FÚNEBRES | 1 de octubre de 2022

Oscar Emilio Soria

- Roque Ramón González





RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Querido hijo, desde tu partida tratamos de encontrar una explicación a nuestro dolor. Te perdimos a ti y perdimos la familia que construimos con tu padre. Quisiera volver al tiempo en que juntos a tus hijos compartíamos tardes y llamadas para sus ocurrencias divertidas. Hoy no puedo verte a vos a través de ellos como quisiera. Espero que tu padre terrenal y nuestro Padre Celestial continúen amparándonos a todos y te de el descanso eterno. Invitamos a la misa que se celebrará en tu memoria el día domingo 2 de octubre a las 11 hs. en la Catedral Basílica.





RECORDATORIO

OLGA MARGARITA CASTELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/15 y espera la resurrección.





¡Mamita querida! Con los ojos al Cielo y nuestro corazón endulzado con tus recuerdos, rogamos por el eterno descanso de tu alma. Nos brindaste tu amor, tu protección y toda tu fuerza siempre. Es momento de acompañar tus recuerdos con la mirada en la hermosa familia que supiste formar.

Tus hijas Liliana y Daniela, hijos políticos Julio y Pablo, sus nietos Candelaria, Fernando, Julieta y Fabrizio. Con motivo de cumplirse 7 años de su Partida. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los 4 años y 10 meses de tu partida al Reino de Dios estás, presente en mi corazón, tu bondad infinita está en todos los días de mi vida. Sé que estás junto a Dios. Descansa en paz tía Elvira. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 2 de octubre a las 20 hs. en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.





INVITACIÓN A MISA

JORGE RAÚL MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/07 y espera la resurrección.

Ya pasaron 15 años de tu irreparable pérdida al Reino de Dios. Fue querido por todos los que lo conocieron y sentido por todos los que los quisieron. Siempre estás en mi corazón. Descansa en paz. Su hijo del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 2 de octubre a las 20 hs. en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.





INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO BILLORDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/3/22 y espera la resurrección.

Sus padres Rosa y Héctor y demás familiares invitan a la misa que se oficiará al cumplirse un año más de su natalicio y 7 meses de su fallecimiento, el dia 1 de octubre en la parroquia Santa Rita a las 20 hs.





INVITACIÓN A MISA

FRANCISCA A. ROLDÁN (Acho-Panchita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/10/11 y espera la resurrección.

Te fuiste de viaje sin retorno al reino de los cielos, en una mañana, con una brisa suave, un sol tenue, tranquilo, como fuiste tú. Estas junto a Dios, donde te convertiste en un ser de luz, que iluminas nuestras vidas, porque estás en nuestros recuerdos y corazones por siempre. Tu hermana Norma honra tu memoria, al cumplir once años de tu fallecimiento e invita a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

NORA BEATRIZ RUSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/22 y espera la resurrección.

Mami: 6 meses que nuestra vida cambió para siempre, te extrañamos con el alma y nada es igual sin vos. Sus hijos Andrea, Gustavo y Javier Figueroa, nueras y nietos invitan a la misa a realizarse el sábado 1/10/22 a las 20.30 en la parroquia San Juan Diego del barrio Saint Germain.





INVITACIÓN A MISA Y RESPONSO

JOSEFA TERESA DEL VALLE MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/22 y espera la resurrección.

Mami querida, hoy te clamo Padre Dios para que descanse en paz mi madre en un lugar muy especial. Marchaste pero nos dejaste el camino preparado para transitar la vida. Gracias por todo y por habernos elegido como tus hijos. Sus hijos Jorge, Graciela, Mary, Marta, Juan Carlos, Alberto y Adrián, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares invitan al responso a oficiarse mañana domingo a las 8.30 hs en el cementerio del Rosario, Maco, y a la misa en Pquia. Nstro Sr. de Mailin a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su partida.





AUIL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias , Mario García y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba en su Reino y le dé el descanso eterno. Saludan a su esposo Umico a su hija Soledad, a sus nietos y demás familiares.

ÁVILA DE SÁNCHEZ, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. El Personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la madre de su compañero de tareas. Jose Francisco Sánchez.

ÁVILA DE SÁNCHEZ, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Jose Francisco Sánchez.

