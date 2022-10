FÚNEBRES | 27 de octubre de 2022

26/10/2022 - 21:52 Funebres

Cayetano Modesto Ibáñez (Suncho Corral)

Roberto Francisco Navarrete

Andrea Cecilia Paz

Irene Susana Blengino

Ramón Alberto Ávila (Dpto. Robles)

Evelia del Valle Salomón Domínguez

Marcelo Mariano Diaz Villalba

Olga Elizabeth Sosa

Blanca Yolanda Bravo de Suárez (La Banda)

Aroldo Cisneros (Fernández)

Nora Beatriz Brandán (La Banda)





WILLIAMS ANTONIO AVIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/22 y espera la resurrección.

Propietarios y personal de Óptica Molinari participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo Williams y acompañan a su familia en este doloroso momento.





EVELIA DEL VALLE SALOMÓN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/22 y espera la resurrección|.

Su esposo Enrique, sus hijos Fabián y Gissela, su hijo político Gustavo, su nieto Martino, sus hermanos Chichí Salomón Domínguez, Ququi Salomón Domínguez, Nene Salomón Domínguez y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.





MARCELO MARIANO DÍAZ VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/10/22 y espera la resurrección.

Lic. Mariano Valentini y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su mamá Sra. Yuli y demás familiares en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso en el Señor.





MARCELO MARIANO DÍAZ VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/10/22 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de Asesores de Presidencia, directora de Sumarios, director general de Administración, directora general de Personal, director de Reconocimiento Médico Docente, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, directores generales de los todos los Niveles Educativos, coordinación del Área Legal, supervisores y analistas técnicos docentes y personal del Organismo participan el fallecimiento del hijo de la encargada del Centro de Atención Docente, Sra. Julia Villalba y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.





ANDRÉS OMAR CÁCERES (Cuni)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/21 y espera la resurrección.

Hermano, hoy hace un año quye te fuieste a descansar con el Señor. Te extrañamos.

Tus hijos Andrés, Ignacio y Micol; tus hermanos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor, Víctor y Edgardo; tu tía Chabela Torres; tus sobrinos; sobrinos nietos; primos Fernando Juárez y flia., y Domingo Abdulajad, tu amigo Rolo invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Santo Cristo, hoy a las 20 hs., al cumplirse un año de tu partida ala Casa del Padres Celestial. Ya estás con nuestros padres Chicho y Chichí. Se ruega una oración en su querida memoria.





OSCAR FRANCISCO FABIÁN CAPRIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/19 y espera la resurrección.

A tres años de tu partida, hacia el Reino del Señor para nosotros no pasa el tiempo, aunque estés lejos siempre estarás en nuestras mentes, en nuestros corazones, nunca serás nuestro pasado, siempre serás nuestro presente, Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lagrimas y luz para el camino. Eres una estrella más y desde allí nos alumbrarás, gracias Señor Jesús, ya está ante ti dale el descanso eterno. Brille para él la luz que no tiene fin.

Invitamos a elevar una oración por su descanso en Catedral Basílica hoy a las 20.hs. Su tía madre Azucena Díaz Lami, Mirta Díaz Lami y Emilio Francisco Díaz Lami, su hermana Mariana Andrea Capris y su cuñado Hugo Alberto Nallem.





PASCUAL ÁNGEL MURATORE PIAZZA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/16 y espera la resurrección.

Gracias por habernos brindado tanto amor en cada momento de nuestras vidas. Te recuerdan al cumplir 6 años de tu fallecimiento. Descansa en la Paz de Cristo nuestro Señor, elevamos plegarias en tu memoria.

Tu esposa María Teresa Rotondo, tus hijos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz, tus nietos y bisnietos.









BLENGINO, IRENE SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hijos Monica y Javier, sus nietos Victor Hugo, Valeria, Micaela y Nataly, sus bisnietos Salvador y Donato y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

DÍAZ VILLALBA, MARCELO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Sus padres Fredy y Juli, sus hermanos Martín, Ernesto y Erica y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ VILLALBA, MARCELO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Los ex compañeros de secundaria de la Escuela Normal José Benjamín Gorostiaga, "Promo 86", acompañan a sus padres Freddy y Juli y a toda la familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

KALEÑUK, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/22|. "Señor ya está en tu casa, recíbelo en tus brazos y cúbrelo con tu manto de misericordia". Compañeros de trabajo de transporte de su hijo Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KALEÑUK, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/22|. "Que el Señor lo reciba en su Reino y brille para él la luz que no tiene fin". El Director General de Transporte de la Provincia Sr. Esteban Nicolás Ortiz y personal de empleados de la Dirección General de Transporte, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan al compañero Luis en su dolor. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

NAVARRETE, ROBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Sus hijas Valeria y Cristina, sus hermanos Antonia, María Ester y Juan Carlos, sobrinos y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Árraga. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, ANDREA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Su padre Victor Paz, sus hermanos Daniel, Soledad y Rita, hermanos pol y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, ANDREA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. "El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. El te protegerá en la partida y el regreso ahora y para simpre". (Salmo 120). Seguro de esta verdad, te despide con mucho amor. Su hermano Victor Daniel Paz, su esposa Ana Maria Serrano y sus hijos Mayra, Alexia y Noah. participa con dolor su fallecimiento.

