FÚNEBRES | 30 de septiembre de 2022

29/09/2022 - 21:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Liliana Haydeé Cordone (La Banda)

- Emilio Ricardo Simonetti

- Blanca Isabel Sánchez (Loreto)

- Johana Soledad Barraza

- Dolores del Carmen Salto (LaBanda)

- Juan Carlos Trejo (Bs. As.)

- Rolanda del Carmen Luna

- Nilda del Valle Vizgarra de Larcher

- Elba Rebeca Díaz

- Adela Antoni Ávila de Sánchez

- Salustiana Selva Castillo

- Teófilo Sayavedra

- Matías Rodolfo Fernández (Villa Silípica)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIO SIMONETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/22 y espera la resurrección.

“Querido Emilio, te fuiste como una estrella fugaz, con un adiós en silencio. Tu partida nos atravesó profundamente el alma y hoy lloramos todos tu partida. Rogamos que el Altísimo te recoja en sus brazos y te conceda la paz que no pudiste encontrar en esta tierra. Rogamos por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin”. Tus compañeros de trabajo Gisela Ávila Gómez, Felipe González, Gustavo Esperguín, Ever Basualdo, Francisco Cáceres, Paul Casagrande, Dr. Milos Bahr, Dra. Xiomara Ruiz Lipreri, Dr. Jorge Ruiz, CPN Celeste Giménez, CPN Héctor Castañares, CPN Verónica Resola, CPN Ana Santillán, CPN Ivana Guzmán; CPN Adela Chávez, CPN Hugo Corán, CNP Ricardo Bulacio, Juan Gómez, Gabriela Montenegro, Nalia Castillo, Claudia González, Elizabeth Toloza, Cristian Demasi, Ramiro Rodríguez, Claudia Pacheco, Daniel Santos, Eugenia Rocha, José Hernández, Francisco Rodríguez, Ing. Jose Ibáñez, Ing. Ariel Gerez, Ing. Alfredo Ibáñez, Ing. Raúl Sánchez, Gustavo Carabajal, Miguel Navarrete, Walter Herrera, Darío Cejas, Mario Paz, Hugo Navarro, Ramón Barrionuevo, Jorge Sánchez, David Sánchez, Pablo Espeche, Cristian Anabia, Judith Gómez, Cristian Ríos, Diego Barrientos, Ciro Ibáñez, Cristian Di Natale, Laurencia Rafael, Belén Rafael, Gabriel Villalba y Gustavo Vivas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

ENRIQUE ARGENTINO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

El tiempo pasa, hermosos recuerdos vividos a tu lado se agigantan, como esposo, padre, abuelo… Angustia, llanto, tanto dolor… Más aun con la partida de nuestro amado hijo Fabián que se alejó del plano terrenal para estar contigo, en esa casa maravillosa elegido por Dios Nuestro Señor, la Virgen María y los Ángeles Celestiales que velan tu sueño eterno. Sé que acompañas en todo momento de forma espiritual.

Su esposa Ana M. G. de Cáceres, su hijo Germán, nietos y demás familiares. Eleva oraciones en su querida memoria.





RESPONSO

LUIS ALBERTO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/22 y espera la resurrección

Luisito q.e.p.d cumpliste una gran misión en mi vida por hacerme muy feliz, cuidarme, protegerme hiciste que te amé con todo mi corazón, hoy 9 días de tu partida y mi corazón está destruido Gracias por cada momento compartido a tu lado, tu compañía, las inmensas charlas compartidas. Te despido con un profundo dolor y mucho mucho amor. Te amo incondicionalmente que descansases en paz Amor Mio tu esposa Adriana. Agradezco a familiares, amigos, vecinos y rogamos una oración para su eterno descanso. Invitamos a su responso viernes 30/9 en cementerio Parque Aires del Pinar a las 16 hs.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA – PEDRO LUIS GÓMEZ ALDERETE (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/3/22 – 30/9/83 y esperan la resurrección.

