FÚNEBRES | 20 de septiembre de 2022

19/09/2022 - 22:12 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Rolando Emilio Jiménez

- Luis Daniel Campos

- Candelario Centurión (Robles)

- Irma Beatriz Banco

- José Rafael Álvarez

- Ramona Marcelina Noriega de Diaz

- Gladys Susana Nuzzolese de Neirot

- Florinda Angélica Jiménez

- Ana María Córdoba (La Banda)

- Atilio de Jesús Ríos (La Banda)





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Mamá y Madrina., hija o ahijada me demostraste que no existen diferencias en esas palabras, me elegiste para ser parte de tu familia y estuviste en todos los momentos importante de mi vida, mi corazón esta triste, mi alma está de luto. Que el Señor te el descanso eterno y luzca para ella la luz perfecta. Descansa en paz madrina. Te amo tu hijita. Carla Antonella Cesca Fernández.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA,

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Mimi querida: te despedimos con el alma y el corazón roto, porque siempre pudimos contar con vos. Una llamada, una visita, un regalo y ahora presente con mi nieto. Nunca pero nunca te vamos a olvidar.

Tu primo hermano Manuel Sánchez Cantero, sus sobrinos Macarena y Martín y su sobrino nieto Viggo Pons Sánchez.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA,

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Querida Mimi, fuiste una hermana para mí, te queremos tanto que no podemos encontrar respuesta a tu partida. Nunca te vamos a olvidar.

Tu prima hermana Cecilia Sánchez Cantero y tus sobrinos Pilar y Danielito Ábalos, tus sobrinos nietos Ema y Benicio.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Pedro José Basbús, Patricia Laura Turk y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|….

El coordinador del Programa Federal Incluir Salud Santiago del Estero, CPN Alejandro Yazbec Jozami participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera la directora del Registro Civil de la Prov. Y acompaña a su familia en este difícil momento.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|.

Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés, Delfina participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Alfredo y su hija Pía en este doloroso e inesperado momento. Elevan oración en su querida memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|….

Querida Mimi:....mi prima, mi hermana, mi amiga, mi compañera de ruta, de cocinadas...mi confidente, mi otro yo.

Con tu partida se va una parte de mi vida y mi corazón!!! Pero no te despediré...simplemente te diré "hasta que nos volvamos a encontrar". Teresa Sánchez Cantero





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|….

Dra. Teresa Sánchez Cantero y su esposo Dr. Jorge Acosta, sus hijos, Milagro y Bongi, Jerónimo y Luji despiden a su amada Miryam, seguros de que Dios la tiene a su lado por haber sido todo lo buena cristiana que fue en esta tierra. Gracias por habernos brindado tanto amor en cada momento de nuestras vidas. Por siempre estarás en nuestra mesa familiar. Descansa en paz.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

José Luis Bejarano y flia participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Miryam y acompañan a Alfredo y Pía en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|.

Miyu, no tengo consuelo en este momento, me voy a quedar con el recuerdo de toda una vida juntos. Siempre vas a vivir en nuestros corazones hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos profundamente. Tu marido Alfredo y Pía.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|.

Miyulina, nos dejas el corazón desarmando, tu ausencia va a doler mucho, pero vas a brillar siempre en nosotros. Nos vamos a volver a ver!!!! Te amamos!!! Tus hijos del corazón Pipi y Lea.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA BEATRIS BANCO (q.e.p.d.) Fallecio 19/09/22|..

“Señor recíbela en tus brazos”. Rebeca Banco y familia, eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA BEATRIS BANCO (q.e.p.d.) Fallecio 19/09/22|..

Cacho Banco y familia participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

IRMA BEATRIZ BANCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/09/22 y espera la resurrección.

Su cuñada Mirta Alderete de Banco, sus sobrinos Mariela, Fernando y Ramiro Banco, Marcos Sández con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ariel, Andrea y Jorge en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROLANDO EMILIO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROLANDO EMILIO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Sr. Fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis A. Olivera; Procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, Directores, Prof. Asesores y personal de Fiscalía de Estado lamentan su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

MANUEL ALBERTO IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 20/9/20….