ÁVILA DE SÁNCHEZ, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Estimado Panchín, tus amigos y compañeros de trabajo, Damián, Paz, Alejandra, Belén, Fernanda, Pablo LL., Juan, Viviana, Darío, Pablo M, Isabel, Fernando y Daniel participan y te acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá y ruegan una oracion en su memoria.

CATAN DE GANDINI, GLADYS MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/22|. La Recordaremos siempre a la Sra. Muñeca, amiga y ex-vecina de nuestro querido Suncho, hija de un hogar con raices cristianas. Quel Señor la reciba en sus brazos. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. José Marcelo y Pablito Llanos.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en el dolor a su querido hermano Martin, hermanos y familia y ruegan oraciones en su memoria.-

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Adolfo Guzmán y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Marisa y acompañan a sus hermanos y familia en este momento de profundo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos con afecto.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos del corazón Martin, Gorda, Silvia y Pino en tan doloroso momento.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Su hermana Pila diaz y su hijo Juan Pablo Diaz, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Sus sobrinas Norma Almirón; Melba Almirón, Estela Almirón y sus respectivas familias participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a demás seres queridos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Toda la familia de Adolfo Guzmán, la despiden con mucho dolor a su querida "Pelada", excelente madre y abuela. Todos le pedimos a Dios por su eterno descanso.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Señor Jesús, Elba ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y has que su espíritu descanse en paz y goce de la gloria de tu reino. Olga Peralta de Ibañez, abuela de nuestro querido nieto Marcelo Nicolás Ibáñez y sus hijos Marcelo y Gaby Ibáñez Peralta, hijos políticos Guilly y Karina, nietos Cacho, Galo, Juampy, Lorenzo, Lucca y Vicky participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y acompañan en el dolor a sus hijos José y Dora Torres, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares.

DIAZ, ELBA REBECA (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Juan Marcelo Ibáñez peralta participa con dolor el fallecimiento de la abuela de su hijo Marcelo Nicolás Ibáñez y acompañan a sus hijos José y Dora Torres, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Rogando a nuestro Señor Jesús que se espíritu descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

FEIJÓO, MARIO JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Francisco E. Cerro y María Mercedes Clusella participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, MARIO JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en tan doloroso momento. Que brille para él la Luz infinita.

GONZÁLEZ, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Sus hijos Leonardo, Teresa, Luisa, hija pol., Sandra, sus nietos Armando, Luis Ángel, Ana, Gabriela, Anahí, Esteban y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cobertura Caruso Cia Arg. de Seguros SA . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su prima María Mercedes Simonetti, su esposo Luis Alberto Velazquez y su hijo Luis Alejandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Juan Nicolás Tenaglia (Tio Nino) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para El la luz que no tiene fin.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Jaime Luna y familia participa el fallecimiento del hermano de su amigo, profesor Sebastian Simonetti y acompaña a la familia en tan dificil momento.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Recordando siempre con cariño a Emilito y a toda la familia Simonetti, nos unimos a su dolor ante tan irreparable pérdida. Descansa en paz querido Ñoñi. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y familia.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Señor te rogamos paz y luz para su alma, resignación para su querida familia. Gringo Sily y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Ricardo Tito Ramendo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido, desde su infancia, Ñoñi. Acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Ñoñi, te abraza Jesús en su inifinita paz, brille para ti la luz que no tiene fin.

SORIA, OSCAR ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22|. Sus hijas Daniela Antonia, Viviana Yanina, nietos Luciano, Oriana Coronel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Las Palmeras. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telef. 4219787.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Querida tía Coca hoy me duele el alma al despedir a un ser tan especial en mi vida,siempre estarás presente en mi corazón y mis recuerdos. Te amo tía querida,descansa en Paz. Su sobrina Claudia Llebara.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Su consuegra Porota Pereyra , sus hijos Alejandra, Gustavo, Rita y Carla Gonzalez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. En mi memoria siempre estarán los buenos momentos que compartimos. Tu hermana de corazón Chela Suárez, sus hijos Marisa y Emilio y sus nietos Ana Josefina, Maximiliano y Manuel. Tu recuerdo vivirá por siempre en nosotros, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

VIZGARRA DE LARCHER, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 29/9/22|. Ramón Barraza y familia, Ema Ruiz y familia; Alicia Suárez y familia; Máxima de Nazar y familia; Raúl Gallegos y familia; Rubén Gutiérrez y familia; Ana María Espeche y familia; Hugo Ábalos y familia; Modesta de Chaparro y familia; Marcos Villarroel y familia; Alejandro Tapia y familia; Lucy de Lescano y familia; Mary Campos y familia; Chicha Santillán y familia; Pochi Mosteiro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina Coca. Ruegan oraciones en su memoria.





