FÚNEBRES | 3 de noviembre de 2022

03/11/2022 - 04:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/11/2022

- Azucena Margarita Lastra (La Banda)

- Blanca Egidia Alustiza

- Osvaldo Enrique Berardi

- Juan Alberto Rossi

- Luis Carlos Alberto Ledesma

- Daniel Delfino

- Rubén Leocadio Lizardo

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RUBÉN LEOCADIO LIZARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RUBÉN LEOCADIO LIZARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RUBÉN LEOCADIO LIZARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Personal de Canal 7, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero Nelson Lizardo. Ruegan una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ALBERTO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ALBERTO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ALBERTO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/22 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL DELFINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

El ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Daniel Delfino . Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL DELFINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Daniel Delfino. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL DELFINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Autoridades y compañeros de la CPN Silvia Morales del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Daniel Delfino. Elevan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

JOSÉ DONATO DE BONIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/06 y espera la resurrección.

“Esposo, padre, abuelo no estás solo. Si me preguntan por tu amor no digo nada... dejo que el silencio dibuje la respuesta, la magia del tiempo inexorable en su devenir, no logró dejarte solo, permaneces vivo en nuestros corazones a pesar de la distancia”-

Padre a 16 años de tu partida al encuentro de Jesús, tu esposa Rosa María, tus hijos Alejandro, Adriana y Carlos y tus grandes tesoros: nietos y bisnietos te recuerdan con inmenso cariño.

Pedimos oraciones en tu memoria.





INVITACIÓN A MISA

JORGE ÁVILA – RAÚL CASTAÑO – MARCOS FERREYRA – SILVIA VERDUGO – ANA SERRANO – MIRTA ROJAS – CARLOTA SANTILLÁN – ROSAURA ANDOR – ELSA GÓMEZ – MARINA MAGUNA – ALBERTO CORIA – CÉSAR PERALTA – HUGO CONCHA – BLANCA BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y gozan de la resurrección.

En los cincuenta años de egreso, sus ex compañeros de la promoción 1972 del Colegio Del Centenario Nº 1 invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará el día viernes 4/11 a las 20 en la catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de sus almas.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA ACOSTA DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/20 y espera la resurrección.

Amada madre, abuela y esposa a dos años de tu partida a la Casa del Padre, tenemos la certeza que desde el Cielo nos estas bendiciendo día tras día, queremos que sepas que has sido nuestra mayor inspiración y mejor ejemplo en esta vida, tu rostro queda grabado en nuestros recuerdos por tenerte en nuestros corazones, y memoria nos mantiene vivos para seguir este camino que se llama vida, te extrañamos y amamos muchísimo adorada Viejita, gracias por acompañarnos en todo momento por siempre en nuestros corazones. Su esposo Rafael Sánchez, sus hijos Blanca, Rafael, Ariel, Betty y Rubén, sus nietos Ramón, Esteban, Agustina, Catalina, Ferni, Gabriel, Sergi, Lucia, Emilse y Franco, sus hijos políticos Alejandra, Carolina y Nano, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santuario Santa Lucía. Elevamos una oración en su memoria.

ALUSTIZA, BLANCA EGIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/22|. Su esposo Tedi sus hijos Marcos, Carla, Facundo, Beatriz, Gabriel h. politicos nietos Mia y Agustin y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁLVAREZ, ENRIQUE MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Sus hijos Pilar y Manuel Alvarez, junto a su mamá Graciela Maranetto y su hermana Josefina Pilán, participan con mucho dolor su fallecimiento.

ÁLVAREZ, ENRIQUE MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/22|. Roberto Molinari y familia, participan el fallecimiento del papá Pilar y Manuel.