El Señor se nutre de lo mejor, por eso los ha elegido a ustedes para llevarlos a la casa celestial, donde no hay lágrimas, ni dolor, solo alegría y canto de los pájaros y una luz eterna que nos iluminará siempre y descanso eterno para sus almas. Su esposa Nora Gómez, sus hijos Lorena, Carolina, Marito y Florencia, sus nietos Gerónimo, Emilio, Pablo, Ludma y Julián, su hijo político Jorge invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Catedral, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Su esposa Juana, sus hijos Vanesa y Guillermo y sus nietos Paula, Virgi y Elio participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/09/22|. Sus hijos Ariel y Andrea Taboada su hijo politico Jorge LLapur ,sus nietos Lautaro y Jamila hna y sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Su hermana Nona Banco, con sus hijos Mario, Alberto, Fabiana, Roxana y Juan y sus nietos Ignacio y Marcos participan con profundo dolor dolor su fallecimiento.Ruegan oracines en su memoria.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Sus primos hermanos Victoria Banco e hijos, Mario Banco y flia,. Cori ya descansas en los brazos de Señor Jesús, desde el cielo bendices atus hijos.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. La Comunidad Educativa del "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams participa con profundo pesar la partida de la madre de la docente Andrea Taboada Banco y la acompaña junto a sus familiares en el dolor.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 19/09/22|. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Andrea. Dios consuele su corazón y el de su familia.

BANCO, IRMA BEATRIZ (KORY) (q.e.p.d.) Falleció 19/09/22|. " Amiga, quedaron pendiente varias salidas a merendar". Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, sus hijos, nietos, nietas, y bisnieta participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina "Kory" que Dios la tenga en la gloria y descanse en paz. Acompañamos en el dolor a sus hijos Andrea y Ariel.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 19/09/22|. Doña Cori ,brille para ud.la luz que no tiene fin. Su consuegra Victoria Acosta, sus hijos ,Dorita y Pedro ,Jorge y Andrea y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en sus brazos. Acompañamos a sus hijos Andrea y Ariel y a toda la flia en este momento tan triste. Oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su hermana Lucy Bellomo de Soria, sus hijos Elvy, Oky, Chechi, Titi, Mario, Patri, Chiqui y Elita y sus respectivas familias participan con dolor su partida y ruegan oraciones por el descanso de su alma.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su sobrina Elena Terrera Bellomo, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su sobrina Marta Terrera Bellomo e hijos Romina, Rody, Agustín y Benjamin Guzmán Terrera, hijos pol. Daniel Yapur, Giuliana Marquez, sus nietos Tiziano y Elenita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su sobrina Raquel Bellomo e hijos Martín, Fernando y Carla Astudillo participan con gran pesar el fallecimiento de la querida tía Cholita. Ruegan una oración en su querida memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Argentino Ledesma, Mirta Allall de Ledesma e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Carlos Corlli y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Peli Jacobo y sus hijos Rafael, Jimena y Juan Cruz Anguio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pichín y Claudia y a toda la familia con mucho amor en este momento tan doloroso.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. María Inés, Jacqueline, Viviana, María, Viviana, Stéfano, Teresita, Silvina y Myriam del área sueldos de la DGIPSE participan su fallecimiento, y acompañan a Walter y demás familiares en estos momentos de dolor.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Compañeros de trabajo del turno tarde de su hijo Walter G. Perea de la Dirección de Informática participan con dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Los miembros de la Asoc. Civil 30 de Noviembre participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del presidente de la misma, Sr. Walter Perea. Se ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, LUIS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 18/09/22|. "Que Dios te reciba en su santa gloria y brille siempre la luz que no tiene fin, te amamos por siempre Monito . Su abuela Orte sus padres Lili y Arturo.su hija Eva, sus hnos José, Vne, Mika, Gastón, Martin, Enzo, More, Luz, sus tíos Juan, Andrea, Néstor, Angélica, Eduardo, Miguel, Américo, primos, sobrinos cuñados y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, HIPÓLITO CACIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Sus hijos Ana, Alicia, nietos Gastón, bisnietos, Mía, Agustina, y demás familiares participan su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