BUTTAZZONI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Mami Petty… A un año de tu partida tu ausencia nos causa dolor y cuanta tristeza, pero tenemos la certeza que de donde estas nos bendices día a día. Tu recuerdo sigue intacto, te extrañamos mucho como la gran madre, abuela y bisabuela que fuiste. Que Dios te conceda la paz eterna porque tu fuiste la roca que mantuvo unida nuestra familia, siempre estuviste ahí para todos nosotros sin importar que…". Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa mañana 2/10 a las 20 en la Capilla Santa Clara de Asís, Bº Misky Mayu, La Banda.

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo, cada vez que intento olvidar este día vuelve a aparecer como si fuera fácil transitarlo. Fue un día como hoy sábado 1º cuando recibí la triste y dolorosa noticia que nadie quisiera escuchar. Fue como un puñal en mi pecho y te diría que ese día una parte de mi murió junto a ti. Ya pasaron diecisiete años y mi único consuelo es saber que todavía te siento, te sueño, te huelo, te pienso, te recuerdo y sobre todo que mi amor es y será siempre eterno. Mamá y hermanas invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San Juan Diego para rogar por el eterno descanso.

TEJERINA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 27/9/09|. Hoy hace trece años de tu partida. Te extrañamos mucho cada día que pasa. Rogamos a Dios por tu descanso eterno. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, para rogar por el eterno descanso de su alma.





CASTELLANO, OLGA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/15|. Rogando por el eterno descanso de su alma. Su consuegra Nilda Carmona, sus hijos Julio, Marcela y Gabriel, sus hijas politicas Liliana y Andrea, sus nietos Candelaria, Julieta, Antonella y Lautaro, ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO Migui: a pesar del tiempo no es fácil pasar este día, sin que estés aquí y seas la "persona protagonista", pero hoy no habrá ni un minuto que no nos acordemos de vos. "Feliz cumpleaños". Tu esposa Adriana y tus amadas hijas Sofía y Florencia.





GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Franco, Lucio y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su esposa CP.Marta Galizzi, hijo Gonzalo. Elevan oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. José Luis Bianchi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Marta, su hijo Gonzalo y demas familiares.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Hijos del Ing. Nunzio Oscar Abate: Jorge, Silvia, Carlos (a), María Pía, María Gabriela, Nora y María Martha Abate Miguel participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera amigo y colega en la UNSE de nuestro padre. Acompañan a su esposa Marta y a su hijo Gonzalo en este momento de dolor.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Gonzalo Inserra Abate (a) participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gonzalo, lo abraza a la distancia y eleva oraciones en su querida memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Jorge René Trejo, Ana Teresa Cano y sus hijos Adriana, Jorge, Silvina, Belén y sus respectivas familias participan comn pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones a Marta y Gonzalo.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Sus alumnos, compañeros y amigos Nora Pece, Guido Larcher y Gabriela Qüesta participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Marta y Gonzalo en este difícil momento. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Sus primas Ana María y Teresa del C. Gerez participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta y a su hijo Gonzalo en estos momentos de dolor. Querido Toño... ser humano especial ... luego de una siembra fecunda de conocimientos, afectos y virtudes, cumpliste tu misión ... descansa ahora en paz.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Ana María Gerez de Antognoli y sus hijas Gaby, Carolina y Marcela participan su fallecimiento y acompañan a Marta y Gonzi en estos momentos de dolor. Ruegan para que el querido tío Toño, tan presente en tantos momentos de sus vidas, descanse en paz.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. CPN Emilio Ricardo Bravo y su esposa Liliana Miana y familia acompañan con oraciones a Marta y Gonzalo ante tan irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin. Que el Señor les brinde la fortaleza necesaria para superar este momento de dolor.





JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/03|. “Tu recuerdo en nuestros corazones es el tesoro que tenemos para continuar adelante sabiendo que tu alma habita en el paraíso y nos cuidas desde allí. Te recordaremos por siempre.” Al cumplirse 19 años de su partida su mama , hermanos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 en la Iglesia Ntra Sra del Perpetuo Socorro. Las Termas.