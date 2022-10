FÚNEBRES | 22 de octubre de 2022

21/10/2022 - 22:28 Funebres

- Javier Alejandro Ferreyra

- Romero Antonio (La Banda)

- Leonilda Gómez (La Banda)

- Marta Inés Meossi Posse

- Rosa Felicia Paz (Dpto. San Martín)

- Fernando Fabián Flores del Castillo

- Ramón Donato Rodríguez

- Marta Leticia Morales

- Valentín Esteban Chazarreta

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO





ACUÑA DE PONCE, MARÍA ANGÉLICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/22 y espera la resurrección.

No es que muere el amor, sino queda un destello, una fuerte luz vibrante sobre todo lo que tocó. No muere el amor, porque tocó otros corazones. El amor nunca muere, se va de viaje. No queda tiempo para la tristeza, porque las estaciones traen nuevos colores... Y la vida cruelmente sigue. Vos hoy te vas amada Ángela con tus hermanas pero el amor de verdad no muere. Juan Cianferoni y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada tía Angélica, y elevamos poesías y oraciones en el honor de un ángel en la tierra.

















+ INVITACIÓN A MISA





ESTOLFILDA ASEVEDO DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

“Mamita Estolfilda hace ya cuatro meses de tu partida al campo celestial con la certeza de que estás junto al Papi Luis y a tus hijos Marcelina y Miguel Ángel”. Sus hijos Luis, Antonio, Estergidio, Carmencita, Luisa y Julito invitan a la misa hoy a las 19 en la Capilla Virgen del Valle, (12 de Octubre y San Juan, Bº Primera Junta). Que la luz brille para siempre y descanse en paz como así también en el corazón de todos sus seres queridos. Se ruega una oración en su memoria.





RECORDATORIO





HELENA SOLEDAD LÓPEZ





(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/09 y espera la resurrección.

Sus padres, hermanos, abuela, sobrinos y demás familiares invitan a compartir una oración, su pensamiento, recuerdos, de su querida memoria en el día en que se cumplen 13 años de su desaparición física y recordar, como si fuera ayer, que hace más de una década se nos fue Hele, transformando nuestras vidas, para mejor. Añoramos su sonrisa, su arte y sueños que alguna vez volveremos a compartir.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





JUAN JOSÉ RIERA

FALLECIO 20/10/2022 EN BUENOS AIRES.





Eduardo Monti, su esposa María del Carmen Argañaras y sus hijos Eduardo Jesús y flia, María Emilia y Agustín, acompañan con cariño a su amiga Corina y familia por el fallecimiento de su hermano.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN JOSÉ RIERA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|….





Dra. Dora Martínez de Ordoñez y sus hijos Cecilia y Carlos acompañan en el dolor a Santy, Daniela y demás familiares. Elevamos oraciones por su descanso eterno y consuelo a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





Dr. JUAN JOSÉ RIERA

FALLECIO 20/10/2022 EN BUENOS AIRES.





Aldo Corbalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA INÉS MEOSSI POSSE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22…..

Julio David Alegre Paz y familia, María Claudia Alegre Paz y familia, María Julia Alegre Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Martita. Rogamos fortaleza y resignación a sus hijos Gonzalo, Roberto, nietos y hermanos maría Eugenia, Armando, José y Prince. Elevan oraciones en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





MARTA INÉS MEOSSI POSSE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22…





Horacio y Graciela Paradelo, sus hijas Natalia y flia, Mónica y flia, Guadalupe y flia. y Coty lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto y Gonzalo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.









INVITACIÓN A MISA





Dr. OSCAR ALFREDO TORALES (q.e.p.d.) Se durmió el 21/10/21…..





“¡Un año ya sin tu presencia física! Pero qué fuerte en nuestros corazones el recuerdo de todo lo vivido, tus enseñanzas y ejemplos de hombre de bien y leal a sus afectos, permanecerán por siempre”. Su esposa Estela M. Sansierra, sus hijos Oscar, Santiago, Catalina, Carolina, Natalia y Juan Sebastián, su hijo político Alejandro y sus nietos invitan a la misa en su memoria hoy sábado 22 en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





RAMÓN CIRO ORIETA

FALLECIÓ EL 20/10/2022.





