FÚNEBRES | 5 de octubre de 2022

05/10/2022 - 04:41 Funebres

FALLECIMIENTOS

04/10/2022

Miguel Ángel Cardozo

Raúl Adrián Acuña Pulvet

Miguel Ángel Ledesma

José Gregorio Miranda (Brea Pozo)

Graciela Liliana del Valle Rodríguez de Salvatierra

Claudio Marcelo Campos (La Banda)

Miguel Antonio Larrea

Julio Manuel Leiva (Villa Robles)

Sergio Iván Araujo

María Ramona Medina (La Banda)

Atilio Rodolfo Montenegro

Eva Beatriz López de Allall

Pablo del Rosario Rocha (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL GONZALO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/22 y espera la resurrección.

Gustavo Basbús, María José Giovaniello, sus hijos Gastón, Macarena Pérez Carletti, Adolfo, Camila Siman y Augusto, participan con profundo dolor su partida y acompañamos a Cristina, Guillermo, Guillito y demás familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL CARDOZO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 3/10/22 y espera la resurrección.

Su esposa Teresa Jiménez, su hija María Ángela Cardozo, nietos Noelia Roger Caro, Marita Castillo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. - Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. - Pedro P. Olaechea – Teléf: 421-9787 .





PARTICIPACIÓN DE SEPELIO

GRACIELA LILIANA DEL VALLE RODRÍGUEZ SALVATIERRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/22 y espera la resurrección.

Autoridades del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua de la provincia y compañeros de la Sra. .Florencia Salvatierra Rodríguez participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Liliana Rodríguez.

INVITACIÓN A MISA

WALTER JOAQUÍN DELGADO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 26/9/22 y espera la resurrección.

Sus padres Pascual Esteban Delgado, su mamá Irma, sus hermanos Roxana, Analía, Julio y Edika, ofrecen una misa en honor a Kaki al cumplirse 9 días de su viaje al encuentro con el Señor hoy a las 20.30 hs en el santuario de Santa Lucía (Santa Rosa y Lavalle).

INVITACIÓN A MISA

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/15 y espera la resurrección.

¡Gigante chiquito! Es tan difícil vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar. Era tan diferente cuando estabas tú. Amor, sé que desde el cielo me proteges. Mi ángel dejaste un vacío inmenso en mi corazón. Te llevaste todo de mí. A un año más de tu partida para mí es como si fuera ayer que te fuiste. Cuídame mi Negro querido. Te amo, te amo. Tu esposa Noemí Herrera te recuerda con mucho amor e invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA ISABEL CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/22 y espera la resurrección.

Sus hermanos Martín Gerónimo Cornet, Carmen María Cornet de Funes, Silvia Inés Cornet y Roberto Alejandro Cornet; su esposo, hijos, nietos, sobrinos y parientes políticos. Invitan a la misa a realizarse hoy miércoles a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse los 9 días de su partida al Reino del Señor.

RECORDATORIO

MARISA CORNET DE FENOGLIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/22 y espera la resurrección.

Mi querida hermana 9 días ya de tu partida, sin embargo aún te siento aquí a mi lado. En mi corazón y en mi mente que te llora. Los recuerdos hermosos me muestran tu fortaleza, tu calidez y tu carisma. Somos tanto los que te extrañamos y lloramos eso representa la hermosa persona que fuiste. Nuestra infancia tan hermosa en la casa paterna, gastándome con tus bromas. Las charlas por teléfono a la madrugada riéndonos, compartiendo anécdotas de la vida. Nunca fue un impedimento vivir en lugares diferentes, siempre conectadas. En Córdoba nuestras hijas estudiando, nosotras preparando comida para ellas, los paseos, cafés y compras y tantas cosas compartidas. Los viajes a La Toma, recibiéndome vos y Omar con mucho cariño, llevándome a conocer bellos lugares. Me inculcaste a mí y a mis hijos la devoción por la Virgen del Rosario. Las visitas a la Virgen, allá nos encontrábamos. Te quiero recordar bailando, sonriendo siempre elegante. Vos madrina de Adrián y yo de tu hijo Santi. Nuestras familias entrelazadas. Hermana nos dejaste un legado de Amor en cada uno de nosotros. En tu compañero Omar, tus hijos Matilde, Gabriel, Macarena y Santi. En el dolor inmenso de tu partida te prometo acompañarlos y honrar siempre tu memoria. Somos testigos del ser de luz y del Amor a la vida. Tu Amor vive en mí. Ya estás con nuestros padres y todos los que se adelantaron en el camino.

