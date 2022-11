FÚNEBRES | 9 de noviembre de 2022

09/11/2022 - 03:34 Funebres

FALLECIMIENTOS

09/11/22

- María Bonifacia Orieta

- Mercedes Dionicia Sánchez (La Banda)

- Claudio Ramón Campos (Garza)

- Aristóbulo Barrionuevo

- José Adolfo Brander

- Modesta Matilde Sosa

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

Su esposa Sonia Morandini, sus hijos Federico y Gustavo ruegan a Dios por su eterno descanso. Te amaremos siempre. Que vivas en la gloria del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

Estoy desolada, hermano querido. Vivirás en mi corazón. Te vas con mi madre. Que Dios te reciba en sus brazos. Su hermana Alejandra Beatriz Brander.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

Que te reciban los ángeles, que te canten canciones, hermano amado por todos, no solo fuiste mi hermano, fuiste mi hijo. Sé que Dios ya te recibió. Por siempre en nuestras vidas. Su hermano Carlos Brander y su hna. pol. Victoria Bucci.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

Godofredo Brander, Ana Saavedra y sus hijos Tomás y Salvador. Padrino lloro tu partida. Siempre estuviste a mi lado desde que nací. Demasiado dolor, porque nunca perdimos las esperanzas. Te reciba Dios y te dé la paz eterna.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

Tío querido tanta vida juntos, siempre generoso conmigo. Cuánto dolor nos deja tu partida. Te queremos y pedimos al Señor por tu eterno descanso. Juan Pablo Brander y sus hijas Sofía, Bárbara y Victoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/11/22 y espera la resurrección.

El Club A. C. Cordoba participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex dirigente, socio y colaborador de esta Centenaria institución y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/22 y espera la resurrección.

Lic. José María Hernández y Susana Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando por el eterno descanso de su alma. Elevan plegarias al Señor. QEPD. Querido primo hermano.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/22 y espera la resurrección.

Lic. José María Lami Hernández y sus hijos José María, Pedro y Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento rogando por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIO KARAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/22 y espera la resurrección.

José Hernández, Olvia Carol ,sus hijos José Mariano y María Constanza Hernández Carol participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MERCEDES DIONICIA SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/22 y espera la resurrección.

Mami, te recordaré por siempre. Agradezco a Dios que me haya tocado una madre como vos, quien me educó en valores, con cariño, como una persona humilde, respetuosa y me protegió hasta sus últimos momentos. Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."

Su hijo Manuel Roberto López participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL OMAR VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

RECORDATORIO

GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Querido Guille:

Hoy recordando tu natalicio, al igual que todos los días, te extraño y quisiera que estuviéramos juntos.

Gracias por todo lo bueno y generoso que fuiste, que hiciste y que dejaste aquí.

Te necesitamos, nos vemos querido hermano.

Pepi

INVITACIÓN A MISA

CRISTINA DEL VALLE GONZÁLEZ DE SALEGA (Cris)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/16 y espera la resurrección.

Abuela, gracias por toda tu ayuda en estos años. Te extraño mucho y te amo con todo mi corazón. Cuida de todos nosotros desde donde estés. Tu nieto Gastón. Su hijo Gustavo, sus nietos Gastón, Gonzalo, Julieta y Lautaro, sus hermanos Nito, Chicha y Margarita invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

HUGO BERNARDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/22 y espera la resurrección.

Su esposa Nena, hijos: Marcelo y Lorena, nietas,

comadres y ahijados agradecen eternamente a todas las personas que de una u otra manera hicieron llegar sus condolencias

e invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 9º día de su partida la Casa del Señor . Las Termas.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su esposa Elena, sus hijos Maximiliano y Diego, su hija política Mercedes y sus nietos Fausto y Dante participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 10 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su hermano Lic. Pedro Barrionuevo lo despide con inmenso dolor y congoja al partir a la casa del Señor y espera que su ejemplo y guia viva entre nosotros y su familia, hermanos y amigos. Pide que se eleven oracion en su memoria y que descanse en paz.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su primo Lucho Torres, sus hijas Marcela, Sandra y Cecilia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su sobrino y ahijado David Aristobulo Barrionuevo y su flia, despide al querido tio Chino y ruega a Dios que lo reciba en santa gloria y pide que se eleven oraciones en su memoria para su eterno descanso.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Arq. Ricardo Araujo, sus hijos Tomás y flia, Francesco y flia y Nicole, extienden sus condolencias a su esposa, hijos y hermanos.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Familia Pizarro participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y abogado haciendo extensivas las condolencias a su esposa, hijos y hermanos.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Tomas, Vivi y Stefano participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo haciendo extensivas las condolencias a su esposa, hijos y hermanos.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Nuestro amigo eterno vivirás siempre en nuestros corazones. Koki Reyes, Marta e hijos participan con dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Dr. Jorge A. Drube y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su esposa Sonia del Carmen Morandini de Brander, sus hijos José, Federico y Gustavo Adolfo Brander participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el dia de hoy en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo P.L. Gallo 390 (s.v.) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. María Saavedra, su hijo Benjamín, Raúl Saavedra y Ana Saavedra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Chino Gubaira y su Sra. Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia, Tati y flia, Gabriel y flia, Maria Gauadalupe Gubaira part. su fallec. y ruegan una oracion por el eterno descanso de su alma.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Carolina Azar participa con pesar su fallecimiento y acompaña con cariño a su amiga Marcela y familia, en éste momento de dolor.

