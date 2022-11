FÚNEBRES | 6 de noviembre de 2022

05/11/2022 - 22:03 Funebres

FALLECIMIENTOS





Pablo Ismael Gómez (La Banda)

Juan Pedro Gerez

Juan Carlos Carabajal

Carola Rosa Vargas

Pamela Soledad Juárez (La Banda)

Luisa Ramona Luna

José Gustavo Nazar (Fernández)

Marta Yolanda Rodríguez

Liliana del Carmen Lopez

Norma Neli Luján

Roberto Abraham Nazario

José Darío Banegas (Loreto)

Lia Ofelia Medina

Daniela Magalí Coronel





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|.

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|.

Acciones Centrales del Ministerio de Economía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

La Sra. Intendente de la ciudad capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

Señor, dale el descanso eterno. Su esposa Alicia Durán e hijos Marcela, Bambi y Lucas, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardin del Sol de La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

Lloren guitarras y que las voces de los cantores eleven al cielo los versos del hombre que le cantó a su tierra con sutileza y emoción incomparables. Descansa en paz. Sus hermanos Cholo, Tilo y Kito Carabajal, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

Que Dios Nuestro Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Kito Carabajal, su esposa Myriam Nancy Ruiz e hijos Chiqui, Jochi, Ricky y Bebi, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SEBASTIAN MACARIO HERLÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|…..

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA GÓNGORA, (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|.

Sus hijos Leticia, Clara, sus nietos, bisnietos, nietos politicos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 12 en el cementerio privado jardin del sol. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros SA servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A.- san juan y belgrano- telefono 4219787.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ROBERTO ABRAHAM NAZARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|.

Las directivas del Hospital Independencia, jefes de servicios y salas, personal técnico, de enfermería y administrativos acompañan a la familia del Dr. Roberto A. Nazario, quien fue cirujano ejemplar, persona de nobles valores y maestro constante de esta institución, en estos momentos de profundo dolor.





INVITACIÓN A MISA

EMILIO MURAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/19 y espera la resurrección.

Mi querido Gordo, creo que la parte más difícil de aceptar tu ausencia es tener que continuar esta vida sin ti. Hoy ha llegado otro día inolvidable de tu partida, cuánto lloro tu partida, cuánta falta me haces, aquí la vida no es igual, todo cambió, me consuela saber que el Señor te llevó a ese jardín bello rodeado de ángeles y disfrutes la presencia de Dios. Tus alas estaban listas para volar pero mi corazón nunca estuvo listo para verter partir, te busco por todos lados sin hallarte, nada vuelve a ser igual, todo lo he perdido, ya lo tienen los ángeles, pero me reconforta saber que fuiste un esposo incondicional y un padre perfecto, ejemplar, una persona de bien, diste lecciones de valores a hijos, nietos y ajenos y los cobijaste cada vez que hizo falta. Duerme tranquilo (Gordito), te amo y te recordamos cada día de nuestras vidas. Tu esposa María C. Palomares, tus hijos Daniel, Claudia, Sergio y Omar, hijos políticos, nietos y bisnietos te recuerdan e invitan a la misa a realizarse en iglesia Catedral mañana 7/11 a las 20 hs al cumplir 3 años de su fallecimiento, ruegan oración en su querida memoria.





RECORDATORIO

TERESITA MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Hoy hace dos años que no estás. Aunque estés muy lejos, tanto que ya no te pueda ver, te siento muy cerca.

No solo hoy todos los días de mi existencia, porque siempre te daré: Vida en mi corazón.

Su esposo José, su hijo Francisco, su nieto Fausto, su cuñada Claudia, sus sobrinos Constanza, Lucía, Ángela y Jerónimo. Siempre recordándote con Amor.





RECORDATORIO

AÍDA R. LLADÓN DE RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/17 y espera la resurrección.

Hoy hace cinco años que no estás con nosotros y aun no conseguimos aliviar el dolor que nos invade a nuestra familia. Descansa en paz y danos fuerzas para seguir viviendo.

Su esposo Dr. Miguel Ángel Ruiz, sus hijos Gabriel, Rodrigo, Monica y Carmen, sus nietos Lucas, Juan Pablo, Sofía, Thiago y Maxi. Ruegan oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

Dra. KARINA YUDITH TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/21 y espera la resurrección.

"Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin".

Su madre Marta, su esposo Fernando, su hija Marianela, su hno. Gustavo, hnos. políticos Karina, María José, Daniel, Paola y Pablo, sobrinos Matías, Belén, David y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará el 6/11 a las 19 hs en la parroquia San Pedro de la ciudad de Beltrán.





INVITACIÓN A MISA

ANA DEL CARMEN VÁSQUEZ DE BRAVO – ANDRÉS HUMBERTO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 7/11/94 y el 7/11/10 y esperan la resurrección.

Honramos su memoria. Sus hijos Pepe, Anita y Silvia y sus respectivas familias; su esposa Elisa y su hijo Mario, recordándolos en la misa que se oficiará el día lunes 7 a las 20,30 hs. en el convento Santo Domingo.





INVITACIÓN A MISA

ELIDA TERESA DEL VALLE MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/09/20 y espera la resurrección .

Solo muere aquel que se olvida. Hoy hace dos años que Dios te llamo para estar a su lado, Tere hija querida, me duele el alma cada día que pasa y no estas entre nosotros, te busco en cada rincón de la casa, espero con ansias tu llegada como cada día, se me ocurre contarte tantas cosas hija y no te tengo, te pienso y solo me invade tu ausencia y no encuentro consuelo … sé que estas bien que ya no sufres, que tienes la dicha de estar con tus hermanos tu padre y tu abuela que tanto amabas , solo le pido a Dios que nos de resignación y que tu estrella nos proteja a todos porque siempre lo hiciste. Hija amada te amare hasta el día que nos volvamos a reencontrar. Al cumplirse dos años de su partida al Reino de los cielos su madre hermanos, hermanos políticos sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos oficiarán una misa en la iglesia Santa Lucia el día lunes 7 de noviembre a las 20.30 horas para rogar por el eterno descanso a su querida memoria.













AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LILIA CAPORALETTI DE GIULIANO – FRANCISCO HELVECIO GIULIANO – JUAN ALBERTO ROSSI

(q.e.p.d.) Se durmieron el 14/3/21 – 15/1/22 – 2/11/22….

Su esposa Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza agradecen a la familia, amigos, Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE, vecinos, compañeros de trabajo del Hospital Independencia, compañeros del Servicio Social Hospitalario, escuela de Apicultura Fidela L. de Smith. Los recordaremos todos los domingos 20 hs en la iglesia Buen Pastor del Bº Belgrano.





RECORDATORIO

JAVIER EVARISTO LOTO (q.e.p.d.) Se durmió el 6/11/17…

Papi, hoy se cumplen 5 años de tu partida a la casa del Padre.

Dicen que uno muere cuando es olvidado… Tú vivirás eternamente porque estás presente en cada segundo de nuestras vidas.

Te recordamos cada día como el padre amoroso y luchador incansable que fuiste, como el hombre de bien que supo impartirnos principios, valores y respeto hacia los demás.

Desde donde estás, gracias por continuar cuidándonos y guiándonos como siempre lo hiciste.

Te amamos eternamente!. Su esposa Marta Alicia Campos, sus hijas Analía del Valle Loto, Marta Mariela Loto, Analía del Carmen Loto, su hijo político René Orlando Campos, su nieta Ernestina Campos Loto y su hija de corazón Estrellita Campos, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA OLIVA MURATORE DE GRAZIANI Se durmió el 6/11/21…

Hoy hace un año de tu nueva casa junto a Jesús, aquí parece mucho más tiempo, se que estás bien allá, pero me gustaría tanto que pudiéramos seguir festejando cumples juntas… Ya nada es igual y no lo va a ser. Me consuela saber que vamos a estar juntas de nuevo algún día, gracias por ese legado que nos dejaste, tengo cosas tuyas marcadas a fuego que son las que hoy me ayudan a seguir. Descansá tranquila Má, yo te llevo en mi corazón a cada momento. Su esposo e hijos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en el Convento de Santo Domingo.





RECORDATORIO

MÓNICA MARIELA CORONEL (Maru)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/19 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”.