Te Amo por siempre Marisa.

Tu hermana, Silvia Inés Cornet.

ACUÑA PULVET, RAÚL ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus amigos y colegas de Norte Beneficios Mario Viotti, Ariel Artayer, José Artaza, Eduardo Corvalán, Luis Cano, Eduardo Medina, Maxi Benac, Carlos Gómez , Carlos Monte, Claudio Salvatierra, Hernán Viotti, Damián Carate, Matias Viotti, Pablo Dominguez , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ARAUJO, SERGIO IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Su esposa Milena,su hijo Bastian, sus hnos. Juan Martin, Cristian, Roque, Marta y Carla, sus hnos políticosh sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad.Ccasa de duelo Bº Juan Diaz de Solís. EMPRESA SANTIAGO

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Dichosos los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios". (Mateo 5,8). Su esposa Teresa Jiménez y sus hija María Ángela Cardozo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus amados nietos lo despiden con tristeza y dolor, pero recordándolo por siempre con mucho amor, como él les brindó. Sus nietos Noelia Caro, Roger Caro y Marita Castillo.

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Su vecino y amigo Víctor Carpio, su esposa, hijos, nietos y bisnietos participan con dolor y acompañan a su compañera de vida Teresa, su hija María Ángela. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Tu recuerdo en nuestros corazones permanecerá para siempre". Miguel Ángel Acuña Uñates, sus hijos María Isabel, Nancy, Viviana, Gustavo, Miguel y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hija Mary, del Dpto Contaduria de la Direccion General de Rentas de la Pcia., participan el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Los amigos de su hija Mary; Murad Daniel y Santillan Mirian, participan el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Tata Montenegro Palacio. Despido a un caballero, acompañando a Norita y sus hijos en tan difícil momento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del que fuera coordinador de Trabajos Finales de la carrera de Ingeniería Vial de la Facultad de Ciencias Exactas Y Tecnologías, Prof. Miguel Ángel Carreño. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Marta De Simone Vda. de Mocchi participa con pesar el fallecimiento de tan honorable persona y acompaña a las queridas Nora y Angelina en su dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. María Eugenia Coronel e hijos acompañan a Angelina, Nora y demas familiares en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. María Angélica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raul, Gustavo, Jose y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento a su esposa y a toda su flia, elevan oraciones en su memoria.

