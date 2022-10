FÚNEBRES | 28 de octubre de 2022

28/10/2022 - 01:00 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/10/2022

Nilda Santillán

Margarita del Valle Acuña

María Magdalena Serrano (Colonia El Simbolar)

María Soledad Arrieta (Tucumán)

Enrique Waldino Fernández

José Luis Ávila (La Banda)

Antonio José Palavecino (Córdoba)

Jorge Omar Antonio

Camila Beatriz Correa

Domingo Rafael Maldonado

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 27/10/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Silva Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 27/10/22 y espera la resurrección.

Amado padre, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos, participan su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE OMAR ANTONIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/22 y espera la resurrección.

Querido hermano tu inesperada partida nos destrozo el corazón, que Dios Padre te dé el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Vivirás en nuestros corazones.

Tus hermanos Dito, Mary, Walter, Ruly y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE WALDINO FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/22 y espera la resurrección.

Las amigas de su hermana Nancy: Marcela Rafael, Anahí Catella, Juani de Jugo (a), Ana Rodríguez (a), Analía Rodríguez y Cecilia Vittar lamentan su fallecimiento y la acompañan en su dolor rogando por su eterno descanso en el Señor y el consuelo para sus seres queridos.

INVITACIÓN A MISA

CLAUDIO LEONEL GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

Pasan los días, las semanas, los meses, los años, sigues presente en nuestros corazones, hoy 28/10/20 cumples 2 años de ese día que partiste, en el cual no pudimos decirte adiós, hasta luego, hasta siempre, pero si con la cabeza inclinada mirando a ese Cielo que guarda tu vuelo te decimos todo Nito en este tiempo descubrimos que estás más cerca de nosotros porque te tenemos en nuestros corazones. Tus hijas/o, nietita que te ama (Santita) esposo, hijo/a política, hermanos/a, cuñadas, sobrinos/a (nietos de corazón) y a todos aquellos que te apreciaban en vida les requerimos una oración en su memoria e invitamos a la misa en la Iglesia Catedral a las 20 hs.

RECORDATORIO

JOSÉ DEL VALLE DOMÍNGUEZ (Tete)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/13 y espera la resurrección.

“Vivirás por siempre en nuestros corazones, reconfortados al saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna en los brazos de Nuestra Madre la Virgen María”.

Hoy al cumplirse 9 años de su fallecimiento. Su esposa Adela y demás familiares, ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

JULIO ANÍBAL MALDONADO

(Q.E.P.D.) FALLECIO EL 28/10/15 y espera la resurrección.

Su esposa Chicha, su hermana Popy, sus hijas Patry y Lely; su hijo político Daniel, y nieto Martín invitan a la misa que se oficiará en la parroquia San José de Belgrano hoy a las 20 hs, al cumplirse 7 años de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACION A MISA

JOSE EDUARDO GÓMEZ CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, te amo y te extraño, aunque se que estás a mi lado, que me acompañas permanentemente, me duele mucho tu ausencia física. Te recuerdo todos los días, todas las noches converso contigo mirando la estrella que elegí, que por cierto es la que brilla más. Tus hermanos y tu amada hermana transcurren sus días llevando su dolor en silencio. Señor, dale el descanso eterno. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hermanos, sobrinos, tíos, primos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.00 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse siete meses de su fallecimiento. Brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

DIEGO ALFREDO PALACIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

Diego: Hoy, en el día de tu natalicio, tu recuerdo está intacto en cada uno de nuestros corazones, tu ausencia es una espina con la que debemos convivir cada día, solo nos queda el camino de la resignación, de aceptar que nos volveremos a ver en algún momento, en ese lugar donde la Paz es eterna.

Sus padres Sara Estela Guallama, Alfredo Palacio, su hijo Francisco, sus hermanos Sergio, Lucía, Natalia, Nicolás y Carla, sobrinos y demás familiares, rogamos una oración en su memoria.

ACUÑA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hijos Ivan, Sebastian, Maximiliano, Federico, Selva sus nietos Walter, Adrian, Dana, Tihago, Maia, Viviana su hna Mirian y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ANTONIO, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Su esposa Rosalia, sus hijos Alejandra, Natalia, Jorge y Álvaro y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

ANTONIO, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Claudio Ceballos y Soledad Ovejero participan el fallecimiento del papá de nuestro cuñado Álvaro. Ruegan una oración en su memoria.

COLOMBO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Personal IMER- Servigen S.A, médicos, administrativos, directivos, docentes, terapeutas, choferes, personal de maestranza y mantenimiento se adhieren con profundo dolor al deceso de la mamá de la Prof. Natalia Colombo y ruegan al Señor por una cristina resignación y elevan oraciones en su memoria.

COLOMBO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Dr. José Yanuzzi , su esposa Elvira Estela Finno de Yanuzzi, sus hijos se adhieren con profundo dolor al deceso de la mamá de la Prof. Natalia Colombo y ruegan al Señor por una cristiana resignación y elevan oraciones en su memoria

COLOMBO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Compañeros y concurrentes del centro de Día IMer - Servigen S.A participan con dolor el fallecimiento de la mamá y acompañan a la profesora Natalia Colombo en este difícil momento.

