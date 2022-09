FÚNEBRES | 22 de septiembre de 2022

21/09/2022 - 22:50 Funebres

FALLECIMIENTOS





Mario Edgardo Lobos (Forres)

Juan Eliseo Banegas Milki (La Banda)

Mirta Inés Acosta de Farías

Ramón Oscar Gorosito

Norma Beatriz Coronel (Guampacha)

Nigelia Margarita Herrera de Gómez

Matías David Valor

Ramón Hermindo Gorosito





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN ELISEO BANEGAS MILKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el21/9/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIAN BEATRIZ FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LILIAN BEATRIZ FRACESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

Las familias de Roberto, Alicia y Ricardo Molinari, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA NIGELIA HERRERA DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/22 y espera la resurrección.

Sus nietos María José, Gonzalo y Juan Ignacio Gomez Perdiguero, nietos políticos, Ivo Feser y Silvina Palazzi, sus bisnietos Catalina y Bastian la despiden con gran dolor y ruegan por su descanso eterno en la Gloria del Señor.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA NIGELIA HERRERA DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/22 y espera la resurrección

María Roxana, Blanca y Rita Perdiguero, Luisa Farías y Fabricio Leal lamentan su partida. Acompañan a su familia en esta pérdida rogando por su descanso en paz junto al Señor y pronta resignación para sus seres queridos.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO (q.e.p.d.) Se durmió el 20/9/22…

Anabel Lema y toda la familia Paz, abrazan a María Inés, hijos y nietos. Descansa en paz y brille para el la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal MATÍAS DAVID VALOR (q.e.p.d) Falleció el 20/09/2022.

El señor secretario de Seguridad, Comisario General ® David Marcelo Pato; participa con dolor de su fallecimiento y eleva una oración al Dios del cielo pidiendo el descanso eterno de su alma.





















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal MATÍAS DAVID VALOR (q.e.p.d) Falleció el 20/09/2022.

El señor jefe de Policía, comisario General Roger Alberto Coronel, participa con pesar de su fallecimiento, ruega por su eterno descanso y para que Dios consuele el corazón de sus deudos.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal MATÍAS DAVID VALOR (q.e.p.d) Falleció el 20/09/2022.

El señor subjefe de Policía, comisario General Daniel Humberto Loto, participa con dolor de su fallecimiento y eleva una oración por la paz de su alma, que el inmenso amor de Dios lo reciba en su seno.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal MATÍAS DAVID VALOR (q.e.p.d) Falleció el 20/09/2022.

Los integrantes de la plana mayor policial, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una plegaria al Padre Celestial en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL JORGE ANTONIO CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

La verdadera vida no es “vivir para morir sino morir para vivir”. Nieves Teresita Maldonado acompañan en el dolor a su esposa María Inés Fiad, sus hijos Valentina y Francisco Canllo Fiad y a sus hijos del corazón, Dres. Jimena y Sebastián Valdez Fiad. Paz eterna para él y resignación para todos.





RECORDATORIO

MARÍA OLINDA CORONEL DE ÁVILA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19 …

"Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros nos dé el valor de soportar tu ausencia". Su esposo Máximo Ávila, sus hijos Lalo, Néstor, Machi y Negrita hijos políticos y nietos al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento invitan hoy a la misa radial. Ruegan por su descanso eterno. Frías.





INVITACIÓN A MISA

SELVIRA DEL VALLE GÓMEZ DE SARQUIZ (Bambi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/9/09 y espera la resurrección.

Te amamos y te extrañamos y no tenemos tu presencia física, espiritualmente estás en cada uno de nuestras vidas.

Sus hijos Alejandra, Graciela, Olga y Gustavo, nietos, bisnietos y demás familiares, invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol al cumplirse 13 años de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.





ACOSTA DE FARÍAS, MIRTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Su esposo Niño Farías, sus hijos Ariel, Cecilia , Fernando y Fernanda, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA DE FARÍAS, MIRTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Tu cuñado Carlos, sobrinos Juan, Soledad, Edith, Lourdes y flia,. Ruegan por su eterno descanso.

