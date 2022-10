FÚNEBRES | 6 de octubre de 2022

06/10/2022 - 04:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

05/10/2022

- Agustín Solano Cuello (Colonia el Simbolar)

- Julio Alberto Pellene

- Luis Amado Goitea

- Carlos Gualverto Figueroa (La Banda)

- María Imelda Salvatierra

- Mariela Patricia Luna (Sauce Bajada L.B)

- Virginia del Valle Coronel

- María Mercedes Carrizo

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ALBERTO PELLENE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/22 y espera la resurrección.

El Sr. fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ALBERTO PELLENE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/22 y espera la resurrección.

Sr. fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis A. Olivera; procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, Directores, Prof. Asesores y personal de Fiscalía de Estado lamentan su fallecimiento.





RECORDATORIO

GABRIELA HAYDEE CORTÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/10/13 y espera la resurrección.

Pasan los años, pasan las vivencias, pasan los logros, pasan los miedos, se renuevan los sueños, se cumplen los ciclos y se vuelve a creer …Todo pasa y algo cambia, mientras no te veo pero te siento. Nunca te fuiste, ya lo descubrí. Sólo cambiaste. Me acostumbré sólo a lo físico, nunca al olvido. Resuenas en mí a diario, te veo sin mis ojos, te veo en lo bello, en lo alegre, en lo incondicional, te veo en fuerzas, en mi temple, en mis luchas. Porque eso me diste aún sin saberlo. Hoy te entiendo, te comprendo y por eso más te amo y más te venero. Gracias mami para siempre y desde siempre. Tu hija … al cumplirse 9 años de tu partida te recordamos. Tus hijos Marcela y Mario Corvalán, tus nietos Bianca, Mateo, Gabriel y Agustín, tus hijos políticos Juan Pablo Yanuzzi y Silvana Espíndola, tu esposo Mario. Rogamos oraciones en su querida y amorosa memoria, agradeciendo profundamente a aquellos que acompañaron a lo largo de estos años en sus misas conmemoratorias.





INVITACIÓN A MISA

JUAN PABLO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/09/22 y espera la resurrección.

“Bienaventurados aquellos de buen corazón, porque de ellos es el Reino de los cielos”.

Sus hermanos Roberto Diaz, Gaby , Mauro y José ,cuñadas y cuñado y sobrinos invitan hoy a participar de la misa que se oficiará a las 20 hs al cumplirse un mes y dos días de su partida a la Casa del Señor en la parroquia Santo Cristo Bº libertad . Rogando Oración en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

DANTE SEBASTIÁN SALVADOR DANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/22 y espera la resurrección|.

Dante querido, a 6 meses de tu inesperada partida es difícil acostumbrarse a tu usencia, siempre te espero y no llegas. No te olvido en ningún momento hijo querido, gracias por estar con nosotros 14 años. Te amamos y te extrañamos muchísimo. Señor ayúdanos a alcanzar la resignación y encontrar la paz ante tanto dolor. Invitamos a la misa que se realizará hoy en la Iglesia María Auxiliadora

a las 19.30 hs. Tus padres, abuelas, hermanos, tíos y primos.





RECORDATORIO

LUJAN LEGUIZAMÓN

(Q.E.P.D)Se durmió en el señor el 06/10/18 y espera la resurrección.

Mi princesita.

Hace cuatro años que no estas a mi lado,

Cuatro años que mi vida cambio por completo,

Cuatro años que me cuesta entender esta dura realidad.

Princesita…

No hay día que pase y mire la carita de otros niños e imagine la tuya,

No hay día que pase que piense como hubiera sido la vida contigo a nuestro lado,

No hay día que pase que tenga la necesidad

de tenerte a mi lado y en mis brazos,

No hay día que pase que sienta la brisa del viento o el olor de las flores y me recuerde a ti,

No hay día que pase que mis ojos no dejen caer lagrimas por el vacío que dejaste en mí.

Te amaremospor Siempre mi princesa.

Tu mamá, papá y tu hermanito.









AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

JORGE ENRIQUE CORVALÁN (Cachín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/22 y espera la resurrección.