COLOMBO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. " La muerte no se lleva a los seres amados, al contrario, los guarda y los ennoblece en la memoria". Miriam Romero acompaña y abraza a su compañera Natalia, en tan doloroso momento o, rogando paz y consuelo para toda la familia.

CORREA, CAMILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Su madre Silvia ,su hermana Fernanda y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORREA, CAMILA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la alumna de la Facultad de Ciencias Forestales, Camila Correa. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.









DÍAZ VILLALBA, MARCELO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de la U.D.A. Unión Docentes Argentinos seccional Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña a su madre Sra. Yuli Villalba y familia en este triste momento. Pide oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hermanos Nancy y Juan Pablo Fernández, sus hermanos pol Carlos Cesca y María del Pilar Torres, su sobrina Carla Cesca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Laura Pernigotti y Federico Boglione, sus hijos Catalina, Federico y Santiago acompañan con mucho amor a su hermana Nancy, Juan Pablo y flia. Y desean un descanso eterno para el querido Kili.

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Ricardo Pernigotti, su esposa Analía y sus hijos M. Alejandra, M. Laura, Alejo y Paulo acompañan con mucho cariño a Nancy, Juan Pablo y flia. en estos momentos de dolor!

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sergio Iralasky y su Sra. María Marta Feito, sus hijas Ángela, Josefina y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos-

GIMÉNEZ, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Sara Aydar y Manuel Isac e hijos, hijos politicos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IGLESIAS, ROBERTO EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/22|. Luisa Gerez de Bravo, hijos Walter, Marcelo, Fernando, Cecilia, Gustavo Juárez, acompañan en este dificil momento a su esposa e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, DOMINGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Su esposa Erminia, sus hijos Norma, Martin, Cristian, Claudio, Jesus, h.pol. Ana, nietos Roman, Victoria, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MALDONADO, DOMINGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Directivos, personal docente y de maestranza de la Esc. Nº 1.132 "Ejército Argentino" participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Norma y familiares. Rogando por su eterno descanso.

PALAVECINO, ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 26/10/22|. Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Fernando y Marcela lamentan participar el fallecimiento del querido José, hermano de su hijo político Luis Palavecino y hermano político de Mónica Berraondo, los acompañan en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron trasladados a Catamarca.

PEREYRA, VICTORIA DE JESÚS(q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Dra. Concepción Senés y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor les otorgue a sus hijas y nietos, fortaleza y resignación.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su prima Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Lita y acompañan a sus familiares en el dolor con oraciones.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, EVELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su amiga Jenny, acompaña con dolor y tristeza a Gissela, Fabian, Gustavo y Martino y demas familiares. Ruega oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Sus hijos Teresa, Claudia, Roberto, Cisneros sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





ÁVILA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Sus hijos Pablo, Cristian y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SÁNCHEZ VDA. DE FIGUEROA, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Que el Señor te reciba en su morada celestial donde no hay llanto ni dolor. Participan con profundo dolor, sus hermanos que nunca te olvidarán: Juan Carlos, Gladis, Hugo Sanchez y sus respectivas familias. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.









ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/10/22|. "Tu partida nos llevó el alma, nos quedamos con tu amor incondicional, tu sonrisa y tu entrega desinteresada por todos, por siempre en nuestros corazones". Su padre René Arrieta y su hermano Marcos Arrieta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/10/22|. Sus padres, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/10/22|. Sole querida, tu inesperada y pronta partida deja un gran dolor en nuestros corazones. Te recordaremos por tu bella sonrisa, por tu bondad. Dejaste un vacío profundo en nosotros. Sus tíos Lolo Suárez y María Cristina Ibarra, sus primos Lucio Ricardo, Francis María Suárez y Victoria Tagliotti y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria y brille para Ti la luz que no tiene fin.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/10/22|. Chani de Mayuli, sus hijos Luciana y Gianfranco Mayuli y sus respectivas familias, despiden con inmenso dolor a la querida Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/10/22|. Amigas de su hermano Marcos: Belén Sosa, Carolina Chacana, Gabriela López, Julia Corvalán, Laura López y Silvia Prados la despiden con profunda tristeza.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/10/22|. (CAIPO) Centro Médico Oncológico de Tucumán acompaña con mucho afecto al Dr. Marcos Arrieta y familia en tan doloroso momento.

ARRIETA, MARÍA SOLEDAD LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/10/22|. Yani y Felipe Palazzo acompañan con mucho cariño al querido Marcos.

PRADOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/22|. "El Señor es mi pastor nada me faltará...".Salmo 23. Con profundo dolor despedimos al amigo de la infancia. Betty de Farreras, sus hijos Pepi Farreras, Pablo Farreras, Claudio Farreras, participan su partida a la Casa del Padre Celestial. Rogando al Altisimo de consuelo a su mamita, hermanos, tias. Elevamos oraciones y besos al Cielo por su eterno descanso.

SERRANO, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus hijos Ana Maria, Mercedes, Luis, Julio, Ángel y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.