BERARDI, OSVALDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Adriana Rojas, sus hijos Santiago, Nahuel y Ayelen, sus hijos pol Antonella, Belen y Jose y sus nietos Ignacio, justina, Ana y Lisa participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Silvia, su hijo Daniel, Franco y Andy, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Sus hermanos Lino, Pocholo, su prima Rosa, su sobrino Lino Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su sobrina Maricel Sayago, su esposo Daniel Navarro e hijos Sofia, Daniel y Luciano Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. "Jehova es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Salmo 23:1,2.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su primo Mario A. Sayago, su shijos Maricel, Javier, Mayra y sus respectivas familias, participan con profundo d olor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22 |. La vida nos reunió desde nuestra adolescencia a unos, desde la infancia a otros. Te conocimos y aprendimos a valorarte y quererte, porque siempre fuiste un buen chico, luego un buen hombre. O mejor aún, fuiste un hombre bueno, porque nunca hubo maldad a tu lado. Formaste una familia y supiste conservar a tus amigos. Eso te hizo grande de corazón. Que bendición haber compartido tu amistad y haber recibido las innumerables muestras de cariño, el que siempre entregaste con la generosidad de las almas buenas. Hoy nos toca despedirte con profundo dolor, pero con la certeza de que solo te adelantaste al encuentro de Dios Padre. El cielo te recibe con jubilo porque llega un hombre bueno y justo. Que la paz eterna, dónde no hay sufrimiento, sea tu recompensa. Nos dejaste un gran testimonio de vida y una herencia de amor que será el sostén de tus seres queridos. Jesucristo, que venciste a la muerte, danos el consuelo y la fuerza a los que todavía seguimos caminando en esta vida terrenal. Padre Misericordioso recibe el alma de tu hijo Daniel y dale el descanso en la paz que no tiene fin. Tus compañeros de la Promoción '1980 5°PTBI Colegio San José. "Siempre estarás en nuestros corazones".. Tus compañeros y amigos:Miryam, Sonia, Marta,Clara,Graciela, Alejandro, Pila,César, Teti, Gustavo, Toño, Luis,Daniel Raúl, Oscar,Robert Fico,Pato,waldy,Dito, Luciano,Gusa, Ramón, Enzo ,Carlos Ledesma, Víctor, Horacio, Huguito, Martin, Dani Herrera y Lucho Tulli.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Tus amigos y compañeros del billar Mariano Guerrieri y Carlos Enrique Guerrieri y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida hacia el Señor rogando su eterno descanso

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". La C.P.N. Graciela de Detling y esposo, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo y amiga, C.P.N. Silvia Morales y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de Daniel y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares, en esta irreparable pérdida. Amigos de siempre del "Taller Cejas": Miguel, Oscar, Mónica, Ester y sus familias.

DELFINO, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Andrés Pereyra participa con dolor el fallecimiento de su amigo Dani. Ruega oraciones en su memoria.

DELFINO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Silvia Morales, hijos Daniel, Franco, Andy Delfino, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. en horas de la mañana. Casa de duelo P.L.Gallo 390 S. V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Nena: Aun no has calmado el dolor por la partida de Macarena y hoy la desapicion fisica de Gustavo destroza tu corazón. Gracias Gustavo por el gran afecto que siempre me has brindado. Orare por el descanso eterno de tu alma. Mony Salomón y su esposo Lucho Zanello.

DÍAZ VAZQUEZ, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Nena: Tus amigas de la Asociación Cristiana Femenina te acompañamos en estos momentos de inconmensurable dolor y rogamos para ti y tu familia cristiana resignación.

GODOY, SANTIAGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/22|. Lila Díaz Yolde y flia te despiden en tu partida al Padre Celestial. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Caceres Maria Teresa, su hija Teresita Noemi Ledesma, hnos. pol. y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. "Pasaran los días, pasaran los años, olvidarte nunca nuestro amado Negrito". Tu querida esposa Maria Teresa Cáceres, su querida hija Teresita Noemi Ledesma Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Con inmenso dolor por su partida, vivirás en nuestros corazones. Su hermana política Cristina Cáceres, su esposo Pedro Godoy junto a sus hijos Rita y flia. Alejandra, José y flia. Maria Lujan y flia., y Esteban Godoy y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Sus hermanos políticos: Cristina y Pedro Godoy, Isabel y Lucas O. Ledesma, Luciano y Mirta Lurá y sobrinos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Sus hermanos políticos Lucas Omar Ledesma e Isabel del V. Cáceres, sobrinos Lucas, Luciano, Rocío, Joaquín y Ana y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su primo Paco Cáceres, esposa Adriana Herrera y sobrinos Gonzalo y Rodrigo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Sandro Morales, Lore Lescano Raed e hijas Maithe y Brune; Ángel Lescano. Acompañan a su esposa e hija en este momento de dolor. Cachito ya descansa en los brazos del Señor.

