FÚNEBRES | 21 de septiembre de 2022

FALLECIMIENTOS

21/9/22

- Miguel Jorge Antonio Canllo

- Ramón Candelario Sández

- Nilda del Valle Quiquinto (La Banda)

- Fermín Aragón

- Lilian Beatriz Franceschini de Tauil (Fernández)

- Enrique Antonio Paz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

“Felices los que creen, pues ellos verán la gloria de Dios”. Su esposa María Inés Fiad de Canllo y sus hijos Valentina y Francisco Canllo Fiad y nieto Benicio Cantos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

Dr.Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

En su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y ahora disfruta de un glorioso porvenir”. Elida, Fredy, Zulma y Toto que brille para el la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

Guillermo Enrique Jensen , Eva Inés Valev de Jensen y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Miguel. Acompañan a su esposa Maria Inés, a sus hijos Francisco, Valentina y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIAN BEATRIZ FRACESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) 20/9/22

Estudio Zuain/ Tauil & Asociados acompañan a Tito y a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIóN DE FALLECIMIENTO

LILIAN BEATRIZ FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin”

Su esposo Juan Carlos Tauil, sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIAN BEATRIZ FRACESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) 20/9/22.

Su sobrino Juan Tauil, junto a Vero, Juan , Paz, Pedro y Elena te despiden con mucho cariño y acompañan a Tito, Juan, y Belén en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIAN FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me faltará; en verdes pastos el me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce, y reconforta mi alma”.

Su esposo Juan Carlos Tauil, su hija Belén Tauil, su hijo Juan Tauil, su nieta Alfonsina Pérez Tauil, sus fieles compañías Mónica Ruiz, Rocío Luna, Ramón Silva y Ana María Tauil, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIAN FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

“Querida Lilian, mi corazón está de luto, mi alma está de duelo, hay llanto en mis ojos, no sé si podré superar tu partida, hasta pronto, que brille para ti la luz que no tiene fin… Tu amiga Chicha Corbalán de Cancinos e hijos Lic. María del Carmen y Carlos Paladea, Mario Anelli y Alejandra Cancinos acompañan en el dolor a su esposo Tito Tauil e hijos Juan Carlos y Belén, nieta Alfonsina y hermanos Coco y flia., Marcos y flia. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Te fuiste así, serena, calladamente como viviste siempre, y en ese andar dejaste huellas tan profundas, que todos los que tuvimos el honor de compartir tu vida, hoy te honramos con una sonrisa.

Vuela Alto. Siempre estarás en nuestros corazones.

Fuimos tocados con tu magia y eso no se va a perder.

Tu mirada nos va a seguir guiando y protegiendo.

Te amamos con el alma!!!!.

Adela, Marita, César, Alfredo, Pía, Aine, Andrés, Naiara, Roberto, Pipi, Lea, Marcos, Bauti, Cata, Sara y Gabo.

RECORDATORIO

MIRYAM NOEMÍ SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

NUESTRA DESPEDIDA……

Miryam, Mimi, Miyu, Mimicha, Galle, Hermanita, Amiga del alma.

Es difícil aceptar que ya no estarás en la mesa de los Jueves… una parte de nosotras se fue con vos para acompañarte en este viaje, la otra te recordará por siempre con un GRACIAS… MIL GRACIAS por todo lo que representas para cada una de nosotras, con tus virtudes, consejos y protección… Por todo lo que recogimos y compartimos a lo largo de estos 30 años.

Te vamos a extrañar mucho, muchísimo, pero siempre vivirás en nuestros corazones y te recordaremos con la alegría y la armonía que te gustaba.

Siempre serás nuestro ángel de los jueves que nos acompañarás y nos mantendrás unidas con amor en esta gran AMISTAD.

Buen viaje amiga querida!!! Por siempre

Marita, María Martha, Silvina, Tuky, Marta, Teresita, Mónica, Fabiola, Daniela, Carolina e Isabel.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/83 y espera la resurrección.