Hijita, hace tres años que partiste a la Casa del Padre Celestial en donde estás junto a tus queridos abuelos. Pasaste por nuestras vidas como una “estrella fugaz” y aunque no estás hoy físicamente con nosotros, permanecerás por siempre en nuestros corazones para llenarnos con tu luz. Tus padres Nini y Joshela Coronel, tus hijos Virgina Eliana y Josecito Díaz, tu hijo pol. Nicolás Acosta, tus nietitos Tiziano y Olivia Mariel Acosta, tu hno. Dany Coronel, tu hna. pol. Marcia Caro, tus tíos, sobrinos, primos , amigas y demás fliares. ruegan oraciones en tu querida memoria. Descansa en paz, Maru.









CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su esposa Alicia, sus hijos Fabio, Lucas, Marcela, hijos politicos, nietos Iñaqui, Imanol, Santiago, Joaquin, Ernestina, Guadalupe, bisnietos Lucca, sus hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardin del Sol Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La comunidad educativa y cooperadora de la E.S.P.E.A. Nº3 participa con profundo dolor el fallecimiento de un grande de la música folclórica y gran padre de nuestro rector Prof. Lucas Eugenio Carabajal con sus respectivos familiares. "Nos iremos por el mundo sembrando tus chacareras".

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El Centro Cultural del Bicentenario despide con tristeza tu partida. Has enaltecido la música folclórica santiagueña y tu incansable derrotero de docente, supo inculcar los valores de nuestra cultura en toda la provincia. Sencillo, afable y gran profesional, te damos las gracias por tu inmenso legado. Hasta siempre Juanca!!

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La comunidad de Quimili, eleva una oración en memoria de quien en vida fuera un gran referente de la cultura provincial, nuestro conterráneo Juan Carlos Carabajal (Pichón). Tus letras y tu música permitirán que siempre estés con nosotros Abrazamos a su familia y amigos. Diego Federico Ponti, intendente de la ciudad de Quimili.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Quimili, participa con profundo dolor el fallecimiento del poeta ,folclorista y gran referente de la cultura provincial, nuestro coterraneo Juan Carlos "pichon" Carabajal. abrazamos a su familia y amigos. Carolina Reinaga, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Quimili.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El Sr. Intendente de la municipalidad de Quimili, Dr. Diego Ponti, despide con hondo pesar a un gran cultor del folclore y de las letras, hijo de Quimili, nuestro querido PICHON Carabajal. Fortaleza para su familia y amigos. Diego Federico Ponti, intendente de la ciudad de Quimili.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Pichón", tus coplas y tu guitarra nos traerán siempre tu presencia. Te despedimos con mucho dolor, querido maestro y amigo. Rogamos por tu eterno descanso. "Gringa", "Lili", "Claudia", "Chuchi", "Dady" y "Gaby" Font.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Querido amigo, te fuiste de este mundo sin despedirte, te vamos a extrañar mucho, tu memoria permanecerá en los corazones de quienes te conocimos y nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la Gloria Eterna de Dios." Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Luciana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Que brille para él la Luz eterna.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Los amigos y compañeros de su hijo Fabio de la secundaria del colegio Santo Tomás de Aquino, promocion 1985 participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La Lic. Elena Margarita Carrera y esposo, participan el fallecimiento del padre de Fabio, con quien nos une una amistad desde los años de secundaria. Rogamos una oración en su memoria y que toda la familia encuentre pronta resignación.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Cecilia Laportilla participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Marcela y a su familia en el dolor.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Personal directivo, docente, administrativo y maestranza de la escuela Especial Nº 240 Dr. Ramón Carrillo participa el fallecimiento del padre de la profesora Marcela Carabajal y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ana María Feijóo, María Marta Ruíz Díaz, Graciela Chacón, Claudia Ferreyra, Amelia Súarez, Norma Lesca, Carlos León Roldán y Silvia Chazarreta, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Fabio, rogando a Dios resignación y fortaleza para toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Luis Armando Sandoval y flia particfipa con dolor el fallecimiento del amigo Pichón. Acompañan en este triste momento a sus familiares. Eleva oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Santiagueño distinguido. Fernando Giribaldi y familia participan con pesar el fallecimiento de su amigo, santiagueño distinguido por resolucion del Concejo Deliberante de S. del Estero (en gestion del intendente Mario Bonacina). Juan Carlos Carabajal, gran cultor de la "santiagueñeidad".

