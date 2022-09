FÚNEBRES | 18 de septiembre de 2022

18/09/2022 - 04:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/09/2022

- Silvio Rainerio Burgos

- Ramón Antonio Ledesma

- Emanuel Lugones

- Ramona Benjamina Silvetti

- Aldo Raúl Fernández

- Clara Ester Navarro

- Luis Antonio Galván

INVITACIÓN A MISA

PABLO FEDERICO WALTER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/22 y espera la resurrección.

A un mes de tu ausencia física, te recordamos y extrañamos porque fuiste excelente hijo, hermano y padre. Vivirás siempre en nuestra alma y corazón. Tu madre Marina Uliarte, tu hermano Mariano Andrés y Sra. y tu amado hijo Pablo Valentín invitan a la misa que para rogar por el eterno descanso de su alma, se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

OSVALDO HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/22 y espera la resurrección.

“Te has convertido en un ángel, pero el rastro que dejó tu existencia ha sido un regalo para los demás. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos amor y luchando para que nada le faltara a tu familia. Siempre te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones”. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 19.30 en el Santuario Santa Lucía, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

















RECORDATORIO

MARGARITA SADA MIGUEL DE ABATE- CARLOS MAURICIO ABATE

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 18/9/2000-6/9/2012Y ESPERAN LA RESURRECCIÓN.

Hoy se hace invierno este interior anidado de recuerdos. Donde fueron las caricias, los besos de sol que bañaban nuestros cuerpos? Donde fueron las risas, los cantos y los mil sueños compartidos? Por qué estarían fuera de nuestra alma, sólo porque están fuera de nuestra vista? Nunca se irán del alma quienes hicieron magia en nuestros corazones.

Por eso entonces, los recordamos con inmenso amor en un nuevo aniversario de su regreso a la Casa del Señor.





INVITACION A MISA

ROMINA ELIZABETH TAMER - JORGE AMADO TAMER

Se durmieron en el Señor el 10/09/21 y el 16/09/21 y esperan la resurrección

"El tiempo pasa inexorablemente, pero queremos q sepan q siempre estarán en nuestras vidas, presente y a cada instante. Extrañamos la presencia sus sonrisas y el gran amor q nos brindaron q fue mutuo.

!!! Gracias!!! Infinitas Gracias, por haber sido parte de nuestras

vidas, hasta q volvamos como nos prometió "NUESTRO SEÑOR" a estar nuevamente juntos, hoy rezaremos por el descanso eterno en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar a las 19:30.

Tu Hermana Toty, hijo y nietos.

RECORDATORIO

DRA. MIRTA GRACIELA CELLA DE LOPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mami, hoy hacen dos años que no estás físicamente y todavía se me hace increíble y doloroso pero a pesar de eso sé que estás conmigo, te siento cerca, enviándome toda tu fuerza y energía para salir adelante...Gracias, mi ángel. Solo quiero decirte que estés tranquila, en paz, en la luz, junto a mi Papi, y nuestra familia porque yo estoy bien. Mi hermosa mami, sos lo más lindo que me dio la vida, junto a mi papi. Gracias por darme un hogar, tanto amor, cariño, respeto, protección, etc. Mis días ya no son lo mismo sin vos sin embargo seguiré adelante hasta que nos reunamos algún día en el cielo. Mami sos mi mejor legado, vos y mi papá y siempre los voy a honrar. Gracias infinitas por darme la vida y

la Iglesia Nuestra Señora del Pilar a las 19:30.

Tu Hermana Toty, hijo y nietos.

RECORDATORIO

DRA. MIRTA GRACIELA CELLA DE LOPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mami, hoy hacen dos años que no estás físicamente y todavía se me hace increíble y doloroso pero a pesar de eso sé que estás conmigo, te siento cerca, enviándome toda tu fuerza y energía para salir adelante...Gracias, mi ángel. Solo quiero decirte que estés tranquila, en paz, en la luz, junto a mi Papi, y nuestra familia porque yo estoy bien. Mi hermosa mami, sos lo más lindo que me dio la vida, junto a mi papi. Gracias por darme un hogar, tanto amor, cariño, respeto, protección, etc. Mis días ya no son lo mismo sin vos sin embargo seguiré adelante hasta que nos reunamos algún día en el cielo. Mami sos mi mejor legado, vos y mi papá y siempre los voy a honrar. Gracias infinitas por darme la vida y grandes experiencias. Te amo con todo mi corazón y te llevo en mi alma y pensamiento cada minuto de mi vida.