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6)

Su esposo Carlos Alberto Castillo, sus hijos Carlos Alberto, Gustavo, Marcelo, Fernando y Maximiliano sus nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse un año más de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/83 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Su hijo Fernando y su nieta Fernanda Valentina invitan a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse un año más de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/83 y espera la resurrección.

Su hijo Marcelo Castillo Gioya, sus nietas Rocío, Ana Lucía, y su bisnieto Alonso Remigio, invitan a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse un año más de su fallecimiento. Ruegan oraciones para su descanso eterno.

INVITACION A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

“La primavera se llevo la flor más bonita del jardín de mi vida. Tu primogénito.

Su hijo Carlos Alberto Castillo Gioya y familia, nietas y bisnietos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse un año más de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones para su descanso eterno.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

“Madre hay una sola”. Madre mía gracias por tu amistad in condicional, gracias por darme tanto cariño, te extraño. Te quiero. Te amo. Durante el día estás en mi corazón y en mis recuerdos y por las noches te veo en mis sueños sonriente y feliz. Nuestro corazón siempre estarás unido porque dejaste una parte de ti y llevaste una parte de mí. Mi hermoso ángel. Gracias por ser mi madre. Descansa en paz. Su hijo Gustavo, que no ha aprendido a perderte. Su hija política Sandra, sus nietos Abel, Lucía y Kyara Lucía. Te recuerdan.

RECORDATORIO

ISABEL RODRÍGUEZ DE MANFREDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/83 y espera la resurrección.

A nuestra querida mamá. Estarás en nuestros corazones. Sus hijos Manuel D. Juan D. Manfredi, sus hijas políticas Norma, Graciela y Dori, sus nietos, bisnietos y demás familiares.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO ANAUATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

Jesús dijo: “Yo soy la resurrección, la verdad y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá”. Desde tu partida sentimos la fuerte ausencia de tu gracia, carisma, alegría y protección, aunque de alguna manera tu presencia se hace ángel en bendiciones y guardián de nuestras vidas, Carlos al recordarse 12 años de tu partida al reino de los cielos, esposa, hijos, nietos y bisnietos queremos rogar por tu eterno descanso con una misa el día 21 de setiembre a las 20 hs en iglesia Catedral. Asimismo rogamos oraciones por su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDÉE JUÁREZ DE GUZMÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Al recordarse dos años de su fallecimiento te extrañamos y recordamos cada instante, pero nos reconforta tu paz junto al Señor. Su esposo Víctor, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita.

RECORDATORIO

GUIDO RENÉ CORTÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/99 y espera la resurrección.

Te me fuiste tan pronto para mí de esta vida. Aún siento al acostarme que duermes junto a mi. Dejaste un vacio inmenso en mi corazón y en el de tus seres queridos. Fuiste un gran esposo, gran padre y excelente abuelo. Te vamos a amar y recordar por lo que nos quede de vida, hoy se hace un año más del día que te fuiste y te recordamos asi. Su esposa Aide Cortés, su hijo Hugo Cortes, nietos y bisnietos ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

Ing. OMAR ANTONIO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/22 y espera la resurrección.

Señor dale el descanso eterno… No has muerto, tu recuerdo vive en el corazón de cada uno de los que te amamos.

Su esposa Silvia Rodriguez, hijos Mariana, Darío y Fabiana, hijos políticos Javier, Marianela y Daniel, nietos Santiago, Agustina, Valentín, Ana Lucía y Felipe y demás familiares, invitan a la misa al recordarse el sexto mes de su fallecimiento a celebrarse en la parroquia San José del Bº Belgrano (Belgrano y Juncal) a las 20 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

OMAR ANTONIO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/22 y espera la resurrección.

Su hermano Eduardo y su Sra. Liliana, sobrinas Martina y su ahijada Emma invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 6 meses de su partida.

