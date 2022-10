FÚNEBRES | 19 de octubre de 2022

19/10/2022 - 03:04 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/10/2022

- Edgado Horacio Mulki

- Luis Telésforo Rodríguez (Dpto San Martín)

- María Carolina Romano Norri de Pavan (Verona, Italia)

- Roberto Eusebio Iglesias

- Miguel Ángel Manzur

- Pedro Segundo Rojas

- Diego Augusto Toloza

- José Sierra (La Banda)

- José Alfonso Alustiza Robelli

- Dionicio Dolores Medina

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Romanos 9;2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Biblia Reina…

Su hermano Robin Mulki, Sandra Calderón, sus hijos Iván, Esteban y Emilse Mulki te llevaremos siempre en nuestros corazones. Hasta pronto amado hermano.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Despertar y ver tu rostro será mi mayor satisfacción

El Señor Jesús, te guardó en completa paz porque tus pensamientos y tu Fe en El perseveraron.

Tus amigos y primos Silvia Mulki y RodySegienowicz, María Silvia y Daniel; María Cecilia y Luis con sus respectivas familias, despiden con un Hasta Pronto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Mario Humberto Mulki, su esposa Gabriela y sus hijos Leandro, melany y José Ignacio participan su fallecimiento.

No hay muerte, solo hay mudanza, y del otro lado te esperan los brazos de tu Salvador.

“El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna”. Juan 5:24

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

La comunidad educativa del Colegio Evangélico Alfredo Furniss y Jardin de Infantes Mi Pesebre, despiden con dolor a nuestro querido Edgardo Mulki, quien fue un incansable colaborador y amigo de los niños, sembrando en los corazones de todos la alegría, el buen humor y la simpatía c con su vida y sus acciones. Hoy nos toca decir hasta pronto querido Edgardo. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento con la esperanza puesta en el día del reencuentro en la presencia de Dios.

“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia" Filipenses 1:21.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Carlos Aguilera, Evelyn Mulki, Deby, Mary y Nacho despiden con dolor a nuestro amado Edgardo. Damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de cuidarlo durante su último año de vida. Lo vamos a extrañar en nuestro hogar. Pero tenemos la esperanza de que un día nos reencontraremos en la presencia de Dios para nunca más separarnos.

Salmos 48:14: "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun más allá de la muerte”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

La Iglesia Evangélica “Cristo Salva” despide con dolor a nuestro amado hermano en la fe, Edgardo Horacio Mulki quien dedicó su vida a servir en la obra de Dios dejándonos un hermoso ejemplo de verdadera humildad, abnegación y simpatía. Acompañamos a su familia en este momento rogando a Dios les consuele y fortalezca con la esperanza puesta en el día del reencuentro en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.

“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos." (Salmos 116:15)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Sus compañeros y amigos de la promoción ’79 Construcción II de la Enet Nº 2 “Santiago Maradona”, despiden con profundo dolor al querido Edgardo y agradecen a Dios haberlo conocido y tenido como amigo alegre y leal por tantos años. Acompañamos a su hermosa familia en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALFONSO ALUSTIZA ROBELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL MANZUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

Su esposa Blanca Morales, sus hijos Miguel, Gabriela, Romina, Facundo, Elvira Manzur h/. políticos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO EUSEBIO IGLESIAS

(q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22

Adiós no es para siempre, adiós no es el final, solamente significa que te echaré de menos hasta que nos volvamos a encontrar.

Sus hijos Cristofer Iglesias y Alejandra Herrera, tus nietos Lautaro, Máxima y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CAROLINA ROMANO NORRI DE PAVAN

(q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22.

Su cuñado Luciano Antonio Pavan, sus hijos Félix, Guido y Bruna la despiden con dolor y piden oraciones por su descanso.

INVITACIÓN A MISA

IRMA NASSIF DE BRANDER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/19 y espera la resurrección.

Un día como hoy estaba con vos, pero bruscamente por una caída te perdí. Hace 3 años de tu partida y me cuesta mucho olvidarte, pasa el tiempo y no te puedo sacar de mi mente, eras una mujer ejemplar, la fortaleza y orgullo de todas las personas que te conocían, querida por tus hijos, nietos, sobrinos y amigos. Madre hace tiempo que no te veo con mis ojos, pero estas en mi mente y corazón tan hermosa como siempre. Te fuiste al cielo, Dios así lo quiso, y aquí hay alguien que te extraña y te ama. Perdóname mamá, persona mi egoísmo porque aún sabiendo que estas con Dios yo te quisiera tener conmigo. Te quedas por siempre en nuestros corazones querida y dulce madre Tu hija Gringa.