JIMÉNEZ, FLORINDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Sus hijos Enrique, Teresa y Zurita, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, hoy a las 10 en el cementerio de Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, ROLANDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su esposa Ramona Villagra, sus hijos Juan, Emanuel, Guillermo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, ROLANDO EMILIO (Rulo) (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Sus hijos Rolando José, Alejandro Emilio y Pablo Fernando, su hijos pol. Inés López y Fanny Rodríguez, sus nietos Rocío Alejandra, Candela Fernanda y Nicolás Tadeo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO, CARLOS ERNESTO (INDIO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Alberto Lechuga Jerez y familia participan con profundo dolor la partida del querido amigo y vecino (Indio) de la calle Alvear y respeto a toda su familia, en este momento tan doloroso que les toca la partida de su hermano. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MERCADO, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. El personal de Súper Nataly acompaña a su compañero Oscar Mercado (Pilolo), ante la pérdida de su hermano. Ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA DE DÍAZ, RAMONA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Sus hijos Noemí, Arnaldo y Jorge Díaz, sus hijas pol Elsa, Nancy y Lidia y sus nietos Pablo, Patricia, Paula, Pamela, Maxi, Elizabeth, Ariel, Hernan, Rita, Nicolas y Matias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NUZZOLESE DE NEIROT, GLADYS SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Su esposo Víctor Neirot, sus hijos Claudia, Rubén, David y Franco y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE DE BICA, ELENA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|.

Omar Carraza y Carla Piña participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Miguel y Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE DE BICA, ELENA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Tejedoras Solidarias por Santiago participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Daniel, esposo de nuestra compañera y amiga María Rosa Guzman. Rogamos oraciones en su memoria.

PONCE DE BICA, ELENA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Mario en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PONCE DE BICA, ELENA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Directorio y personal de Mercurio S.A. - Tarjeta Sol participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Bica Mario Omar y acompaña a la familia en tan difícil momento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Para la luz de mis ojos miel que querían ser azules como los tuyos. Mi persona favorita. Me duele el alma pero te prometo que voy a salir, como vos me enzeñaste. Te amo siempre. Su hija Pía.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su hermano político. Dr. Daniel Serrano, sus hijos Ainelen, Naiara, Chiara y Daniel Tadeo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Mimi". Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su hermano político Fernando Leiva, Betti, Camila, Lara y Emma participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su tía Pety, sus primos Marcela y Claudio, su sobrinos Martina y Candela lamentamos inmensamente su partida. Hasta siempre querida Mimi. Te quedas con nosotros....

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Carlos Aldo Cesca y Nancy Graciela Fernández participan con profundo pesar su fallecimiento. Te despiden con mucha tristeza y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Mariano Gómez Costas, Andrea Sureda , Pilar y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Marita. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Querida Miry, inesperada fue tu partida, extrañaremos mucho las juntadas ocasionales. Solo quedan buenos y hermosos recuerdos vividos. Te despedimos con mucho amor. Tus compañeros y amigos de 5º 2º Com. del Colegio Nac. Absalón Rojas, Promoción 1978. Acompañamos a su familia con inmenso dolor y elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Hoy te despedimos con mucho dolor y acompañamos a tu esposo Alfredo, a tu hija Pía, tu hermana Marita y flia, tu madre Dedi y demás familiares. Olga Acosta Figueroa y sus hijos Olgui, Jorge, Graciela, Adriana, Mónica y Gastón Acosta. Que descanses en paz.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Marcelo F. Savadores y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Amiga nos dejas un dolor inmenso!. Chato, Tuky y sus hijos Francisco, Facundo y Delfina acompañamos en el dolor a Alfredo y Pía. Que descanses en paz querida amiga!.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Julián A. Serrano y su esposa Ana María Asencio, sus hijos Joaquín y flia; Josefina y flia y Julián participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Miyu, acompañan a su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Nélida Ruiz de Serrano y sus hijos Daniel, Julián, Enrique y Roberto y respectivas familias, acompañan con dolor la partida de la querida Miyu. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque este muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en mi nunca morirá". Pepe Pecora, Kuky Sánchez, Yaco Antonio Pecora, y Ana María Pecora y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. "Gracias por tantas enseñanzas, siempre en nuestro corazón querida directora". Compañeros del Registro Civil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. José Pernigotti y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Daniela Rafael, Fernando Vaccari y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en el dolor a su esposo e hija y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a Marita, César y demás familiares en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá eternamente". Mónica Berarducci, sus hijas Huerto y Antonella Tarchini, despiden con profundo dolor a su amiga Myriam y acompañan a su esposo Alfredo, su hija Pía y demás familiares en este difícil y triste4 momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Abel Paz, Gabriela Suarez y sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Ariel Burzaco y sus hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Comisión Directiva, Personal y Socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Dra. Pía Leiva. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Los amigos de la infancia de su esposo Alfredo: Dito, Silvia, Richard, Carlos Ibañez Tauil participan con inmensa tristeza, su inesperada partida.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Despedimos, con mucha tristeza, a la querida Miryam, y acompañamos en este doloroso momento a su familia deseándoles paz y consuelo. Alejandra Cenice, Juan Castiglione y sus hijos Agustina y Lorenzo.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. María Emma Caballero, Pedro Argés y familia lamentan el fallecimiento de Miryam. Elevan una oracion en su memoria y acompañan en el dolor a su familia.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Chulo Pagani,su esposa Liz sus hijos Luciana, Marianela, Mauricio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento!