BANCO, IRMA BEATRIZ (Cory) (q.e.p.d.) Falleció el 19/09/22|. Norma Barrionuevo de Castillo y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga de la infancia y apreciada vecina Cory. "Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus primos Ctdr José L. Garnica su esposa Graciela Herrera y Familia acompañan en este doloroso momento.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus primas Kuki, Olga, su sobrina Liz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a María Inés y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Señor recibe a Miguel entre tus brazos y que brille la luz que no tiene fin"... Siempre en nuestros corazones querido Miguel. Participan con profundo dolor su fallecimiento Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Irene y Carlos Cheeín y familia, participan su fallecimiento, acompañan en el dolor a Maria Inés y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Brille para el la luz que no tiene fin". El personal directivo, docente y de maestranza del Jardin 210 San Cayetano participan el fallecimiento del tio de nuestra compañera Sandra Inés Moreno Canllo. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Carlos Canllo y familia, acompañan en el dolor a toda su familia.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Lionel Delano Moya, Ema Mercedes Figueroa y flia, hoy me sorprende enormemente tu partida, sin regreso, se que no te veré mas pero me queda el recuerdo de haber vivido juntos aquella inolvidable juventud de nuestra adolecencia, andanzas, aventuras de estudiantes, inborrables en nuestra memoria, mi mas sincero recuerdo querido Miguelito, hago extensivo mis condolencias a tu esposa e hijos Joji y Julian que en paz descanse amigo Yeye.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Que Dios lo reciba en su Reino y le de el descanso eterno. Norma Pellene, Nilda Protti, Eliz Gonzalez, Marilin Rojas, Beatriz Montenegro, participan su falleciminento y acompañan a su amiga Maria Ines Fiad ante esta irreparable perdida de su esposo. Se ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus amigas: Coni Rocha y Chichi Vazquez, Flia Melian y Norberto Certo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa María Inés, sus hermanos Julián y Joji y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos, participan el fallecimiento del esposo de nuestra amiga María Inés y la acompañan a ella y sus hijos en estos dolorosos momentos.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento de Miguelito, a quien siempre recordarán con mucho afecto. Abrazan en este dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, MIGUEL JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Mario Russo, Lucy Abdala y su hija Marite Russo Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento de su Querido Amigo y vecino Miguel rogamos oraciones en su memoria y abrazamos a su esposa María Inés Fiad y a sus hijos Valentina, Francisco, Jimena y Sebastián y a sus nietos en este doloroso momento.

DÍAZ, VICENTE (Nene) q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Señor ya está en tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Su hermana Teresa del Valle Diaz de Perez, sus sobrinos José Luis, Natalia y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, VICENTE (Nene) q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. El Señor se nutre de lo mejor para llevarte a la casa celestial. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Mirta Angelica Diaz de Nasif, sus sobrinos Silvia, Cecilia, Nancy, Susana y Marcelo y sobrinos nietos Maria Emilia y Jeremias participan profundo dolor el fallecimiento de su tío Nene. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, RAMÓN HERMINDO (Lito ) (q.e.p.d.) Fallecio 21/9/22|. Su esposa Negra, sus hijos Roxana, Roger, Daniel, Cristina, Miriam, Matías, Silvia, Andrés, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermana Mami y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Aires del Pinar COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOROSITO, RAMÓN OSCAR (Goro) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Norma Olivera y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Piedad.

GOROSITO, RAMÓN OSCAR (GORO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Su compañera de vida Norma, sus hijos Gustavo, Javier, Mabel y Franco, sus nietos Kevin, Azul, Francisco y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HERRERA DE GÓMEZ, NIGELIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Su esposo Coco, sus hijos Dany, Martín , sus hijas pol Mechi y Myriam, sus nietos Marijó, Gonzalo, Juan, Cristian y Franco, bisnietos Catalina, Bastian y Ariana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inundados ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE GÓMEZ, NIGELIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Daniel Tevez, su esposa Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier Tevez, participan con profunda tristeza la partida de Margarita y acompañamos a nuestros primos Martin y Miryan en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE GÓMEZ, NIGELIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. "Una Flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre sus recuerdos se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Tito Tevez, su esposa Lidia Fernandez, sus hijos Daniel, Lilo y Fernanda Tevez, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor la partida de Margarita y acompañan a nuestros sobrinos y primos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ENRIQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Nuestro más sentido pésame, no existen palabras para describir lo mucho que lamentamos tu partida. Rogamos a Dios para que te brinde el verdadero consuelo que sólo El puede conceder a los corazones afligidos. Tus primas Tona, Graciela y respectivas familias. Elevan oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Para la luz de mis ojos miel que querían ser azules como los tuyos. Mi persona favorita. Me duele el alma pero te prometo que voy a salir, como vos me enzeñaste. Te amo siempre. Su hija Pía.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Sus primos Rita Elizabeth Ríos, Santos Daniel Cuba y sus hijos Facundo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Mavel Navarro de Nader y sus hijas Mónica y Marcela, participan con dolor su fallecimiento Elevamos oraciones al Altisimo y abrazo a Marita y demás familiares.