ARAGÓN, FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su esposa Silvia Rosa Ibares, sus hijos Pamela, Guada, Agustin, sus nietos Delfina, Lucca, Bruno y Donato y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Morales. COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/09/22|. Irma Ise de Velarde participa con gran pesar el fallecimiento de su querida amiga Cori y acompaña a su hija Andrea y a toda la familia Banco en el dolor de la partida. Descansa en paz querida amiga.

BANCO, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 19/09/22|. Amiga y vecina Cori, con mucho dolor nos enteramos de tu partida al reino de Dios; acompañamos a tus hijos Ariel, Andrea y Jorge, a tus nietos, hermana, sobrinos y demás familiares, por tan difícil momento que les toca vivir. Norma Correa de Miggitsch e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Su hermana política Maria de Peralta, sus sobrinos Raúl Alfredo Peralta y Cecilia Peralta, sus sobrinos políticos Karina y Gustavo, sus sobrinos nietos Leandro y Matías Peralta, Andrea y Santiago Noriega, participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BELLOMO, AURORA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Los compañeros de su hijo Walter Perea, del centro de Cómputos, personal directivo, profesionales técnicos, administrativos, contable y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. ¡Gracias por tu entrega y amor incondicional!. Te amaré por toda la eternidad Papi!. Su hija querida Valentina Canllo Fiad.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su hermana Joji participa con profundo dolor su partida a la vida eterna. Descansa en paz hermano.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su hermano Julian Canllo, sus sobrinos Luis Ernesto Canllo y Miguel Canllo participan con produndo dolor su partida inesperada y que brille para el la luz eterna.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus sobrinos Sandra Inés Moreno Canllo, Fernando Fernandez y sus sobrinos nietos Leandro, Fern ando, Valentino Fernandez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus primos Quela y Lito Lopez, sus hijos Horacio, Karina, Diego y Yessy participan con dolor su fallecimiento acompaña a sui esposa e hijo en este triste momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Amen.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus sobrinos Julian Canllo y Maria Vic enta Rodriguez y sus sobrinos nietos Emilio Agustin y Julian Alejandro participan con profundo dolor la partida de su tio Migue. Que Dios lo reciba en sus brazos y le de resignacion a sus seres queridos.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Que el Señor misericordioso te reciba en su casa para que descanses en paz. Sus primos Francisco Canllo, Dina Esther Juan, sus hijos Pancho y Marcela participan con profundo dolor su desaparicion fisica. Nunca te olvidaremos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su prima Mary Canllo de Jozami, sus sobrinos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su prima Norma Salomón, sus sobrinos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela lamentan profundamente su partida a la Casa del Padre. Acompañan con sus oraciones a sus familiares en esta lamentable pérdida.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Su primos Monica y Willy Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su amiga Anita Aranda acompaña a María Inés y a sus hijos en este momento de profundo dolor y eleva oraciones en su querida memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus amigas Anita, Marcia, Silvina S., Silvina S, Zonia, Bety, Dyana, Vilma, Ramona, Leysa, Nancy y Meky participan el fallecimiento del esposo de su amiga Marines y acompañan a su flia y a Silvana Fiad.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. ·El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su flia,. Dr. Maximiliano Sebastián Valdez, su esposa Jensen Natalia, sus hijos Catalina, Mateo y Jimena Valdez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Se fué nuestro gran amigo y hermano del alma en su viaje eterno. Dios lo tenga en su gloria Q.E.P.D. Siempre estarás en nuestros corazones. Pololo, Lucca, Sara y Roxina, participan con dolor su fallecimiento.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Cuñado tu partida nos deja una enorme tristeza. Te recordaremos siempre en nuestros corazones y en los recuerdos de los momentos vividos. Querido Canllito descansa en paz: Miguel Atía, su esposa Silvana Fiad y su sobrina ahijada Candelaria Atía te despiden con profundo dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María Cristina de Marinucci, sus hijos Ignacio y Anita, Paula y Nicolás, sus nietos Josefina, Rosario, Ernestina, Agustín e Isabel acompañan a María Inés, hijos, nietos y flias. Elevan oraciones por su eterno descanso y por una cristiana resignación a su flia.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. El grupo "Gallito" despide con profundo dolor al querido Miguel. Tu recuerdo quedara entre nosotros por siempre. Descansa en paz amigo.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|.La comisión directiva y cuerpo de delegados de la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Santiago del Estero, acompaña a la integrante de la C.D. Prof. María Inés Fiad, ante tan irreparable pérdida y pide al Señor cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su compadre Roberto Caloso y flia, Carmen, Roberto,. M. del Carmen, Santy y Fernando acompañan con profundo dolor su partida. Ruega una plegaria en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa, sus hijos Monica y Jorgito Drube y respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Miguel: Dios te reciba en su Santa Gloria y te de el descanso eterno. Sara Isabel Fiad, sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, José y Adriana, María Mercedes y José Luis y Fray Juan José Herrera (a), nietos y bisnietas acompañan a María Inés y flia en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Miguel : ya descansas con la familia Celestial. El grupo " Las Primas": Zulma Fiad, Mónica Fiad, Claudia Iramain, Roxana Ruiz, María Eugenia Ruiz, Isabel Herrera, Graciela Herrera, maría Mercedes Herrera y Silvana Fiad, acompañan a María Inés y flia en estos tristes momento y elevan oraciones por su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Viviana Monica Valev y su hijo Emiliano Aguirre participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor elevan oraciones por su eterno descanso.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su amigo José Torrens, su esposa Patricia e hijos participan con dolior su fallecimiento. Miguel, compañero de viajes, trucos, asados, siempre tranquilo, te recordaré toda la vida. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su esposa Mirta, sus hijas Elizabeth y Verónica, hijos políticos Hernán y Esteban, sus nietos Matías, Nicolás, Thiago y demás familiares participan con profundo dolor. Sus restos serán inhumados en el cementerio la Piedad a las 9. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ DE GUIMARD, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Inés y María Belén Fernández participan en su fallecimiento con profundo dolor. Siempre te recordaremos con esa sonrisa y esa bondad infinita que te caracterizaba. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, ROLANDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Dijo Jesus: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque este muerto vivirá. Los compañeros de trabajo de su hijo Guillermo de la Procuración del Tesoro de la Provincia: Domingo Vildosa, Teo Gonzalez, Gastón Mansilla, Myriam Paz Medina, Luciana Ibarra y Pedro Rodriguez participan con dolor y acompañan a la familia en este triste momento.

