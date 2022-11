FÚNEBRES | 11 de noviembre de 2022

11/11/2022 - 04:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/11/2022

- Víctor Hugo Ruiz (Nva. Francia)

- Rosa Díaz Yolde de Orieta

- Segundo Carlos Pacheco

- Luisa Angélica Frías

- Bruno Ezequiel Ledesma

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SEGUNDO CARLOS PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/11/22 y espera la resurrección.

Secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán, del Subsecretario de Trabajo, Dr. Walter Assefh y de los Directores de Higiene y Seguridad Laboral, Walter Gómez, Director de Delegaciones de Trabajo del Interior, Daniel Navarrete, Del Director de Relaciones Laborales, Daniel Gómez, Director de Administración Enzo Rearte,

Director de Despacho René Garzón y Directora de Empleo Ramona Abdala.

"Acompañan al Secretario General de la UTA Jorge Pacheco en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA DÍAZ YOLDE DE ORIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/22 y espera la resurreccion

Esta no es una despedida sino un hasta luego. QEPD Abuelita "Beby". Su yerno Rene Jorge Herrera, sus nietos Fernanda, Ximena y Rene Jorge Herrera Orieta, sus nietos políticos Diego Mazzola y Solange Bonemberg y sus bisnietos Tomás y Lucca Mazzola Herrera y Olivia Herrera Bonemberg ruegan oraciones por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. JOSÉ ADOLFO BRANDER

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 8/11/22 y espera la resurrección.

“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, cuando un amigo se va una estrella se ha perdido, la que ilumina un lugar donde hay un niño dormido”. Dios bendijo nuestras vidas con la entrañable amistad que supimos cultivar con tu bondad, generosidad, honestidad y amor, hasta nuestro encuentro Gody.

Tus amigos Raúl, Mirta y Agostina Guzmán, participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a toda la familia en este dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

LUIS CARLOS ALBERTO LEDESMA (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial. Su esposa María Teresa Cáceres, su hija Teresita Noemí Ledesma Cáceres, lo recuerdan con mucho amor en estos 9 días de su fallecimiento y compartiremos la eucaristía este domingo 13 en la Pquia. San Roque a las 20,30 hs. “Que brille para él la luz eterna”.





INVITACIÓN A MISA

ANA MARÍA MALDONADO - JOSEFA BLANCO - GRACIELA GULLOTA - CLARA MARÍA ZARAZAGA - CÉSAR LUTHER MONTENEGRO.

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y espera la resurrección.

Sus compañeros de 5º 4º Promoción ’72 de la Escuela Normal “Manuel Belgrano”, invitan a familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy 11 de noviembre a las 20 hs. en iglesia San Francisco rogando por el eterno descanso de sus almas.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ DANIEL DELFINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

“Duele tanto aceptar que ya no estás conmigo físicamente, pero jamás perderé la fe de que esto no es un final, seguiré caminando este camino, me quedan tus recuerdos y tu amor me guiará y algún día te alcanzaré en tu cielo para toda la eternidad”. Su esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento que se oficiará el día 11 de noviembre a las 20 hs en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RUBÉN LEOCADIO LIZARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Paulatinamente cerraste tus ojos y volaste a los brazos de nuestro Señor", gracias por todo y reine la paz eterna para ti. Quedaremos con los mejores recuerdos de cada momento compartido. Su esposa Dora Verón, hijos Nelson y Cristian Lizardo Verón, hijas políticas Luky y Margarita, sus nietas Sofía, Aylén y Aldana. Agradecen infinitamente a los Doctores y todo el





INVITACIÓN A MISA

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RUBÉN LEOCADIO LIZARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Paulatinamente cerraste tus ojos y volaste a los brazos de nuestro Señor”, gracias por todo y reine la paz eterna para ti. Quedaremos con los mejores recuerdos de cada momento compartido. Su esposa Dora Verón, hijos Nelson y Cristian Lizardo Verón, hijas políticas Luky y Margarita, sus nietas Sofía, Aylén y Aldana. Agradecen infinitamente a los Doctores y todo el personal del Sanatorio Alberdi que prestaron asistencia y cuidaron su Salud. Gracias a todos los familiares, vecinos, amigos y conocidos por estar y saludos que fortalecen el alma. Se invita a la misa en la Iglesia Mailín hoy 11/11/22 a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su partida al Reino de Dios. Se ruega oraciones en su memoria.