CORONEL, DANIELA MAGALI (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus hermanos Romina, Alejandra, Belen, Luis y Daniel, sus tios Raul y Marga, sus primos Margarita, Adriana, Cesar, Yesica, Agostina y Tatiana, sus sobrinos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj. Cob. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

CORONEL, LUIS ALBERTO (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Tus ex compañeros del glorioso Club A. Central Córdoba: Russo Chazarreta, Polo Mackeprang, Mudo Ayunta, Potro Sanchez, Pablo Diaz, Negro Caro, Autalán, Martin Rocha, Piery Saganias, Rene Taboada, Mario y Gringo Concha Argañaraz, Chaca Carabajal y Chinina Ruiz participan con profundo pesar su fallecimiento.

CORONEL, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Carlos Raul Autalan, Mercedes Acuña, sus hijos Marcelo y Gustavo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden que se eleve una oración en su memoria.

CORVALÁN DE CANO, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Berta Cano de Padilla y familia acompañan con dolor a la familia de su correligionario y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE CANO, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Su esposa Emilda, sus hijos Ramón, Carola, Juana, Marta, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Luciana Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a Ana Sol y su familia en este doloroso momento. Rogando que su alma descanse en la paz del Señor.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Ex-compañeras y amigas de la Escuela Normal Manuel Belgrano, Promoción 1960, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Sus entrañables amigos, hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario Garcia y familia participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos, donde el dolor, la tristeza y las angustias no tienen entrada. Amigo tu recuerdo permanecerá vivo en nosotros como la gran persona que fuiste. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno brillando para ti la luz que no tiene fin. Saludamos y acompañamos en el dolor a su esposa nuestra querida Marta, a sus hijos y demás familiares. Descansa en paz querido Copito, el cielo es todo tuyo.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Juan Carlos Tauil y familia, parcipan con dolor el fallecimiento de su amigo Copito; y ruegan oraciones su memoria.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Susana Sastre de Ottinetti participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Copito. Abraza a su esposa e hijas en este dificil momento.

LUJÁN, NORMA NELI (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Su hijo Claudio, sus nietos Milagros, Macklei, Sergio, Valentin, Esteban, Lucas, Macarena, Javier, bisnietos, Mia, Michel, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado jardin del sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus hijos Cecilia, Marcelo, Adrián, Martin, Diego, Milagros, hijos. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cobertura caruso cia. arg. de seguros s.a. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- la plata 162- telefono 4219787.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados". Mami ya descansas en los brazos del Señor, cuídanos y sigue acompañando nuestras vidas. Sus hijos Cecilia, Marcelo, Adrián, Martín, Diego y Milagros, sus hijos pol. Rafael, Daniela, Manuela y Ethel, sus nietos Guille, Consty, Emi, Angi, Marty, Mile, Delfi y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Mami gracias por tu amor incondicional, por la familia que formaste y todos los valores que nos inculcaste. Hoy te despedimos con el corazón inmensamente triste, pero seguros que ya estás gozando de la vida eterna junto a mi papi. Te despedimos hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo hasta el infinito. Su hija Cecilia Medina, su hijo político Rafael Díaz y su nieto Guillermo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. El Descanso.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos". Mami, vivirás por siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar, gracias por tus enseñanzas y tu cariño incondicional para con tus hijos y nietos. Su hijo Marcelo Medina, su hija pol. Daniela Ledesma, sus nietos María Constanza y María Emilia Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "¡Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, tú eres mi refugio en momentos de angustia! Ayúdanos en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida de nuestra madre Lucy. Su hijo Martín Medina, su hija pol. Manuela Ramírez, sus nietos Ángeles y Martina Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque El Descanso.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Su hijo Diego Medina, hija política Etel, nietos Milena, Delfina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ángela Muratore de Peralta y familia acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro oportuno en nuestra angustia. Salmo 46.2. Acompañan en este momento de tanto dolor a sus hijos y familiares. Sus tíos Tito Cianferoni, Mercedes Paz, Mary y Pishi y sus respectivas familias.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Nuestra madre te recibe tía para continuar siempre unida por la eternidad junto a Dios. Su cuñado Ruli junto a sus hijos, Silvina, Fernando, Gimena y María, hijos pol. Daniel y Fede y sus nietos Valentino, Candela y Joaquina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El personal directivo, docentes, no docentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento de la madre de los compañeros Adrián y Diego Medina, y acompañan en su sentimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El personal directivo, docentes, no docentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento de la herma de los compañeros Roque y Mario Luna y tía de Roque Agustín y Leandro Luna, y acompañan en su sentimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Adriana Chara, Dalma Iñiguez y Romina Reyes, acompañan con profundo dolor a su hija Milagros y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria. QEDP.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La Comunidad de la Capilla San Roque del Zanjon, participa con profundo dolor del fallecimiento de su fiel miembro de la comunidad parroquial, y acompañan con sus oraciones a toda su familia.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus compañeras de Secundario, de la promoción 1969 del Liceo de Señoritas, acompañan a toda la familia en este doloroso momento de su partida. "Siempre te recordaremos con mucho cariño". Cachi, Kiki, Marta Emilia, Estela, Ana Maria, Dora, Mirta, Marta Graciela, Delma, Ma. Cristina, Graciela y Teresita.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su vecina, amiga de la infancia y compañera Estela Cianferoni, acompaña con profundo dolor y tristeza a toda su familia, por esta pérdida irreparable, y eleva oraciones en su nombre.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Carola Cianferoni y Francisco Yocca, junto a sus hijos Ana Paula y Santino, acompañan con mucho cariño a todos sus hijos/amigos, sus hermanos y familiares en este triste y doloroso momento de la partida de Luci.

Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Luisa Ramona Luna de Medina y acompañan en el dolor a su hijos, Adrián Medina y Diego Medina, a sus hermanos, Roque Luna y Mario Luna, integrantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la FAyA, como así también a familiares y afectos.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La comunidad Educativa del Instituto María Antonia acompaña al Rector Prof. Adrián Medina, en el fallecimiento de su madre. Acompañamos a la familia en este momento de profundo dolor, por el fallecimiento de su mamá.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Acompañamos a la familia en este momento de profundo dolor, en especial a nuestro compañero y amigo Profesor Adrián Medina, Rector del Instituto Maria Antonia de Paz y Figueroa por el fallecimiento de su mamá Luisa Ramona Luna.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Con inmenso pesar despedimos a la tan querida y apreciada Lucy, rogando a Dios la reciba en su Reino. Acompañamos a sus hijos, nietos, hermanos en el dolor, rogamos oraciones a su memoria. César Federico Herrera y flia. Diana Matteo (Muno).

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Prof. Adrián Medina y al Sr. Diego Medina, en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la FAyA UNSE, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Prof. Adrián Medina y al Sr. Diego Medina, en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La comunidad educativa del Instituto San Roque, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus compañeros Cecilia, Adrián y Marcelo Medina. Elevan una oración en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus amigos de la escuela de Agricultura del Zanjon participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Los amigos de sus hermanos, Pablo y Luis A. Nieto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Señor, ya está en tu casa, recibela en tis brazos". Norma Rafael de Anauate y sus hijos Patricia, Julio, Norma, María de los Ángeles y Nadia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Señor recibela en tus brazos y cubrela de tu amor y paz!! María Alejandra Ledesma su esposo Marcelo Suárez sus hijas Candela y Lourdes acompañan a su cuñado Marcelo y familia en estos momentos de dolor . Elevan una oración a su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y permítele gozar de tu morada eterna, en donde solo reina la paz". Sus consuegros José Ledesma y Graciela Muratore acompañan a su hijo político Marcelo y a todos sus familiares en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Tía Lucy como cariñosamente siempre le decíamos. Rogamos a Dios que la reciba en sus brazos. Tus hijos del corazón Emilio, Lici, Nena y Mushi Matteo y sus respectivas familias, ruegan una oración en su memoria. Dios acógela en tus brazos, ya está ante Ti.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su hermano Chicho, su hna. pol. Dory, sus sobrinos Franco, Leandro, Esteban y Morena, sus sobrinos pol. Magui, Doris, Noelia y Julio, participan su fallecimiento. Gracias por brindarnos tanto amor. Descansa en paz.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Que el Señor te acoja en sus amorosos brazos y encuentres la luz divina". La comunidad eductiva del Instituto Santa Lucía participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. mamá de estimado rector Prof. Marcelo Medina. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Enjuga tus lágrimas y no llores, si supieras lo que es el don del cielo. Daniel Paz y Cecilia Azar participan con profundo dolor el falleci9miento de la tía Lucy y acompañan con cariño a sus hijos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, LÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/22|. Sus hijos Jose, Raúl, Eduardo, Óscar, Gustavo, Nancy, Daniel y Ricardo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su esposa Adriana Hillar, sus hijos María, Laura, Marcelo y Cecilio, sus nietos Sergio, Helena, Violeta, Olivia, Justina y Miranda participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus hermanas Olga Nazario, Maria Nazario de Basbus e hijo Aldo Basbus, sobrinos Maxi, Cami y Mauro ´participan con dolor u fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Rosi Muñoz, Silvia Muñoz de Zimmer, Martha Muñoz de Palmeyro, Adita Flores de Ferreira y Celsa Soriano de Díaz participan su fallecimiento y acompañan con un abrazo fraterno a la querida Olguita y a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Roberto Ávila, su esposa María Paula Weyenbergh y sus hijos Ariana, Tomas y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus compañeros del Servicio de Cirugía del Hospital Independencia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Los propietarios integrantes del Consorcio Independencia 385, Au administradora Sra. Alicia Gay y los colaboradores de Inmobiliaria Kramer participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Nazario hermano de la copropietaria Olga Nazario y ruegan al Sr. Que brille para el la luz que no tiene fin.