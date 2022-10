FÚNEBRES | 24 de octubre de 2022

24/10/2022 - 04:10 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/10/2022

- Dardo Elpido Herrera (Garza)

- Teresa de Jesús Góngora

- Leonides Trejo

- Lidia Alicia Gómez de Bulacio

- Javier Ángel Gómez

- Hipólito Marcial Morales (Nva. Francia)

- Orlando Amílcar Toledo

- Roberto Exequiel Ibáñez (Fernández)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA ALICIA GÓMEZ DE BULACIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/22 y espera la resurrección.

Personal directivo, administrativo y de obras de Lo Bruno Estructuras S.A participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Pía . Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

ARMANDO DARIO ZALAZAR

(q.e.p.d.)Se durmió en el señor el 24/10/17 y espera la resurrección.

Recordamos en este día, cinco años de tu desaparición física, aunque recordar no significa que los 365 días de los años pasados, ni del presente sea este el único que motive el recuerdo, porque desde aquel 24 de Octubre, inesperado desenlace, hasta hoy , nos cuesta sobreponernos a tan doloroso momento de tu partida al Reino celestial. Partida que sin lugar a dudas, nos dejó nuestro barco interior sin timón y en el naufragio luchamos contra viento y marea para mitigar la tristeza lógica de las heridas que nos dejaste al partir. Aunque todavía, estás herida no se cierran. Valoramos y recortamos cada una de tus enseñanzas que son y serán el norte en nuestro camino.

Elevamos al Altísimo nuestras oraciones para el eterno descanso de tu alma.

Rolanda, Amadeo, Darío, Natalia y sus respectivas familias.





RECORDATORIO

ÉLIDA GRACIELA CORIA DE RODRÍGUEZ (Chela)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/19 y espera la resurrección.

“Hoy se cumplen tres años de tu partida al reino Celestial. Te recordamos con tu chispa de alegría siempre presente, con tus ocurrencias y con el carisma que supiste brindar a quienes te conocieron”. Tu madre, hijos, nietos, hermanos, cuñada, sobrinos, sobrinos nietos y primos, tu madrina Lucy y demás familiares ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin.





RECORDATORIO

ADOLFO MARCEL0 PAEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 24/10/98 y espera la resurrección.

"Dicen que sólo se muere cuando se olvida" Y yo, junto a mis hijos, no te olvidamos. Al conmemorarse 24 años de su desaparición física, se ruega una oración en su memoria. Tu hija Myriam.

AVIDO, WILLIAMS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Fliares. Avido de Bandera Bajada: Ana María Avido de Lares, René Alberto Avido, Norma N. Avido de Giribaldi, Dolly Susana Avido, Domingo Miguel Avido, Emilse E. Avido de Ledesma y Williams Antonio Avido y sus respectivas familias participan con profuyndo dolor y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oracion en su memoria.

GÓMEZ DE BULACIO, LIDIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Su esposo y Iber Rolando Bulacio y sus hijas María Alejandra, Vera Luciana y Pia Eugenia, y su hermana Blanca Josefina Gómez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE BULACIO, LIDIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

GÓMEZ DE BULACIO, LIDIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Ana Clapes participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Alicia y acompaña a su esposo Roly y a sus hijas. Ruega oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ,JAVIER ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/22|. Su padre Eduardo Landriel, su esposa Mónica y sus hijos Kevin, Keila, Yahilen, Zoé , Gabriel y sus hermanos Miguel, Omar, Juan, Miquelina, Patricia y Eva participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓNGORA, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/22|. Su hijo Calula, sobrinos Raúl, Chuni, Ely, Claudio, Franci, Vale, Wiilly y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Maria. Cobertura Hamburgo Compañía de Seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Cristina Soria, Cacho Bustamante, sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga Martita y acompañan en tan gran dolor a su querida hermana María Eugenia y demás familiares. Que Dios nuestro Señor la reciba en su santa gloria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Abel Cordero y flia participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sanchez Abal, su hijos María Ines y Christian Avila, Juan Manuel, Maria del Pilar, Maria Magdalena y Pablo Dussenr y Maria Guadalupe participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita y acompañan en tan dificil momento a sus hijos Roberto y Gonzalo, sus hermanos Armando, María Eugenia y José y toda su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Carlos Ramos Taboada, María Susana Carol, sus hijas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Armando, José, María Eugenia, a sus hijos Gonzalo y Roberto y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MEOSSI POSSE, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ORIETA, RAMÓN CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22|. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segaran. Chini Habra Ferández y Lisardo Rodríguez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

RIERA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/22 en Buenos Aires|. Fernando Drube, Guadalupe Abalos y sus hijos Bautista e Ines participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

TOLEDO, ORLANDO AMíLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Sus hijos Orlando Toledo y Familia, Ana Toledo y familia, Daniel Toledo y Familia, Cecilia Toledo y familia, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

TREJO, LEONIDES (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Sus hijos Eduardo, Marcos, Mónica, Ester, Gregoria, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de La Piedad. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.