Al cumplirse hoy tres (3) años de tu partida al reino celestial, sus hijos Gringa, Gody y Carlos, sus nueras, nietos y bisnietos ruegan oraciones en su memoria e invitan a la celebración de la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA VIVIANA LEGUIZAMÓN DE IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/14 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 8 años de tu partida a la casa del Señor nuestro Dios, ésta es una fecha en la que nos invaden muchas emociones y sentimiento cuando sabemos que hoy no estás con nosotros en un lugar mejor y que siempre tendrás un espacio en nuestra memoria y en nuestros corazones por eso en este día una vez más queremos rendir un homenaje a tu vida y a la maravillosa persona que fuiste.

Tu esposo, hijos, nietos, hijos políticos, hermanos, tíos y demás familiares rezarán por tu eterno descanso en la misa en Catedral Basílica a las 20 hs.

RECORDATORIO

Dr. HUGO EDGARDO ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida y duele tu ausencia, sin embargo tus hermosos recuerdos permanecen. Vivirás en nuestros corazones. Gracias por tu ejemplo de vida, fuiste un gran padre, esposo, excelente abuelo, siempre compinche de aventuras de tus nietos. ternamente te recordaremos y amaremos, abrazo al cielo. Tu esposa Mirta Moreno, tus hijos Lorena, Claudia y Sebastián, hijos políticos y nietos.

RESPONSO

ROBERTO FELIPE REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

Querido viejo, hoy hace un año que ya no estás entre nosotros y te extrañamos mucho.

Tu esposa Ely, tus hijos Roberto y Elizabeth Rey, hija política Yanina Vaca, tus nietos Roberto Agustín, Victoria y Elías Rey, invitan al responso a realizarse hoy 19 en el panteón fliar. del cementerio La Misericordia, La Banda a las 16 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

LETICIA MABEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Te extrañamos y te recordamos con mucho amor. Tu hijo, hermanos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Catedral.

INVITACIÓN A MISA

EDUARDO FRANCISCO SANJUAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/22y espera la resurrección.

"Solo muere al que se olvida". Nosotros, tu familia, te recordaremos siempre, en cada momento de nuestras vidas con tu gran sonrisa y alegría, amándote eternamente. Tu esposa Lidia María Montoya, tus hijos Marcela, Adrián y Carlos, hijos políticos y nietos agradecen a todos lo que nos acompañan en este penoso momento e invitan a la misa a celebrarse en la Catedral Basílica el día de hoy a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ RAFAEL ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/9/22 y espera la resurrección.

Su esposa Juana, sus hijos Guillermo y Vanesa, sus nietas Paula, Virgi y Anita, su cuñado Antonio Silva, al cumplirse el primer mes de su partida a la casa de Dios, invitamos a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA MAGDALENA SUÁREZ (Pequeña)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/22 y espera la resurrección.

Mi amor, hace dos meses que ya no estás, descansas a la luz de Señor. Te amamos inmensamente. Habitas por siempre en nuestros corazones.

Su hija María del Carmen y su nieto Roque David, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Rita hoy a las 20 hs. al cumplirse dos meses de su partida al reino del Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

Pbro. MIGUEL ÁNGEL ABDO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/22 y espera la resurrección.

“He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he conservado la fe. Sólo me queda recibir la corono de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa”. (2 Tim. 4, 7-8).

Sus hermanos Carlos Jorge y Gabi, José Luis y Judith, Jesús Octavio y Teresita, María Inés y Marcelo, Pablo Abel Abdo, sobrinos, tías y demás familiares y su comunidad de la Pquia. Santísima Sacramento del Bº Borges, invitan a celebrar la santa misa de acción de Gracias a Dios, hoy a las 20 hs. en el templo parroquial, sito en calles 14 y 105, al cumplirse 15 años de vida sacerdotal.

