FÚNEBRES | 13 de octubre de 2022

12/10/2022 - 23:21 Funebres

FALLECIMIENTOS





Sira Nieve Salomé Santillán (Bs. As.)

Mercedes del Valle Maldonado de Gómez (Frías)

Marta Romero

María Esther Sosa

Nazaria Gómez

Elida Beatriz Oviedo (Clodomira)

María Tomasa Paz (Núñez)

Marta Graciela del Valle Saavedra

Delicia Aparicia Rojas

Miguel Florenza (La Banda)

Edna Liliana Santillán (La Banda)

Beatriz Alcalde (La Banda)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección.

Te recordaremos siempre por tu noble corazón, tu don de gente y la gran persona que fuiste. Tus primos Rafael Bonacina, Josefina Santillán, sus sobrinos Mariana, Constanza , Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa, hijos y hermanos en este difícil momento. Pediremos a nuestro Señor por su feliz resurrección.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CP EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección.

Dr. Néstor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CP EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección.

RaulIck, Loretta Lagar y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor y la oración.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CP EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CP EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera y sus hijos Fernando y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CP EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|.

Ana María Jorge de Habra y Alfredo Marcelo Habra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO REMIGIO BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección.

Eduardito, mi hermano de la vida, como me solías llamar, solo tengo palabras hermosas para describir tu persona, un amigo verdadero, una persona que a todo decía que si, con esa risa contagiosa, Dios quiso que estés con Él. Siempre estarás en mí ser, serás recordado como una gran persona, acompaño a tu esposa, tus hijos y nietos en estos momentos. ¡Querido, descansa en paz! Tu amigo José (Pepe) Romaní, Nora Moya, hijos y nietos. Rogamos oraciones en tu querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORAH STELLA RAVA DE YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección

Dr. Néstor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORAH STELLA RAVA DE YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección

Adriana Ick y sus hijos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORAH STELLA RAVA DE YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORAH STELLA RAVA DE YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22 y espera la resurrección

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor y la oración.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NORAH STELLA RAVA DE YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera y sus hijos Fernando y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HORACIO GRAMAJO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 11/10/22 y espera la resurrección.

El Señor Secretario de seguridad de la Provincia, Comisario General ® David Marcelo Pato, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del comisario General Hernán Gramajo y eleva una oración a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y ruega que consuele el corazón de sus seres amados.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HORACIO GRAMAJO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 11/10/22 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor y tristeza del fallecimiento del padre del comisario General Hernán Gramajo y eleva una oración por la paz de su alma, rogando a Dios que consuele los corazones de sus familiares.









PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HORACIO GRAMAJO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 11/10/22 y espera la resurrección.

El señor subjefe de Policía, Comisario General Daniel Humberto Loto, participa con dolor el fallecimiento del padre del Comisario General Hernán Gramajo y con sentida emoción acompaña a sus deudos, rogando al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HORACIO GRAMAJO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 11/10/22 y espera la resurrección.

Los directores generales, integrantes de la Plana Mayor Policial, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Crio. General Hernán Gramajo y acompaña a su familia en este momento tan difícil, rogando a Dios por su eterno descanso.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ ALCALDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 12/10/22 y espera la resurrección.

Las compañeras de flamenco de su hija Silvia Filippa: Gabriela Torres, Aida Tejeda, Carolina Montenegro, Cristina Hdla y Fernanda Escontrela la acompañan con profundo dolor junto a toda su familia por la partida de su mamá.









RECORDATORIO

Prof. LEISA YANINA IÑIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/13 y espera la resurrección.