Con amor, tu hija Ana.





INVITACIÓN A MISA

ROBERTO JOSÉ JEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/21 y espera la resurrección.

“Hoy hace un año que fuiste a la casa de nuestro Padre Celestial, te queremos recordar con amor de un padre que supo darnos lo mejor para nuestras vidas de familia Agradecemos a nuestro Dios Que te recibió en su morada donde te encuentras feliz y en paz. Así como nosotros a través de la oración a Dios, nos da la fortaleza y el camino correcto para seguir. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.





ÁLVAREZ, EDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/22|. Su tía Mirta Ovejero de Espindola y sus hijos Kuky, Rene, Silvia, Daniel, Ana , Soledad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, SILVIO RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Sus hermanos Amalia, Marta y Julio, hna. Polit. Rosa, sobrinos Walter, Juana, Ester, Jorge, Cristina, Ivana, Ramona, Noelia, Verónica, Andrés y Jorge, sobrina polít. Mariela, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Rosario, Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

CADRO, ERMINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Raul, Emilia y Sebastian Vazquez participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Mario Cadro y acompañan a la familia en este duro trance. Choya.

CADRO, ERMINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Confiamos en tu Palabra Señor. Vanina Vazquez y Sergio Serrano y flia participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Mario Cadro. Acompañan a todos sus familiares en este difícil momento. Choya.

CADRO, ERMINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Los integrantes de la Promoción 1973 del Colegio San José lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermano Mario en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para el compañero Mario y familia.

FERNÁNDEZ, ALDO RAÚL, (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su esposa Gladys Sayago, sus hijos Pablo, Liliana, Viviana, sus h. polit. Ariel, Silvina, sus nietos Máximo, Fiama, Morena, su hermano Mario y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GALVÁN, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su madre Delicia, sobrinos Alicia, Rodrigo, Angeles, Sol, Belén, Riki, Celeste, su hermana Nora, sobrinos, nietos y demás familiares . SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/22|. Su esposa Silvia, sus hijos Pablo, Paola, Ramón, Leo, Sergio, Adriana, hjos políticos, nietos, bisnietos, su hermana Amanda y demás familiares,sus restos fueron inhumados en el cementerio Del Rosario capital. Cob Caruso Cia Arg de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUGONES, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su madre Zulema Lugones, su compañera Yanina Tevez, su hijo Ignacio Lugones, y su hermana Angelina Argañaraz participan en con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inundados ayer en el Cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUGONES, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El" (Eclesiastés) 4:14). Querida Zulma todos tus compañeros y compañeras de trabajo de la Dirección General de Modalidades Educativas te acompañan en este momento de profundo dolor y rogamos oraciones para tu consuelo y el de tu familia.

LUGONES, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus amigos muy queridos Dany y Carolina y sus hijos participan con mucha congoja y tristeza su partida a la Casa del Padre. Elevan oraciones por su eterno descanso y por una cristiana resignación de su familia.

NAVARRO, CLARA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su hija Adriana Navarro, su nieta Rocío y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 8,30 hs en Cementerio de Arraga (Dpto.Silipica). Cobertura Norcen S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ROJAS DE VALDEZ, GUILLERMA ELVIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Los amigos de sus hijos Gabriela y José : Pamela Palacios y José Ramón Atías, Silvia Barbieri y Jorge Antonio Ávido, Marcela y Héctor Hugo Moisés, Analía y Marcelo Borrás, y Luis Alberto Guantay participan con profundo pesar su partida. Esperan para toda la querida familia Valdés el pronto consuelo de la fe. Que el Señor de la Vida los bendiga en los hermosos recuerdos del tiempo que compartieron con la mamá.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus hijos Daniel y Carlos y sus nietos Naiara, Federico, Bautista y Valentín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus hermanos Silvia Silvetti, Ramón Cisneros y su sobrina Josefina Cisneros, participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17 hs. en cementerio La Piedad.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su hermana Yoly Silvetti Kreiem, sus hijos Dra. María Eugenia Arce, José Arce y Cristina Arce y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17hs., en cementerio La Piedad.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su sobrino José Rodolfo Arce, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz Eterna. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17hs.en el cementerio La Piedad.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Su sobrina Mónica Edith Vera e hijos Leonel y Denisse, participan con profundo dolor su fallecimiento y desean q brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17 hs., en el cementerio La Piedad.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus sobrinos Ma.Cristina Arce, Carlos Ruiz Sicardi e hijos Yanina, Diego y Gianfranco participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados ayer a las 17hs., en el cementerio La Piedad.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus sobrinos Dra. Ma. Eugenia Arce, José M. Carrizo e hija Dra. María José Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz Eterna. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.