RECORDATORIO

CAROLINA GOROSTIAGA

1/6/37 – 10/10/22

Mi niñera, mi nana, mi segunda madre y hermana a la vez que me acompañaste desde que nací hasta tu partida a tus 85 años. Siempre fiel a mi familia, a mis ascendientes y descendientes. Siempre pude contar contigo toda mi vida. hoy duermes como Jesús lo enseñó. Tu espíritu volvió a Dios, quien lo dio, como enseñó el rey Salomón. Será como un cerrar y abrir de ojos cuando veas a Jesús el Salvador resucitando a quienes el escogió, para vivir en la ciudad de Dios, donde no hay mas enfermedad, dolor, ni muerte. Casi 70 años de servicio a la familia Muñoz, a mi abuela Luisa, a mi mama Gringa, a mí, a mis hijos, generaciones que te adoran. Hasta se extendió tu amor a la familia Lobo de Tabla Redonda y Fernández, a tus hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, a vecinos y amigos de barrio Belgrano. Cuan extenso fue tu cariño a las personas mayores, jóvenes y niños. Siempre te amarán tu hijo del corazón Armando Darío Zalazar, tus nietos del corazón Natalia Inés y Ariel Darío y tus bisnietos del corazón Cristian, Fiorela Guillermina y Noelia Dennise.





ALOMO, HUGO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Sus hermanas Mirta y Margarita Alomo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

ALUSTIZA ROBELLI, JOSÉ ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Haydee Saavedra sus hijos Ariel, Gabriela, Sebastian y Maximiliano sus hija politica Soledad, sus nietos Francisco , Nasarena, Nicolas , Micaela y su bisnieto Tahiel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad el cortejo partira de calle plata 162 s/v SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALUSTIZA ROBELLI, JOSÉ ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Haydée Saavedra (Ñata), sus hijos Seba, Maxi, Gaby, Ariel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en cem. La Piedad.

ALUSTIZA ROBELLI, JOSÉ ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su hijo Ariel, hija politica Soledad y nietos Nicolás y Micaela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en cem. La Piedad.

ALUSTIZA ROBELLI, JOSÉ ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su hija Gaby. nietos Francisco y Nazarena y bisnieto Taiel, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en cem. La Piedad.

CARABAJAL, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/22|. Natividad Nassif y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Malena. Abrazamos a sus hijos, nietos y demás familiares, en éste momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

DRUBE, ANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/10/22|. Estudio Barrera Martínez y Asociados participa su fallecimiento y acompaña con dolor a su madre Yolanda Luna, hermanos y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

DRUBE, ANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/10/22|. Mario Pericás, Norma Marinucci y familia ruegan a Dios dé paz a Yoli e hijos ante estos momentos de tanto dolor. Anita descansa en paz.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Liliana González, sus hijos Roberto, Claudia, Jimena, Ludmila, Franco, Cristofer, Adriana h./politicos Carli, Aníbal, Alejandro,María Rosa, Alejandra, Carly, nietos bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su hija Adriana Iglesias y flía participan con profundo dolor su fallecimiento. Le damos el último adiós a mi querido padre Roberto; y acompaño a Liliana su esposa ,hnos y sobrinos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos y Claudia, Augusto y Leticia, Luis y Mavi y María participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, VALENTÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Los compañeros de su hija Lucrecia del colegio Fundacion Cultural La Brasa turno noche: Gabriela, Yolanda, Ivana, Sandro, Carlos y Mario participan su fallecimiento y acompañan a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Su concuñada Moña Utrera e hijos Oscar Horacio Ávila, Santiago Sebastián Ávila y familia, Mariano Nicolás Ávila y familia, María Constanza Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MALDONADO, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Mario B. Diosquez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, DIONICIO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Gloria Bravo y su hijo Enrique Aranda dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 16 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Pero existe algo que el tiempo no puede, a pesar de su innegable capacidad destructora, anular: y son los buenos recuerdos, los rostros del pasado, las horas en que uno, ha sido feliz". (Julio Cortázar) Que las horas en tu vida hayan sido las elegidas para tu felicidad. Y los recuerdos hagan de tu eternidad un eco incansable. Por tu memoria, Edgardo. Sus primos Jorge, Matu, Vivi Abdulajad.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Llévame a la roca que es más alta que yo porque Tú has sido mi refugio y torre fuerte" (Salmos 61.). Sus tíos María Loris Neme, Olga Neme, Libia C. de Neme, Gonzalo S. Neme participan con dolor su partida a la Patria Celestial.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia". Compañeros de su hermano Robin: Romina Boucar, Claudia Luna, Norma Diaz, Silvia Buffa, Mario Ledesma, Daniel Ibañez y Pichón Eleán participan su fallecimiento y abrazan a la familia en tan dificil momento.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Los compañeros de su hermano Robin, de seccion alumnos: Zulma Lugones, Ulises Diaz y Hugo Salto acompañan en tan dificil momento.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Compañeros de su hermano Robin de la Direccion Gral. de Modalidades Educativas participan con dolor el fallecimiento del Sr. Edhardo Mulki y elevan oraciones en su memoria.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). Lelia Abdulajad y su hija Alizar, Jorge Abdulajad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amado primo Edgardo y acompañan a su familia en tan difícil momento. Los abrazamos en el dolor.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Carlos Mulki, Sofía Basbús, sus hijos Sergio y Fernanda, Diego y Cynthia, Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor por la partida de Edgado Horacio Mulki acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos Lucas, Agustín, Antonella y Valentina lamentan con profundo dolor la pérdida de nuestro amado Edgardo y acompañan a su familia en este difícil momento.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios" (La Biblia). Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo de la familia y acompañan a sus hermanos con sus respectivas familias en la tristeza de la despedida. Descansa en paz querido Edgardo.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Blanca González de Vittar y sus hijos participan su partida a la Casa del Padre y acompañan a sus hermanos, sobrinos y demás familiares en esta despedida.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Pedro José Basbús y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Evelyn, Alejandro, Roberto, Andrés y Marilú en esos momentos