“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá”. (Juan 11,25)





Jorge Milki, Julia Sosa, sus hijos María Julia, María Elvira, Facundo y Marían Ángela Milki y sus respectivas familias acompañan en éste doloroso momento a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares por tan irreparable pérdida.

INVITACIÓN A MISA









Esc. SUSANA ALICIA BARRAZA (q.e.p.d.) Se durmió el 14/10/22…..





Qué difícil aceptar tu partida, aún sabiendo que allí donde estés, estarás bien acompañada, estarás con Dios. Fuiste un ejemplo en nuestra vida de honestidad, solidaridad, bondad, gran madre, abuela, amiga, luchadora y trabajadora incansable. Siempre recordaremos esa sonrisa especial, ese cuidadoso corazón y cálido abrazo que siempre nos dabas. Seguirás viviendo en nuestra alma y corazón, en cada día de nuestra existencia. Solo tu recuerdo y la paz que transmitías llenan el enorme vacío que dejaste al seguir en la vida sin tu presencia. Besos, abrazos al cielo, que tu luz siempre ilumine nuestro camino. Sus hijos Gustavo, Laura, Mónica y Ricardo Martínez C., sus hijos políticos, nietos y bisnietos y amigas invitan a la misa el día sábado a las 20 hs en iglesia Catedral. Se ruega oraciones en su memoria.









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Gustavo Esper y M ariela y familia acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Jorge Ricardo Azar participa su fallecimiento. Eleva oracioones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Héctor Chedid e hijos, Pablo, Fernanda y Ramiro participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia, en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Aída del C. Villavicencio de Mananicci, sus hijos William, Ricardo, Aída E., y Leslie y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor en este momento a su esposa Gringuita, mi hermana del alma, a sus queridos hijos y familiares. Elevamos oracion es por su eterno descanso y consuelo de sus seres queridos.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Nancy Silva Neder, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda su familia en este dificil trance y eleva oraciones en su memoria.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Anita Castiglione y familia acompañan a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas y a sus nietos en este momento de dolor.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Adm. Galería Leonardo participa con dolor el fallecimiento de quien fuera uno de sus primeros inquilinos. Lo recordaremos con cariño por tantos años compartidos con nosotros.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Pedro L. Mulki (a), Beatriz C. de Mulki (a), sus hijos Gabriela, Gustavo, Zulema y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

CHAZARRETA, VALENTIN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su sobrina Marina Carrizo, Ruben Puss, sus hermanos, nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Bajada. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

FERREYRA, JAVIER ALEJANDRO (RATON) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Su esposa Natalia Franchosi, su hija Ariana Ferreyra, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