CORDERO, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Tu hermana del Corazón Blanca Castillo, sus hijos Daniel, Fernanda, Carolina, y Santiago Ricarte y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan una oración en su memoria.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. A nueve días de tu desaparición física profunda tristeza no causo tu inesperada partida. Su prima hermana María Cristina Zanoni de Brandán, su esposo Ricardo Brandán y sus hijos Carolina(a); Gabriel, Noelia y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento. QEPD.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. Sus primos hermanos Luis Zanoni (a), María del Carmen Zoanoni de Marciotti (a); María Cristina Zanoni de Brandán y Ana María Bobba de Zanoni y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan resignación para su familia.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus tíos Miguel More y Mercedes Maldonado, sus primos María Mercedes y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus amigos "Millonarios" participan con dolor en su fallecimiento y acompañan a su familia y su novia en este duro momento.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus amigos de "Abogados F.C." participan con dolor en este triste día y acompañan a su familia y su novia en este duro momento.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Felices los que siembran alegría, porque cosecharan momentos únicos. Felices los que tienden la mano, porque multiplican los amigos. Felices los que atesoran los mejores instantes vividos porque son oxígeno para el alma. Felices los que te conocimos y compartimos el don de la amistad verdadera, dichosos somos de haber coincidido, de conocernos y abrazarnos a lo más noble de la vida; a las risas, a las miradas transparentes, a los consejos oportunos, a lo más inmenso de este mundo, tu amistad!. No, no hay muerte. No hay tristeza ni lágrimas, solamente te fuiste a contemplar el rostro del creador, a contarle de que aún en la ausencia seguimos hermanados, seguimos todos juntos caminando. Eleva tu alma en paz, aquí te recordaremos como se debe, en un encuentro, en canciones y anécdotas, en nuestras oraciones y cada vez que tu nombre se haga presente. Seguimos juntos, nada quedó pendiente". Tus amigos, los de siempre: Agustín, Diego, Gonzalo, Guido y Nazareno.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Liliana y Rodi Figueroa acompañamos a Cristina, Guillermo y su familia en este momento de dolor...Rogamos una oración en su memoria.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. El grupo de folclore del Centro de Jubilados del Barrio Cabildo, acompañan a su querida profesora Mariana en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Compañeros y compañeras del San José Promo 2000, despiden a Dani con mucho dolor y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en tu memoria y que brille para vos la luz que no tiene fin.

CORONEL, DANIEL GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Alicia y Carlos Habra participan su fallecimiento y acompañan a sus papás Cristina y Guillermo en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FAILA, NANCY GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/22|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 18 Domingo F. Sarmiento participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra colega Alejandra Alvarez. Elevamos oraciones en su memoria.

LARREA, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. Sus hijos Daniel y Miguel, su mamá Rosa, nietos, hnos ,sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Su hija Silvia Alejandra Ledesma ,su nieta Franchesca y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su esposo Cacho Allall, sus hijos María Laura, Vanesa y Ramiro, Ariel, Agustin y Diana, sus nietos granito, Benjamin, Sofia, Felipe y Salvador participan con dolor, sus restos serán hoy a las 17 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus hijos Mónica, Rodolfo y Silvina, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Directivos y personal de diario El Liberal SA. participan con dolor el fallecimiento del padre de su empleado y compañero Roddy Montenegro. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Marilé Casado, Cusi Dïaz y familia acompañan a su hijo Roddy en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Rafael Ledesma, su esposa Silvia Mariela Bazán e hijos, participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Rody Montenegro y ruegan por su eterno descanso.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Los compañeros de Rody Montenegro del diario EL LIBERAL, de las secciones Redacción, Redacción Web, Corrección, Armado. Infografía y Fotografía, participan con profundo dolor del fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sección Armado y Diseño de El Liberal acompañan a su compañero Rody: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Fernando Cáceres, Ale Roldán, Carlos Reynaga,









MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Tere Unzaga,su hija Micaela y su nieto Benja participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Alejandro Álvarez Valdés, Anhaí Lucena, Gustavo Gallo, Martín Junco Gómez y Ciro Bravo participan su fallecimiento y acompañan a su compañero Roddy por el fallecimiento de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. A don Pita: quien me regaló mí primer libro a los 6 años y me permitió comenzar a soñar. A mí padrino: quien de ocupó de cuidar mis sueños.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Gerardo y flia. Acompañan en el profundo dolor a Rodolfo Montenegro por el fallecimiento de su padre Atilio Montenegro que brille para él la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Eufemia Lezana y sus hijos Mecha, Néstor y Nilda Sánchez y respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Rody y flia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hermano Raúl More, Nina Espeche, sus hijos Jorge, Cecilia, Patricia, Lucas, nietos e hijos políticos participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Juan Carlos y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es nuestro sino un regalo de Dios". Su hermana Pastora del Carmen More, sus hijos Adriana, Jorgito, nietos e hijos políticos participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Juan Carlos y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su esposo Jorge Salvatierra, sus hijos Daniela, Gustavo, Florencia, Maxi, Florencia, Maxi y Mariano, sus hijos pol, Maria Jose y Jose y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio la Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hijo político Jorge Romano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Moira Rodríguez, su cuñado Walter Vega participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Carina Rodriguez, su cuñado Gustavo Bazán, sus sobrinos Gustavito, Gabriela y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Martha Rodriguez, sus sobrinas Noe y Juli Pece participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Stella Maris Rodríguez, sus sobrinos Rocío y Enri participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Roxana Rodríguez, sus sobrinos María José, Juan, Toni y Poli participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus hermanos Roxana, Flaca, Negra, Carina, Moira, Mario y Telma participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. La directora y todo el personal docente y de maestranza de la Escuela 1132 Ejercito Argentino acompañan a la docente Moira Rodríguez y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Los compañeros de su hija Daniela y de su hermana Estela del departamento de Contrataciones del Ministerio de Salud: Carolina, Pedro, Matías, Néstor, Leslie, Sandra, Marisa, Adriana, Fanny, Sebastián, Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SAGOLPA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. Sus hijos Juan Carlos , Nancy y José h/ politicos Edith Paz, Yakeline Unzaga, sus nietos Lucrecia, Alejandra, Florencia, Gabriela, Andrea, Iván y Carla, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAGOLPA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. Su hijo José Alberto Yocca, junto a su esposa Jaqueline, sus nietos Alejandra, Gabriela, Juan José, Andrea y Carla, sus bisnietos Jazmin, Rocío, Tomas, Mia y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus hijos Ana, Patricia y René, sus hijos pol Daniel y Vanina y sus nietos Patricio, Facundo, Rosario, Tobías y Josefina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hermana Nélida Salvatierra de Mattar, sus sobrinos Edith y Rodhi Lezcano Núñez, Luis Mattar e hijos; sobrinos nietos Ornella y Lucas Morellini y Macarena y familia lamentan su partida y acompañan a su familia rogando oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su primo hermano Raul Salvatierra y familia acompaña a sus hijos en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su sobrina nieta Macarena Lezcano Mattar y familia participan con dolor la partida de su tío y acompañan a sus primos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.





SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Integrantes del Club "Quito Vega", amigos del café "El Barquito" y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. José Gómez y familia lamentan el fallecimiento del padre de la compañera Ana Salvatierra y comparten su pesar en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona del secretario General José Edgardo Gómez, comisión directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la compañera Ana Salvatierra y la acompañan junto a su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. La secretaria de la Obra Social del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, María Alejandra Roldán Palomo participa el fallecimiento del padre de la compañera Ana Salvatierra y la acompaña en su dolor rogando por su eterno descanso en el Señor.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e. p.d.) Falleció el 4/10/22|. Empleados del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero y de su obra social: Marta, Olga, Julio, Mercedes, Mariana, Ernesto, Judith y Solange participan el fallecimiento del padre de la compañera Ana Salvatierra y la acompañan en estos momentos de gran dolor orando por su descanso en la paz del Señor.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Ricardo Manzur y familia participan el fallecimiento del padre de la compañera Ana Salvatierra.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Juan Carlos Medina y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañera Ana Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Que el Señor lo reciba con su paz y amor y dé consuelo a su familia". Daniel Alejandro Fiad, María Silvia Vignau, sus hijos Juan Ignacio, Iara y Zoe participan con mucho pesar el fallecimiento de su amigo Chivila. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y María Inés Fiad y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Dadle Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Claudia Aprile, Marta Rueda y Marcela Perez, amigas de su hija Ana participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus amigos y vecinos de toda la vida: Dalinda Turbay de Pesce e hijos Rosi y Guillermo, Marty y Ricardo, José Manuel, acompañan en este doloroso momento a toda su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Rubén Alberto Gómez, su esposa Norma y su hija Marcela despiden con profundo dolor a su amigo de toda una vida y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Amigo: te recordaremos con la alegría que siempre nos brindaste. Que descanses en paz. Acompañamos a nuestro amigo Chivi y familia en este triste momento. Fofi, Arturo, Roberto, Osvaldo, Pachacho, Héctor, Yuli, Luis y Daniel.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá". Sus amigos: Dorita, Negro Herrera y sus hijos: Marcela, Joaquín y flia., María Belén, Daniel y flia., Valeria, Carlitos y flia. y Natalia Herrera participan con hondo pesar su fallecimiento. Ya estas junto a nuestra inolvidable Perlita. Descansen en Paz amigos muy queridos.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus amigos de siempre: Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones a su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Su hermana Josefina, sus sobrinos Santos y Claudia, Andrés y Anabel, Omar Bonahora y respectivas familias te despiden con inmenso dolor. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Sus sobrinos Andrés Muratore y Anabel Arce y sus hijos Anabella, Andrés, Belen y Agustina participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Kuky en tan difícil momento.

STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Antonio Virgilio Castiglione y su esposa Graciela Cazaux participan su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a Chochi y Emilse.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Dr. Luis Edgardo Assis participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo muy querido. Ruega al Señor por su descanso eterno.





STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Gringa Abad, Rosi Muñoz, Olga Correa, Gloria Sanz, Dr. Virgilio Pettinichi y su esposa Eblin Jozami participan con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Pepita de Muratore y la acompañan en su dolor.

STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de su matriculada Cra. Azucena Margarita Jorge . Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Cra. Azucena Margarita Jorge. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Cra. Azucena Margarita Jorge. Que descanse en la paz del Señor.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Guillermo Federico Fiad, su hijo Guillermo Federico, su nuera Rita Herrera de Fiad y su nieta Amira Valentina Fiad participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su querida hermana Pepita y a toda su familia en este doloroso momento.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento

del Dr. Antonino Stancampiano, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. El presidente del Consejo Médico de la provincia de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación , comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del consejo médico de Santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración a su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Juan Carlos Azar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás familiares en este momento doloroso. Elevan una oración en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Mavel Navarro de Nader, sus hijas Mónica y Marcela acompañan a la querida Pepita en tan doloroso momento. Que el Señor Misericordioso les dé el consuelo a la familia.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Brille para el la luz que no tiene fin"·. Clara Bóboli de Gamietea, sus hijos Dras. Clarita y Liliana y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento. Acompañan con cariño en estos tristes momentos a su esposa Kuky, a su hermana Josefina y demas familiares. "Dr. Antonino siempre lo recordaremos como el médico de la flia. y mejor amigo". Nuestras oraciones son para el.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Querida amiga Kuky, te abrazamos, y te acompañamos en el dolor por la pérdida de Antonio y rogamos pronta resignación. Alicia Sapag y sus hijos Dres. Claudio y Diego Muñoz.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Esmera, Coca, Licha y Gabriela Sapag participan con profunda pena su fallecimiento y hacen llegar a su querida amiga Kuky sus más sentidas condolencias.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Señor recíbelo en tus brazos, que brille para el la luz eterna". Ana Abatedaga de Muratore, sus hijas Ma. Inés, Graciela, Susy, Nora y sus respectivas flias, acompañan a sus familiares en este dificil momentop. Se ruega oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Fuiste una excelente persona, atento y responsable tanto en lo profesional como en tu vida privada. Acompañamos con profundo dolor a su muy querida esposa Kuky y demás flias. Rogamos oraciones en su memoria, y que Dios lo tenga en la gloria. Gladys Rilinsky junto a sus hijas Laura, Gladys, Rebeca , Marcela Flinne.

STANCAMPIANO, ANTONINO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Pochi, Javi, Macky y Ana Victoria participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Los amigos de su esposa Kuky acompañan en este triste momento: Silvana, Gladys, Estrella, Marcia, Cristina, Mónica, Mony, Tere, Ushi, y Raúl. Se ruegan oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA DE SALOMÓN, AÍDA SABINA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Maria Alejandra Torres, su mamá Leticia Victoria Mattar, Lorena y Guadalupe Torres Mattar acompañan a su amiga Tere, José y José Luis en tan difícil momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

ZERDA DE SALOMÓN, AÍDA SABINA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Hector Audino Zerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de la querida Chichi.