Hija de mi alma a 9 años de tu inesperada y dolorosa partida, te recordamos como todos los días con mucho amor y a la vez con un dolor inmenso de no poder entender esta mala jugada del destino. Fuiste ejemplar en todos los aspectos de tu corta vida. No hay un solo momento que no te recordemos. Tu ausencia apago la mitad de nuestras vidas. Te amamos con el alma. Tu esposo Juan Pablo Miranda, tus hijitos Anna Lucía y Jerónimo Benjamín, tu mamá Hilda, tus padres del corazón, José y Lucy, tu hermana Rita, tus suegros Chalita y Elvira y flia, tu Papi Negro, tu tía Rosa tus primos Flavia, Luciana y Viky, Raulito, Romina y Loana, Ana Tulli y flia; Normita Olivera, Josefina, Keka y Tere Miranda, Juana Díaz y flia; Tonio Suárez y flia; Julia Gómez, Kokyu y Rulo Infante, Nelly Gerez, Merceria Koka, Juanita Serrano, Moni Lamberti. Siempre agradecidos con vecinos y amigos por las atenciones y el cariño para tus hijitos. Descansa en paz hija querida. Que brille para tu la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en tu querida memoria.

RECORDATORIO

HUGO ADONIS CALDERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/16 y espera la resurrección.

Hoy recordamos tu partida, con tantos sentimientos encontrados. La profunda tristeza por haberte perdido y la gran dicha de haber tenido tu amor tantos años. Caminamos juntos en la vida, sosteniéndonos fuerte y con mucha fe, nos dejaste un gran legado, que honramos tanto. Te extrañamos siempre, a diario. Hoy entre lágrimas y alguna sonrisa, entre los recuerdos, unidos como nos enseñaste, pediremos que brille para vos la luz que no tiene fin…hasta que un día volvamos a fundirnos en un abrazo. Te amamos.

Su esposa María Magdalena Rodríguez, sus hijos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita, sus hijas políticas Lorena, Fernanda y Patricia, sus nietos Martín, Constanza, Isabel, Jeremías y Pía elevan una oración en su querida memoria al cumplirse un año más de su fallecimiento.





INVITACION A MISA

EVA BEATRIZ LÓPEZ DE ALLALL (Betty)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/22 y espera la resurrección.

Tu partida fue muy dolorosa y solo nuestra fe en Dios nos ayudará a transitar tu ausencia. Nos queda el consuelo de saber que tu alma descansa en paz. Creemos firmemente que el Señor te recibió con los brazos abiertos por todo el bien que hiciste mientras estuviste con nosotros. Te recordaremos siempre cada día de lo que resta de nuestras vidas con tu gran sonrisa y alegría. Te amamos!

Tu esposo Cacho, tus hijos Laura, Vane, Rami, tus hijos políticos Ariel, Agu, Dai y tus nietos Bruno, Felipe, Benja, Sofi y Salvi. Invitamos a la misa para su descanso eterno el día Jueves 13 a las 20 hs en la Parroquia Santo Cristo del Barrio Libertad, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