JIMÉNEZ, ROLANDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Tu compañera de Procuracion del Tesoro de la Provincia, Dra. Carolina Vargas te abraza fuerte en este difícil momento Guilli querido. Consuelo y resignación a la familia.

JUGO, FELIPE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. El consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el sector 1, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ENRIQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Hugo, Rubén, Esther Dinardo y Débora Yocca; despiden con cariño al querido amigo Enry, hombre solidario y alegre. Acompañamos a su mamá Kelly, a su hermano Ariel y a toda su querida familia en estos tristes momentos. Descansa en paz y en la gloria de Dios. Rogamos por su eterno descanso. Dios y la Virgen les den consuelo, él cuidará de toda la familia; tan amorosamente como lo hicieron ustedes con él.

PONCE DE BICA, ELENA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre politica de nuestra compañera María Rosa Guzman de Bica, acompañando a su familia en este triste momento. Rogando una oracion en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Carlos Ramos Taboada, María Susana Carol, sus hijas Maria Antonieta y Susana María y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Sus amigos Gustavo Burgos, Claudia Paz Roldán y sus hijos Julián y Felipe. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas. Acompañamos en el dolor a Alfredo y Pía. Que descanses en paz querida Miryam.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Luis Alberto de La Rua y su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Bettina Zaiek y sus hijos Nicolás y Camila participan su fallecimiento y acompañan a Alfredo y Pía en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Beto Milet, Chabela Ruben, sus hijos José y flia; Martín y flia; Emanuel y flia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Alvaro Caldera, Cecilia Brizuela y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Emilio Sialle, Chiquita Miguel de Sialle, Natalia y Emi Sialle y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria,