FLORES DEL CASTILLO, FERNANDO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su esposa Virginia Serrano y sus hijos Ana, Ivan, Jose y Nicolas participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FLORES DEL CASTILLO, FERNANDO FABIÁN (TATO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Zaida Liz Gili, sus hijos Iris y Zacarías Barnes participan con profundo dolor y acompañan a su madre Olga Flores del Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Sus vecinos de la calle Pueyrredón: familias González, Obregón, Demasi, Haick y Teruel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus hijos Roberto, Gonzalo,.h. pol. María Emilia, Andrea, nietas Luz, Rebeca, hn os. Armando, Jose, María Eugenia, part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cemet. Pque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su hermano José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi, sus hijos José A. y Florencia, Nicanor E. y Gabriela, sus nietas: Juana, Lupe y Sara con mucho dolor participan de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus hermanos Armando Meossi y Liliana González del Solar, sus sobrinos Silvia y Nicolás; Armando J. y Evelin; Gabriela y Alejandro; Patricia y Luciano con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridísima Martita. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus sobrinos José A. Meossi y Florencia Maidana, sus hijas Juana y Sara despiden con mucha tristeza a su querida "Tía Martita". Elevan oraciones en su querida memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus sobrinos Nicanor E. Meossi y Gabriela Pece, su hija Lupe, Despiden con mucho dolor a su querida tía Martita. Elevan oraciones en su querida memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su prima Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos: Carlos, Augusto, Luis, María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su prima María Cecilia Meossi de Noriega, sus hijos: Gastón, Valentín, Benjamín y Micaela y sus respectivas familias, participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su querida memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Lia T. Goitea de Meossi y Marta Cristina Goitea de Olmedo participan su partida a la Casa de Dios. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Piden oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patron y sus hijas: Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Zulema Arce y Meky Vittar participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de irreparable pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel Arce y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. María Rosa Rímini de Avendaño; sus hijos: Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este triste momento.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Gonzalo y Roberto, a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Abalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Alejandra, Marcela y Roxana participan su fallecimiento y acompañan a José y a Prince en estos momentos de tanto dolor. Elevan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Misioneros de Shoensttat del Autonomía acompañan en el dolor a la familia por la pérdida de nuestra hermana Marta. Madre, en Ti, en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente!!! Amén.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina; Marcelo y María José y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Gringo y Marta Meossi, sus hijas Belén y Carolina y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Martita. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Los Dres. Carlkos Scaglione, Susana de Scaglione e hijos saludan con profundo dolor por el fallecimiento de la querida Martita y elevan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, y sus hijos Pablo, Martin, Nicolas y Fernando participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Daniel Juárez y Mercedes Poggi, sus hijos Daniel, Carlos y Facundo participan con pesar la partida de la querida Martita, compañera y seguidora del fútbol infantil de nuestros hijos.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti y familia y Rosa Inés Monti, acompañamos en este doloroso momento a la familia. Rogando resignación a toda la familia.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, junto a sus hijos Matías, Valentin uy María Pía participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Juan Carlos Azar y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. El personal del Cuerpo Médico Forense: Dres. Vittorio Yanucci, Horacio Alfano, Mariano Pagani, Julián Canllo, Matilde Schmidt, Viviana Elías, Julieta Araya, Olma Santillán, Andrea Arce Cantero, Gisell Moukarzel, Daniel, Viviana, Eugenia, María Ester, Soledad, Gabriela, Lourdes, Elsa, Ezequiel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Dr. Vittorio Janucci, Daniel García, Viviana Escobar, Soledad Fernández, María Ester Gómez y Ezequiel Mendoza participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Hugo Argañaras, su esposa Angela Innamorato e hijos participan con profun dolor su fallecimiento, acompañando a sus familiares en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio acompañan a Roberto y Gonzalo en la partida de su tan querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Cecilia Liendo, sus hijos, Pablo Chaparro y Eugenia, Guillermo, Sergio Brandan y Lucrecia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus entrañables amigos de juntadas participan con profundo dolor su fallecimiento: Mage Berdaguer, Coqui Villanueva, Negra Weyenbergh, Betty Gatti, Marica Jiménez, Magucha Cerutti, Cristina Jiménez y Emita Ruiz acompañan a sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan plegarias en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Ana Beatriz Gatti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Robertito, Gonzi, hermanos y demás familiares en estos difíciles momentos. Descansa en paz Martuchi en el regazo de tu amorosa madre. Elevan plegarias en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. María Eugenia Rímini de Mayer y familia despiden con tristeza a su querida amiga Martita y elevan una oración en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. María Luisa Rímini Olmedo y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Martita. Ruegan por su eterno descanso.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Martita, te fuiste y no pudimos despedirnos. Para siempre quedará tu obra: días y noches trabajando en el Club Estrella Roja por el fútbol infantil, por los chicos a los que cuidaste como si fueran tus propios hijos. Fuiste una gran vecina, siempre pendiente de lo que el otro necesitaba. Te vamos a extrañar, y en este momento tan triste acompañamos en su dolor a Gonzalito y Robertito. Mechy Poggi, Dani, Mushy y Facu.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Con gran dolor te despido amiga querida. Ya estás en los brazos del Señor. María Eugenia Berdaguer, sus hijos Jerónimo y Laura, Francisco y Lucía, sus nietos Justiniano y María Leticia abrazan con mucho cariño a Roberto, Gonzalo y sus familias. Rogamos oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Dr. Hugo Marquetti, su esposa Roxana, sus hijos e hijas políticas, Emiliano y Laura, Martino y María Emilia acompañan en el dolor a su sobrino Roberto, su hermano y demás familiares ante la pérdida de su Sra. madre, Marta. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y Diego Emiliano Gómez Terzano, lamentan el fallecimiento de Martita y acompañan con mucho cariño a Robertito y familia, rogando oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Compañeros y amigos del equipo Deportivo Cristal, acompañan en el dolor a Gonzalo y Roberto, por el fallecimiento de la señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus hijos Juan, Pablo, Naty, H. pol., Valeria, nieta Sofía, hermanos Juan, Chito, Cusi, Cuñada Ena y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9.30. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su hermana Cusi, sus hijos Javier y Hector Cabrera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su sobrino y primo, Marcelo Morales en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Héctor Alfredo Cabrera, su esposa Nancy Silvina García Sesin y sus hijos Agustina y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento de la Tia Lita y acompañan a su primo Marcelo Morales en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Javier Cabrera , su esposa Adriana Mariot y su hija Guillermina Cabrera ,participan con profundo dolor el fallecimiento de la Tia Lita y acompañan a su primo Marcelo Morales en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Victorio Mariot, su esposa Marta Russe ,participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

