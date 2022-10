FÚNEBRES | 20 de octubre de 2022

19/10/2022 - 22:05 Funebres

FALLECIMIENTOS





- María Rosa Rodríguez

- Hebe Luz Navarro

- Lina Mercedes Castaño (Villa Atamisqui)

- Rita Noemí Robles

- Ramón Ruperto Catán (La Banda)

- Ramona del Carmen Coronel de Barraza

- Florencia Paladea

- Blanca Celestina Serrano

- Williams Antonio Avido

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WILLIAMS ANTONIO AVIDO

(q-e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

Papá querido: Vivirás eternamente en nuestros corazones. Ya te extrañamos tanto!. Padre bueno, amigo de todos, amante de la vida y la alegría, luchador incansable, sencillo y dulce Papá. Nos diste el mejor ejemplo, el de amar, respetar, perdonar, compartir, valorar cada momento de la vida. Porque vos eras así, amabas la familia y siempre nos decías que lo más importante era estar unidos. ¡Cuánto duele Papá! Cierro los ojos y te veo, me miras y sonríes y me dices: Tranquila hija, aquí estoy y estaré siempre. Sé que así será Papá. Descansa en paz, te amamos viejito querido! Y se que ya estas con nuestro Padre en el Cielo como un Ángel. Tu Hija Viví y Rubén. Tus nietos: Luciana, Florencia Belén y Facundo. Elevan oraciones en su querida y sagrada memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WILLIAMS ANTONIO AVIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

Su hijo Willy Ávido, su hija política María José Filippa junto a sus nietos Augusto y Virginia lo despiden con profundo dolor y ruegan oraciones por su descanso eterno.





INVITACIÓN A MISA

LILIAN FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en e Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

En ti Señor descanso, me encuentro de verdad, tu amor me calma entera y nada importa ya. Tu silencio me envuelve y tu abrazo es total, me sana y me restaura, no anhelo nada más. A ti querida prima, hermana, amiga lleguen mis humildes palabras. Aleluya, gloria a Dios porque ya estás en los brazos de nuestro amado Padre. Unidos en oración nos reuniremos para rogar por tu eterno descanso, esta noche 20 hs Catedral.





INVITACIÓN A MISA

LILIAN FRANCESCHINI DE TAUIL

(q.e.p.d.) Se durmió en e Señor el 20/9/22 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su partida, su esposo Tito, sus hijos Juan y Belén, y su nieta Alfonsina, invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs. Se ruega una oración a su memoria.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALUSTIZA ROBELLI, JOSÉ ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Jorge Ayunta y familia participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo Puri y acompañan a su familia en este momento de dolor.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposa Gilda del Carmen elías, hijos Jorge, Viviana, Williams, German y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhum. en cem. Pque. de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su hermana Emilse Avido participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Descansa en paz querido hermano, Williams, por siempre en mi corazón

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su hermana Mamily Avido de Sialle, sus sobrinos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y sus sobrinos nietos Santiago, Francisco y María Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Descansa en paz querido hermano y tío Williams. Por siempre en nuestros corazones.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Querido tío, estarás por siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Mariana Sialle, Mario Carfí y sobrino nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus sobrinos Federico Sialle y Daniera Akiki y sus sobrinos nietos Santiago y María Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido tío Williams, por siempre en nuestros corazones.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma Laura e Ignacio Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Hermana Emna Paulinelli; Marta y Gringo Meossi; sus hijas Belén y Carolina Meossi y sus familias participan con dolor el fallecimiento de Williams, y abrazan a sus queridas amigas hermanas Mamili y Emilse y a su familia en este momento de tristeza. Que la Madre Catalina Interceda ante el Corazón de Jesús, nuestro amo, para que las bendiga y fortalezca.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Marta y Gringo Meossi, sus hijas Belén y Carolina participan con dolor el fallecimiento del papá de Viviana y acompañan con cariño a Gringa y a toda su familia en este triste momento. Corazón de Jesús confórtalos y alivia su dolor.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia". Compañeros de su nieta Luciana: Dra. Adela Jorge, Dr. Rodrigo Marini, Ma. Esther, Alejandra, Flavia, Elisa, Fernanda, Charly, José, Federico, Felix, Alba, Claudia, Eugenia, Graciela, Rene, Pablo, Sofía, Facundo, Enzo , Roberto, Lucas, Claudia participan su fallecimiento y abrazan a la familia en tan dificil momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Acompañamos a la flia en en su dolor. Alcira de Llugdar, Cristina Llugdar y sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Dr. Jorge Luis Atterbury, Dra. Leda Barrera Cardoso y sus hijos Silvina, Jorge, Leda, Guillermo y respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a Gringa y a sus hijos con sus flia. rogando pronta resignacion.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Juan Daud, Susana Daud y familia y María del Carmen Daud y familia acompañan a su familia en este momento de dolor. Rogamos una oración en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Quique e Ivana, Gabriela y Guillermo, Eugenia y Monchi, Ricardo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Willy y

