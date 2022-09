FÚNEBRES | 26 de septiembre de 2022

25/09/2022 - 22:08 Funebres

- Atilio Enrique Serrano (La Banda)

- María Audelia Navarrete (Árraga)

- Gabriel Humberto Villalba (La Banda)

- Luis Albero Bernabé Carrera

- Nicolasa Avelina Juárez (Árraga)

- Norma Auil

- Segundo Arnaldo Chazarreta

- Carlos Alberto Banuera (Silípica)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO BERNABÉ CARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 25/9/22 y espera la resurrección.

Papá: tus hijos Elena y Omar te extrañaremos mucho, siempre recordaremos cuando compartíamos tus películas, las meriendas de campo, los paseos por la cuidad. Esperamos que en el Cielo te reciban con gran alegría. Nosotros siempre te tendremos en nuestros corazones. Que descanses en el regazo de Nuestro Dios. Amén.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO BERNABÉ CARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 25/9/22 y espera la resurrección.

“Junto a Chochi y Arturito descansa en paz querido hermano. Que brille para tí la Luz que no tiene fin”.

Amelia Soriano de Ferretti, Celsa Soriano de Díaz y Clarita Soriano de Saravia; sus sobrinos Eduardo, Carlos, Luis y Javier Ferretti, Diego y Martín Díaz y Celia Saravia lo despiden con gran afecto recordando los buenos momentos compartidos en familia y los hermosos goles que hacía con su zurda maravillosa.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO BERNABÉ CARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 25/9/22 y espera la resurrección.

La asociación Santiagueña de Basquet de Veteranos participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio Luis Alberto. Acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA AUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/22 y espera la resurrección.

Su esposo Humbico Julián, su nieta Ambar participan el fallecimiento de quien fuera su compañera de toda una vida. Ruegan una plegaria en su querida memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA AUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/22 y espera la resurrección. Su hija Soledad Julián, hijo pol., Tono Auatt y sus nietos Naum y Samira Auatt agradecen sus enseñanzas de vida y su recuerdo quedará grabado en nuestros corazones.





RECORDATORIO E INVITACIÓN

CARLOS ALBERTO FALCIONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

“Hoy hace dos años que ya no estás entre nosotros “Gordito”. Todavía no podemos acostumbrarnos a no verte, tu ausencia nos llena de tristeza. Te encuentras presente en nuestras memorias, pues te tenemos eternamente en nuestros recuerdos, así como tus valores y enseñanzas viven en nosotros y se hacen inmortales. Dios, que un ángel en el cielo requería, decidió trasladarte a su presencia.

Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír por que ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puede ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar la mente, sentir el vacío o puedes hacer lo que a él gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir”.

Su esposa Selva, sus hijos Carlos, Soledad e Iván, nietos Valentina, Candela y Benjamín, sus hermanos Carmelo y Gringa invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, para rogar por el eterno descanso de su alma.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA ARMANDINA DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 26/8/22 y espera la resurrección.

En nosotros permanecerá eterno los recuerdo y la nostalgia de los hermosos momentos compartidos. Sus hermanos Raúl, Kiko, Efi y Pibe, sus hermanos políticos Mecha, Lela y Luis, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Ntra. Señora de Sumampa, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

HERNÁN ALFREDO JUGO - DELICIA MALDONADO DE JUGO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 27/9/02 - 16/7/16 y esperan la resurrección.





Sus hijos Carlos Alfredo Jugo, Héctor Hernán Jugo y Hernán Alfredo Jugo con sus respectivas familias, recuerdan a su padre al cumplir 20 años de su partida y a su madre en el día de su nacimiento rogando oraciones en sus queridas memorias.





INVITACIÓN A MISA

CARLOS ERNESTO MERCADO (Indio)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/9/22 y espera la resurrección.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en Mi, no morirá”. Su esposa Norma Fernández, sus hijos Andrés y Ariel Mercado, sus hijas políticas Cristina Coria y Nancy Togneri y sus nietos Macarena, Guillermo, Maria Emilia, Agustin y Facundo Mercado invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la Iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

CARLOS ERNESTO MERCADO (Indio)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/9/22 y espera la resurrección.

“Hoy hace nueve días de tu partida al Reino Celestial y me duele tu ausencia, no encuentro consuelo desde ese día querido hermano! Sigues presente en nuestras vidas, ya que supiste dejarnos muchísimo amor puro, te amamos, extraño tus visitas mañaneras que me hacías siempre para contarme tus anécdotas y aconsejarme de que me cuide, que no sea tan confiada y otras cosas más, también extrañamos tu bondad, tu alegría, tu sonrisa que te caracterizaba tanto, siempre estaremos recordándote en cada reunión tus anécdotas y ocurrencias, con la alegría de que tu paso por esta vida no fue en vano, por todo el amor que nos brindaste a tus seis hermanos. El saber que estás con Dios en paz nos reconforta, nos alivia y nos da fuerza para seguir. Dios bendiga tu alma querido hermano. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu hermana Kuky Mercado invita a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.





AUIL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Su esposo Humbico Julian su hija Soledad Julian sus nietos Ámbar Julian Naum y Samira AUATT participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUIL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Su hermana política Turca Julián, su hijo Hugo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUIL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Sus sobrinos Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo pesar su fallecimiento.