HERRERA SALTO, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. " Mi alma goza en la presencia del Señor, bendice a Dios alma mía". Su hermana Gladys H. de Contreras, sus sobrinos Cony,y Mario; Alfredo y Magui, Cecilia, Rubén, Ariel, Sabina, Julio y Dario, sus sobrinos nietos Gerardo y Any, Vanesa y Facundo Vénica, Santiago y Mariano Contreras y demás familiares oran por el , al cumplirse 3 años de su partida al Reino Celestial en la misa a oficiarse en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

PAZ, ARMINDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/22|. Su hijo Raúl Cieri invita a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplir el noveno día de su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.





CORTES DE CORBALÁN, GABRIELA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/13|.Es difícil de escribir en líneas lo que sentimos porque ya no estás. Pero hoy tu espíritu está con nosotros, te sentimos en nuestros corazones, vives en el y así será eternamente. Su madre Aída y su hermano ruegan una oración en su memoria, al cumplirse 9 años de su partida y que brille la luz que no tiene fin.

DI PIETRO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/15|. "Cuando alguien muere, deja huellas en el corazón de quienes compartieron la vida. Tu recuerdo vivirá siempre en la memoria de todos los que te conocimos. Lo que queremos no se va nunca, caminas a nuestro lado todos los días, invisible pero siempre cercano y extrañado". Andrea Filanzzoni te recuerda, y eleva oraciones por tu eterno descanso.





CAMPOS, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. Su papá Walter Campos sus hnos Leonardo, Juana, Iván, Campos sus sobrinos Morena Lian, Isabela sus cuñados Yanina y Nicolás y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAMPOS, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. La Secretaría de Seguridad de la Provincia participa con profundo dolor su fallecimiento.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. Mario Enrique Anna y Elena Piñon participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa Marta, su hijo Gonzalo y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GOITIA, ANTONIO EDMUNDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/22|. El Señor es mi pastor, con él nada me faltará". Ing. Qco. Luis Ricardo Manfredi, su esposa Lilian Salvatierra, sus hijos y familias, participan con dolor profundo el fallecimiento del querido amigo y colega, Toño; rogamos a Dios le de paz y descanso eterno, y fortaleza para su esposa Marta, su hijo Gonzalo y demás familiares en este triste momento. Gracias por todo noble amigo, por compartir parte de nuestra carrera universitaria, el trabajo estatal por el desarrollo industrial desde la C.R.D., la docencia universitaria en la UNSE, desde la fundación de la carrera de Ingenieria Alimentaria y su centro de investiagación, por ser el pionero de la fundación de nuestra filial provincial de la A.A. de Ingenieros Qcos., gracias por tu entrega con tu capacidad y dedicación a tan elevados objetivos. Hoy te despedimos diciendo hasta siempre Toño, elevamos oraciones en tu memoria y que brille para tí la luz que no tiene fin.

MEDINA, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hija Mirta Noemí Medina, su hijo político Francisco Paz Gramajo, sus nietos Analía, Luciana, Martin, Gicela, bisnietos Agustin, Máximo, Lorenzo, Eva, nietos políticos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio. La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PORTILLO, GLADIS MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Elena Ester, Ángel Ruben, Roberto Benjamin y Jose María Piñón participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROCHA, PABLO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su esposa Susana, hijas Rita, Celeste, nietas Luzmila, Mía, madre Ada participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol hs 11, casa de dueloM1 Lote 22 Bº Paraiso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,





LEIVA, JULIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció 4/10/22|. Su esposa Virginia Lescano, sus hijos Patricia, Matias, Fernando, Fredi, Rita, Romina, Eliana, Santiago, h/politicos, nietos Lautaro, Liz, Delfina, Eitan, Sol, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio de Villa Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIRANDA, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció 3/10/22|. Su esposa Nélida Enrique, sus hijas Claudia, Cristina, Carla Miranda, sus nietos Ludmila, Eunises, Tobias, Mia, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo ,SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS, LA PLATA 162 TEL 4219787.