aría José, en este momento de tanto dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Chela Carpintero y sus hijas Karina, Fernanda y Cecilia Atia participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Juan José y su hermana Adriana Guzmán acompañan en estos momentos de profundo dolor a su hija Viviana y familia y a su hermana Mamily Ávido de Sialle. Ruegan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Pablo Martín Ledesma, su esposa Gabriela Paola Llinás y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Willy, Germán y demás familiares rogando por su descanso en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus hermanos del Instituto de las H. H. Esclavas del Corazón de Jesús Colegio Belén, expresan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por una feliz resurrección y cristiana resignación de Mamily, Emilse y demás familiares.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Dolores y Carlos Tahhan, sus hijos Paula, Lorena y Martin y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria y acompañando a toda su familia en estos momentos de tristeza y dolor.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Bailon y Asociados participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Germán, a su nieta Florencia y demás familia en este difícil momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Polaco y Luky lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Germán y a toda su familia en este momento de pesar.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento acompaña a su esposa e hijos y a sus hermanas Emilse y Mamili en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Claudia Aprile y Alfonso Migueles acompañan a esta querida familia Gringa, Jorge Viviana, German, William en este difícil momento, Que su alma descanse en paz ! Amén

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Roque Ronaldo Abutti, su esposa Marita y sus hijos María Laura, María Emilia y Pablo participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Ex compañeras y amigas acompañan a Mamily, Emilse y flia con gran tristeza ante tan irreparable perdida de su hermano Williams. Elevan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Mario Enrique Anna, Elena Ester Piñón y sus hijos Guadalupe, Gabriel y Sofía participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida familia en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. José María Piñón, Eva Salvatierra y sus hijos Milagros y Salvador participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida familia en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. La comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando a Dios les de consuelo y fortaleza en este dificil momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Gustavo Adolfo AButti y familia envían su mas sentido pesame a Gringa, hijos y nietos por el falleciumiento de nuestro muy querido primo Williams.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus consuegros Fernando Filippa, Rosa Elena Atterbury, sus hijos María José, Martita y Fernando y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gringa y a sus hijos con oraciones.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Gustavo Giovanniello (h) y familia participan con profundo pesar y dolor el fallecimiento de Williams. Ruegan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Fernando Filippa (h) y su hija Milagros participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos en esta irreparable pérdida.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Santiago Murias, su esposa Marta Filippa, sus hijos Manuela y Tomás participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos en esta irreparable pérdida.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Acompañan a su hija Viviana, a su familia, a Mamili y Emilse en su dolor. Beatriz Murias, Mariana Guerrieri, Belén Basualdo, Inés Yocca, María Silvia Cazzaniga, Sandra Ausar, Analía Borrás, Ana Najar, Ana García y Amalia Corán. Ruegan al Sagrado Corazón por su eterno descanso y una resignación cristiana para su familia.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Acompañan a su querida amiga Viviana y a su familia. Marcela González, Mariana Guerrieri, Vanesa Herrera, Belén Basualdo, Laura Alcorta, Sara Pinos y Ángela Díaz.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Narda y Raul Ayuch, hijos Maria Alejandra y Guillermo y sus respectivas familia participan su fallecimiento de su tio Williams y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Belén Tauil y su hija Alfonsina participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Carlos Pece y familia Gladys, Carlos Alejandro y María Eugenia participan su fallecimiento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Los ex compañeros y amigos de su hijo Jorge, de la promoción 1978 de la escuela de comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Mercedes Martinetti y familia participan su fallecimiento y elevan una oración a su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Roberto Piñon y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a toda su flia.Que brille para él la luz que no tiene fin.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio y Aldo y sus respectivas familias paerticipan con dolor su fallecimiento. Que Dios le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami; sus hijos Josefina, Virginia y Francisco. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Luis Alberto Reynoso y María Elena Vélez acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. La Rueda de la Amistad del Rotary Club Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hermana Mamily.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Hilda Filippa Durán, y su nieto Sebastián Muratore participan su fallecimiento, y acompañan a su esposa, hijos y sus respectivas familias en este doloroso momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Rodolfo Raúl Soria y Maria Fernanda Muratore participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Kela Diven Jozami, partida con dolor su fallecimiento

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Con enorme tristeza y mucho afecto lo despiden : Alfredo Hubner, Marcos Ortiz, Mariano Eugenio Cantos, José Ramón Atías, José Ernesto Valdés, Héctor Hugo Moisés, Daniel Maatouk, Luis Alberto Guantay, César Barraza Pece, Alfredo Basbús, Aníbal Casado, Luis Ferullo, Colo Rodríguez, Roque Daneri, Carlos Llebeili, Gary Garay, Pedro Barraza, Manuel Ibarra, Fernando Grubert. Fuiste una persona noble, discreta, de excelente trato, y nos acompañaste en hermosos momentos, que no se olvidarán. Acompañamos con mucho afecto a su esposa señora Gilda, a sus hijos Jorge Antonio, Viviana, Williams Hernán y Walter Germán, a sus nietos e hijos políticos. Pedimos para toda la familia el pronto consuelo de la fe. Hasta siempre, don Willy querido !