MORALES, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Antonio Garcia, su esposa Ena Sesin, su hija Lilian Garcia Sesin, su hijo político Alejandro Miani y sus nietos Alvaro ,Malena y Nicole, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Sus primos José Luis Coronel, Mónica Bustamante, sus hijos José María, Maximiliano, José Pablo, Agustín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Sus amigos Gustavo Panario, Liliana Eberlé, sus hijos Nicolas y Agustín Panario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Ximena, Kiara y Mía en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Soledad Le Gammari, María Julia Ruiz, Florencia Bazarelli y Gabriela Coronel participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su ex compañera Ximena Pellicer.





ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Adriana Tauil y Enrique Alberto Llapur, despiden a su querido amigo Ciro y acompañan a su querida familia Ximena, Kiara y Mia en este difícil momento. Descansa en la Luz de Dios!

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Despiden con profundo dolor al querido Ciro Emma Ledesma y su hija Luciana Frediani y Acompañanos a su familia en este momento de tristeza.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patron y sus hijas: Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Pedro L. Mulki (a), Betty de Mulki (a), sus hijos Gabriela y flia, Gustavo y flia y Zulema y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. La Adm. Galería Leonardo participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Ciro, quien fuera nuestro inquilino desde el comienzo, lo recordaremos con cariño por los años compartidos.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Mi gran amigo, gracias por todo lo que me enseñaste. Aunque la cobaría no me permitó contiunar a tu lado, siempre estás y estarás presente en mi vida. Puchero Muratore, esposa e hijos acompañan a su querida familia en su partida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Patricia Tomoff participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Familias Muratore Filippi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ DR. (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Alberto, Ramiro, Virginia y Soledad Únzaga, lamentan participar del fallecimiento de su querido primo hermano Pepe, acaecido en la CABA.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, y Ricardo Giménez Benavente, participan con dolor su fallecimiento..