“Te digo que estando con Cristo Jesús no caminaréis a ciegas. Siempre hay claridad donde está el Señor, es la luz de toda la vida y ella brillará siempre para ti”. Al igual que todos los recuerdos que dejaste. Que el Señor de Mailín te tenga en su santa gloria. Tus hijos Laura, Luciana, Jorge y Pablo, hijos pol. nietos, su nieto Matías, hermanos, primos y sobrinos, agradecen al Dr. Víctor Araujo, empleados municipales, a la U.O.E.M.F., la COEMA, M.O.E.M. Frías, M.O.E.M.F., sindicato de Quimilí, federación de gremios de Sgo. del Estero, Club Independiente y Sportivo Fdez., grupo peregrino del Sr. de Mailín Fdez. promoción 1975, compañeros, amigos, hermanos de la vida, vecinos y familiares, gracias por el acompañamiento, saludos y participaciones e invitan a la misa en la comunidad San Cayetano hoy a las 20.30 hs Bº Roca, Fernández, para rogar por su eterno descanso al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Acompañan a su hija Angelina en su dolor por el fallecimiento de su querido padre. Beatriz Murias, Viviana Ávido, Mariana Guerrieri, Belén Basualdo, Inés Yocca. María Silivia Cazzaniga, Sandra Ausar, Amalia Coran, Analia Borras, Karina Najar. Ruegan al Sagrado Corazón por su eterno descanso.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Sebastián C. Rímini, su esposa María Paola Macchiarola de Rímini, y sus hijos María Rosario y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Miguel.

CARREÑO, MIGUEL ÁNGEL (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. Martha S. Rodríguez de Yocca y familia, acompañan a Norita y sus seres queridos en estos momentos tristes. Solo la fe en la vida eterna nos mueve a continuar el camino terrenal. Que su alma descanse en paz.

CARRIZO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su esposo Mario Neirot, su hijo Aquiles Andrés, su madre y hnos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 16 hs. Casa de duelo Bº Gral. Paz Oncativo y 2do pje, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en la Toma, San Luis|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa y sus hijos Augusto y Virginia participan el fallecimiento de la querida Marisa y acompañan a su familia, especialmente a sus hermanos, en esta lamentable pérdida.

CORNET DE FENOGLIO, MARISA (q.e.p.d.) Falleció 26/9/22 en La Toma, San Luis|. La nobleza, pureza y la sinceridad de tu espiritu, son los valores, con los que la Virgen María te recibe en sus brazos para que goces eternamente de su presencia en la eternidad. Mi sentido pésame, Julio Daher.

CORONEL, VIRGINIA DEL VALLE (q.e.p.d.)Falleció el 5/10/22|. Sus hijos Erica, Franco, Willi, Emi, nieto, Ulises, Genesis, Guillermina, h/pol, Agustina, Walter y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Maco a las 10 hs. Casa de duelo Bº A. Brown c/5 Nº 35.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GOITEA, LUIS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su esposa Rosa Rodríguez, sus hijos Yanina, Cintia, Luis y Natalia, sus hijos pol Esteban, Franco, Mili y Matias, sus nietos Jonas, Lisandro y Olivia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CAruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOITEA, LUIS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Hugo Contreras y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Luis. Ruega oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos.

GOITEA, LUIS AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Sus amigos: Fernando Cáceres, José Luis y Omar Pérez y sus amigos de los equipos de Barrio Oeste e Islas Malvinas, participan con profundo dolor el fallecimiento de este gran jugador. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Juan Pablo Yanuzzi, Marcela Corvalan, sus hijos Bianca y Agustin participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Nancy Blanco, acompaña en este momento de pesar al querido Turkito y a su familia. Oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Pedro Pío Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, acompañan a su esposo Cacho (Turco) Allall y familia, en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Carlos Falcione y familia acompaña con dolor a su amigo Cacho ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Marcelo Federico Salvadores y Gisela Rosa participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. José Ignacio, Matías y Santiago Salvadores participan su fallecimiento.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Propietario y empleados de Río Paraná Maderas participan su fallecimiento.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Dany Fragola y familia; lamentan el fallecimiento de la esposa de su amigo Cacho. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Fernando lema, Mariela Pacheco y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Vanesa y a su hijo político Agustín en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Karina Arcando y su hijo Tomas Busso, lamentan su partida y acompañan en el dolor a sus amigos: su hija Vanesa, su hijo político Agustín y su nieto Felipe rogando oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Nelly López de Elall, sus hijos y respectivas familias, lamentan profundamente la partida al Reino Celestial de Betty, la luchaste pero ahora ya descansas en el lugar donde encuentres paz. Quedas en el recuerdo de todos los que compartimos. Consuelo a su familia y oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Pedro Francisco López, esposa, hijos y nietos, lamentan tu partida. Rogamos por su eterno descanso.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Fernando Cáceres y Guillermo Neme participan el fallecimiento de la Sra. esposa de su amigo Carlos Allall y acompañan a sus hijos en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su quería memoria.









LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Bety : "Ya descansa en los brazos de Jesús Misericordioso". Franklin Uñates, Lilia Ledesma y sus hijos Luján, María de los Ángeles y Gabriel Uñates, acompañan a su amigo Cacho e hijos en este momento dificil de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Berta de Agüero y flia participan con dolor la partida de Betty. Elevo una oración en su memoria. Siempre te recordaremos.

LÓPEZ DE ALLALL, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus amigos Briza y Roberto participan con dolor la partida al Reino Celestial. Estarás en nuestros corazones. Una oración en su memoria

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Johnny Wede y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus queridos amigos Monica, Rodi y Silvina y los acompañan fraternalmente en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro amigo y compañero Rody Montenegro. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Pedro Pío Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su hijo Rody en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Nancy Blanco acompaña al querido Roddy y familiares en este momento de pesar. Oraciones por su descanso eterno.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos hacen llegar a su hijo Rody un fuerte abrazo y que Jesús lo tenga en la gloria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Raúl Ángel Valladares y su familia participan con gran dolor el fallecimiento del papá de Roddi, su gran amigo y piden bendiciones al Espíritu Santo.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Lic. Hilda Sarquician participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Rody. Acompaña a toda su familia en este difícil momento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Orlando Baigorrí y familia participan el fallecimiento del padre de su amigo Rody. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. El grupo Arenal: Victor, Tito, Olo participan el fallecimiento del padre de su amigo Rody. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Nelly López de Elall y flia, lamentan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ATILIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, el conjunto Los Nativos participan con gran cariño el fallecimiento del papá del amigo Roddy Montenegro, hacen extensivo a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. 4/10/22|. Johnny Wede, Graciela Salcedo, sus hijos Gabriela y Jorge, Florencia y Martin, Mesias, Lourdes, sus nietos Evangelina y Segundo More participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con el cariño de siempre a su hermano Chilo y demás familiares en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su esposa Estela Isabel Castillo, su hijo David Pellene, su hija política María Del Carmen Vega, sus nietos Valentina, Lucas, Felipe y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio del Rosario .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su hijo David Rito Alberto Pellene, Vega María del Carmen, nietos Valentina Pellene, Lucas Pellene, Mili Pellene, Mikaela Pellene, Felipe Agustin Pellene.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Miguel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Todos los integrantes de MOCIPRO, acompañamos con profundo dolor a nuestra amiga y compañera Dra. Emilse Pellene por la pérdida de su padre. Y elevamos oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Lourdes, Adriana, Pricila, María, Dani, Noelia, Ana, Sara, Brenda, Micaela, Agustina, Paula, Candela acompañan al Dr. David Pellene "Valusa".

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su fiel amigo Damián participa el fallecimiento.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Agustina Diosquez y Felipe Agustin Pellene participan el fallecimiento del abuelo Julio.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Caro Paglione, sus hijas Mili, Mika participan el fallecimiento del abuelo Julio.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Julio Pellene: María Di Lucca de Chalfoun y flia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Los compañeros de trabajo de su hija Emilse participan su fallecimiento y elevan oraciones por sui eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.

