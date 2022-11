FÚNEBRES | 1 de noviembre de 2022

01/11/2022 - 04:21 Funebres

31/10/2022

- Félix Julio Ramón Matos Burela Jugo

- Alicia del Valle Gerez (La Banda)

- Rita Antonella Chávez (La Banda)

- Aurea Chávez

- Eduardo Domingo Silva (Fernández)

- Carmela Beatriz Caseres (La Banda)

- Jorge Ibáñez

- Carlota Albertina Sánchez (Beltrán)

- Guillermo Federico Fiad

- Hugo César Chazarreta

- Ariel Gustavo Diaz Vazquez

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Su hermana Coqui, su sobrina María Elena, su sobrino político Carlos Nallar, sus sobrinas nietas Elena y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. "Tío Pocho, mi padrino multiuso, ¡Cómo te voy a extrañar! Mi confidente. Te fuiste solo, yo sin saber. ¡Qué dolor! Su sobrina María Elena Lucatelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Diego, Paula y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Sus amigos Mario, Kelly, Gonzalo, Zoe y Any lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a sus hijos Diego y Pauli y sus respectivas familias en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Querido amigo: Te fuiste de este mundo. Te vamos a extrañar, el compartir a diario, tu vision d ela vida. Descansa en paz y que Dios te reciba en su seno. Tus amigos de la Galeria Central. Te recordaremos siempre.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. La familia Larrea Padilla, acompaña en el dolor a sus hijos Paula y Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. El Estudio Integral del NOA, lamenta la partida de nuestro amigo Pocho. CPN. Juan Larrea, Marcelo, Romina, Brenda. Ruegan oraciones en su memoria.

BURGOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/22|. Nilda, Gladys, Rosa, Hugo y Mirta Jorge, lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

CHÁVEZ, AUREA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su esposo Juan Herrera, sus hijos Genoveva, Jose, Maria, Patricia, h. politicos Gabriela y Diego, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Vuelta la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHAZARRETA, HUGO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Rodrigo y Hugo, sus nietos Guillermina y Lautaro, su Sobrino Cesar y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DIAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su madre Nena, hermanos Oscar, Carla, Marisa, Adriana, Cuñados, sobrinos, sob. pol. y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del estudiante de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Gustavo Díaz Vázquez. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

DIAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Gusti querido...Tu mamá Nena Vazquez quien te amo y te amara profundamente, extrañara verte todo los dias entregandome tanta dedicacion, siempre a disposición, cuidandome, acompañándome. Gracias Hijo por tanto que Jesus te colme de bendiciones junto a El.

DIAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. A un no podemos cree tu repentina partida, siempre estaras en nuestros corazones. Te amaremos y recordaremos siempre. Tu mamá Nena Vazquez Ger, sus hermanos Marisa, Oscar, Adriana, Carla, tus sobrinos y respectivas familias.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Guillermo, Carolina, Katerin Fiad, h. pol. Ria, Carlos, Julian, nietos Geronimo, Amira, Paris, Mia, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Los empleados de Repuesto Solís: Daniel Paz, Gabriel Navarrete y Braian Navarrete participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sergio Cardinali participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Guillermo. Eleva oraciones en su memoria.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. "Señor, concédele tu paz en su descanso eterno". Daniel Alejandro Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Juan Enrique Fiad, Nélida Rodriguez de Fiad y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