RECORDATORIO - INVITACION A MISA

CR. PABLO FEDERICO RAMÓN DEGANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 11/11/20 y espera la resurrección.

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre sino por Mí”. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy en la iglesia San Francisco a las 9 hs. El motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. Rogamos por su eterno

ALVARADO, ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus hijos Vicente, Alberto, Amelia, Marta, Dora, Pascual, Modesta, Clemira, Delia, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Mercado (Figueroa). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Dr. Emilio Fonzo y familia, despiden a un buen amigo, excelente médico y persona. Acompañando a su familia en este triste momento, Descansa en paz Tito.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Norma Orieta, Noelia García, Salvador Tasca y Mónica Nader lamentan con tristeza la partida del Dr. Tito. Hacen llegar sus condolencias a sus hermanos, hijos y nietos.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Mónica Nader acompaña a su amiga la Dra. Marta Andersen en estos momentos dolorosos por la desaparición física de su hermano el Dr. Tito Andersen, rogando al Señor le dé el consuelo que solo él puede dar.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Querido Tito que Dios te reciba en sus brazos y en su Reino. Hasta siempre amigo. Tita Elías y Roly Moreta e hijos, hijos pol. y nietos, ruegan una oración en su memoria.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Compañeros de oficina del INSSJP de su hijo Hugo Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá Dr. Andersen, y acompañamos a su familia en este difícil momento. Benja, Emanuel, Anabella, Johny, Mario, Mariano, Jorge Abdala, María José, Adriana Coronel, Agustín, Jorge Villalba.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Dra. Marilú Juarez de Barraza, Dr. Ramón Barraza y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestroi amigo y colega Tito, esperando pronta resignacion para su familia. Oraciones en su memoria.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. José Luis Bianchi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. "Recuerdos lindos, tiempo de nuestra juventud, tocando la guitarra juntos, aquellos escenarios". Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia. Ruegan oraciones en su memoria

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Dra. Francisca Cordoba de Agostinelli, participa con profunda tristeza el fallecimiento de mi querido colega, acompaño en el dolor a su familia. Elevo oraciones en su feliz resurrección.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Carlos Bernardo Weyenbergh y sus hijos Carlos B., María Paula y Federico con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Hugo y acompañan afectuosamente a sus familiares.

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Lucía Venturini de Frola, Héctor Frola, sus hijos Daniel, Lucrecia y Romina, participan con profundo dolor y tristeza la partida de su médico amigo, excelente profesional y persona. Descansa en paz Tito. Brille para ti la luz que no tiene fin.

