus restos fueron sepultados ayer. Brille para el la luz que no tiene fin. Elevamos plegarias en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Francisco Canllo, Dina Esther Juan, sus hijos Pancho y Marcela participan con profundo dolor la partida hacia la casa del Señor de la madre de su querido amigo Edgar. Acompañan a su esposa Corita y a toda su familia elevando oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ERMINDA DEL VALLE CADRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/22 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Su hermano Mario Ernesto Cadro y Evelina Romero, sus hijos Silvina, Carolina, Mario Alejandro, Carlos Alberto, Mariano Agustín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.





RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ (Tato) Se durmió el 17/9/20…

Tato hoy se cumplen 2 años de tu partida a la eternidad y a pocos días de la celebración del Día del Maestro ambos recorrimos escuela de la ruralidad junto a nuestros pequeños hijos para hacerles posible la jornada profesional. En homenaje a esas fechas te recordamos, tu esposa Ana María Herrera de Juárez y tus hijos Dr. Mario Juárez y flia., Dr. Oscar Daniel Juárez y flia., y cumplir la promesa de contarte todo lo que nos pasa sin tu compañía , lo que habrías gozado con el enlace matrimonial de tu primera nieta Dra. Florencia Juárez con Matías Rosa ante la demora por el Covid 19 acompañada de fliares. y amigos, como así también con la intendencia de nuestro hijo Dr. Oscar Juárez en tu querido San Pedro de Guasayán, donde llegó como médico itinerante de flia, y luego como director del hospital junto al paraje Doña Luisa de donde fuiste nativo. También te cuento que todos nuestros nietos están próximos a concluir sus carreras universitarias y ruego a Dios Padre, su hijo Jesús y la Santísima Virgen no me desamparen. Invitamos y rogamos una oración a su memoria en la misa por facebook se realizará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 19 hs.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ DUARTE PÉREZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/01.

A nuestro querido y amado padre y abuelo.

Hoy, hace 21 años que partiste a la casa del Señor llegando a tu meta perseguida.

Nos dejaste sin tu presencia física, pero sabemos que eres feliz para siempre. Sabemos que sigues en nuestros corazones en el recuerdo, mientras esperamos el abrazo del reencuentro, tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y amigos.

Los invitamos a la santa misa que se realizará en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs.





INVITACIÓN A MISA

Dr. JUAN CARLOS CASTAÑO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Sus hermanas Dora, Margarita, Muni, hermano político Miguel Barrionuevo, sus sobrinas Daniela, Cynthia, Noelia, Gloria y sus sobrinos nietos Lautaro, Massimo, Luciana, Mili y Matías invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica al cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Descansa en paz junto a sus seres queridos.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS VILLALBA Se durmió el 17/7/22….

El cielo es el único que sabe cuántas lágrimas he llorado por tu ausencia porque ya no puedo verte, ni abrazarte, ni escucharte, ni reírme contigo porque es difícil aceptar que ya no estés aquí. Su esposa Cecilia Campanini invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse dos meses de su partida.









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTILLO, RAÚL CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|. Sus hijos y nietos part. su fallec. Casa de duelo La Tijera. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GIROMINI, CLAUDIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá". Su hermano Rubñén Giromini, hna. politica Marta Salvatierra, sobrinos Lucca y Geovanni participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Oraciones por su alma.

GIROMINI, CLAUDIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|. Brille para el la luz que no tiene fin. Sus primos hermanos Nora, Mariano, Carolina y Pedro, su tía Graciela y su tío Pedro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Oraciones por su alma.

GOMEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Su esposa Diaz América Zulema, sus hijos Graciela, Micaela, Florencia, Yanina, Carolina, Agustín, Darío, Gustavo, Gabriela, Zulema, Ricardo, Emanuel, Noemi y demás fliares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LÓPEZ, ASUSENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Sus hijos, Enrique, Jorge, Reina, Dardo, Mabel, Enriqueta, Beatriz, Irma, Miguel, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de colonia el simbolar, cob Caruso cia de seguro, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANESTAR, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Su madre Olga, su tía Herminia Manestar, su hermana Patricia, su hermano político Luis, sus sobrinos Romina, Ernesto, Enzo, Andrea, Gabriel, Pilar y Tomás participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





HERRERA, LILIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|. Su esposo José, sus hijos Franco y rené Elías, amigos Sonia Carabajal, Luis Taco Gonzalez y demás familiares, amigos, vecinos participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cem. de Tintina. ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Victoria Spampinato de Llugdar, Sara Llugdar de Azar y flia, Antonio E. Elean y familia, Daniel Auad, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar y flia, Olga Llugdar y flia, José R. Llugdar y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, HUGO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Chicho Elean, Poshoscha Llugdar, hijas e hijo politico participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.