El Señor decidió que ya era hora de reunirlos, hijo mío ya estás junto a tu papá, que tanto amabas. Sus ausencias se notan en el hogar. Hijo mío, no puedo describir el dolor, la tristeza que me invade desde el día de tu partida, tus hermanos lloran en silencio y tratan de consolarme. Te recuerdo con tu carita de niño sin poder entender la partida de tu papá. Pedro abraza a tu hijo, a mi querido Moño y bésalo de parte de todos nosotros. Descansen en paz en los brazos del Señor. Tu esposa y madre Elsa Liliana Correa, tus hijos y hermanos y hermana, Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral basílica, con motivo de cumplirse 39 años y 6 meses de sus respectivos fallecimientos. Brille para ellos la luz que no tiene fin.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ÁVILA DE SÁNCHEZ, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus hijos Panchi y Nancy, sus hijos pol Sandra y Luis, sus nietos y bis nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.CARUSO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA, JOHANA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Su esposo Matias Garcia sus hijos Lautaro, Sofia, Giovani, Zaida sus padres Dominga Ortiz, Roberto Barraza sus hnos Devora, Melina, Tomas, Ariel, h. politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, SELVA SALUSTIANA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus hijos Ramón y Rolando Bulacio, H. pol., Silvia Paola, nietos Ramón y Benjamín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Sus primas Matilde, Leonor y Monica Martínez Villada, mandan un abrazo grande a toda la familia Fenoglio y Cornet y elevan una oración por su alma.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Sus primos hermanos Adriana Berraondo Cornet y Julio Lemme Plaghos, sus hijos Mercedes y Constantino y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Yo soy la luz, el camino y la vida. Sus sobrinos Geronimo Funes Cornet y Maria Florencia Prats Vittar y su hijito Juan Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Marisa. Que Dios la tenga en la gloria y brinde consuelo a toda su familia.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Guillermo Lozano participa con pesar su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares en este doloroso momento.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera acompañan a sus primos Martín, Carmen, Silvia y Roberto y demás familiares en estos momentos de dolor.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Mario Roberto Abalos, Gloria Herrera, participan su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de dolor a sus hermanos Martin, Silvia, Roberto y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Prof. Clemente Di Lullo, su esposa Sara Celia Aguirre acompañana su querida amiga Silvia, hermanos y familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Sofía Basbús y Carlos Mulki participan con dolor la partida de Marisa, acompañando a su familia, ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones doloridos de sus seres queridos.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Martín, Gorda, Silvia y Pino con sus respetivas familias en estos momentos de profundo pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Carlos Paskevicius y Josefina Lissi, sus hijas Ana María Esther y Josefina Paskevicius y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos con cariño.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Jose Alejandro Ruiz, Elvira Feijoo, sus hijas, hijos politicos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Mariano R. Utrera y su esposa Lida Khairallah, sus hijos Luz Maria, Marianito y Gonzalo, acompañan a su flia, en este doloroso momento. Elevan oraciones en su paso a la eternidad.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Los amigos de sus hermanos Martín y Roberto Cornet Olivera: Noemí Eleán de Chaud y familia; Edgardo Eleán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Lidia Nadima Vittar, Jorge Esteban Ferreyra, sus hijos Florencia, Geronimo, José, Sofía y su nieto Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus hijos Jose, Dora, Torres h. politicos Cecilia Suarez y Luis Banegas sus nietos Nicolas, Maria, Camila, Lucia, Ulices, Joaquin, Evangelina, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FEIJÓO, MARIO JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Oscar Luis Karam y flia, participa con dolor su fallecimiento.

FEIJÓO, MARIO JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carolina, Marito y toda su familia en este dificil momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIÓGENES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Lic. Nora Inés Zapata, lamenta el fallecimiento y acompaña con dolor, a su hija Ivana y familia.

GULOTTA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/22|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Prof. Alejandro Picoli y mamá política de su amiga María Rosa Rodríguez, acompaña en este difícil momento al resto de su familia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ruega oraciones en su memoria.