FIAD, GUILLERMO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus amigos, compañeros Promocion 76 de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra, Divisiin 5° 4ta. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, MERºCEDES GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus hijas, Sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados el 31/10 en el cementerio Virgen del Rosario. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. "Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro oportuno en nuestra angustia". Salmo 46,2. Sus padres políticos José Ángel Guzmán y María Nilda Trejo, sus tíos Marta, Mario, Miguel y Rina de Guzmán; Mausy y Toti Orellana participan el fallecimiento de Santy, quien como Pablo peleó hasta el fin el buen combate conservando la fe. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su tía Susana Abdala, sus primos Andrés Faes, Ana Martínez e Indiana Faes; Alejandro Faes, Milagro y Lucas Vidal; y Florencia Faes participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Cristina, Pely y a toda su familia. Que descanses en paz querido Santi.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Descansa en paz Santi. Augusto Juárez y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en momentos de profundo pesar, rogando por su eterno descanso.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Ernesto Richard y Maria Mercedes Ayud participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Luis Alberto De la Rúa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Las amigas de su mamá Cristina Abella y Mónica Montenegro participan con profundo dolor su partida a los cielos.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Luisa Argañaras, sus hijos Roque, Ariel y Daniel y sus nietos Alfonso, Lautaro y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Roque Peralta y sus hijos Alfonso y Lautaro participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Toño Nattero, Alicia Galindez y familia, participan con tristeza la partida al cielo de Santiago. Acompañan a Cristina y familia en estos momentos de dolor. Q.e.p.d.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Mavel Navarro de Nader y Mónica Nader acompañan a su mamá María Cristina a su papá Rolando ,sus hermanos Jimena y Jesús en este momento de tanto dolor por la pérdida física del querido Santiago. Ruegan al Señor les dé fortaleza y consuelo a toda la familia. Descansa en paz Santi, ejemplo de lucha ante tan cruel enfermedad.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Lelio Hécto Silva, sus hijos Hector, Mario, Susi, Walter, Daniela y Maria Eugenia, sus nietos y bisnieto sienten profundamente el fallecimiento de Santi, hio de su querido amigo de toda la vida. Rolo Godoy. Rogamos una oracion en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Querido Santy ya estás en un mejor lugar el Reino de los Cielos, disfrutando junto al Todopoderoso de esa maravillosa vida. Cristina Carpintero, María Florencia y Sebastian Gonzalez, participan con profundo dolor su partida, acompañando a su amiga Cristina e hijos, ante tan dolorosa pérdida.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Ana Nattero, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento, acompañan a Cristina, Peli y flia, en el dolor. Querido Santi descansa en paz.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Compañeros del Colegio Madre Mercedes Guerra, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Srta. Maria de los Angeles Guzmán. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. En nombre del personal del Nivel Primario del Colegio Madre Mercedes Guerra acompañamos a nuestra querida compañera María de los Ángeles Guzmán ante la irreparable pérdida de su esposo. Elevamos una oración en su memoria y rogamos fortaleza para ella y sus hijos.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Luis E. Nattero, su esposa Graciela Jozami y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermano en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su esposa Mirian Herrera sus hijos Paola, Jorge, Abril. Pablo, sus hijos politicos Sergio y Rocio sus nietos Nahiara, Serena, Jorge, Melina, Wadalupe, Santino, Luz, su hijo del corazon Leonardo, su bisnieta Atina y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 12 horas en el cementerio el Puestito de San Antonio. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. La comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del primo de nuestras compañeras Prof. Roxana y Silvina Díaz. Acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MANSILLA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. El Consejo Educativo Institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del primo de la Prof. Roxana y Silvina Díaz. Acompaña a nuestras queridas compañeras y a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones en su memoria. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.

MATOS BURELA JUGO, FÉLIX JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hija Magalí Matos, sus nietos Gianina, Pablo, Gustavo, Constanza, sus nietos políticos Diego, Blanca y Paola y sus bisnietos Martina, Pablo, Nahuel, Nahité, Candela y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MATOS BURELA JUGO, FÉLIX JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su hija Anabel Matos, hijo politico Nestor Zerdan, nietos Lucas y Anicel, sus bisnietos Azul, Milo y Tiziana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATOS BURELA JUGO, FÉLIX JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su hijo Carlos Matos, su hija politica Monica Bungur y sus nietos Anabela, Alan, Nahuel y Maria Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MATOS BURELA JUGO, FÉLIX JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus hijos Ramón, Gustavo, Silvina, María, Pedro, Roberto, Magali, Anabel, y Carlos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

MATOS BURELA JUGO, FÉLIX JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su nieta Gianina Santillán, su nieto político Diego Santiago, sus bisnietos Martina, Candela y Benjamín; Delia Leguizamón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAZAR FARIAS, MARIA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus primos Lita, Negro, Cuki Nazar y sus respectivas familias participan su fallecimiento, rogando el Señor la reciba en el reino celestial. Sus restos fueron inhumados ayer en el Jardin del Sol.