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Pedro L. Mulki, Beatriz de Mulki y sus hijos Gabriela y familia, Gustavo y familia, Zulema y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; Cantaré, y trovaré salmos" (Salmos 57:7. La Biblia). Magui Contreras de Mulki, su hija Silvana, Roberto y sus nietos José Eduardo y Luis Gustavo participan con dolor su partida y acompañan a la familia en tan difícil momento.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia." (Filipenses 1:21). EDduardo Vázquez y su esposa Graciela Gimenez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de prueba.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Bienaventurados los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios" (Mateo 5:38.)

Fernando Mulki, Claudia Vazquez de Mulki, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín, despiden con dolor a su querido amigo Edgardo y acompañan a su familia orando por consuelo y paz en estos momentos de prueba.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Estimada es a Jehova la muerte de sus santos" (Salmos 116:15.). Daniel Matouk despide a su amigo Edgardo y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "Herrmanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en él". 1 Tesalonicenses 4:13-14. Dr. Víctor Mulki, sus hijos Santiago, Pauli, Benicio, Lourdes, Alejandra y Facundo participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y hermano.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente." (Salmo 91). La Biblia). Tu querida tía Miriam Mulki, sus hijos Mirian Auad e hijos, Jorge Auad y familia, Aldo Basbus e hijos participan con mucha tristeza la partida de nuestro amado Edgardo.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. La familia Sánchez Piccardi participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Edgardo y ruegan oraciones en su memoria. Acompañamos a los familiares en este triste y doloroso momento. Q.e.p.d.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Paula y Benicio, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki participan con dolor el fallecimiento del querido Edgardo y acompañan a la familia en tan doloroso momento, ruegan oraciuones en su memoria.

ROJAS, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus hijos Jorge, Carlos, hijo pol. nietos, bisnietos y demás familiarfes part. el fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio L Piedad. SERVIC IO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROJAS, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miguel Russo y familia lamentan con profundo dolor la partida de su amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesye; Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Alejandra, hijos Maximiliano, Mariano, h. pol. Eliana, Estefanía, nietos Mateo, Pia, Olivia y demás fam. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cement. El Descanso hs 11, casa de duelo P.L. Gallo 396 s.v. SERVIC IO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





FERNÁNDEZ QUIETO, ADELAIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/22|. Sus hijos agradecen a familiares, amigos y vecinos q nos acompañaron en su partida al Reino Celestial e invitan la misa al cumplirse los 9 de su fallecimiento hoy a las 20 hrs Parroquia la Inmaculada.

JAIMES, PEDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Reina Casas, sus hijos Jorge Rubén, Reina Cristina Nancy y Patricia Jaimez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita, al cumplirse un año de su partida.





ÁLVAREZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Mirta Escalada, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Tuty y flia; rogando el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz querido César.

SIERRA, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Peralta Graciela, sus hijos Andrea, Ariel, Iván, Maria, Emmanuel, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





RODRÍGUEZ, LUIS TELÉSFORO (Lucho) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Gregoria Buena, sus hijos Mirta, Walter, Eduardo, José, Luis, Angela, Mercedes, Beatriz, Marcela, Erica, Candela, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estación Taboada- Dpto. San Martin. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.









BISSACCO, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/94|. Querido padre, para que contar los años que físicamente te fuiste si estás presente en nuestro corazón y pensamiento. Tus hijos que hoy ya tienen las marcas en sus rostros que el tiempo fue dejando y tu compañera que fue en vida y aún te recuerdo y te nombra com si no hubiese pasado el tiempo. Hoy como ayer y como siempre te amaremos. Rogamos en su querida memoria. Zoraida, Elvira y Luis.