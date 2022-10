FÚNEBRES | 16 de octubre de 2022

15/10/2022 - 23:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Arsenia de Jesús Gómez

- Tatiana Porcel Prado (Salta)

- Víctor Eduardo Palomo (Campo Gallo)





PATICIPACION DE FALLECIMIENTO

SUSANA ALICIA BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/22 y espera la resurrección.

Marcela Paradelo Ortiz, Walter Sialle Reyes, sus hijas: Tamara y Maia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Adriana y Gonzalo. Elevan oraciones en su memoria.





















RECORDATORIO

OLGA ANDRADA DE BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/22 y espera la resurrección.

DÍA DE LA MADRE

Feliz Día a la Madre más amorosa, generosa y que nunca, nunca se enojaba, siempre con su “gracias por lo que hacen por mi”. Sigues ocupando el primer lugar en mi mente y mi corazón, ese lugar siempre será tuyo, y sabes que los días con vos no los cambio por nada. Te amo madre. Descansa en paz junto a tu hija, nuestro padre, tu madre, tus hermanos y la familia y vecinos que en estos 2 últimos años también partieron al Reino de Dios.

Tus hijos Victoria, Cusy, Sandra, Tato, tu nieta-hija Lorena Bettoni y sus respectivas familias, rogamos y elevamos oraciones a nuestro Señor.





INVITACIÓN A MISA

ENZO ARIEL CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/22 y espera la resurrección.

Hijo querido hoy ya siete meses de tu partida al Reino Celestial. Para nosotros no pasa el tiempo, aunque estés lejos de nosotros siempre estarás en nuestras mentes, en nuestros corazones, nunca serás nuestro pasado, siempre serás nuestro presente. Gracias por ser ese pedacito de cielo en nuestras vidas, te amamos por siempre mi amor.

Tus desconsolados padres María Sosa Villarroya, Carlos Orlando Castillo, tu hermano Cristian Castillo invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.





INVITACIÓN A MISA

ROXANA ANALIA JUÁREZ GARCÍA DE LEMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/22 y espera la resurrección.

Anita querida gracias por todo el amor que brindaste a todos, te vamos a extrañar toda la vida. Ruego a Dios que nos de la resignación y te de la paz que mereces. Te amamos. Su tía Carola y familia, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Juan Diego, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.





RECORDATORIO

ELSA LÍA ESTER NAVARRO DE TORRES - BRÍGIDA BAZÁN DE SUASNÁBAR

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

Imposible que pudieren pasar inadvertidas y que a cada instante no se las recuerde. No están, pero son sencillamente irremplazables y permanecerán por siempre entre nosotros. No son el recuerdo, sino el presente que perdura.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares en esta fecha tan cara a los sentimientos les dicen: “Feliz Día, queridas y amadas madres”.





RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A cuatro años y tres meses de tu partida hacia el Reino del Señor te recordamos con amor. Tus padres María Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

NICOLÁS ALBERTO CAPORALETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse 1 año de tu partida al Reino Celestial, esposo, padre y abuelo querido, te recuerdan hoy y siempre , dejando un inmenso dolor en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Tu esposa Mercedes, hijos Alberto, Julio, María Mercedes, tus hijas políticas Eliana Orieta y Eliana Abdala, sus nietos y sobrinos invitan a la misa pidiendo por el descanso eterno a realizarse hoy a las 21 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Clodomira.





GRACIAS

VIRGENCITA DE GUADALUPE Y MEDALLA MILAGROSA

POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

TERESA





ACHÁVAL, DOMINGO RAMÓN (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. "Qué triste estás bandoneón, ya no te tocarán porque se fue para el cielo tu compañero"Pichón". José Santos Ledesma, su esposa Elvira, su hijo José Lisandro e hija Aracelli participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia ( Salmo 46.1). Marines Donzelli, Griselda Zuain y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la madre de su querida amiga Mónica Cristina Martínez, quien la cuido siempre con tanto amor y esmero y abrazan a la familia en tan difícil momento, en especial a sus nietas: Fernanda Alegre, Alejandra Alegre, Laura Jensen y a su hijo político Victor Alegre y ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Gustavo Nazario, María Luisa Nallar, sus hijos María y Roberto, Federico y Lemi, Huerto y Mariano junto con sus nietos acompañan a la familia en este momento de dolor