SÁNCHEZ DE LEIVA, MIRYAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/22|. Betty Cisneros de Mulki y Lucrecia Cisneros, participan con pesar y acompañan a María y flia., en esta gran pérdida.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá" . A un año de tu partida a la casa del Padre celestial, aún sentimos un gran desconsuelo por no tenerte físicamente en esta tierra. Nuestros días estaban tan llenos con tu presencia, tus enseñanzas, tus valores y el ejemplo que día a día nos inculcabas... No es fácil transitar esta vida sin vos... permanecerá para siempre en nuestras retinas tu dulce sonrisa, tu mirada tan transparente y pura, tu voz, tus gestos, y la palabra justa en cada etapa de nuestras vidas. Nos llenaba el alma verte jugar con tus nietos. Tu legado de fe y fortaleza nos enseña a seguir, nos impulsa a avanzar... Seguro estas junto a tu amado Señor. Seguí cuidándonos e intercediendo por nosotros, junto a la vieji... Nuestra casa está llena de ustedes... Vuela alto, mi ángel, mi luz, mi papá... Te amamos y estaremos eternamente agradecidos por todo el amor que nos diste, y por lo inmensamente felices que fuimos tu lado... Que brille para vos, papi, la luz infinita que te guió, hasta que nos volvamos a encontrar... Oramos por tu alma, por tu eterno descanso y por tu felicidad... Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita.





AUTALAN, JOSÉ C. (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Te fuiste tan temprado todavia te buscamos y solo nos queda el consuelo de que estas en la Casa de Nuestro Señor, en ese paraiso que soñabas estar. Descansa en paz. Tu esposa Ana Jiménez, sus hijos, nietos e hijas politicas, rezan por ti y por tu eterno descanso. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

AUTALAN, JOSÉ C. (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Papi abuelo. Eres lo mejor que me regalo Dios, siempre serás nuestra guias en nuestras vidas y el ejemplo a seguir. Eternamente gracias y descansa en paz. Tata Querido. Te extrañamos mucho. Tus amados nietos Dra. Macarena Autalan Nuñez y Matias Autalan Nuñez, invitan a la misa que se oficiar´hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

GIMÉNEZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Te fuiste dejando un vacío inmenso en el corazón de quienes tanto te amaron. Fuiste una excelente esposa, madre y abuela. Te vamos a amar y recordar siempre. Tus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa el día 22/9/22 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

TABOADA, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. Señor dale el descanso eterno. No has muerto, tu recuerdo vive en el corazón de cada uno de los que te amamos. Tu esposa Elba Coria , tus hijos Beatriz, Juan, Pablo, Riquelme y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

TABOADA, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. Señor, dale el descanso eterno. Fuiste una gran persona y una bendicion para mucha gente Padre. Tu hija Alejandra Taboada, tu yerno Carlos Concha, tus nietos Rodri y Alma, invitan a la misa q ue se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

TABOADA, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/22|. El dolor que siente mi alma, no se puede expresar con palabras, mi corazón se parte ante este momento. No existe consuelo para lo que siento hoy, te amo, te extraño Padre querido. Descansa en paz. Tu hija Beatriz Taboada y tu nieto Alejandro Taboada, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

URTUBEY, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Sus hijos Marcelo, Susana y Pablo, hijos politicos, nietos y bisnieto, agradecemos a familiares, amigos y vecinos que hicieron llegar sus condolencias e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse los nueve dias de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.





VIDAL, ENRIQUE A. (Quique) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/78|. Amigo del alma, hace 44 años Diosito quiso llevarte por bueno, por la gran persona que eras por el amigazo, siempre estás en mis recuerdos con el cariño que nos profesamos mutuamente. Hasta todo momento Quique. Eric Galván.