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Directivos y docentes del estudio de danzas " Nilda y Eduardo Ballerini" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Mercedes B. de Messad e hijos participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia tan querida en su dolor.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Rolando Alberto Álvarez y María Inés de Álvarez participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia tan querida en su dolor.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Martin Muratore y flia acompañan a su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Marcelo Ruiz, participa con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Miryam y envia un abrazo contenedor a Alfredo y Pia.

SÁNDEZ, RAMÓN CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus hijos Franco, Ramón, Ludmila, Nahir, Aylen, sus nietos Misael y Cielo y su Mamá, tus compañeros de trabajo en la gomería de la 16 Ricardo, Ganso, Tejo, Godines, Pensador, Guille, Ireneo, José, sus vecinos Sebilan y Yoni sus amigos del Telecentro y Rotisería, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVETTI, RAMONA BENJAMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/22|. " Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna". Betty y Nené Bravo Almonacid de Torres participan con mucha tristeza al fallecimiento de Pelada, acompañamos con afecto a sus hijos, hermanas Yoli y Silvia y demás familiares en este momento de dolor. Descansa en paz querida amiga.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. Madre querida sos nuestra estrella que seguirá iluminando y guiando nuestras vidas, te buscamos por las noches en el Paraíso del Señor, porque sabemos que estás gozando de la felicidad eterna. Te queremos y por siempre estarás en nuestros corazones. Tus hijos Marcelo, Rodolfo y Lato, tus hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a familiares y amigos a elevar plegarias al Altísimo por su descanso eterno hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Belgrano, al cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

PULLARELLO, MIGUEL ( Miguelito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/98|. "Vivirás siempre en nuestros corazones y en nuestros recuerdos". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Te recuerdan al cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CÓRDOBA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 17/9/22|. Su tía Matilde Suvire, su primo Cristian Celiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Esperamos tu resurrección, Amén.