GULOTTA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/22|. Aldo, Hugo, Analía Corvalán y sus respectivas familias y Angela Russo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Alejandro, a su hija política María Rosa, a sus nietos y demás familiares en este triste y doloroso momento, rogando al Altísimo les de consuelo y pronta resignación. Que el amor de Dios lo reciba en su reino y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SAYAVEDRA, TEOFILO (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus hijos Reinaldo, Eliza, Mirta, Susana, Nora, Raúl, Graciela, Alejandra, Juan, nietos, H. pol., bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Antonio a las 16 hs. Casa de duelo C. 12 y 102 Nº 306 Bº Borges. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su esposa María Cecilia Grimberg y sus hijas Julieta y Luciana participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su hermana política Beatriz Carrera, sus sobrinos Gabriel Simonetti, Eugenia Simonetti, Emilio Simonetti y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su primo Cesar Francisco Simonetti, su familia María Luisa Gomez Espeche, María Gabriela, Andres e Ignacio Simonetti participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oracíon en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su prima Ana Graciela Simonetti y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su prima Olga Jimenez, sus sobrinos Tomas Rossi y Luis Rossi participan con dolor el fallecimiento del querido Emilio. Ruegan una oración en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su preceptora Manina Coronel de la Escuela Nacional de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participa con profundo dolor la partida de su querido alumno Nony y ruega oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Gringo, amigo, siempre estarás en los corazones de los que te quisimos y te valoramos por la persona que fuiste, solo Dios conoce nuestro interior y lo que vivimos, es por eso que creo, ya estás a su lado". José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Licenciada Julieta Simonetti Grimberg y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco e hijos, despide con honda pena al querido Emilio, descansa en paz. Abrazo a Cecilia e hijas en estos tristes momentos. Paz en su tumba.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Alejandro Álvarez Valdes y Maria del Carmen Costas participan con dolor su fallecimineto y acompañan a su familia en el dolor y la oracion.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Cuando un amigo se va, deja un espacio vacio. Señor ya esta ante Ti, recibelo en tus brazos. Sus amigos Claudia y Alberto Unzaga y sus hijos Leandro y Jorgelina participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos con profundo dolor a su esposa e hijos.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Huayra Newcom participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y jugador y acompañamos en el dolor a su familia.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Alberto y Claudia y sus hijos Leandro y Jorgelina participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro amigo y colega Prof. Sebastian Simonetti.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Señor recíbelo en tus brazos misericordiosos". Isabel Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Simonetti en estos momentos de gran dolor. Piden pronta resignación.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carlos María Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia Simonetti en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli y María Ramendo participan el fallecimiento del querido Emilio, quien ya se encuentra en los brazos de Dios y descansa junto a sus padres Shiva y Porota.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Hondo pesar querido Ñoño!!! Sus primos César, Perli y familia y Muno Matteo participan su fallecimiento, acompañamos a su esposa, hijas, hermano en este momento de dolor. Rogamos oraciones a su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Juan Carlos Olivares, María Teresa Carrasco, sus hijos Sebastian, Mariano, Martin (a), Juan Pablo, sus respectivas familias acompañan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.Acompañan a los suyos en estos momentos de congija. Elevan oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Moñy, Susana y Dr. Felix Oscar Noriega Lorenzo y flias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus primos Migui, María Mercedes y Gringo Simonetti y demás familiares en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Marta y Carlos Epstein, Mariela Luna, Susana Santillán, Verónica, Carla, Arturo y Emiliano Epstein despiden al querido Ñoñi y acompañan a la familia en estos momentos.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Señor, dale el descanso eterno. Acompañamos a la familia en tan doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruega una oracion en su memoria. Julia Hid y familia.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. José Reyes, Lucía Cristina, sus hijos Malena, Marcos, Romina, Facundo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo y compadre Shiva y a toda la familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Carmen Lami Dozo, Marita,Tere y Chunchi Pilán acompañan a Cecília y sus hijas en tan dificil momento.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Siempre recordaremos tu alegría y sonrisa franca". Tus suegros Carlos Grimberg y María V. Romero, tu cuñado Daniel Grimberg y familia, sus sobrinas Florencia, María Noel y Marimar participan con mucho dolor su fallecimiento acompañando a toda su familia en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SIMONETTI, EMILO RICARDO (ÑOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su hermano Sebastián Simonetti, sus sobrinos Pablo , María Belén, Santiago Simonetti y sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SIMONETTI, EMILO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su prima Maru Jiménez e hijos y sobrinos, despiden con profundo dolor al querido Ñoñi y abrazan a su familia. Descansa en Paz.

SIMONETTI, EMILO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Fernando Cáceres participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Emilio y ruega oraciones en su memoria.

SIMONETTI, EMILO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Coco Collado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SIMONETTI, EMILO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Adiós amigo y hermano de nuestra adolescencia. No alcanzan las palabras para expresar nuestro dolor, te llevas nuestra amistad, respeto y muchas anécdotas. Eduardo Antonio Sily y familia participan de su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa e hijas, su hermano Shiva y sobrinos ante tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