BANEGAS MILKI, JUAN ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Sus hermanas María Graciela y Rosario, sus hermanos pol., Silvia Correa y Benjamín Herrera, sobrinos y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANEGAS MILKI, JUAN ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Sus primos Elías, Sergio, Graciela,Josefina, Natalia y sus respectivas familias participan con dolor su inesperada y triste partida. El Señor lo reciba y le dé la paz eterna, y a sus hermanas la fortaleza para asumir tanta tristeza.

MANESTAR, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/22|. Su hermana Patricia Mabel Manestar, y familia, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio "La Misericordia".





ALDERETE DE LEBED, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Compañeros de trabajo de su hijo Mario del Dpto Automotor de la D.G.R.: Marta, Susi, Nony, Marisa, Gato, Agustín, Eduardo, Beto, Rafa, Mario Ledesma, Jesús y Víctor participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre.

ALDERETE DE LEBED, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/22|. Amigos de su hijo Mario: Olga Ataide, Pochi Saavedra, María Coronel, Mony Rodriguez, Omar Salas, Dany Perez, Miriam Santillán. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

CORONEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Su esposo Camus Clemente Alsides e hijos, participan con profundo dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Guampacha. HAMBURGO CIA DE SEG. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Sus sobrinas Mariangeles Karina e Iris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Señor ya está en tus brazos por tu infinita misericordia, dale el descanso eterno". Mi querida Lili vivirás eternamente en mi corazón. Su prima hermana Angélica Cassarini, su primo René I. Alderete, sus sobrinos Javier, Anita y Marianella Alderete y sus respectivas familias, participan con gran dolor tu partida y acompañamos en este dificil momento a su esposo Tito, a sus hijos Juan Carlos y Belén y a sus hermanos Marcos y Coco Franceschini. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz junto a tus seres queridos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Que el Señor la recibe en sus brazos y le de el descanso eterno. Su tía política Emma de Uliana y sus hijos Hugo, Mónica, Santiago y Diego Uliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nieta y hermanos en este difícil momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María del Carmen Pisetta, sus hijos Sergio, Mariela Zaltz y flias participan con profundo dolor su partida al Casa del señor. Acompañan a Tito, sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Querida Lilian: Desplegaste tus alas para volar hasta un lugar excepcional donde todo es paz y bienestar, lleva nuestro mensaje de Amor a quienes se nos adelantaron y desde allí envía tu luz a tus seres queridos, unidos para siempre. Descansa en paz hermosa Lilian. Chichi Quiroga y Rodolfo Cisneros participan con pesar su fallecimiento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Emiliano y Florencia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Tito y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Elisa Garcia su esposo y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con profundo dolor la partida de su querida amiga Lilian,te extrañare siempre descansa en paz.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Blanca Nuno de Figueroa, Tomás Figueroa y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañando a nuestro primo Tito y toda su flia. en este dificil momento. Ruegan por el eterno descanso.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Llinás, despide con profundo dolor los restos de la esposa de su amigo Juan Carlos Tauil.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Guillermo Garcia Barea y Maria Soledad Medina participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. María Elsa Lascano, Mario Yocca y sus hijos Valentina, Luisina, Milagros y Santiago participan con dolor el fallecimiento de Lilian y acompañan a su tío Tito y a sus primos Juan y Belén en tan difícil momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios". CP. Benjamin Salomon, su esposa Alba N. Abregú, sus hijos Luciana y flia, Benjamín y Ana Lucía, José David y Florencia, Daniel Augusto y Soledad, abrazan con todo cariño a su esposo Tito y sus hijos Juan y Belén, acompañándolos en la despedida de la querida Tía Lilian. Rogamos oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Domingo Roitman, su esposa Norma, sus hijos Javier y Leonardo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Lilian y ruegan por el consuelo de su familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Zulema Arce de De Marco y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Tito, a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa y sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo, participan su fallecimiento y acompañand a su esposo Titu e hijos en este doloroso momento. Que brille para Lilian la luz que no tiene fin.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Arq. Ricardo Araujo, sus hijos Tomás y familia, Francesco y familia y Nicole despiden a su muy querida amiga y abrazan a su esposo e hijos. Requiescat in pace.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Eduardo Antonio Gutierrez, Teresa Iturre y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Mario Héctor Japaze, Silvia Jozami de Japaze y sus hijos acompañan en este momento y hacen llegar las condolencias a su familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Con mucho dolor despedimos a nuestra querida Prima y que Jesus la reciba en sus brazos. Graciela Lascano de Casadei y familia, Marta Lascano de Smith y Rolando Smith, participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Martal Ducca de Fraguas, sus hijos Marta Maria, Maria Alejandra, Maria Florencias y Fernando Fraguas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. ¡Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Silvia Llugdar Vda. de Ugozzoli, sus hijos María Natalia, Mario Franco, María Florencia y Pablo Valentín y sus respectivas familias, acompañan en este momento a su esposo, hijos, nieta, hermanos y demás familiares y elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, proque Tu estás a mi lado..." Salmo 23;4. Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha R. Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina Paradelo, acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Amiga no olvidaré tus visitas y consejos, acompañamos a su esposo Juan Carlos, sus hijos y nietos. Elevando oraciones por su descanso en paz. Mavel Navarro de Nader, Monica y Marcela Nader (a).