CORVALÁN, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. Personal directivo y de maestranza de la escuela Nº 149 José Ingenieros participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a la Prof. Corvalán Claudia. Eleva oraciones en su memoria.

CORVALÁN, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. Nazarena, Jesica, Pamela, Mónica, Soledad, Eugenia y erspectivas familias, acompañamos con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra amiga Claudia. Rogamos oraciones en su memoria.

FILIPUZZI, OLGA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Que el Señor la tenga en su Reino y haga brillara para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el sector 1 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Querido tío Yiyo vivirás eternamente en nuestro recuerdo y corazón. Descansa en paz. Su sobrino Moris Zuain, Teresita Carabajal, Melli Siliguini Zuain participan su fallecimiento con profundo dolor. Rogamos oraciones en su memoria y acompañan a su hija Mirta en tan doloroso momento.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam e hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Cecilio. Se ruega una oración en su memoria.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Las amigas de toda la vida de su hija Mirta: Olga y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Compañeras y amigas de la Promoción 74 del Colegio Hermanas Franciscanas participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Mirta en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Edis Vilma Jaláf de Taín y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAN, CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Amigas y ex compañeras de su hija Mirta: Marta Coronel, Liliana Chara, Patricia García, Gabriela Pacheco, Marta Paiola y Mercedes Peláez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para él la luz que no tiene fin".

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Dante Cayetano Fiorentino y Olga Coronel de Fiorentino participan el fallecimien to de su querido amigo Copito y elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, HORACIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Martín Gerónimo Cornet, su esposa Silvia del Valle López, sus hijos Martín, Pedro y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ROBERTO ABRAHAM DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Pepe González y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto. Acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORIETA, MARÍA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Sus hijos Chachin, Antonio, Dardo, Sofía, Blanca, hijos políticos , nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ORIETA, MARÍA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su hija Sofía Contreras, su hijo politico Cacho Galván, sus nietas Angelina y Natalia Galván participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, MARÍA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su hija Blanca Contreras, su hijo politico Julio Serrano, sus nietos Juliana, Sebastián, Benjamín y Nicolás Serrano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MODESTA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su hija Ana María, sobrino, sobr. nietos y demás fam. part su fall. Sus resstos seran ninhum en cement La Piedad hs 9 Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

LÓPEZ, FRANCISCO P. C. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/10|. Su esposa Yolanda Genoveva Frías, sus hijos Luis Eduardo y Carlos Rodolfo, nietos, bisnietos y familia, invitan a participar de una oración y un recuerdo para su querida memoria, con motivo de cumplirse 12 años de su desaparición física, pero siempre presente su afecto y corazón dispuesto para todos. Que descanses en paz.

La Banda

CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. "Tratare en el tiempo de encontrar, la calma y claridad, porque hoy los recuerdos disparan, me acribillan sin tener compasión, y mi canto se desangra....". Sus hijos Carolina y Nicolás, sus nietos Constanza y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Su sobrina política Susana Sposetti, su esposo Raúl Demarchi, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Su cuñada Adriana Rodríguez, sus sobrinos Marcos, Jonathan y Camila Laborde, sus sobrinas políticas Soledad y Ailin, sus sobrinos Emma, León y Ámbar participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Su cuñada Beatriz Sposetti, Walter, Sergio Vega, Liliana participan su fallecimiento.

CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. Supervisora, personal directivo, docente, de maestranza del jardín Municipal Nº 10 Las Ardillitas" acompañan a la docente Carolina Carrizo por el fallecimiento de su Sr. padre. Elevamos una oración en su memoria.

MENDIETA, YOLLY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. "Que el dolor de haberte perdido...jamás borre de nuestras mentes tu sonrisa brillante"...te extrañaremos por siempre"... Sus primos Emilia, Celia, ;Mirta, Sara, Roger Mendieta, Pablo Salomón y sus respectivas familias. Acompañan en este momento de gran dolor a su hermana Rita E. Mendieta de Roldán, a sus hijos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, DIONICIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al hijo y cree en EL tenga vida eterna. Al punto convencidas de esta vedad. Su hermana política Rosa de Ramos Mattar participa su fallecimiento y eleva una plegaria para su descanso eterno.

SÁNCHEZ, DIONICIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. Docentes del Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y de Tecnologías, de la Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga, de la ciudad de La Banda, acompaña al Prof. Roberto López en este doloroso momento, ante la irreparable pérdida de su madre. Rogamos una oración para pedir por su eterno descanso.

Invitación a Misa

CAMPOS, CLAUDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/22|. Su esposa Carla Enrique, su hijo Saúl, su padre Claudio Campos, su mamá Isabel Ponce, sus hnos Melina, Morelia, Ronaldo Campos, sus tíos, primos y primas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza Dpto Sarmiento. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, HUGO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/22|. Su esposa Nena, hijos: Marcelo y Lorena, nietas, comadres y ahijados agradecen eternamente a todas las personas que de una u otra manera hicieron llegar sus condolencias e invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 9º día de su partida la Casa del Señor. Las Termas.