TREJO, JUAN CARLOIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22 en Merlo, Pcia. de Buenos Aires|. Su madre Rosa Bravo,sus hermanos Marcela, Marcelo, Roxana y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, JUAN CARLOIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22 en Merlo, Pcia. de Buenos Aires|. Sus tíos Teresa y Miguel, sus primos María del Carmen yu Juan Manuel y sus sobrinas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus hijos Monica, Luis y Claudia.Sus hijos politicos José y Rita, Sus nietos Luca, Agustin, Ludmila, Milagros, Paloma, Mauricio, Priscila y Martina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jarfin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Las mamas de los compañeros de su nieta Paloma del Colegio La Misericordia: Verónica, Alejandra, Analía, Andrea A., Iris, Kuka, Analía Z., Mary, Patricia, Mirna, Lorena y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Mónica en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CÉLIZ, GUIDO ORLANDO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus padres Guido y Mecha, su hermana Marcela y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





LÓPEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Querido padre no estaba lista para perderte físicamente hoy digo adiós a mi gran líder, héroe, mi ejemplo a seguir, nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor y guía estará por siempre grabado en nuestro corazón y alma. Que descanses en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin.Su hija Lupi y yerno Matías. Agradecemos a familiares, amigos, vecinos y rogamos una oración para su eterno descanso

LÓPEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Para vos papá: no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá, aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora, se qué seguirás guiando mi camino y cuidándonos por siempre. Tus hijas Soledad y Noelia tus nietos Ulises y Mia. Tus yernos Pablo y Nicolás agradecemos a familiares, amigos, vecinos y rogamos una oración para su eterno descanso.

LÓPEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/22|. Luisito te despedimos con un profundo dolor y amor eterno, fuiste el mejor padre, abuelo, compañero y amigo, siempre generoso e incondicional te amamos. tus hijos Fer, Yoqui, Pupi tus nueras Chochi, Laura, Ale, tu nieta y ahijada Tamara, tus nietos, nietas, bisnietas y cuñada Lorena Pena. Agradecemos a familiares, amigos, vecinos y rogamos una oración para su eterno descanso.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORDONE, LILIANA HAYDEE (q.e.p.d.) FAlleció el 29/9/22|. Su hija Bottini Sofia Blanca Daniela, familiares y amigos, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio privado Parque de la paz, cob Hamburgo c.i.a de seguros s.a, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOITIA , ANTONIO EDMUNDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Lucky Delgado y su hijo Yito participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Toño y acompañan en tan dificil momento a su esposa Martita y a su hijo Gonchi. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Bienaventurados los de corazón bueno porque de ellos es el Reino de los cielos" "Señor, recíbelo en tus brazos misericordiosos". Su sobrina ahijada María Luz Villalba Goitia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Ing. Luis Lindow y su esposa Nélida Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Dr. Humberto Herrera y su esposa María Cristina Tevez e hijos participan su fallecimiento y con gran congoja le damos nuestro sincero pesame a su esposa e hijos, recordando al colega y amigo de la UNSE por siempre.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Ing. Jaime Roberto Berdaguer y su esposa Elina Andersen participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta y a su hijo Gonzalo en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Mario Roberto Abalos, Gloria Herrera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su esposa Marta, hijo Gonzalo y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Con profundo dolor acompañamos la partida de un grande, por su capacidad, generosidad, humildad y sencillez. Tu ausencia ya se siente Toño, descansa en paz. Ing. Reinaldo Villalba y sus hijos Álvaro A. y María Luz Villalba Goitia acompañan a Marta y Gonzalo en este triste momento

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Atilio Eduardo Bianchi y Ruth Volta junto a sus hijos Nicolás y Beatriz Fernández, Mariano; Andrés y Paulina Quinteros y nietos. Despiden a su amigo Antonio y acompañan en su dolor a Marta y Gonzalo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALTO, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Su hijo Carlos Daniel, su hija pol María Elena, sus nietos Matías, Evelin, Silvina, Gabriela, Valentina, sus bisnietos felipe, Sofia y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORVALÁN, JORGE ENRIQUE (CACHIN) (q.e.p.d.) Falleció 27/9/22|. La comisión directiva de M.O.E.M.F., acompaña en su dolor a familiares y amigos del afiliado Jorge Cachin Corvalán. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, MATÍAS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Su padres Patricia y Hector su hna Soledad su abuela Ramona, tios primos y amigos , la comunidad de Villa Silipica lamenta la partida de un ser de luz .sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Silipica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, ROLANDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Sus hijas Teresita, Adriana, Elizabeth, h. politicos Carlos, Domingo, Hilton, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Sus hijos Hugo, Walter, Norma, Ricardo, Roxana, y Mario h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Cristo Rey COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.