ARAUJO, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Ramón Esteban Coronel, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARAUJO, RAMÓN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Oscar Jovino Rivero, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Querido Eduar. Lamentamos tu partida con profundo dolor, te recordaremos siempre por tu carisma y compañerismo. Te vamos a extrañar. Su hermano Enrique, Blanca Castiglione, y sus sobrinos Constanza, Pablo y Martin.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su tía Edith Aline Bonacina y su hija Cecilia Sabouret Bonacina, su esposo, sus hijos Martín y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su primo Raúl Sabouret Bonacina, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Erica, Raúl, Camila e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Tere Castro y Caio Lugones y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Maria Elena Sydow, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea y María Gabriela Llapur Sydow acompañan a su esposa Marta, hijos y familiares en estos dolorosos momentos. Ruega una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. CPN. Eduardo Divi, su esposa Rosana Josefina Montenegro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Nuestro cariño y apoyo a toda su familia en tan doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria. Que descanses en paz.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Las amigas y los amigos de su hermano Enrique y su señora Blanquita Castiglione: Mónica, Susana, Olguita, Susú, Graciela, Blanca, Lelé y Polo, Graciela y Pelu, Kiki y Negro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con oraciones a la familia en tan doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su compañera y amiga Lucía Gomez y sus hijos Andrea Cristina Fabián y sus respectivas flias. Participan con gran tristeza el fallecimiento de Eduardo y acompañan con oraciones a su amiga Marta, sus hijos y sus respectivas flias. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Ramiro Santillán Zavalía y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto en este doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. La familia Muratore - Abatedaga y sus respectivas flias. Lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Marta y a sus hijos y sus respectivas flias. Con el deseo que Dios les de resignación, fortaleza. Que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Carlos Soza, Marcela Lami e hijas participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño en este momento a su esposa Marta y a sus hijos Eduardo, Mariano, Agustín, Luciana y Gabriela.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Alejandro Recalde y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Enrique Bilbao, Silvia Maud, sus hijos Carolina y Hugo, Facundo, Guadalupe y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. María Rita Oubiña, su prima, y Dr. Oscar Antonio Granda participan su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor por la partida hacia Dios del alma de Eduardo.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Elena Beatriz Durán, Alejandro Remigio Ferreiro y sus hijos Alejandro y María Ángel, Eugenia e Ignacio, Martin y Pilar, participan con gran dolor la partida del querido primo Eduardo. Acompañan a Marta, Enrique, hijos y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Elsa S. de Sánchez y sus hijas Maryné, Cristina y Patry participan con tristeza el fallecimiento del papá de Agustín. Ruegan una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Piojo Villegas y familia acompaña a su amigo Trompo en este triste momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Movisu SRL acompaña a su familia en este doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Guillermo Dargoltz, Hilda Ledesma Pereyra y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Eduardo, a su madre y a sus hermanos.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero,participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Bernardino y Javier Ignacio Labayru participan con profundo dolor su fallecimiento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Malena, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Los empleados del Juzgado de Faltas acompañan con profundo dolor al CPN Mariano Bonacina en tan irreparable pérdida y elevan una oración en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Matías Balmaceda, Salvador Muratore, Lucrecia Seade, acompañan a su amigo Mariano Bonacina en tan doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Mario Daniel Diosquez y Flia participan con profundo dolor y elevan oraciones a su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Arq. Vicente Buxeda, su esposa Ana Maria y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Maria Gabriela Buxeda participa de su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Edu, Marta, Luciana, Agustin, Mariano y Gabriela en este dificil momento, rogando una oracion en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. José Zani y sus hijos José Augusto, María Josefina y Alejandra María, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. CP. Lia T. Goitea de Meossi participa su partida a la Casa del Señor. Ruega oraciones a su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Mónica Martilotti Ábalos, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta e hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Diego Jiménez y Maria Alejandra Cerro, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Francisco E. Cerro y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a Enrique y Blanca Inés y sus familiares. Querido Eduardo descansa en paz.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Arquitecto Edgar P. Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta ; sus hijos Edgar Pablo y Milagros Lezana y sus nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana ; sus hijos Luisina María y Martín Méndez y sus nietitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta ; su hijo Ramiro y sus hijos María Antonella y Matías Echeverria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en la oración. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Celsa Soriano de Diaz participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Marta, a su hijo Eduardo, estimado ex alumno y a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.





BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Tufi Saad y familia participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial del querido amigo Eduardo y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos por tan irreparable pérdida. Roguemos oraciones en su memoria

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Pelaez e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a toda su familia, particularmente a su hermano Enrique. Elevan oraciones por su descanso eterno. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para él la luz que no tiene fin".

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Juan Ramón Colomer y Graciela Yanuzzi, hijos, hijos políticos y nietos acompañan a Marta e hijos en este doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Marta, sus hijos, su hermano Enrique y a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Armando Meossi, Liliana González del Solar, sus hijos Silvia, Armando J., Gabriela, Patricia y sus respectiva familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Eduardo y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Rubén Castellini, Adriana Anelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando con oraciones a nuestra querida amiga Martita y a sus hijos.





BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Guillermo Arturo Catella, Luisa Fernanda Yachelini, sus hijos Guido Alberto, Pedro Constantino, Guillermo, Agostina Catella, participan su fallecimiento y acompañan a Marta, sus hijos y familias en estos dolorosos momentos.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Elsa Occhiuzzi e hijos participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Don Eduardo. Con profundo dolor lamentamos su perdida, pero siempre va a ser recordado como un ejemplo a seguir por su fortaleza y valores en el ámbito laboral. Desde Bona SRL, NoaPrint, Movishow y Bunker acompañamos a los familiares en su dolor.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Mercedes Estrada participa su fallecimiento. Acompaña a su familia en tan doloroso momento especial a su amiga Gabriela, rogando por su eterno descanso.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Paqui Durán, Marilo Araujo sus hijos Valentina y Pablo, Francisco y José Ignacio. participan de su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Martita, hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Alfredo Exequiel Paz, su esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María, Leandro Esteban y sus respectivas familias participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su esposa Marta, hijos y nietos en oraciones en estos momentos de dolor ante tan irreparable pérdida. Pedimos al Altísimo una pronta resignación para toda la familia confiados que su alma ya descansa junto al Señor.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sara Pinto Villegas y Enrique Agustín Alcaide y sus hijas Josefina y Facundo Filippi; Mercedes y José Luis Silvetti participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ QUIETO, ADELAIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sus hermanos Edmundo, Carlos Alverto, Hugo Francisco Fernández y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su mmeoria.

GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 10/10/22|. "Compañeros del ISSPSE de José Villamayor, participan con profundo pesar el fallecimiento de su madre y acompañan a su familia en estos momentos"

GÓMEZ, NAZARIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus hijos Hugo, Carlos, Eduardo Gómez, sus hijas políticas Patricia y Teresa, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 15.30 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, HÉCTOR MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Compañeros del Dpto. de Cs. naturales y salud del Colegio Secundario San José, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro querido profe Darío. "Que la Virgen María, madre de la misericordia, abrace a toda su familia y le dé fortaleza en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, HÉCTOR MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. " Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los amigos de su hermano Cesar, Rosi, Cecilia, Yuly, Ana, Bety, Ivone, Antonia, Luis, Ramón, Jorge y Ruben, lo acompañan en estos momentos de profundo dolor ante la pérdida de su hermano. Piden oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. El consejo directivo del Colegio Notarial Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y abuela de los escribanos Gustavo y Remigio Yocca, rogando una oración por su alma.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. El Colegio Notarial Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y abuela de los escribanos Gustavo y Remigio Yocca, rogando una oración por su alma.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Raul Teruel, Clelia Regazzoni y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria .

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Virginia Teruel, sus hijas Felicitas, Guillermina y Virginia participan con dolor su fallecimiento.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan con mucho cariño a Eduardo y Gustavo en estos momentos de dolor.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Mario Malachevsky, su esposa Patricia Montenegro, sus hijos Natalia Malachevsky de Luna y familia, Nicolás Malachevsky y familia, Mario Fernando Malachevsky, Abril Malachevsky de Rosalén, sus hijos y familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Carlos Campitelli, junto a su mujer Nané y a sus hijos Antonio y José, acompañan a su querido amigo Gustavo y a toda su familia en este triste momento por el fallecimiento de Norita, y ruegan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Pedro L. Mulki, Beatriz Cisneros (a), sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este momento a sus hijos y demás familiares.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sergio Pizzi e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Diego Jimenez y Maria Alejandra Cerro, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y en oración a Norah, acompaña con cariño a sus hijos y familia. Ruega por su descanso en el Señor