QUIQUINTO, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Su esposo Adolfo Ibáñez, sus hijos Javier, Fernando y Agustín, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Aurora, Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ALDERETE DE LEBED, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Sus hijos Luisa, Alberto, Nino, Miguel, Jose , Mario, Monica y Victor, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Limpio, Dpto Alberdi. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CURI, SIMÓN ELÍAS (q.e.p.d) Falleció el 18/9/22|. "Señor, concédele el descanso eterno en tu Gloria. Gabriela Azar y sus hijos Lemi, Lupy, Gabriela, Francisco y Nacho Melem lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su hermano Jorge Franceschini, esposa Yudith, hijos Jorge y Silvina, Andrea y Alejo, Virginia y Nicolás y nietos Jorgito, Isabella, Elena y Sofía acompañan con mucho dolor a su esposo, hijos y nieta. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus primos Adriana Tauil, Enrique Llapur, Eugenia María Chedid y Luis María Nassif despiden con hondo pesar a Lilian y acompañan con cariño a Tito y a toda su familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones por su descanso en la Luz del Señor.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus primos Geraldine Tauil de Panario y Luis Alberto Panario, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio despiden a Lilian con tristeza y abrazan en el dolor a Tito y a su familia. Ruegan por su descanso en el Señor.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su prima Elena Tauil, sus hijos María Victoria Taboada, Josefina Taboada y Héctor Villanueva lamentan la partida de Lilian y acompañan con el afecto de siempre a Tito y a su familia. Elevan plegarias a su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Lily querida, que en paz descanses!. Sus primos José María Bordi y Valeria Adorni, sus hijos Valentina y Francisco. Federico Bordi y Eugenia García Aráoz, sus hijos Tomas, Elóisa, Catalina y Benjita. Alejandro Bordi y su hijo Lisandrito, participamos con mucha tristeza tu pronta partida. Acompañamos en este difícil momento al Tío Tito, Belén, Juanca y a tu nieta Alfon! y a tus hermanos Marcucho y Coco! Gracias por estar siempre con nosotros y con nuestros viejos! Hasta pronto Lily!.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su sobrino Jorge Franceschini (h), su esposa Silvina y sus hijos Jorgito e Isabella acompañan con profundo dolor a su esposo, hijos y nieta. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" . Su primo político Roberto Nuno, su esposa Estela Maris, sus hijos Roberto Merish y flia, Viviana Marcela y flia, Stella Maris y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña la flia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Gerardo Chaud, María José Kermes Tauil e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Amira Kermes Tauil y Guillermina Sánchez Kermes participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesye; Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Los empleados de la empresa "Raziel S.A" participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Moreno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Marylin Gómez e hija participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Pichón y Nenusa Abdala junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su querido amigo Tito, a sus hijos y demás familiares en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María de Luján Tauil y familia; Amira Isabel Tauil y familia; Graciela del Valle Tauil y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la prima Lilian y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Amira Isabel Tauil Abdala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Lilian y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus vecinos Juan Domingo Varela, Nancy Jerez de Varela, sus hijos Guillermo Varela y Martín Varela participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones a Dios por su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Miguel Ángel Kerme Tauil, Virginia López, Miguel, jazmín y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Omar Maximiliano Kermes Tauil, Laura Allende, Agustina, Maximiliano y Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Virginia Pizzolitto, su esposo Luis Tek y sus hijos Francisco y Maria Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Willy Ávido y María José Filippa participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Belén. Ruegan oraciones a su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Nonín Lascano de Rafael y sus hijos Gustavo y Silvina, Daniela y Fernando, Cecilia, Julio Gerardo y Sandra, Luciano y María Gracia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su esposo Tito, a sus hijos Juan Carlos y Belén y a todos sus familiares en tan dolorosos momentos. Elevan oraciones por su descanso en paz.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Osvaldo Trógolo y su esposa Yrma Bravo participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Catalina Peñá, sus hijos Valeria y Marcos Franceschini y Mariano Bellomo y sus nietos lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo Tito y sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina y a sus hermanos Marco y Jorge Franceschini y flias en este momento de gran tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Catalina, Rufino y Ángel Peña lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo Tito, hijos Juan y Belén , sus hermanos Marco y Jorge Franceschini y sus flias en este momento de gran dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus amigos José G. Rafael e hijos Alejandra, Daniel, Viviana, Carlos y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Lilian.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin acompañan a Tito, Belen y Juanca en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Carlos Eduardo Rafael y sus hijos Constanza, Agustín, Camila y Julieta acompañan a Tito, Juanca, Belén y flia en tan difícil momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Alejandro Cáceres, María A. Lines e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Norma Allall de Olmos, Teresa Allall y Benjamín Allall y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo hermano Tito y elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su sobrino Luis Maria, Maria Virginia Gomez Tauil, Rodrigo Garcia, Facundo Garcia Gomez, su cuñado Luis Gomez participan su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Cristina Fattor , su hija Eugenia, sus nietos Facundo y Federico participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrián y Benjamín participan con pesar el fallecimiento de la apreciana Lilian y acompañan a Tito y familia en su dolor.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Adrian Giribaldi y familia participa con gran pesar su fallecimiento y ruega por el descanso de su alma.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Sara, María Luisa, Reyna Victoria, Miguel Amado, Mirta Graciela, José Ricardo, Olga Beatriz e hijos políticos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Tito e hijos en este doloroso trance.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. El Señor la cubra con su Manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos". Su ex compañera y amiga Chicha Poshosha, Pocha, Mirta y Olga Llugdar acompañan a su esposo Tito, hijos, en este triste momento y elevan una oración en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Gustavo, María José y María Belén Giovanniello participan con profundo pesar y dolor el fallecimiento de su prima Lilian. Oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Silvia de Chedda y sus hijos Carlos, Eugenia, Silvina, Evangelina y Patricia, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Lilian. Siempre la recordaremos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Carlos Eduardo Ordoñez Ducca participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Carlos Chedda (h), su esposa Marcela Mitre, sus hijos Yamile y Elías Chedda lamentan profundamente la partida de Lilian. Acompañan a su esposo Tito y toda su familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Marta Sarmiento Vda. de Rodríguez Luján, sus hijos Daniel, Yudith, Fernando, Sergio y Paola y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María Nelba Alberto participa con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga y ruega a Dios para que su presencia fortalezca a toda la familia en este dificil y doloroso momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su hermano Marco, sus hijos Valeria, Mariano y Marcos, nietos Catalina, Felicita, Marianito, Donata y Marquitos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Marco Franceschini y Susana Alonso participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Olga Chemes de Llinás, María Cristina Chemes de Catela y su esposo Alberto Catela, Guillermo Chemes y su hija Guillermina y José Rafael con sus familias despiden con mucho dolor a la querida Lilian y acompañan a su esposo Tito, hijos y demás familiares rogando por su descanso en el amor de Dios y el consuelo de los suyos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Ricardo A. Pérez Neme, su esposa Mariana Chiericotti y sus hijitas participan su fallecimiento y ruegan resignacion y consuelo para su flia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. José Antonio Pérez Neme y su hijita Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Q.e.p.d. Lilian querida.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Amiga querida, partiste a la casa del Señor con la misma ternura, entrega y valentia con la que te conocí. Fuiste y seguirás siendo un ser de luz. Solo sembraste armonía y conciliacion en los que te conocimos . Descansa en paz. Mirta Neme participa su fallecimiento con profundo dolor.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su amiga Lucía Bolomo, sus sobrinos en el afecto Carlitos (a), Daniela (a), y Pablo Hetmañiuk participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Daniela Hetmañiuk, Nuno Sousa Cabral y sus hijos Inés y Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Descansa en paz tía querida. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar lamentan su temprada partida a la casa del Señor, ruegan a Dios lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno como asi tambien la resignacion que tanto necesita su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Berta Josefina Gonzalez, Osvaldo Aranda y familia, participan con dolor su fallecimiento, Ruegan una oración en su memoria y acompañan a sus hijos Juan Carlos y Belén.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Carlos García y familia, participan con dolor el fallecimiento de Lilian y ruegan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. José Aranda y familia, participaN con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos de la infancia, Juan Carlos y María Belén.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Ana Victoria Hupaluk, Silvia Victoria Cura y flia. Elsa Noemí Cura y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Tito y a sus hijos por irreparable