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Zonia B. Mendez. Acompaña con profundo pesar su partida.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Miky, Rolando, Lucas, Diana y Leonor Villa Fañe. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Raúl Salcedo, su esposa Norma, su hijo José y sus hijas Virginia y Valentina Salcedo, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Tito, hijos y demás familiares, en este doloroso momento.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Alejandro Daniel Neme y personal de Casa Neme participan su fallecimiento y acompañan a Juan Carlos (Tito) Tauil y familia en este triste momento. Elevan oraciones para su eterno descanso

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán e hijos, participan con dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a su esposo Tito, sus hijos Juan y Belén, sus hermanos Marco y Jorge y sus familias en éste momento de gran dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Gringo y Cristina de Sirena, sus hijos Matías, Florencia, Ángel y Agustina despiden con profundo dolor a Lilian y acompañan a Marco, Coco, y Tito en tan triste circusntancia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Menucho y Cary Sirena y sus respectivas familias lamentan la partida de Lilian y hacen llegar su afecto a Marcucho y Coco y a Tito y familia.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Señor reciba en tus brazos y dale el descanso eterno". Participan con profundo dolor Victoria Rodriguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y familia y Marisa Oller de Gongora y familia. Ruegan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan con profundo dolor. Sus amigos José Ramón Rodriguez y Antonio Rodriguez con sus respectivas familias y ruegan una oración en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Juan Manuel Suffloni y Ana Maria Serrano, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo Tito, a sus hijos Belén, Juan y a su nieta Alfonsina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Teresita Cazzaniga participa con pesar el fallecimiento de Lilian. Acompaña a su familia en estos dolorosos momentos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Marcelo O. Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli de Figueroa, e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Hugo Ricardo Catella y sus hijos Martín y Josefina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Acompañan a su esposo Tito, sus amigos Kuky y Walter Gómez Terrera.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Guillermo, Pedro, Agostina y sus familias, participan el fallecimiento de Lili y acompañan a su querido amigo Tito y sus hijos Belén, Juanca y su nietita Alfonsina en estos dolorosos momentos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. "Que el Señor la cubra con su Divina Misericordia y descanse en su paz". Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su partida al Reino Celestial y abrazan a su esposo Tito, a sus hijos y demás familiares. Dios les otorgue la fortaleza para atravesar estos difíciles momentos.

FRANCESCHINI DE TAUIL, LILIAN BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/22|. Querido Tito y flia, espiritualmente con ustedes en tan doloroso momento. Un abrazo y cristiana resignación. Chiny, Rubén, Peladín y Pichón Cura.

LOBOS, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Su hija Elizabeth, sus hermanos Lilia, Sergio, Ariel, su tío Lázaro, Hnos políticos, sobrinos, primos, y demás familiares, amigos y vecinos participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Sagrado Corazón, casa de duelo sala velatoria Coop.Agua potable Forres EMPRESA SANTIAGO.





LLUGDAR, WALTER C. (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20. Tu ausencia llena nuestros ojos de lágrimas y aflige nuestros corazones pero tu recuerdo nos da un gran gozo, esa luz que ahora desprende es la fiel guía para nuestras vidas. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Te recordaremos hoy a 12 años de tu partida al reino celestial, con un responso a las 16.30 hs. en el cementerio de Laprida, Dpto. Choya.