CORONEL DE BARRAZA, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Sus hijos Daniel, Fabian, Diego, Estefanía y Luis, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DRUBE, ANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/10/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Mirta adela Camus e hijos Alberto Fernando, Diego Diaz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Anita. Acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida y elevan oracion en su querida memoria.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus sobrinos Tito, Lucy y Liz Iglesias y familias; Mónica Bravo Mayuli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. René Guerriero e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/22|. Miryam Moreno, Marita Córdoba y Lili Giuliano, amigas de su hermana Betty, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "El que saciare, él también será saciado". Chini Habra Fernández participa con pesar su partida terrenal, acompaña a su familia e Iglesia en estos difíciles momentos y agradece a Dios por la abundante obra de sus manos. Siempre te recordaremos.

MULKI, EDGARDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/22|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envío, tiene vida eterna y no vendrá a condenacion, más ha pasado de muerte a vida". Juan 5.24. Miguel Salvador Cejas y su esposa Marta Miranda ruegan al Señor por el consuelo de su familia.

NAVARRO, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Su esposo José Roberto y sus hijos Ramón, Roberto y Yaky, sus nietos Luz, Leo, Fer y Mar participan con profundo dolor su fallecimiento. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALADEA, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus hijos María, Juan, Isabel y Norma, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inundados ayer en el Cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció 19/10/22|. Sus hijos Stella Maris y Guillermo Angel Pappalardo su hijo político Francisco Duran sus nietos bisnietos y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Jose Ruben Ovejero participa con profunda pena el viaje a la eternidad de su amigo, deseando que sus familiares encuentren una pronta resignacion.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. Sus primos Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro primo hermano Fernando y sus hijas Sofía y Victoria, en estos momentos de congoja. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. "El Señor es mi Pastor,nada me faltara.En verdes prados me hace descansar" Compañeros y amigos de promocion 1982.BC del Colegio San Jose.de su esposo Fernando,participan el fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. "Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el ultimo día". (Jn 6,40). Ricardo Ramendo e hijos: Richard y flia, Lucía, Olga y flia, y Pablo unidos en oración acompañan a su primo Fernando Pavan e hijas, en este momento de dolor, por el fallecimiento de su esposa Carolina. Elevan plegarias por su descanso en la paz de Jesús. Brille para ella la luz que no tiene fin.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma Laura e Ignacio Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, BLANCA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Sus hijos José, Miguel, h. pol. Yolanda, Cyntia, nietos, bisn. sobr. y demás fam. part. su fallec. Sus restos serán in hum. en cem. de Villa La Punta hs 9.30. Casa de duelo C/14 Nº 106 Bº A. Brown. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. "En la Casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros". Miguel Russo y familia lamentan con profundo dolor la partida de su amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. C.P.N. Pedro Raúl Martinez participa su fallecimiento y ruega por la cristiana resignacion de su familia.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Elio De Souza, María Inés Herrera de De Souza, Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro De Souza; Aida del Valle Herrera participan su fallecimiento y acompañan a Alejandra, Mariano y Maximiliano en este difícil momento.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Ricardo Hulls y Sra. acompañan a Alejandra y a sus hijos Mariano y Maximiliano en este trance. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, DIEGO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Omar Ceresole y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Diego y acompañan a su familia en este momento de tristeza.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LESCANO, RUBÉN RENÉ (Koky) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/22|. "Las lágrimas por tu ausencia y las sonrisas por los hermosos recuerdos vividos no acabarán hoy hermano". Los llevaremos por el resto de nuestra vida". Sus hermanos invitan a fliares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Fallecño el 19/10/18|. Sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos y familias lo recuerdan con cariño al cumplirse el cuarto año de su partica a la casa del Padre celestial. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CATÁN, RAMÓN RUPERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/22|. Sus vecinos Margarita, Mario y Carlos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Su esposo Rubén; sus hijos Rosa, Matías; sus hermanos; sus sobrinos; y de más familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Tía querida una oración a tu memoria. Su sobrina Mónica Villa, su sobrino político Oscar Sarmiento, sus sobrinas nietas Florencia Sarmiento Ivon Sarmiento, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para tí, la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Su cuñada Norma y Héctor e hijos Héctor, Javier y Norys Brandan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASTAÑO, LINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Su esposo Victor Coronel, sus hijos, Segundo, Cesar, Nelson, Roberto y Monica, nietos, hermanos, tios y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Villa Atamisqui. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

CASTAÑO, LINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Comunidad educativa del Colegio Juan 23 de Villa Atamisqui acompaña al profesor Nelson Coronel por el fallecimiento de su madre ruegan una oración en su querida memoria.

CASTAÑO, LINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus compañeros y colegas Jorge, Nico, Polo, Diego, Emito, Fede y Willy ruegan una oración en su querida memoria.

CASTAÑO, LINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Participan su fallecimiento y piden por el descanso de su alma, Julio Medina, Chicho García, José Ledesma, acompañando en estos dolorosos momentos a su amigo Victor Manuel, hijos, nietos y demás familiares.