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ceci de Gay y esposo, Soledad Gay y Emi Gay participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El servicio de Anestesiologia del Hospital Independencia despide con profunda trizteza al Dr Roberto Nazario . Profesional comprometido profundamente con su vocación .Acompañamos a su familia en este doloso momento.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Carlos Nazario, su esposa María del Sagrario y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Marta Nazario y familia participan con dolor su fallecimientol. Elevan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Lito Nazario y familia despiden a Roberto y ruegan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ernesto, Marcelo y Adriana Petros y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Roberto A. Nazario, socio vitalicio de la institucion. Ruega oraciones en su querida memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. La Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero despide con profundo pesar al Dr. Roberto Nazario, socio y ex presidente. Ruega oraciones en su querida memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Elías Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Fredy Basbus y familia, Marcelo Basbus y familia, Silvia y Claudio Basbus parrticipan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su esposo Eduardo,sus hijos Eduardo, Paola, Adriana, Maria, Mirian, hijos politicos, su nieta Candela, sus hermanos Ricardo, Genaro y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la piedad cob. norcen.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RODRÍGUEZ, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. LOPEZ, LILIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus hijos Marcelo, Eliza, Emilia, Carla, David, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RUSSO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Su sobrino Hugo Corvalán, su esposa Fabiana Salvatierra, sus hijos Andrea y Javier, despiden con inmenso dolor la partida de la querida tía Ange, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Que el Señor bendiga tu descanso querido Becho. Sus primos Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia, acompañan con cariño a sus hermanos, sobrinos y flias. en este doloroso momento. Que brille para el la eterna luz.

SALVATIERRA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader hacen llegar sus condolescencia a su hna la Dra Noemi Salvatierra. Ruegan el descanso eterno de Becho.

SALVATIERRA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Teresa Abal Zain de Bertrand y sus hijos Marite y Fernando, Luis y Gabriela, Francisco y Gimena, sus nietos Lautaro, Alfonso, Dante y Marito, despiden con dolor a Becho, quien no pudiendo soportar la ausencia de Pupi, al mes la encontró en el cielo, estando unidos allá como lo estuvieron en la vida. Descansa en paz y con la bendicion de Dios.

SALVATIERRA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Josefina y Antonio, amigos de su hermana Noemi participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos al Santisimo cristiana resignacion para ella, familiares y amigos. Señor, recibelo en tus brazos y cubrelo con el manto de tu misericordia. Brille para el la luz que no tiene fin.

VARGAS, CAROLA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Sus hijos Mirian, Walter, Alfredo, Jaime, nietos Lara, Sayen, Tahiel, Luciana, Dima, Ian, Nahuel, Tiziano y demás familiares. Sus restos fueron cremados Cob. Circe. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.





GÓMEZ DE UNZAGA, RAMONA CELVINA (CUTO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/22|. Han pasado dos meses de tu partida madre querida, a pesar del tiempo transcurrido sigues presente en nuestra vida y eternamente en nuestro corazón. Tus hijos, nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en la Catedral Basílica hoy domingo 6/11 a las 20 hs. Eleva oraciones en su querida memoria y por su descanso en paz.

MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/22|. Al cumplirse seis meses de su fallecimiento, su esposa, hijas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el día lunes 7/11/22 a las 20 hs. en iglesia Catedral. Se ruega una oración en su memoria.





GÓMEZ, PABLO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Sus padres Pablo Roberto, Sandra, sus tíos Luis, Fabián, Liliana, Lucia, sus hermanos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia. COB. CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

JUÁREZ, PAMELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su esposo Cordero Luis Emanuel, sus hijos Leonardo, Milagros y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





BANEGAS JOSE DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Sus hermanos Juan, Julio, Beatriz, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio cristo rey loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Francisco David Boronat y sus hijos Giulliana, Joaquín, Gerónimo, Aitana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan orcaciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Gustavo Chemez, María José Closas, hijos Marcelo, Isaac y Nahym Chemez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan orcaciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. José Murad, Verónica Closas; sus hijos Abril, Iván y Zahir Murad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan orcaciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Berta de Chemez sus hijos Luis, Ángela y Gustavo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan orcaciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Oscar Uriarte, Ángela Chemez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan orcaciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ruben Duran, Mirna Ferez, sus hijos Silvina Y Fernando, hijos políticos Guillermo y Johanna y su nieto Mateo participan con gran pesar la partida al reino celestial de su amigo. Acompañan a la familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Turco querido: tu inesperada partida nos llena de profundo dolor y nos deja un gran vacío en nuestras vidas. ¡Te vamos a extrañar ! Fuiste una gran persona, solidaria, con un gran corazón, servicial y AMIGO. Descansa en paz y dale fuerzas a Patri, Fer y Fran para sobrellevar este gran dolor. Tus amigos Luis Chemez, Roxana Aguila y sus hijos Jessi,Shady, Maxi y Enri participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia rogando una oración en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Gustavo: te vas dejando un gran dolor ! José S. Aguila , su esposa Elsa y sus hijas Roxana, Liz, Cristina y Carina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Turco: te vamos a extrañar. Tu inexplicable partida nos deja un gran dolor. Tus amigos y vecinos Andrés Pérez, su esposa Carina Aguila y sus hijos Santino, Isabella y Fiorella participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Amigo querido, lloramos tu pronta partida con mucho dolor, sera muy dificil tu ausencia...Tus amigos Walter, Raquel, Emi y Pablo Gomez acompañamos en tan duro momento a Patri, Ferni y Fran . Que brille para ti la luz que no tiene fin...

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Señor recibelo en tu santa morada y dale el descanso eterno. Pedro Sepeluk y familia acompañan en este dificil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Elena medina, hijos, hijas politicas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Nunca te olvidaremos Turco.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Hay recuerdos que quedan intactos aunque el tiempo pase y es porque simplemente las personas que los dejaron, supieron como quedarse, aunque el tiempo pase." Que el Señor te reciba y cobige en sus brazos. Con todo amor Amalia, Oscar, Federico, Eugenia y Luciano.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Ricardo Antonio Gomez, Veronica Chacana y su hijo Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Mariangeles karina Rafael, y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Jacqui Bertero y su esposo Ricardo Zavaleta participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga malia. Ruegan oraciones en su memoria.,

NAZAR, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Neli Nebro y familia participan el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Amalia Nazar de Pereyra. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Tu hermana Mariela, tu cuñado Walter y tu sobrina Micaela, te recordaremos siempre con amor y alegría de tus ocurrencias. QEPD Hermano.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Tus pasos permanecerán en todos que te conocimos Gustavo. Ramón Gómez, su esposa Alvina sus hijos : Víctor, Mabel, Koki, Walter y sus respectivas Flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oración en su memoria. Y resignación a toda su Flia.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Dina Webber, Martin Flores y Mabel Gomez, Andrea Flores y Luis Moyano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

NAZAR, GUSTAVO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Acompaña con mucho a la familia Nazar por su perdida , sus amigo de toda la vida Gustavo Díaz y familia .

NAZAR, JOSE GUSTAVO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Su esposa Paez Patricia Noemi, sus hijos fernanda, Francisco y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio cristo redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.