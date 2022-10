FÚNEBRES | 17 de octubre de 2022

17/10/2022 - 01:16 Funebres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR HUGO NEME

(q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22

Autoridades del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua de la provincia y compañeros de la Sra. Yéssica Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Héctor Hugo Neme.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA ELIZABETH DRUBE

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor en San Miguel de Tucumán el 12/10/22 y espera la resurrección.

Su madre Yolanda Elizabeth Luna, sus hermanos Rodolfo A. Drube y María Laura Olivera Luna, sus sobrinos Luca y Ian Gerez Olivera, Justino Arques Olivera, Bianca Drube Mazza y Eva Drube Povedano, sus cuñados Mariano Arques y Milagros Povedano Flores, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria, sus restos serán cremados en la vecina provincia.

INVITACION A MISA

CINTHIA ANAHÍ GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

“Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz, que veremos siempre, con la certeza de que volveremos a encontrarnos”. Llevaremos tu recuerdo en el ritmo de nuestros corazones, nuestros pasos y aliento. Tus hijos Jazmín y Lucio, tu madre Noemí, tus hermanos Eliana y Estiben, tu cuñado David y tus sobrinos Ariana, Tiziana e Isabella invitamos a la misa en conmemoración de su primer aniversario de su partida al cielo, se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

MERCEDES ANTONIA TREJO (Mechy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/16 y espera la resurrección.

Madre querida, ya son seis años de tu partida...pasaron volando, el dolor intacto, que tu energía me guíe para hacer justicia y que tu alma descanse en paz...aquí todos te extrañamos hasta que nos volvamos a ver… Pocho, María Belén, Ana y Edu.

RECORDATORIO

LUIS ALBERTO SAYAVEDRA MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/20 y espera la resurrección.

Aunque pase los años de tu partida este dolor en mi corazón perdurará hasta el momento en que te vuelva a ver ahí donde estas mas allá de esta vida. Que no te encuentras aquí ahora, no significa que estés lejos de mis sentimientos. Es imposible no estar triste. Tu ausencia me duele pero tu recuerdo siempre me hará sonreír. Sé que desde el Cielo me cuidas pero aquí en la tierra me haces mucha falta, cada vez que estoy triste porque te echo de menos, recuerdo lo afortunada que soy de haberte tenido siempre a mi lado.

Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quienes amamos, por eso te seguiré amando por el resto de mis días acá en la tierra. Hoy te recuerdo al cumplirse dos años de tu partida. Tu esposa Alcira.

INVITACIÓN A MISA

MARCELO HORACIO ARCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que no estás entre nosotros, aún no conseguimos aliviar el dolor que invade nuestra alma al saber que no estas presente, no te olvidamos, solo aprendimos a vivir con el dolor en el alma. Descansa en paz y danos fuerza para seguir. Sus padres Félix y Clotilde, sus hermanos Félix, Diego y silvina, hermanas políticas Patricia y Marcela, sus sobrinos, Valentina, Diego, Benjamín, Facundo, Luciano, Thiago y Santino. Invitan a la misa que se oficiará el 17/10/2022 a las 20 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria

BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Sarife Abdala Leiva y familia y Anita Castiglione y familia, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Javier Carrascosa, su esposa Marta Dalale y su hija Victoria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Pilar Carrascosa y su hijo Salvador, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, VALENTÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Su esposa María Rosa, sus hijas Gladys y Lucrecia, nietos Juan Daniel, Germán, Matías y Anita, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, VALENTÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Sus sobrinos Tomasa Barraza de Diaz, su esposo Arnaldo Diaz, sus sobrinos nietos Cusi, Paty, Lucky, Martin y Gabriela Diaz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Viluco y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, VALENTÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Su sobrina Cashy Barraza de Uñates, su sobrina nieta Mariela Uñates y su familia, participan con inmensa tristeza su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Querido Tío Viluco.

JIMÉNEZ, VALENTÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Sus sobrinos Darío Barraza, su esposa Haydé Catán de Barraza, sus sobrinos nietos Sergio y Alejandro Barraza y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Viluco y acompañamos a la familia en este triste y doloroso momento. Descansa en paz. Besos al Cielo.

MALDONADO, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Sus hijos Hugo, Myriam, Gabriel y Claudio, sus hijos pol Héctor, Ana y Emilse, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Rectoría del Agrupamiento 86146/142 Puesto de Juanes Dpto. Loreto, en nombre de todo el personal docente y nodocente, acompañan al Sr. secretario Prof. Claudio Oscar Maldonado por el fallecimiento de su Sr. padre. Elevamos una oración en su memoria.

NEME, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Sus hijas Yessica , Noelia sus nietos Emile , Dante y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frias. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORLANDI, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Su hija Susana, su hijo político Jorge, sus nietos Julieta y Romina, sus nietos políticos Daniel y Diego, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 -Cel.: 385-5357628.

ORLANDI, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. " Señor ya está en tu casa, recibela en tus brazos". Alfredo Pianezzola, Silvia Toscano y flia. acompañan a su nuera Romina y familia con mucho cariño en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en memoria de su querida Nona Elsa.

ORLANDI, ELSA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Diego Pianezzola acompaña en este momento tan doloroso a su novia Romina y familia.

PADILLA, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Su madre Norma Saganias, sus hermanos Eduardo y Esteban y su hijo Nahuel Padilla participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMACHO, MARIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Su esposa Silvina, sus hijos Ignacio Bruno, Santino, Lisandro, su nieta Xiomara, su mamá Inés, su hermano José y flia, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Sindicato de Camionero. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROMACHO, MARIO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/22|. Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre, participan su fallecimiento.

SORIANO DE IBÁÑEZ, LUCÍA ARGENTINA (Cucy) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/20|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida a la casa del Señor. Dos años que pareciera ayer, nos cuesta mucho tu ausencia, pero tus recuerdos están muy presente, en cada instante en cada detalle. Te amamos mamá. Te deseamos un muy Feliz Día de las Madres. Besos al cielo. Tu esposo Beto, tus hijos Emilio, Santiago y Ana y sus respectivas familias.

ÁLVAREZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Sus padres María Luisa Páez y José Roberto Álvarez, hnos. José Luis, Pablo Ramiro y Yelina Soledad, tíos Carlos, Silvia y Roberto, primos Carlos, Julio, Ramoncito, Roberto, Natalia, Romina, Vero, Cecilia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inh. en cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

BARRETO DE SÁNDEZ, JUANA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1022|. Su esposo Saúl Sandez, sus hijos Gladys, Javier, Raul, Sonia, Sofia, Romina, Andrea y Silvia, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus padres restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YBAÑEZ, PEDRO ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Su esposa Lorenza Paz, sus hijos, hijos Pol. nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Abra Grande. Cob. Org. Norcen S.R.L - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.