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia; Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gustavo, Eduardo y demás familiares en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Gustavo Sarquiz participa el fallecimiento de la madre de su amigo Gustavo, Ruega oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su ahijado Mariano Cantos, Mariel Parra y sus hijos Rocio, Joaquin y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Maria Julia Cantos, su esposo Federico Santiago Diaz participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Eduardo, Gustavo y sus respectivas familias.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Maria Marta Cantos y Ricardo Del Vitto participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Muchos años de profunda amistad, abonan nuestro dolor por tu partida. Descansa en paz querida Nora. Adriana Giannoni y flia. Elevan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Los años vividos como docentes en la Escuela Normal Manuel Belgrano, en los que disfruté de tu compañia, quedarán celosamente guardados en mis recuerdos. Acompaño triste a Eduardo, Yerme y Gustavo y ruego por tu descanso en paz. María Teresa Zanoni de Giannoni e hijos.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. María O. de Haick y su hija Elena Haick, participan su fallecimiento y abrazan a sus hijos y nietos y demás familiares.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Cristina Ávila, su esposo Néstor Giraudo participan el fallecimiento de la querida Norah y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. El señor Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto y oraciones a sus hijos Gustavo y Eduardo, Jane, nietos y demás familiares. Espera para todos pronto consuelo de la fe.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Cecilia Teruel, sus hijos Augusto, Remigio, Fermin y Renata Yocca Teruel, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Lela.

RAVA DE YOCCA, NORAH STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. La familia de radio Exclusiva participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ROJAS, DELICIA APARICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus hijos Olga y Amado sus bisnietas Gaby, Flor, Briza y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 8.30 horas en el cementerio de Villa Jimenez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMERO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Sus hijos Patricia, Marcelo, Ariel, Natalia, sus nietos Micaela, Melissa, Ariana, Camila, Matías, Exequiel, Mateo, Kiara participan con dolor su fallecimiento, fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

SAAVEDRA, MARTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus hijos María Alejandra, Gaby, Martin, Carola, José, Belén, Lorena, y Marcelo, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque de la Paz, casa de duelo Barrio Borges EMPRESA SANTIAGO.

SAAVEDRA, MARTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Ramiro López Bustos ,Alejandra Voss, sus hijos Ramiro, Ignacio y Alejandra López Bustos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en silencio a sus hijos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, MARTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus ex compañeras de trabajo de Centro de Enfermedades Respiratorias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en silencio a sus hijos. Se ruegan oraciones en su memoria-.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Que familia hermosa formamos con nuestros tres hijos y seis nietos, tanto vivido, disfrutando y luchando siempre juntos, hasta el final. Descansa ya. Dios te recibe y te toma de su mano. Hasta siempre mi amor. Lidia.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su hija Marcela y Juan Carlos Eguizabal lo despiden con amor eterno, con profunda tristeza pero con la tranquilidad de saber que ya descansa en los brazos de Dios. Que difícil será seguir sin vos Paquito.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su hijo Carlos, sus nietos Gabriel, Lucas, Tomas, Julita y Francisco te despidimos con gran dolor pero con la alegría de tantas cosas hermosas compartidas. Hasta siempre Paquito.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. María Julia Ponce de Merino y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Willy en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Su amiga Chichina de Nazar, sus hijos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Pablo Mariano Arce , su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Marcela y a toda la familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos.Alfonso.Anabel. Pablo. Analia y Ana Maria y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Marcela y a toda la familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Chichy Medina y Cuny Medina participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera de trabajo Marcela y demás familiares del Juzgado Federal Nº 1.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Desde que te conozco, buenos y dulces recuerdos rememoro. Ver la tristeza y las lágrimas en tus hijos, nietos, flia, amigos y tu compañera de vida, habla del ser humano extraordinario que fuiste. Hasta el reencuentro. Yoyi.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. "Viejo querido: Gracias por tu tiempo, tus charlas, tus consejos, por tu constante lucha y por transmitirnos tu valores que quedaran en nuestras vidas y espiritu. Descansa en paz y que tu luz brille para siempre..." Su hijo "Willy", hija politica Andrea, nieta Alma y Brenda.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sus amigos: Ing.Pedro Ugozzoli, su esposa Lic.Pura Terribile, sus hijos Pedro, Gaby y Daniel, Lourdes y Marta Terribile participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con la oracion a su esposa e hijos.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Con profundo dolor queremos hacer llegar a todos sus familiares, allegados y amigos, nuestro pesar y condolencias, de parte de todos los que formamos Expreso Rivadavia SRL.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Con profundo dolor queremos hacer llegar a todos sus familiares, allegados y amigos, nuestro pesar y condolencias, de parte de todos los que formamos Ortega Camiones S.A.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. " Las almas de los justo están en las manos de Dios". Amigas jubiladas Misericorditas de su esposa Lidia y flia participan con dolor su fallecimiento: María Ester, Tere, María Luisa, Martha, Chiqui, Nena, Eline, Hebe, Stella, Cristina y Mónica. Elevan oraciones a su querida memoria.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. "Cuando un amigo se va, deja muchos recuerdos de filiar cariño". Pepe Campero, su esposa Carmen Aguilar, sus hijos Pepo y Flor, Rodi y Roxi, José y Raquel, Silvi, Pocha y flias. Acompañan a Liida, Marcela, Willy y Carlitos en este triste momento. Paco. QEPD.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Con profundo dolor despedimos al amigo Eduardo. Teresa Díaz de Cuello y familia. QEPD. Paco.