NAZAR FARIAS, MARIA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Marisa Suárez, Eduardo Gómez Alderete y familia participan con profundo pesar la partida de la querida Noemí. Que Dios la tenga en su santa gloria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAZAR FARIAS, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Madre me dejas el consuelo que ya no sufres mas. es una perdida irreparable, la luchaste hasta el final. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su desconsolada hija Sonia., su hijo politico Jose, sus amadas nietas Fiore, Anto, Ori y Pablo. Te despedimos con mucho dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR FARIAS, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Abuela mujer admirable, no has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir. Tus amada nietas Fiorela, Antonella y Oreana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

NAZAR FARIAS, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Acompañamos a la familia Rodriguez Guerrero en esta irreparable perdida. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para Mimi la luz que no tiene fin. Familia Cordoba. Fregenal.

NAZAR FARIAS, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Abuela Mimi te recordaremos con una hermosa sonrisa y todo el amor que siempre nos supiste dar. Te amaremos eternamente. Tus nietos Fiore y Pablo. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su sobrina Laura Ruiz, su sobrino político Juan José Lopez, sobrina nieta Karina Lopez participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Paola, Adrián, Leo, Abril y Pablo, hijos político:Sergio y Rocio, nietos: Nahiara, Serena,Jorge, Melina, Guadalupe, Santino, Luz,Ximena,Adrián, Emely y Oliver y bisnieta Atina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Puestito de San Antonio.

TORALES, ALEJANDRO CESAR COMODORO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. Gerente, auditores médicos, personal administrativo y de maestranza del Servicio Social Municipal, expresan sus condolencias por la partida física del padre del Ing. Alejandro Torales, empleado de esta institución. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TORALES, ALEJANDRO CESAR COMODORO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. Ana María Giménez, Norfol Ríos, María Pia, Ignacio y Agustín Bolzon Giménez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

TORALES, ALEJANDRO CESAR COMODORO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. María del Pilar Giménez, Sergio Domínguez, Victoria, Santiago, Sebastian e Isabel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

TORALES, ALEJANDRO CESAR COMODORO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. María Eugenia, María Inés y Susana Manzur, despiden con cariño a Ale y acompañan en este doloroso momento a la querida Cris y a nuestros primos y sus respectivas familias. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

TORALES, ALEJANDRO CESAR COMODORO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/22|. Fernando Giribaldi y familia, participa con pesar el fallecimiento del apreciado amigo quien fuera integrante del equipo de Gobierno en la Intendencia del Dr. Mario Bonacina, y que sus restos fueron sepultados.

VILLARRUEL, INÉS PASCUALA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus hijos e hijos politicos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados el día 31/10 en el cementerio la Piedad. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





/17|. Su esposa Irma Alicia, sus hijos Verónica, Macarena, Magdalena, hijo político Javier Jorge y su amada nieta Anita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse cinco años de su partida a la casa del Padre. Elevan una oración en su querida memoria.

DIAZ, SEGUNDO MARCELO ING. (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/22|. "Despliega tus alas y vuela alto querido amigo Cacho. Sus amigos de siempre: Gordy Rivero, Eduardo González, Roque García, Ernesto Leyria, Alberto Suárez, Chiqui Bravo, José Páez y Roberto Calder y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento e invitan a rezar por su memoria hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GALLO DE AGUIRRE, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/08|. ...No te fuiste del todo, por eso elejimos recordarte por que fuiste, eres y serás sinónimo de Alegria en nuestra vida. Aqui estamos... Aqui estás, no te fuiste del todo. Sus hijos Eugenia y flia; Adelma y flia., Carlos y flia, Hugo y flia, Julia Dina y flia, su hermana Valle, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Piedad, al cumplirse 14 años de su fallecimiento. Ruegan un aracion en su memoria.

GONZÁLEZ DE CASCIO, MARGARITA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/22|. Hoy hace un mes que te encuentras junto a Dios, gozando de la vida eterna, sabiendo que desde ese lugar, Madre querida, nos sigues acompañando y dando luz a nuestras vidas. Te extrañamos, pero nos reconforta el recuerdo de la gran persona de bien que fuiste y todo el amor que nos diste. ¡Qué Dios te tenga en la gloria, querida mamá! Su familia invita a la Misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Parroquia: San José (B°Belgrano). Rogando por el eterno descanso de su alma.