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Gustavo Alegre, Marite Aprile y sus hijos participan su fallecimiento.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jimenéz Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Maria José Argañarás, Stella Maris Argañarás, Manuel Antonio Argañarás y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor en este dificil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso. Ruegan por el consuelo de sus seres queridos.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar y familia participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento a Mónica, Silvia y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Las compañeras de 5to. Año A, promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Susana Barraza y ruegan al Señor Jesús por el descanso y la paz de su alma.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Las compañeras de promoción del Colegio Belén de su hija María Laura Martínez, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y nietos participamos con gran pesar la partida de Susana. En estos momentos de dolor acompañamos a toda su querida familia.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Sus amigas Tita Polti, Nené López Pasquali, Ana María Quainelle y Poli Nasser participan con dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre querida Susana y rogamos por tu descanso eterno al Señor Jesús.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Manuel Chiericotti y Sra. con sus hijas y respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento. Elevando una oración a su memoria. Q.e.p.d.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Carlos Ramos Taboada, María Susana Carol, sus hijas María Antonieta, Susana María y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Moni y su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Sus amigas Tita Polti, Nené López Pasquali, Ana María Quainelle y Poli Nasser participan con dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre querida Susana y rogamos por tu descanso eterno al Señor Jesús.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Clara López Pasquali de Araya y sus hijos Ma. Paula Araya, Enrique Araya y Ma del Rocío Araya y sus respectivas familias, la despiden con mucho afecto y acompañan a su familia en este momento tan triste. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Arq. Rocío Araya López y familia, acompaña a sus seres queridos y ruegan oración en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Daniel Flaja, su Sra Leticia Trejo e hijos acompañan a su amigo Ricardo y flia y a su amiga Alejandra Alegre y flia en tan doloroso momento. Piden oraciones en su memoria.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Ricardo Martin Rottjer, Adela Isabel Navelino y familia. Participan del fallecimiento de la mamá de su amiga Mónica y acompañan a su familia en este doloroso momento.

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor el fallecimiento de la Sra. Susana y ruega oraciones en su memoria.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Matías Molina (a) y sus padres Héctor Molina y Sylvia Petros acompañan con mucho amor a Luciana ,Marta y flia. y despiden a Eduardo con un abrazo muy apretado.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. María José Argañarás y Martina Guerrieri Argañarás, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Marta, su cuñado Santiago Lezana y familia. Elevan oraciones por su eterno descanso y ruegan por el consuelo de sus seres amados.

BONACINA, EDUARDO REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Stella Maris Argañarás, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Marta Lezana. Eleva oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Sus sobrinos Elena, Eugenia, Javier y Miguel Carabajal participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. María Cristina Hoff de Mikkelsen Loth, sus hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus hijos en este dificil momento.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|.Sus amigas de siempre Cristina Herrera, Graciela Barzola, Hilda Santillán, Ruth Enriquez, Aida Hoff, Charo Chazarreta, Pocha Chara, Mary Zuain, Lola Ruiz, Ana Rojas y Noris Salomón, despiden a su amiga y nunca la olvidarán.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Jorge Avalos, Aida Hoff e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Yolanda Paz de Scaglione y sus hijos Yoyi, Lito y Toto. Saludan con profundo dolor y acompañan a su familia de la querida Malenita.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Roxana Corvalán y familia, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Celeste. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, CARMEN AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/22|. Sus hermanos Esther, Rosa y Daniel Carrizo, sus cuñadas Pelada Rodríguez y Pelusa Amante, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, CARMEN AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/22|. Su cuñada Amalia Amante, sus sobrinos Mercedes, Fernando y Laura Carrizo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ARSENIA DE JESÚS (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Sus hijos Sofia, Carlos, Guada, Mari, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos (Dpto. Robles). Cobertura Org. NORCEN S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PORCEL PRADO, TATIANA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 15/10/22|. Su cuñado Luis Adolfo Nieto y familia y Maria Andrea Nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados en Salta. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

PORCEL PRADO, TATIANA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 15/10/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus cuñados Luis Adolfo, María Andrea Nieto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en dicha ciudad.

STAFFOLANI, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/22|. Eduardo y Cristina Fattor, con sus respectivas familias, lamentan el fallecimiento de Pupi, nuestra tan querida vecina. Elevamos una oracion por su eterno descanso.





LAZARTE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/11|. Su esposa, hijos/as y demás familiares invitan a la misa que se llevara a cabo en el dia de hoy a las 20:00hs en la parroquia Cristo Rey al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su madre, hija, y hermanos/as invitn a la misa que se llevara a cabo en el día de hoy a las 20:00hs en la parroquia Cristo Rey al cumplirse 3 años y 6 meses de su fallecimiento y en conmemoracion al dia de las madres.





FERNÁNDEZ, JUAN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/22|. "·Felices los humildes de corazón , pero siempre lucharon por una idea". Orlando que pena inmensa saber que te fuiste, cuantas veces te espera para continuar nuestras charlas y hoy al saber esta ingrata noticia , me aplasto el ánimo, descansa en paz querido Peruca·", cuantas anécdotas teníamos y te vas, las lagrimas surcan mis mejillas y con el corazón estrujado te despido. Descansa en paz querido maestro Orlando. Matilde Amanda Villalba.

PALOMO, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Sus hijos Eliseo, David, h/pol, Mariana, Azucena, nietos Calebi, Nemias y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. local en horas de la tarde.Casa de duelo Campo .Gallo Dpto. Alberdi. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.