SANJUAN, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Dra. Adriana Infante del Castaño participa el fallecimiento del papá del Dr. Adrián Rodrigo Sanjuan y eleva oraciones en su memoria.

SOSA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Sus hijas Elida y Marcela Ramirez, Su hijo político Edgardo Quiroga, sus nietos Facundo y Tomás, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Ana Virginia Olaiz de Coria y su hijo Fernando Nicolás Coria, Briana y Alan, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marcela y familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

STAFFOLANI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/22|. Rosalía Carolina B. de Amado, sus hijos Luis y Roxana, Eduardo y Graciela lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga Pupi y ruegan oraciones en su memoria. Descanse en paz.

STAFFOLANI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/22|. Querida Pupi, cuesta despedirte y lo hacemos con el corazón. Acompañamos a Becho y demás familiares. María O. de Haick y Elena Haick.





CARDOZOS, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d) Falleció el 13/10/21|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, estás presente en cada uno de nosotros por tanto amor que nos brindaste. Tu esposa Luisa, tu hija María, nieta Carla y demás familiares invitan a la misa hoy a las 18 hs. en el cementerio privado Parque de la Paz. Rogamos una oración en su memoria.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Dicen que el tiempo cura las heridas, yo digo que las suaviza al menos las del corazón pero las del alma siempre están con nosotros. Mi amado hijo Dito ya pasaron 9 meses que ya no estás con nosotros, tanto dolor, cierro mis ojos y por mi mente van pasando como una película los momentos felices vividos y con muchas alegrías, amor y felicidad, escuchaste la llamada del Señor Jesús, nuestra Madre María y te fuiste, un buen hijo, esposo, hermano, tío y amigo porque siempre estuviste presente en todo momento,. Tu madre, tu esposa, tus hijas, adoradas princesas, hermanos, sobrinos, tíos invitan a la misa 13 10/22 a las 20 hs. en la Pquia. Inmaculada.





BRIZUELA, GUIDO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. Partió al reino Celestial hace un año. "Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". (Juan 11,25). Tu hermana Virgi que te llora y te extraña tu ausencia física. Te llevo en mi corazón eternamente porque tú estabas en cada detalle mi vida, cuidándome y dándome cariño y comprensión. Tu hombría de bien y tus convicciones cristianas , sembrando el bien a toda aquellas personas que te necesitaban, te ganaste el afecto de familiares, amigos, doctores, ex compañeros de trabajo y vecinos. El único consuelo que me queda abrazarte en el Reino de los Cielos. Hermano querido que brille la luz que no tiene fin. Amén.