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Queridos amigos de tantos años, quiero abrazarlos con todo mi cariño, que descanses en paz querida Miriam, Chala Pagani, sus hijos Mariano, Sebastián Lucas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. La amigas de su hermana Marita: Maria Delia, Ester, Jose, Irene y Patricia participan su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Dr. Daniel Serrano y Ana Gel participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Mimi". Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Manuel D. y Juan D. Manfredi y familia acompañan con profundo dolor y expresamos nuestro más sentido pesame a Alfredo y su hija Pia.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Sus amigos Gustavo Panario, Lili Eberlé y sus hijos Nicolás y Agustín despedimos con mucha tristeza a nuestra querida amiga Miriam. Agradecidos del privilegio de su amistad y de tantos momentos compartidos. Por siempre en nuestros corazones querida Gallega. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Con profundo dolor participan el fallecimiento sus amigos Mariano Eberlé y Susana Checco. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Nancy Silva Neder partcipa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia en este dificil trance y eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Miriam Sanchez: Adela Prados de Carrasco juntamente con sus hijos y respectivas flias, Norma, José, Carlos, Marcelo y Anabel Carrasco. Oramos por su eterno descanso en el Reino de los cielos.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Participan con dolor el fallecimiento de nuestra amada Miyu y oramos por su descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial. Acompañan a su esposo Alfredo e hija Pia en estos momentos, José Carrasco , su esposa Claudia e hijos Rocio y Nicolas. Te vamos a extrañar Galle amada !!!.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. El Señor te guarde en tus brazos, querida Miri". Marylen Pintaudi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. María del Pilar Messad Leoni y flia participa su fallecimiento y acompañan a su hija Pia en tan triste momento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Silvina Mazzuferi, Gustavo Rafael y sus hijos Virginia, Ignacio y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Sus amigos Elsa Helena Rafael, Marcela Alejandra Rafael, Danilo Rafael y su esposa Amalia Campos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Ramon Chamorro, Susana y sus hijos acompañan con dolor a sus amigos Alfredo y Pía en tan doloroso momento. Rogamos por el descanso de la querida Miryam.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Bochi Chamorro, y familia acompañan con dolor a Alfredo y flia en este duro momento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patron y sus hijas: Mariana, Agustina y Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Se durmió y está en los brazos del Señor, acompañan a su esposo Alfredo y a su familia en este doloroso momento, amigos de siempre del Taller Cejas.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Juan José Cesca y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Carlos Aldo Cesca y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Sergio, María Marta y sus hijas Ángela, Josefina y Sofía despiden con profundo dolor y tristeza a su amiga de siempre Mirian y acompañan a su esposo Alfredo y su hija Pía en este momento tan doloroso.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Marcia Zeman y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga Miryam y acompañan a su familia en estos difíciles momentos rogando por una pronta y cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Adela Noemi Moran, Roberto Ernesto Moya y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Miryan y aompañan a su familia en tan doloroso momento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Rosa Esther Moran, su hijo Roman Anibal Espindola y familia participan con dolor el fallecimiento de su prima Miryan, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Norma y Cholo Iagatti, sus hijos Mario y Cecilia, Alfredo y Graciela, Gustavo y Lucía y sus nietos, participan con gran dolor su fallecimiento y abrazan afectuosamente a su primo Alfredo y a su sobrina Pía.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Myriam Maza participa su glorioso encuemtro con el Padre Eterno, y acompaña a su familia en estos momentos de gran dolor.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Dante, Kelly, Silvina, Gabriela y Juanita psrticipan su fallecimiento y abrazan afectuosamente a su primo Alfredo y a su sobrina Pía.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Juan Marhe, Sandra Pericás de Marhe participan su fallecimiento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Natalia Marhe y flia, Juan Martin Marhe y flia, Emanuel Zain y Lourdes Marhe, Chafí Siman, Emilia Marhe participan sub fallecimiento.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Miryam querida te vamos a extrañar, Adriana, Carlota, Sandra.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Miriam Chavez y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de su amiga. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Colegio de Médico de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Dra. María Sebastiana Sánchez, socia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Tu tía del corazon Paula Gerónima Noriega, Nora Cecilia Acosta, sus hijos Anahi y Brian, Gabriela y Agustin Moran, sus nietos Fabricio y Maximo participan con profun do dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Dr. Jorge Martin, su esposa Ing. María Inés Ledesma Bruchmann y su familia participan con profundo dolor sl fallecimiento de la hermana de su colega y amiga Marita, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Amiga, este dolor que dejas es temporario, pero tu recuerdo perdurará por siempre en nuestros corazones. Gracias por ser parte importante de nuestra familia. Te recordaremos tal como fuiste, alegre, amorosa y divertida. Tus amigos Carlos ySilvia Sanchez, sus hijos Betina, Claudia, Pipi, Caco y Pilar, hijos politicos Pablo, Leandro, José y Julio, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en su dolor a la Dra. María Sebastiana Sánchez, ante la pérdida de su hermana. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Amiga y hermana querida, tan solo te nos adelantaste. Vivirán en nosotros los recuerdos de toda una vida compartida. Nos cuesta aceptar tu partida, pero sabemos que estas en los brazos de tu Señor. Te amaremos y recordaremos por siempre. Tus amigas y hermanas de la vida, Nancy Fernández, Silvia Ayunta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Luis Abalos, Maria Elida Cerro, sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, María y Juan José y Martina Abalos participan su fallecimiento y ruegan oracion en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Socios, médicos y empleados de la firma Sanatorio Norte S.R.L. participan su fallecimiento y acompañan a las Dras. Marita Sanchez y Nahiara Serrano en su pesar.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Franklin Abalos, Claudia Burgos y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Ricardo Aznarez, Susana Medina y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar de Lami Hernández y su hijo José Antonio acompañan a la familia y a su hija Pía en estos difíciles momentos. Ruegan oración en su memoria.





SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. .Sra. María Antonieta Rubisz, Hugo Alejandro Gubaira, Guillermo Enrique Gubaira, María Antonieta Gubaira y María Constanza Gubaira .Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento que brille para ella la luz que no tiene fin. Abrazo grande a su esposo Alfredo y a su hija Pia.





Invitación a Misa

MARCOS, MERCEDES GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijos y nieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia Virgen de Sumampa, al cumplirse un año de su fallecimiento. Oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

IBÁÑEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/20|. "Y moraré siempre en la Casa del Señor". Gracias padrino por estar siempre por tu ayuda. Sus ahijados Joaquín y Facundo. su cuñada, su hermano, sus sobrinos nietos Elu y Briana, lo recuerdan al cumplirse dos año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CÓRDOBA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Sus hijos Analía, Víctor, Lisa, Noelia, Nicolás, Daniel, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 TEL 4219787.

RÍOS, ATILIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Su compañera Cecilia, su madre Gerez Elda Selvira, su hermano Antonio, su cuñada Rita, sus sobrinos Adrián, Santiago, Andrea, Luz y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 12 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CENTURIÓN, CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Vecinos y amigos ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar Dto Robles. SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Su esposa Martha, su hija Martha Elena, hijo político Ariel Lugones, nietos Simón, Noelia, Melina, Hugo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Gustavo Azar, Victoria Soria, sus hijos Martin, Victoria y Rodrigo, Josefina, y su nieto Hipólito lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Personal directivo, docente, maestranza de la Esc. Nº1099 Pedro León Gallo participa con dolor del fallecimiento del Padre de la ex-Vicedirectora Martha Elena Curi. Ruegan una oración en su querida memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Personal, directivo, docente, maestranza de la Esc. Nº1099 Pedro León Gallo participa con dolor del fallecimiento del Padre de la ex-Vicedirectora Martha Elena Curi. Ruegan una oración en su querida memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin”. Ing. Ines Westberg y Flia., Personal de Panificadora Silvana, participan del fallecimiento y ruegan por la resignación cristiana a su querida familia.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna.Su amigo Jose Umaño y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. Su sobrino Carlos Abdala, Lucrecia Raab y sus hijos Lucrecia Cecilia, Carlos Manuel y Fernando Abdala Raab, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. "Señor ya esta en tu casa permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno" Juan Casaubon, su esposa Florinda Lugones, sus hijos Jauncito, Cecilia, Natalia y Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|."Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Personal Directivo, docente, administrativo y de maestranza, comunidad de padres y alumnos del Centro Experimental Nº3 participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de lacColega Elina Curi y del marido de nuestra ex-conpañera de trabajo Señora Martha Pereyra de Curi.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Juan Jose Masino y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.