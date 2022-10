FÚNEBRES | 21 de octubre de 2022

21/10/2022 - 03:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/10/2022

- Eduardo Horacio Mulki

- Selva del Valle Carabajal

- Edmundo Casimiro Achával (La Banda)

- Luis Alberto Fernández (La Banda)

- Juan José Riera (Buenos Aires)

- Ramón Ciro Orieta

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO HORACIO MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Sus hermanos Roberto, Evelina, Alejandro, Andrés, Marilú Mulki, hermanos políticos Carlos, Carolina, Mónica, José, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque La Paz. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649.Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN CIRO ORIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22 y espera la resurrección.

Que brille para el la luz que no tiene fin .

Amigas de su esposa Ximena : Laura , Vero, Mariela , Lore, Paula , Vale, Euge, Marijo, Gaby, Marcela , Gaby y Carla . Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WILLIAMS ANTONIO ÁVIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

Papá, mi gran maestro y guía, siempre estarás presente en nuestras vidas. Descansa en paz papá querido y por siempre juntos a la par.

Tus hijos Jorge y Silvia, tus nietos Andrés y Luján. Te amo papá.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Presidente del IPVU CPN Augusto Du Bois Goitía, Secretarios Técnicos y personal en Gral. participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Raul Ick, Loretta Lagar y familia, acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN JOSÉ RIERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/22, en

en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Eduardo Cabrera y familia, despedimos con profundo dolor a su hermano Pepe. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL ÁNGEL CARREÑO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/22 y espera la resurrección.

Su familia invita a aquellos que compartieron en esta vida su amistad a la misa que se oficiará el día sábado 22 de Octubre a las 19 en la capilla del Colegio San José.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MESSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/21 y espera la resurrección.

"A un año de tu partida, decirte que has sido el mejor compañero de vida,

Gracias por haber estado a mí lado , y por haber llenado de alegría y vivencias nuestros años.

Tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones"

Tu hermano Carlos Dante.

Dale señor el descanso eterno y elevar una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUZ VALENTINA JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/22 y espera la resurrección.

“Solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido … Vivirás por siempre en mi corazón”. Tu mami Carla y tu papá del corazón Walter, tu papá Martín, tus hermanos, tus abuelos, tus padrinos, tus primos in vitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA AYELÉN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

“Hija querida, parece que fue ayer que te fuiste de mi lado, me cuesta aceptar hija, que ya no estés con nosotros. Se que estás junto a Jesús y junto a tu padre que tanto amabas y extrañabas. La partida de un hijo te destroza el alma y el corazón, pero aquí en nuestra casa, tu ausencia duele y mucho, juntos a tus hermanos y sobrinos, tratamos de sobrellevar este dolor que nos dejaste. Pero me dejaste tus amigas, que las considerabas como tus hermanas, que son muchas, gracias a ellas te tengo presente, en cada visita que me hacen, recordando todo lo que hacías y todo lo que decías. Dulce hija, pero a la vez siento alegría por saber que te querían y quieren, que te llevan en su memoria y en su corazón, me lo demuestran con sus visitas, con un llamado telefónico, un mensaje, todo eso me alivia un poco el dolor. Hija de mi alma, siempre estará una silla vacía en nuestra mesa y es la tuya, mándame fuerzas para superar y sobrellevar este gran dolor. Hoy hace dos años Ayelén que partiste para estar junto a Dios, pero para nosotros tu flia. estás y estarás siempre en nuestros corazones. Te amo y te amaré hija, hasta el último día de mi vida”. Tu mamá Myriam, tus hermanos Karina, Sebastián, Federico y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo (Bº Libertad).