ALCALDE, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus hijos Gustavo, Silvia. hijos pol Estela, Pablo, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.15 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ALCALDE, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Ma.Gabriela Torres de Turbay, su esposo Mario O. Turbay, comparten el dolor de su amiga Silvia Filippi, en la perdida de su Sra madre. Que su alma descanse en paz. Se ruega una oracion en su memoria

BRAVO, MARIO ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Mirta Vicente, Graciela Peralta, Nélida Raab, Estela Neder, Susana Manno, Waldina Agüero y María Isabel Beggere participan con pesar el fallecimiento del esposo de la Lic. Perla Florenza, primera presidente del Colegio de Graduados en Nutrición. Que descanse en paz.

FLORENZA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán cremados hoy a las 9 hs. EMPRESA SANTIAGO.

OVIEDO, ELIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Su esposo: Miguel Hernández sus hijos: Cristina, Miguel y Cecilia, sus hijos políticos: Juan Carlos, Alejandra, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 30 en Cementerio La Esperanza, casa de duelo: A.Herrera y Mailin sala velatoria Clodomira .CARUSO CÍA DE SEGUROS .EMPRESA SANTIAGO.-

SALVATIERRA, MARIA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 09/10/22|. Madre querida! Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hija Emma, su hijo político Walter, nietos Emanuel, Erika, Yessica, bisnieta Zoe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, EDNA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/22|. Su esposo Cuellar Walter, sus hijos Verónica, Carlitos, Mónica, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio Aires del Pinar. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





MALDONADO DE GÓMEZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. El equipo de conducción de la comunidad educativa de la Escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Fabiana Yudyth Gómez, rogando al Altísimo resignación por su partida, elevan oraciones en su memoria. Frías.

MALDONADO DE GÓMEZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. Juan Carlos Orqueda y familia participan con profundo dolor con fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

PAZ, MARÍA TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sus hijos María Graciela, Nerta Cecilia, Teófilo, Adela, y Carmen Bustos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Nuñez. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, SIRA NIEVE SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/10/22|. El Señor llamó a su presencia a nuestra querida Sira ,la recordamos con amor. Su esposo Pastor Díaz, sus hijos Vanesa, Orlando, Claudio, Matías, Daiana y Mauro, sus nietos Elián,Franco y Thiago, sus hijos políticas Sonia y Carolina. Sus restos inhumados hoy 11 hs en el cementerio Ichagon ( Rodeo- Dpto- Choya)). Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SIRA NIEVE SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/10/22|. Sus hermanos Rubén Santillán( Chocho) y familia; Norma y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Ichagon (Rodeo Dpto. Choya).

SANTILLÁN, SIRA NIEVE SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/10/22|. Sus hermanos Chocho Santillán y Sra; sus hijos Mario y Sra,, Betty y Roque, Pichi y Sra; y Dani Luna y familia participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, SIRA NIEVE SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/10/22|. Su tía Juana e hijos: Joaquín y Cusi; Magui, Jorge y flia; Sara e hijas; Negro Rojas y flia; Viviana e hijos; y Félix y flia; Eduardo y flia, sobrinos Romina, Rosmeri, Raúl, Vanina y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.





JUÁREZ, DANIEL MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. No sabes cómo quisiera devolver el tiempo, abrazarte una última vez y no soltarte, sonreír más contigo y escucharte más. Tal vez no fui la mejor persona para ti, pero cada día que pasa y no estás, es un recordatorio de que el tiempo pasa tan rápido que ahora cuando quiero contarte algo, lo escribo o lo hago en silencio. Invita su esposa e hijos a la misa a realizarse hoy a las 19hs en la iglesia Perpetuo Socorro. Las Termas.