LEDESMA, LUIS CARLOS ALBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Pili kuran lamenta profundamente el fallecimiento de Cachito y acompaña en el dolor a María Teresa y Teresita. Ruega al señor resignación, consuelo y que brille para él la luz que no tiene fin.

LIZARDO, RUBÉN LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Dora Veron, sus hijos Cristian Exequiel, Nelson Dario Lizandro Veron, sus hijas politicas Margarita y Lucrecia, sus nietos Sofía, Ailen, Aldana y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ROSSI, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza, sus hermanas políticas Adriana y Ricardo, Orlando y Rita, sus sobrinos nietos: Stella Maris, Ezequiel y Ámbar Lucila y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso. Casa velatoria Avda Rivadavia 323 (s.v). EMPRESA SANTIAGO.

ROSSI, JUAN ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza, sus hermanos politicos Adriana y Ricardo, Orlando y Rita, sus sobrinos Stella Maris, Ezequiel y Ambar Lucila, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

ROSSI JUAN ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Silvia Inés Alfano, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ROSSI JUAN ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Miryam Moreno, Marita Córdoba, Amalia Molina, Rosita Monge, Julia Maldonado y Luki Díaz, amigas de su esposa Lili del Ministerio de Salud, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI, JUAN ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Las amigos pileteras de su esposa participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, Constanza e Ismael en este dolor. Beatriz, Lucía, Norma, Charo, Copi, Cristian, Seba, Graciela, Valentina, Lili, Perla, Sarita y Mariana. Elevan oraciones en su memoria.









ACOSTA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Mari: hoy hace 2 años que te fuiste de nuestro lado, pero tenlo por seguro que vives en el corazón de todos los que te amamos, especialmente yo tu hermana que estuve enferma y te necesité mucho, pero estoy segura que desde el cielo me diste mucha fuerza para seguir adelante. Sé que estás en los brazos de Jesús. Descansa hermana "te quiero y te extraño mucho". Tu hermana Marga, tus sobrinos y tu cuñado. Se invita a la misa que se realizará en la iglesia Santa Lucía a las 20.30.

CORVALÁN, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. Ya pasaron siete meses desde tu partida al reino de los cielos. No pasa un día sin que tu recuerdo esté presente entre nosotros. ¿Sabes Carli? Nos haces mucha falta, no solo a mí, sino a tus hijos y nietos. Esperamos que estés gozando del reino junto a nuestro querido Piqui. Invitamos a familiares, amigos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs n Catedral Basílica.

PAZ, ANDREA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro oportuno es nuestra angustia. Salmo 46.2. Su padre Victor, sus hermanos, Daniel, Soledad, Rita, hermanos politicos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Mailin, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PÉREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. " Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí aunque este muerto vivirá". Su hija Liliana, su hijo político Fabián, nietos Santiago y Sol. Invitan a la misa que se celebrara en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20hs al cumplir 9 días de su fallecimiento.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Chichí querido a un año de tu partida al encuentro del Señor, se te extraña y se te recuerda como el primer día. Sus hermanos Clara (Chini), Miguel Simón, Estela y sobrinos pediremos por tu descanso en paz en la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.













LASTRA, AZUCENA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/22|. Sus hermanos, Chicha, José, Tere, María, sus hijas Sandra, Claudia, Miriam, sus hijos políticos Gustavo, Maxi, Guillermo, Hugo, y José Luis, sus nietos y bisnietos Nahuel, Tiago, Yesica, Eliana, Josecito y Emiliano y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.









RICCARDO, ELENA ALEJANDRINA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Al cumplirse el 1er año de su fallecimiento, sus hijos y esposo invitan a la misa que se realizará el día 3/11/22 a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, ciudad de La Banda.