PAZ, ANDREA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Gloria Serrano, Sebastian Cáceresy Sra. Veronica Serrano y sus hijos Sebastian, Juan Gabriel y Elena, acompañan con sus oraciones a Victor, su hermano en este momento de dolor.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Sorprendida por tu repentino viaje, con profunda pena te despido amiga generosa y bondadosa, Deseándote que alcances la paz eterna en tu nueva morada. Ruego a tus familiares una pronta resignación cristiana. Te despiden Mirta Martínez, Rubén y Facundo Ovejero.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Isabel Lindow, María Graciela Anguio Lindow, Yasmín Julián Anguio, José Julián Anguio, María Isabel Anguio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y familia, rogando para ellos una pronta y cristiana resignación.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Ana M. Agüero de Parra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy estimada Victoria. Rogamos oraciones en su memoria, a sus hijas Mirta y Adriana, y a sus nietos una cristiana resignación.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Mi querido Vito. Que tristeza al recibir tremenda noticia, inesperada para nosotras. Sé que ocuparás un lugar de privilegio en el Cielo que el Señor te lo dará porque en vida fuistes un ser maravilloso. Siempre estaras presente en nuestros corazones y seguramente te encontraras con mi hermana Lita convertidas en angeles que cuidarán de nosotros. Ana María y Noemí Salazar y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS(q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Rosa Lastra Vda. de Ramos, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Rogamos una oración en su memoria.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Tus cuñados Carmen Lastra, María, Luis, Rosa, Maga, Marta y Roberto, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS(q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. La comisión directiva, personal administrativo y socios de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia y colaboradora y acompañan a sus hijas y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS(q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Nelly Lucia Cano de Gómez y sus hijas Silvia, Ruth y Andrea Gómez Cano participan con profundo dolor su fallecimiento y evocan las creativas jornadas de traje de fiesta para los eventos quinceañeros y estudiantiles. ¡Adiós querida Victoria!

PEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Lidia ya estás en la casa del Señor y gozarás contemplando su rostro, sus familiares Pichy, Pelu, Jorge y Fredy Santillán y sus respectivas familias participan la partida de la querida Lidia, saludamos a su hija Lili y demás familiares.

SAAVEDRA, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Sus hijos. Isabel, Fidel, Eduardo, Mario, Beatriz, Jorge, Mabel, Gabino, nietos bisnietos y tataranietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Deán. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Chichí, Kuky y Nene, sus sobrinos Juan José, Natalia Stefania, Pedro, Nahir y Amira del Valle Salomón Dominguez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su hermana Ana María Salomón y sus hijos Martin, y Cristian Andersen, participan con dolor su fallecimiento.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su sobrino Luis Salomón Dominguez y familia, participan con dolor su fallecimiento.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Grande fue la sorpresa de tu partida como el dolor que nos provocó. Despedimos con mucho cariño a la querida amiga. Teresa Figueroa y Francisco Murad abrazan a sus hijos, hermanos y nieto en este dolor. Que descanse en paz.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su cuñada Maria de los Angeles Pedrozo, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus amigas "Congresistas" Adri, Ale, Ani F., Ani O., Silvi C., Silvi A., Clau N., Clau G., Clau S., Faby, Marce, Moni y Aliné participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Gisela y acompañan a su familia en este difícil momento.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su esposo Enrique Morales, sus hijos Gisela y Fabian, su yerno Gustavo, su nieto Martino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, OLGA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hijos Juan, Elsa, Nicolas y Milagros Cano, y sus nietos Esteban, Jazmín, Lisandro, Yamila, Zoe y Noah participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Los Flores. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, OLGA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".Su hermana Mary, su cuñado Ramón, sus sobrinos Facundo, Rita y su sobrina nieta Tiziana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Flores. Descansa en paz querida hermana.

SOSA, OLGA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Olga querida, tu inesperada partida nos dejó sumidos en el más profundo dolor. Gracias por todo lo que nos brindaste a nuestra familia. Dios te reciba en su regazo y derrame consuelo a tus hijos y nietos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Ramonita y Carlos Infante.





RÍOS, GUIDO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció 17/10/22|. Su esposa Ada, sus hijos Rubén y Valeria, sus nietos Martina, su bisnieta Bianca lo recuerdan con cariño al haberse cumplido 9 días de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Qué brille para él la luz que no tiene fin".





BRANDÁN, NORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su hijo Roldan Carlos Martin, vecinos y demás flaires. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAVO DE SUÁREZ, BLANCA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su esposo Rubén Suárez, sus hijos Alvaro, Ezequiel y Cintya, hijos pol, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO DE SUÁREZ, BLANCA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Graciela, tus amigas: Eugenia, Delia, Neny, Eka y Josefina te acompañan en tu dolor. Ocurre que las cosas suceden cuando uno menos las esperan. Tu hermana Blanca partió el día que menos esperaba. No los deja solos. Estará siempre con ustedes y será presencia a través de los recuerdos imborrables. Descansa en paz.





ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/22|. Sus hermanos: María Elena y Enrique, sus sobrinos, sus sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20.hs, al cumplirse 10 meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





ÁVILA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hermanas Rosa y Alicia, sus sobrinos Silvia, Carlos, vecinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio de Villa Robles (dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

CISNEROS, AROLDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su esposa Romualda Gallardo, sus hijos Noelia, Analhy y Daniel y su nieta Priscila participan con dolor su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Fernandez. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, CAYETANO MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Su esposa Teresa Ibáñez, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.