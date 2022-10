FÚNEBRES | 30 de octubre de 2022

29/10/2022 - 23:15 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Ramona Celina Guzmán (Fernández)

- Nadim Antonio Casih (Frías)

- Ricardo Norberto Medina (Arraga)

- Aldo Teodoro Llopiz (La Banda)





INVITACION A MISA

NORMA BEATRIZ BRUNO (Betty)

(q.e.p.d.) 23/06/1939 – 30/09/2022

Según el poeta cubano José Martí, una persona debería en su vida plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo... si pasan por Sauce Bajada verán un bosquecito... Mis Primeros Pasos y sus otros trabajos literarios nos dejan su impronta y sus ideas... Fabrizio, Norberto, Felipe y Federico son una muestra clara del amor y del compromiso hacia sus hijos... por lo que nuestra Betty cumplió con creces, derramando su solidaridad, empatía, lealtad y un sinfín de anécdotas y travesuras que nos acompañarán para siempre. Pionera en la docencia municipal de la Ciudad de Santiago del Estero, participando activamente en la creación y dirección de los Jardines de Infantes N° 3 – Rosario Vera Peñaloza (Barrio Alberdi) y N° 12 – Arco Iris (Barrio Cabildo). Concluyó su actividad docente como presidente de Junta de Calificaciones. Sus familiares y amigos invitan a la misa a realizarse en el día de hoy a las 21:00 hs, en la Iglesia San Roque – Pasaje Arsenio Salazar 1185 – Barrio Alberdi, al cumplirse el primer mes de su partida.





INVITACIÓN A MISA

NORMA BEATRIZ BRUNO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/22…

María Velia Reyes, participa con profundo pesar, al cumplirse el primer mes de su partida a la Casa del Señor. Acompaña a sus queridos primos, hermanas, nietos y seres queridos en tal difícil momento.

“Mis ovejas oyen mi voz; las conozco y me siguen. Les doy vida eterna, y nunca perecerán; nadie puede apartarlas de mi.” (Juan 10: 27-28)

Se oficiará Santa Misa, en Santuario San Roque 20 Hs. (Catamarca, capital).





INVITACION AMISA

ÁNGEL MARTÍN ARIAS (KUKI)

Falleció el 30/5/2022

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mí "

En nuestros corazones vivirás eternamente amor, Apá.

Gonzalito y Cris invitan a la misa que se celebrará hoy al cumplirse 5 meses de su fallecimiento, en la Iglesia San Francisco, a las 20.30 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

SALVADOR RUSSO PAZ (Turi)- ESTHER N. GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 3/6/87-26/11/21 y esperan la resurrección.

Que descansen en paz en la gloria de Dios. Bendito seas Señor que los cobijaste con tu misericordia en la Morada Celestial, el tiempo ha pasado y la tristeza persiste por sus partidas a la Casa del Padre, que brillen para ellos la luz que no tiene fin. Recuerdo eterno de sus hijos Antuca y Yiyi y su nieta María de los Ángeles en la oración cristiana.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALBERTO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/22|. Su primo Ramón Villa, su esposa Gory y sus hijos, participan con profundo dolor su partida pero sabiendo que ya descansa en paz en los brazos de Dios. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus amigos Cristina, Graciela, y Nené Yanuzzi y sus respectivas familias acompañamos a sus hermanos en estos dolorosos momentos

FERNÁNDEZ, ENRIQUE WALDINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Acompañamiento a sus hermanos Nancy y Juan Pablo en su dolor . Alcira de Llugdar, Cristina Llugdar y sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro participan su fallecimiento.

SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Descansa en paz mami querida. Te recordaré siempre con la mejor sonrisa. Gracias por todo. Te amo. Su hija Claudia y Hugo.





SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Madre querida, descansa en paz. Te amamos y nunca te vamos a olvidar. Sus hijos, Claudia, Tere y Roberto.

SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Lala querida te llevaré siempre en mi corazón. Fuiste una abuela muy presente y atenta con todos tus nietos. Descansa en paz. Su nieta Flavia, David y Liam.





SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Familia Velarde participa el fallecimiento de Nilda Santillan.

SANTILLÁN, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/22|. Lala querida, ya descansas en paz. Gracias por haber sido parte de mi vida y quererme como una nieta más. Te voy a extrañar siempre. Tu Marcelita.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CAMUS, DOLORES ENCARNACIÓN (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/63|. "¡Como te recuerdo hermana!". Su hermano Juan Delicio invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su partida a la casa del Padre.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Duele tanto aceptar que ya no estás conmigo físicamente, pero jamás perderé la esperanza de que esto no es un final, seguiré caminando este camino, me quedan tus recuerdos y tu amor me guiará y algún día te alcanzaré en tu cielo para toda la eternidad". Su esposa, hijos, hija y nietas invitan a la ,misa que se oficiará hoy a las 20.00 hs en la parroquia La Piedad, con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LLOPIZ, ALDO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. Su esposa Khatchikian America Teresa, Sus hijas Nora, Diana, su hijo político, Sergio y nietos, Sofía, Leyre, Agustín, David y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





PÉREZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de Dios. Descansa en paz Mami Lía". Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa que se oficiará el martes 01/11/2022, a las 20:30hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma. Agradecen a sus vecinos por el acompañamiento en este doloroso momento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CASIH, NADIM ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/22|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Licenciado Miguel Casih y lo acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

GUZMÁN, RAMONA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/22|. Sus hijos Tony, Valeria, Angela, Frano, nietos Lucas, Julián, Baltazar, Angela, sus hermanos, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MEDINA, RICARDO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. Sus padres Blanca y Norberto, sus hijos Morena y Román, hermanos Marcela, Yanina, Darío, María y Claudia, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Arraga, casa de duelo Pueblo Nuevo, Silípica. EMPRESA SANTIAGO.