ALBARRACÍN DE JIMÉNEZ, MERCEDES NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposo Carlos Jiménez, sus hijos Gustavo, Viviana, Marcos, Juan, Rita, Gabi y Nico, hijos pol, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a 19.30 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 3 meses de su partida a la Casa del Señor.





CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/77|. Su madre Blanca Galván, sus hermanos Edgar y Blanca Herminia, sus cuñados Claudia y Lucas, sus sobrinos Florencia, Edgardo, Abraham y Máximo al recordarse 45 años de su fallecimiento y 57 de su natalicio. Se ruegan oraciones en su memoria.





BRAVO, IGNACIO ANTONIO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Su vecina Ana Urquiza de Abud e hijos participan acongojados ante tamaña pérdida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Rey de ésta ciudad. Pedimos oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, ROBERTO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Su madre Marisa Ruiz, sus hermanos Emmauel, Milagros, Najara, Iara, Sarina, Juan, Álvaro, Ludmila, Lorna, Ángel y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MORALES, HIPÓLITO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Sus hijos Victorina, Segunda, Clarisa, Miriam y Esteban, sus hijos políticos Agustín, Osvaldo, Jorge y Raúl, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Nueva Fancia. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Yo soy la puerta. El que por mi entrare se salvará y entrará y saldrá sin tropiezos y hallará pastor. Sus tíos Marina Paladea y Carlos Fortunato. Has sido, sos y seguirás siendo Luisito como te decía tu tía Marina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Sus tíos Jorge Eduardo Fortunato, Irma Ponce, Carlos Fortunato, Marina Paladea, sus primos Jorge Fabián, Martin, primas politicas, nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Mundo, Raúl, Leandro, Joyi y Raulito participan con profunda tristeza la temprana partida de su amigo y que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Con profunda consternación, Domingo Juan (Toti) y familia participan su fallecimiento y acompañan y abrazan con el mayor afecto a su madre, nuestra querida prima Nena; a sus hermanos; y a su esposa e hijos.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Johny Wede y familia participan con inmensa pena su fallecimiento y acompañan con sinceros amor y solidaridad a su madre, nuestra querida prima Nena; a sus hermanos; a su esposa e hijos.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Miguel Aciar su esposa Elisa Garcia y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento.Rogando por su eterno descanso.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Directivos y personal de la firma Petroservice participan con profundo dolor el fallecimiento de su cliente, acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Pablo Presti, Betty Perez Curbelo, sus hijos Pablito, Giuliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Increíble despedir a un amigo de la infancia... "Luisito" cómo te decía mi Mami, "Praditos" cómo te decía mi Papi. Mis condolencias y respeto a toda la Familia Prados. Un abrazo fuerte, Ana Valeria Della Rosa y Flia.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto, Merish, Viviana Marcela, Stella Maris con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. Bienaventurados que lloran porque serán c onsolados. Jorge Paz, Julia Elizabeth Del Castillo, Jorge Paz (h), Ana Belen y sus hijas Constanza y Valentina, Jorge Paladea, Teresita Paladea y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





ROSALES DE LLUGDAR, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/01|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Al cumplirse 21 años de su fallecimiento sus hijos: Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia, hijos políticos, nietos y bisnieta elevan oraciones en su memoria y ruegan por su descanso eterno. Laprida. Choya.

UMBIDES, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Querida amiga: a un año de tu dolorosa partida te recordamos con mucho amor y nostalgia. Tantos momentos compartidos que no olvidaremos Lita, hermana de la vida extrañaremos tus palabras, tu sonrisa, tus ocurrencias y tus retos que lo hacías con cariño. Nos duele tu ausencia, has dejado un vacio grande en nuestros corazones. Elevamos una oración a tu querida memoria y que brille la luz que no tiene fin. Tus amigas: Pocha de Ledesma y flia., Techy de Peralta y flia.