RODRIGUEZ, VICTOR RAMÓN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Hace dos años te fuiste de este mundo, me parece imposible no tenerte con nosotros amor mio. Te recordamos con mucho cariño. Tu esposa Elena Juárez, tus hijas Evelina y Graciela, tus nietos Nahuel, Martina, Tomás y tu hijo politico Claudio y pedimos a Dios que te tengo junto a el por siempre. Se oficiará hoy una misa al cumplirse dos años de tu partida en la Iglesia Santo Cristo a las 20 hs.

TOLEDO, ORLANDO AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Porque no te fuiste, solo te nos adelantaste, sin dudas el reencuentro será con el mismo amor y convencidos que la vida eterna nos cobijará de nuevo junto a Ti. Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASERES, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Cecilia y Hugo Nieva, sus hermanas Rosa y Maria Caseres, sus hnos. politicos Ricardo Gonzalez y Ramiro Perez, su compañero Ramón Argañaraz y flia y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASERES, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su compañero Ramón Argañaraz, sus hijos del corazón Fátima Argañaraz, Alexandro Argañaraz, Milagros Argañaraz, Maby Argañaraz y sus nietas Olivia Argañaraz, Zoe Argañaraz, Zaira Argañaraz, su nuera Thania Díaz y su yerno Facundo Roldan ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy en el Cementerio Jardín del Sol a las 9hs.

CASERES, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Directorio, Cuerpo Médico y Personal Sanatorio Jozami S.R.L., acompañan con profundo dolor la pérdida de la compañera de trabajo. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CHÁVEZ, RITA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus padres Héctor René, María Elizabeth, su hijo Ulises Sosa, sus hermanos Sebastián, Daniela, María Luján y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

FERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus hijas Miriem, Beatriz, Marcela, Luciana, Elizabeth y Cecilia, hijos politicos Manuel, Hector, Juan Carlos, Fabio y Raul, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

GEREZ, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Su esposo Guido, sus hijos, Vanina, Ale, German, Rodolfo, Mercedes, Yohana, Gustavo, Moni, Diego, sus nietos bis nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MANFREDI, DOMINGO ALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Querido Gordo: estarás por siempre en mi corazon. Tu alma ya está descansando junto al Señor. Su hermana Rosa María Manfredi de Falco. Sus sobrinos: Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y Analia Alvarez, Elio y Gabriela González y Fernanda junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Qdep.

MANFREDI, DOMINGO ALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su compañera de vida y su hija Agustina Andrea Manfredi. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia de la ciudad de la banda. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SARRIA, ISABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Sus hijas, Cinthia, Beba, Vero, Laurita, sus nietos, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Org. Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Telefono 4219787.





OLIVERA, GRACIELA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. "Hija querida: Te dedico estas palabras a tu querida memoria. Una lágrima por los difuntos se evapora. Una flor sobre tu tumba se marchita. Una oración por su alma la recoge Dios. Señor dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Su mamá Rosa, sus hnos. Ramón, Mirta, Estela, Adriana y Claudia, sus sobrinos y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30hs en la Iglesia La Salette.

OLIVERA, GRACIELA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Hermana querida te fuiste en silencio para que nadie supiera, siguendo el camino de Dios, pero nos dejaste un gran vacio en nuestros corazón, descansa en paz hna. Te extrañamos mucho. Su Hna Claudia, su cuñado Luis, sus sobrinos Luciano, Fabrizio y Juanchy, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Iglesia La Salette.

PÉREZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/22|. Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el reino de Dios. Descansa en paz "Mami Lia". Su hija Eva Celiz, nietas Paola y Sabrina invitan a la misa que se oficiará el martes 01/11/22 a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





SÁNCHEZ, CARLOTA ALBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Claudio Olga, Silvia, Roberto, Karina, Carlos, Hector, Raul, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Beltran. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Su esposa Marta Morella, sus sobrinos Cristian, Juan, Abel, Matias, Soledad , Mateo, Cesar y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Fernanadez. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. La comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agricola de Forres, participa con dolor el fallecimiento del Ordenanza de la Institucion. Elevan oraciones en su memoria. Ruegan por su descanso eterno.