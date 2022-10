FÚNEBRES | 2 de octubre de 2022

01/10/2022 - 20:55 Funebres

- Francisco Orlando Bustamante

- Julio Herrera

- Jesús Gustavo Brizuela (Loreto)

- Norma Beatriz Bruno

- Américo Ladislao Bulacio (Las Termas)

- Héctor Raúl Lezana

- Carlos Alberto Díaz

- Luis Teodomiro Vivas (Loreto)

- Teresa Cristina Toranzo

- Carlos Isidoro Gallo

DÍAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/22|. Su madre Zumeira Rodriguez, sus hijos Adrian, Elina, Paola, Agustina, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón. Descansa en paz". Su hijo Federico y Celina, sus nietos Sofía, Evangelina, Lorenzo y Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Sus hijos Fabricio, Norberto, Felipe, Federico, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part.- su fallec. sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Dr. Guillermo Murad participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Lorena Zani y flia, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Felipe, Nazarena e hijos en estos momentos de dolor. Descanse en paz doña Bety.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Familia Olmedo - Navarrete participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del querido amigo Federico Lo Bruno. Sus restos fueron cremados. Eleva oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Jorge Feijóo y Graciela Alberdi, junto a sus hijos Lourdes y Diego; Celina y Federico; Victoria y Pablo; Jorgito y Juliana con sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Diego Braia y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Directivo y personal de Visual Comunicación y Medios participan su fallecimiento.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Oscar y Zully Braia, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento en estos tristes momentos y acompañan a su hijo Felipe y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Maria Lia Braia participa y acompaña el fallecimiento de la Sra. Madre de su hijo Cr. Felipe Lo Bruno y demás familiares, rogando consuelo y pronta resignación. Eleva oraciones por su eterno descanso.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos y Cecilia, Lucas, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Pocha, Poshosha, Chicha, Pichón, Mirta, Olga, José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria, acompañan en este duro trance a sus hermanas Koki, Gladys e hijos y demás familiares.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan a sus hijos Felipe, Federico, Fabricio y Norberto y a sus hermanas Koki y Gladys y demás familiares en estos tristes momentos y ruegan al Señor el descanso eterno para Bety y pronta resignación a sus seres queridos.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Daniel Barbera, Alicia Mananicci, hijos y nietos participan con profundo pesar su partida al reino del cielo, donde su alma y cuerpo se encontrarán con Dios misericordioso y su espiritu vivirá eternamente en sus seres queridos, hijos, nietos, familiares y amigos, que tanto quiso y la querían. Dios protégela siempre.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Selva y María Lo Bruno acompañan a sus hijos y hermana. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Juan Hernandez, acompaña a sus hijos y eleva oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Juan Caldera, Elsa Danela y sus hijos Juan Pablo y flia.,Marcela y flia., Alvaro y flia., Francisco y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demñás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Toti y flia, Gaby y flia, María Guadalupe participan su fallecimiento con profundo dolor.

BUSTAMANTE, FRANCISCO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Sus hijos Carlos, Exequiel, Andrea, María Edith, Marcela, Valeria, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A.- PEDRO P. OLAECHEA 649- TELEFONO 4219787.

BUSTAMANTE, FRANCISCO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Sus ex compañeros del Distrito Militar 61, clase 46 y de las reuniones de amigos: Ricardo Coco Pacheco, Dr. Ricardo Neme, Tito de la Llama, Victor Zelaya, Pinto, Lencina, Mario de La Silva, Mario Fernández, Chicho Fernandez y Alberto Paliza y otros acompañan en el sentimiento a su familia y ruegan una oración en su memoria. Te despedimos con mucho cariño "Malo".

BUSTAMANTE, FRANCISCO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Andrea Bustamante. Ruega una oración en su memoria.