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. La comisión directiva del Club Social y Deportivo I.P.V.U., participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero el Dr. Santiago Riera. Se ruega una oracion en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Valentina Gauna y José Davidsson y sus hijas Lola y Zoe acompañan a su familia en este triste momento.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Leonor y Estela Rodriguez lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Leonor Rodríguez y sus hijos Valentina, Augusto y Carlos Gauna lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a toda su familia.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Marta Chamas de Llapur, junto a sus hijos Graciela, Cecilia y Tini y sus nietos Cecilita, Javier y Thomas, participan el fallecimiento de Juan José y acompañan con inmenso cariño a su hermana Corina, a Santiago y a toda su familia. Brille para él la Luz que no tiene fin.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Tini Cambrini, Cecilia Llapur y Cecilia Maria lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda su familia, muy especialmente a la querida Cori.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Tano Campitelli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Cra. Maria José Elias Arfellano, CR. Pedro Livio Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracion en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. La comisión directiva de Old Lions RC, entrenadores y jugadores de rugby y hockey, empleados y colaboradores del club, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del presidente de la institucion, Dr. Santiago Riera, y acom,pañan e este triste mom ento a su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Marta Rivas Jordan y su hijo Santiago Mulki participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Santiago. Acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Pedro H. Julián Vital, Alejandra Giuliano y sus hijas participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Santiago. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Sus amigos Daniel Rojas Polti, Laura Bergues y familia lamentan su deceso y acompañan a su amigo Santiago en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Maria Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Corina, Puchi, Santiago y demás familiares en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Asunción Alcalde y familia, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Corina Riera. Elevan una oración en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Daniel Fiad, María Silvia Vignau, Iara, Zoe y Juan Ignacio lamentan su fallecimiento y acompañan a Santy y familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Anita Castiglione y sus hijos y Mario Fornes participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos, hijos y sobrinos en este momento,

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Mavel N de Nader, Marcela y Monica Nader acompañan afectuosamente a Corina en tan doloroso ,y cuando las palabras sobran sólo rogamos al Altisimo le dé a ella, a su hijas y sobrinos la fortaleza para sobrellevar este duro momento.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Querido Pepe te despido con dolor, y reconocimiento a tu valentía para luchar con tantas dificultades en tu vida. Descansa en paz. Monica Nader.

RIERA, JUAN JOSÉ (PEPE) DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. "Señor, ya está en tu casa, recíbelo en tus brazos y cúbrelo con tu mando de misericordia". Florencia Cajal, acompaña con profundo dolor a la querida amiga Corina Riera y flia, rogando al Altísimo, dé pronta resignacion por la pérdida irreparable de su amado hermano Pepe. Se ruega oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (PEPE) DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. "Porque este Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aún más allá de la muerte". Salmo 48:14. Marcelo Lutfi, Silvia Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro Lutfi participan y acompañan a su querida amiga Corina Riera y familia por la partida de su querido hermano Pepe.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Santiago y demás familiares en tan doloroso momento.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Los amigos y compañeros de la promoción 1979 del Bachillerato Humanista Moderno "San Pedro Nolasco": Aníbal, Inés, Adriana, Andrés, Carlitos, Liliana, Marita, Oscar, Pedro, Polo, María Inés, Patricia, Gaby, Ely, Julio y Toro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Adriana Infante del Castaño y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Santiago y Daniela en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/22|. Ruben Duran, Mirna Ferez, sus hijos Silvina Y Fernando, hijos políticos Guillermo y Johanna y su nieto Mateo participan con gran pesar la partida al reino celestial de la querida "Riti". Acompañan a la familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RAMÓN DONATO (q.e.p.d.) Falleció 21/10/22|. Sus hermanos Felisa, Petrona, Graciela, Jose, Dominga, su nieto Ramon Rodriguez sus sobrinos Roberto Corbalan, Valle y Antonia y demas familiares su restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, RAMÓN DONATO (q.e.p.d.) Falleció 21/10/22|. Los integrantes de la Agrupación Peregrina "Virgen de Guadalupe" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROMANO NORRI DE PAVAN, MARÍA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció en Pescantina, Verona, Italia el 18/10/22|. Pedro García, sus hijos Pedro, Mónica y Marta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su primo Fernando en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raul O. Ayuch; Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, personal administrativo y de Maestranza de Casa Central participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





BARRAZA, SUSANA ALICIA (q.e.p.d.)|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano invita a la misa que se celebrará para rogar por una feliz resurrección de su compañera Susana, al cumplir 8 días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en La Iglesia Catedral Basílica.