pérdida. Se ruega una oración a su memoria. LasTermas.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Llamile, Olga, Rubi, Humberto y Tedy Chelala, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora de su amigo de la infancia Tito, acompañando a su familia en este difícil momento, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Matías Santiago Gentilini y Patricia E. Vélez García participan con profundo dolor el fallecimiento de Lilian. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Dito Ibáñez, su esposa Mirta Graciela Rodriguez, sus hijos Alvaro, Maria Elvira y Sabrina, sus nietos Augusto y Candelaria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Francisco Pérez Nazar y Dr. Cristian Cocheri participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a su esposo Tito y sus hijos Belén, Juan Carlos, a su nieta Alfonsina y demás familiares.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Dr. Orlando Antonio Mdalel, María Cristina Mdalel de Vidal, Dr. Mario Edgar Vidal y Luis Mdalel y respectivas familias acompañan a su familia en este triste momento. Oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus familiares. Perla Elean de Gattas y flia. Noemi Elean de Chaud y flia, Edgardo Elean, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. "La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan". Su esposa Patricia Bertini, sus hijos Agustín, Luisina, Máximo y Santiago Vittar invitan a participar de la misa que se llevara a cabo en la parroquia Virgen del Carmen, de Campo Gallo, este Jueves 22 a las 19.30 con motivo del primer aniversario de su fallecimiento.