RODRÍGUEZ DE SALVATIERRA, GRACIELA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Dany Fragola y familia; lamentan el fallecimiento de la esposa de su amigo Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MARÍA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Su hijo Ángel Salvatierra, su hija pol Verónica Castillo y sus nietos Nicol y Bautista, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Sus amigos con profundo dolor despedimos al amigo Chivila, siempre estará presente en la barra del café. Lechuga Jerez, Capicúa Lopez, Juan Ortiz, Toro Pereyra y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SANTOS RENÉ "Chivila" (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Dany Fragola y familia; Cacho Navarro y flia; y Manuel H. Pereyra lamentan el fallecimiento de su amigo René. Ruegan oraciones en su querida memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa, junto a sus hijos Augusto y Virginia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Kuky, a su hermana Josefina y demás familiares con sus oraciones.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Dr. Juan Carlos Canllo y Sra. Teté Arroyo, participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo, entrañable y extraordinaria persona. Acompañamos a su esposa y demás familiares en esta irreparable pérdida y anhelamos cristiana resignación.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. "Que descanse en paz y brille para el la luz divina que no tiene fin". Carolina Sanguedolce de Jerez, su hija Marcela Jerez y Mario Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Stéfano Seiler, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Kuky y a su hermana Pepita Stancampiano de Muratore ( mí querida amiga) en estos momentos de dolor rogando por su querida memoria y unas cristiana resignación a sus familiares, Rogamos oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ANTONINO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/22|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento en especial a nuestra querida amiga Pepi. Elevamos oraciones en su memoria.

ZERDA DE SALOMÓN, AÍDA SABINA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/22|. A pesar de tantos años sin verte siempre estuviste en mí recuerdo . Mí condolencia sincera a toda la familia. Chichi, aún conservo una foto en donde estamos con otros compañeros y amigos. Descansa en paz! Oscar Suárez. Malbrán.

CAMPOS DE LESCANO, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/22|. A cumplirse 6 meses de su partida al Reino Celestial. "Tus valores y esperanzas viven en nosotros, siempre estarás en nuestros recuerdos, serás nuestro ejemplo a seguir por todo el Amor y Rectitud que vimos en Ti". Su madrina María Rocha, sus padres y hermanos, invitan a la misa en su memoria a realizarse el dia jueves 6/10/22 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral.





CORVALÁN, SEGUNDO VALENTÍN q.e.p.d.) (Corvacho) Falleció el 4/10/22|. Su esposa Ramona Ernestina Rojas sus hijos Karina, Victor, Yanina, Marcia, Jose, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio la Misericordia. Cob. Norven. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

FIGUEROA, CARLOS GUALVERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Su esposa Gutiérrez Olga Marina, sus hijos Carlos, Vilma, Roberto, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LUNA, MARIELA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/22|. Su mamá Ana María, hermanos Jorge Luis y Diego Matías, cuñados Fernanda y Luciana, sobrinos Mili, Matías, Santiago y Abigail, tíos, tías y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de los Romanos. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAPASTAMATIS, STAURO LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Por siempre en nuestros corazones". Su esposa Vilma Jiménez de Papastamati; su hijo Jorge Alfredo Papastamati, su nieta Helena y su hija Vilma Roxana Papastamati, su yerno Hernán Miraglio, sus nietos Luana y Leandro lo despiden con profundo dolor y elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PAPASTAMATIS, STAURO LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. "Por siempre en nuestros corazones". Sus sobrinas Graciela Liliana Díaz y Sandra Elizabeth Díaz, sus respectivos hijos y nietos acompañan con profundo dolor su partida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PAPASTAMATIS, STAURO LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Participan con profundo dolor su esposa Vilma, sus hijos: jorge Alfredo y Vilma Roxana, sus nietos : luana, leandro, helena, amigos y familiares. Ruegan una oración en su memoria sus restos serán inhumados en el cementerio jardín del sol él dia 05/10/22, a las 15hs. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAPASTAMATIS, STAURO LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/22|. Participan su fallecimiento los compañeros de su hija Vilma del Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas. Que brille para Él la luz que no tiene fin.





CUELLO, AGUSTÍN SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Sus padres Sandra Ibáñez y Oscar Cuello, su novia Carolina ,sus hnos Oscar, Francisco, Esteban, Osvaldo, Yoana, hnos políticos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Colonia El Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.