LAITAN, RODOLFO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/15|. Bienaventurados los que mueren en el Señor, que al abandonar este mundo, solo dejan el recuerdo de sus virtudes". Padre hoy se cumplen siete años de tu partida a la casa del Señor. Te recordamos y extrañamos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Bety, hijos Cecilia, Lucía y Rodo, hijos políticos Gustavo, sus nietas Paula, Lourdes, Nahiara, Agustina y Lujan invitan a la misa al cumplirse siete años de su partida al Reino del Señor hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco. Elevan oraciones en su memorial.

LÓPEZ SALOMÓN, ADÁN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Amado hijo, tu presencia está viva en mi alma y en el corazón de quienes te aman. Su madre Nené Salomón de López y sus hermanas María Eugenia, María Marta, María Andrea y Alejandra Karina López Salomón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al recordarse los 4 años de su partida a la casa del Señor.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Juan, fuiste una persona de luz, alegre y buen compañero. No logro frenar mis lágrimas, deseo tenerte cerca mío, para abrazarte fuerte y darte un abrazo grande. A cuatro años, aún hay dolor como el primer día, pero el Señor quiso tenerte con él desde allá nos cuidas y nos mandas bendiciones, así eras vos, aunque no comprendemos tu ausencia, repentina, descansa en paz, "viejo querido". Tu esposa Rosa, tus hijos, Daniela, Juanjo y Claudio, tus nietos que te quieren Agustín y Nicolás, Milagros y Virginia, tu madreTona, tus hermanos, cuñados y demás fliares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Ruegan una oración en tu memoria.-





MARTÍNEZ DE PÁEZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/2021|. Madre querida, hoy a nueve meses de tu partida al Reino Celestial, y aunque no estés fisicamente, vives por siempre en nuestra memoria y recuerdos. Tu hija Myriam, tus nietos Abel, Carolina, Leandro y Luisina, y tus bisnietos Juan Cruz y Nazarena. Se ruega una oración en su memoria.

PÁEZ, MARCELO ANTONINO (q.e.p.d.)Falleció el 9/4/14|. Hermano querido. Hoy, los ángeles están de fiesta al celebrar tus 74 años. Descansa en paz. Se ruega una oración en su memoria. Tu hermana Myriam.





GIL ROJAS, IRMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. La promoción 1957 de la Esc.Normal Dr. José B.Gorostiaga acompañan en estos momentos de dolor a su querida compañera y amiga Rosita por la irreparable pérdida de su hermana .Ruegan oraciones a su memoria.





GALLO, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Tía Nilda, gracias por compartir tus últimos años con nosotras, estarás siempre en nuestros recuerdos y corazones. Hoy el Señor te tiene a su lado y es por eso que nos sentimos en paz. Siempre te extrañaremos". Sus sobrinas Beba y Norma, sobrinas nietas Gabriela, Mariela, Ramiro, sus sobrinos bisnietos Ángel, Guadalupe y Cecilia invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.

GALLO, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/22|. Sus sobrinos Daniel y Gachy, sus sobrinos nietos Gerónimo y Lorenzo ; sus primos Yola, Virginia y Mario Paz invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey. La Banda con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.













GÓMEZ, MARÍA ÁNGELA RAMONA (Piqui) (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/22|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan con tristeza el fallecimiento de su tía Piqui y piden por su descanso.