CARRIZO, CARMEN AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/22|. Sus hermanos Esther, Rosa y Eduardo Carrizo, sus cuñadas Pelada Rodríguez y Amalia Amante, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Al cumplirse un año de su partida, de su silencio, es difícil acostumbrarse y sobrellevar tu ausencia. Nosotros no te olvidamos. Vives en el canto de los pájaros, en la dirección que vamos día a día, en aquel atardecer que te vio nacer, vives en cada momento que vivimos juntos. Todavía no podemos entender tu partida. Tu compañera Ramona Acuña y tu hija Luisina invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

TRUCCO DE ZANNI, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/22|. "Ningún lugar está lejos cuando unen los lazos del amor". Madre querida por siempre en nuestros corazones y recuerdos. Madre querida por siempre en nuestros corazones y recuerdos. Tus hijos Marcelo, Rodolfo y Lalo, tus hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a familiares y amigos a elevar plegarias por su descanso eterno, hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse dos meses de su encuentro con el Señor.

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO Escribano (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos María Victoria y Benjamín, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al conmemorarse un año mas de su natalicio.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACHÁVAL, EDMUNDO CASIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Su hermano Manuel Achaval y flia, participan con profundo dolor su falleciento. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, RAMÓN RUPERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/22|. Sus ex compañeros del Nuevo Banco de Santiago del Estero participan su fallecimiento y piden a Dios lo tenga en la gloria.

FERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Hoy estás en los brazos del Señor. Su primo Victor Santiago Sosa y Sra. Miriam Morán, sus hijos Kiki Sosa Morán, Gustavo Sosa Morán, Carolina Sosa Morán, sus nietos Florencia, Rocío, Manuela, Santiago y bisnieto Bartolomé participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LEONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 |. Sus hijos, hermanos y familiares te despiden. Sus restos son velados en sala velatoria Aires Del Pinar y fueron sepultados el día 21/10/22 en el Cementerio Parque Aires Del Pinar a las 11:00.

ROMERO, ANTONIO (Tonin) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 |. Sus hermanos María Ester y Eugenio, sus cuñados y sobrinos te despiden. Sus restos son velados en sala velatoria Aires Del Pinar y serán sepultados en el Cementerio La Misericordia el día 21/10 a las 10:00.

ROMERO, ANTONIO (TONIN) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Miguel Ángel Melici e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





ARIAS, MANUEL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/15|. Viego querido hoy a 7 años de tu partida, te recrodamos como cada día. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu esposa, hijos y nietos invitamos a la misa hoy las 20 hs. en Pquia. La Salette.

ARIAS, SERGIO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Querido hijo, la vida nos cambió en segundo por tu inesperada partida duele cada día, cada segundo, solamente la fe que tengo en Dios y la Virgen me ayudan aceptar tu ausencia. Hijito querido te amamos. Eternamente en nuestros corazones. Tu madre Lidida, tu esposa Ceci, tus hermanos Siliva, Manuel, Juan, Sandra, Jhon y Sari, hermanos políticios, sobrinos y demás familiares agradecemos a tus amigos, vecinos y compañeros de trabajo e invitamos a la misa hoy en la Pquia. La Salette a las 20 hs.

ROLDAN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposo José Salvatierra, sus hermanas: Erminia Roldán y Gladi Roldan, invitan a la misa que se efectuará en la Capilla San Cayetano del Barrio Villa Raquel de la Ciudad de La Banda el día Sábado 22, a las 20:30hs, al cumplirse 4 años de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





PAZ, ROSA FELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus hijos Mariano, Pedro, Luis, Roberto, Mercedes, Esther, Lidia, Marta Palmira , Mario, Chupi , h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Atos Pozo dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Por siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su esposa e hijos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cement. local, Fernandez a las 11 hs. Casa de duelo s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. A los creyentes se ruega una oración en su alma, a los no creyentes un brindis en su memoria. Guardaremos los mejores recuerdos de tantos momentos compartidos en la mejor etapa de nuestras vidas. Te vamos a extrañar 08. Tus compañeros de la promo '96, Escuela Piloto N1 Maximio S. Victoria.