CATAN DE GANDINI, GLADYS MARINI (Muñeca) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/22|. Luis Armando Sandoval y familia participan su fallecimiento y acomnpañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Miguel Barrera Martinez, Nélida Raab y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Martín, Gorda, Silvia y Pino en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

FEIJÓO, MARIO JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/22|. María del Valle, Luis Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este momento de dolor, elevan oraciones por su resurrección.

GALLO, CARLOS ISIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/22|. Su esposa Irma, sus hijos Milagros, Thiago, Soledad y Lorena, hermanos, Angelica, Hugo, Norma, Monica, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Sta. Maria. Impulso serv. Sociales. ORG.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERA, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Sus hijos Mercedes, Fabian, Julio, Bety, Huego, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEZANA, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/22|. Sus hijos Eliana, Sonia, Andrea y Claudio, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Su tío Dante Matteo e hijos Lilí, Nene, Hector, Sebastian, Carolina y Adriana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SIMONETTI, EMILIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Descansa en paz querido Ñoñi". Clars Bóboli de Gamietea, sus hijas Clary y Liliana y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Shivita, a su esposa, hijas y demás familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan cristiana resiganción.

TORANZO, TERESA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Sus hijos Rodrigo, Lucas, hijo pol nietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. ORG.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TREJO, JUAN CARLOIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22 en Merlo, Pcia. de Buenos Aires|. Personal directivo, docentes, alumnos y comunidad de la Escuela Nº 506, María Luis Argañaraz de Villalba, de Cañada Escobar participa con dolor el fallecimiento del hermano del profesor Adolfo Marcelo Trejo. Se ruega oraciones en su memoria.





BILLONI, ELISA LINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/06.| Sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dieciseis años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/14|. "Querido Pedro, hace 8 años que no estas con nosotros. Tu esposa Chiche, tus hijos Pedro y Alejandra, Marcela, Ernesto y Carolina, tus nietos te recordamos con cariño y amor, nos reunimos en la iglesia Catedral el 2 de octubre a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.





GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. "Bienaventurados aquellos de buen corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Sus cuñados Fernando Galizzi y Viviana Yanucci junto a sus hijos Franco, Sara y José Galizzi participan con dolor su fallecimiento. Invitan a la novena que se reza en su querida memoria en la iglesia la inmaculada a las 20 hs hasta el domingo 9 de octubre. Ruegan oraciones en su memoria.





ORTIZ, HUGO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/15|. Papi, me quede con unas ganas inmensas de despedirme de vos, con tantas cosas para decirte, tantos momentos por vivir, tantas historias que ya no te puedo contar. Mis sueños, mis miedos, mis aventuras, en la que ya no estará tu consejo o tu regaño. Tantas ganas de abrazo tuyo de esos que hacían desaparecer mis miedos. Sé que no es mi culpa que ya no estés aquí, pero es inevitable no extrañarte. Te amo papi. Tus hijas Belu y Luciana, esposa Blanca, sus hijos políticos, sus nietos y su bisnieta pedimos una oración en su memoria, al cumplirse siete años de su partida.





BRIZUELA, JESÚS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Su esposa María, sus hijas Mirta, Hernán, Darío, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BULACIO, AMERICO LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22|. Oh, Jesús que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos, por tu misericordia concede al Sr. Américo el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor, donde ya no habrá dolores, ni lagrimas ni penas. La Comunidad Educativa del Instituto San Francisco Solano expresa condolencias y acompaña a Nancy Bulacio y familia por el fallecimiento de su amado padre. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Las Termas.

GANEM DE ÁVILA, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/22| . "En mi angustia, llamé al Señor. El me escuchó y me dió la libertad". sal. 118. Sus nietos Leandro, Mariano, Lucrecia y Gabriel Ávila participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Salavina.

VIVAS, LUIS TEODOMIRO (q.e.p.d.) Fallecieó el 1/10/20|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Su esposa, hijos, yernos, nietos y amigos participan con profundo dolor ruegan una oración en su querida memoria.