AUIL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Susana Leguizamón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Norma. Siempre estará en nuestros corazones. Elevan oraciones en su memoria.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Sus hijos Luis Alberto y Silvia, Elena Margarita y Omar, Gustavo Daniel, Maria Fernanda y Daniel, sus nietas Lourdes Karina, Maria Celeste y Olivia Marysol, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Sus sobrinos José Ramón, Roberto, Ricardo y Sandra Butiler y sus respectivas familias participan de su fallecimiento.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Sus sobrinos José Roberto Butiler, Sandra Martínez, David, Enzo, Florencia y Candela participan de su fallecimiento.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Lucrecia Balzaretti participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en estos momentos de dolor. Descansa en paz querido Curita.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Rosi Muñoz, Martha de Palmeyro y Silvia de Zimmer participan con pesar el fallecimiento del hermano político de su amiga Kita Soriano de Díaz. Acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Los miembros del plantel del Seleccionado Santiagueño Juvenil, que fueron campeones nacionales del año 1969: Cata Miranda, Mocho Pons, Indio Suárez, Baldo Palau, Dady Robles Abalos, Tití Iturre, Gurí Angeleri, Pichi Catella y Mickey Moreno despiden con distinguido afecto a nuestro ex asistente técnico "Cura Carrera".

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Las amigas de su hermana política Kita Soriano de Díaz: Rosi Muñoz, Silvia de Zimmer, Olga Nazario y Ada Flores de Ferreira participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Carlos W. Martínez, sus hijas Sandra, Analía y Rosa participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Tomas Corona y familia participan el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRERA, LUIS ALBERTO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Sus vecinos amigos Perla, Ricardo Colman, Alejandra y Jorge Sialle acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Sus hijos Oscar, Claudia, José, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARBI DE SALOMÓN, EVA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/22|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu prima Sara Ramirez, Gustavo Garbi y familia Lito Garbi y familia, Teddy Ramirez y familia y Rosa Corina, Jonathan Coria participan con mucho dolor y acompañan a su hija Evita en estos momentos.

MAHMUD DE BRAHIM, CAMILA. DRA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/9/22|. Raquel Nazha y Ricardo Monti participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Camila, hermana de la vida, acompañando a Milo, Claudio y sus familias.

MAHMUD DE BRAHIM, CAMILA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/9/22|. Susana, Ricardo, Fernando, Raquel, María del Carmen y familias participan con profundo pesar el fallecimiento de Camila tía del corazón y acompañan en este dolor a sus primos Milo, Claudio y familias.

MAHMUD DE BRAHIM, CAMILA Dra.. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/9/22|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan a sus hijos Milo, Claudio y demás familiares en el dolor de la partida. Que Dios la reciba en su Gloria.

MAHMUD DE BRAHIM, CAMILA.DRA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/9/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Camila y ruegan oraciones en su memoria.

MAHMUD DE BRAHIM, CAMILA.DRA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/9/22|. Querida madrina. Te recordaré siempre como una persona dulce y cariñosa, además de excelente profesional. Acompañan en este doloroso momento a la familia, tu ahijada Carolina González, su esposo Sebastián e hijos y mis hermanas Ana, Eleonora y Constanza.





ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos y nietos invitamos a la misa en Parroquia San Francisco, hoy a las 19:00 al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA ARMANDINA DE VALLE (MARY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Sus hermanos Raúl, Kiko, Efy, Pibe, sus hermanos políticos Mecha, Luis, Lela, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. de Sumampa al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Los amigos de sus padres y hermanos del Bº Belgrano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su trágica desaparición. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF DE NASIF, FROILANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/11|. A 11 años de su fallecimiento, sus hijos Cachi, Hugo, su hija política Claudia, sus nietos Vanesa, Daniel, Juan Pablo, Álvaro, Nicolás, Facundo, Daniela y Hugo Fernando, sus bisnietos Enzo, Araceli, Lucca, Zair, Emir y Baltazar invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.

NASIF, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/12|. A 10 años y 8 meses de su fallecimiento, sus hijos Cachi, Hugo, su hija política Claudia, sus nietos Vanesa, Daniel, Juan Pablo, Álvaro, Nicolás, Facundo, Daniela y Hugo Fernando, sus bisnietos Enzo, Araceli, Lucca, Zair, Emir y Baltazar invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.





MACCIO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Beto y Elida Jorge, sus hijos Gabi, Juanchi y Ferni Jorge con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino "Nene". Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, GABRIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Su esposa Mirna Ojeda, sus hijos, Gabriel, Milton, Barbara y Yanely, h Pol Amanda y Tania, sus nietos Abril y Federico, hermanos ,sobrinos y demás familiares, sus restos serán Cremados hoy en horas de la mañana, SERVI CIO REALIZADOPOR NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLALBA, GABRIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Dale el descanso eterno. Su hermana Anita Villalba de Gomez; sus sobrinos José Maria, Maria José, Jorge, Gustavo y Carlos Gomez junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VILLALBA, GABRIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Siempre te vamos a recordar. Su sobrino Jose Maria Gomez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

VILLALBA, GABRIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Edmundo Gomez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participan con mucho dolor el fallecimiento del querido amigo Cocho. Choya.





JUÁREZ, NICOLASA AVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Su esposo Jaime Rodriguez , su hijo político, sus nietos, amigos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

SERRANO, ATILIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/22|. Su madre Isidora Coronel, sus hermanos Roxana, Juan Francisco, Carlos y Sandra participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.