ARANDA, JOSEFINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus hijas Eli y Mirta, hijo político Mario, sus nietos Cristian, Fernando, Federico, Iván, Franco y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARANDA, JOSEFINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Escuela Secundario Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, acompañan a la Prof. Elizabeth Coronel por el fallecimiento de su mamá. Directivos, Personal Administrativo, Alumnos, participan con dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, JOSEFINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Escuela Secundario Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, acompañan a la Prof. Elizabeth Coronel por el fallecimiento de su mamá. El Dpto de Lenguas Extranjeras Ingles participan con dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, ARISTÓBUILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Graciela, Fernanda, Diego Serafini y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Dr. Raul Castillo y familia, participa con dolor su deceso. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. La Dra. María Eugenia Arce y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y desean que brille para él la luz eterna. Sus restos fueron sepultados ayer.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Juan Llinás y sus hijos Santiago y Bárbara, lamentan profundamente el fallecimiento del compañero.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Los integrantes de La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero acompañan en el dolor a su esposa Elena, a su cuñada Fabiana Vicente, vicepresidente de nuestra Asociación y a toda la familia Vicente, conmovida hoy por esta pérdida irreparable.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Carlos Bernardo Weyenbergh y sus hijos Carlos B., María Paula y Federico con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del amigo y compañero del Inti Club. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Ethy Pacheco Galvan, despide con profundo dolor a su amigo Chino y acompaña a su familia en este difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Sus primos María Elvira Santillán de Yunes y Aldo Yunes, Martha Santillan de Coronel y Raúl Coronel, José Raul Santillán y Zulema Diaz y sus respectivas familias acompañan en tan doloroso momento a su esposa, hijos y hermanos. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Godi.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su primo hermano Ramón C. J. Lami Hernández y su esposa Ana María, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Ricardo Pagani y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo de la infancia (Gody) rogamos una plegaria en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Querido amigo Godi, vecino y amigo de toda la vida hoy despertamos con esa lamentable noticia, siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste, un gran abrazo a toda tu flia.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Marta y Juan Paoletti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hermano Carlos Brander, Victoria Bucci y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. José Adolfo Brander quien fue egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hijo Gaspar Rodolfo Orieta, Claudia Mattar, sus hijos Camilia, Rocío, Gaspar y Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hija Rosa Eugenia y sus hijos Edgardo, María Eugenia y Gaspar Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hija Silvia Cristina y sus hijos Paola, Luciana y Andrés Minuzi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (Beby)(q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus hijos: Silvia Cristina, Rosa Eugenia y Gaspar Rodolfo Orieta, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Guillermo Chemes y su hija Guillermina Chemes Herrera despiden con pesar y ruegan resignacion para sus hijos, de manera especial a Rosy. Se piden oraciones para su eterno descanso.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus amigas Olga, Kuky, Susy, Gringa y Lita acompañan a su hija Rosita y familia en estos momentos de dolor y ruegan por su descanso eterno en el Señor y el consuelo de sus seres queridos.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Claudia Jiménez, Maru Ibarra, Silvina Auad y Mumy Bustos Arias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Kin y Claudia. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (Beby)(q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Susana Maurelli y sus hijos Miguel Angel Cantos y Maria Emilia y sus familias, acompañan con pesar a su hija Rosita y flia., en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ana Maria Touriño, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Rosi y acompaña a la familia en este triste momento de despedida.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Olga Chemes de Llinás, sus hijas Claudia Inés y Gabriela Paola Llinás con sus respectivas familias acompañan a Rosita, a sus hijos y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de los suyos.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Teresita Carrizo de Auad, sus hijos Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea y Jorge participan con gran dolor del fallecimiento de la abuela de su yerno Edgardo y acompañan a toda su familia en este momento.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Las tías de su nieto Edgardo Leiva. Nilda Carrizo de Comper, Lilia Carrizo de Ledesma y Elda Lucía Carrizo de Acuña acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Cr. Julio R Marañón, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique Fernando Marañón, su esposa Verónica Vega participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Sra. Debi y oran por una cristiana resignación de sus seres queridos.

FRANZZINI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/11/22|. Su primo hermano Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, hijos Abertito, Gringa y Gustavo, nietos Nelson, Sebastian, Alan, Jorgelina y Guadalupe, bisnieta Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para El la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Su hija Elena Azar, su esposo Luis Armando Sandoval, sus hijos Luis Santiago, Maria Cecilia, Ana Elena y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. Sus hijos Luis, María, Isabel, Silvia, María del Carmen, Soledad y Elena, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOSN S.R.L. Irigoyen 5269, guardia las 24 hs.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Sus nietos Manuel, Daniel, Marcelo Azar y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Su sobrina Leonor, su esposo Alvaro Cantos, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. y acompañan a su familia en este dificil momento.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. "No te vas, porque siempre estás en mi corazón". Su hija María Soledad Frías y su nieto Emiliano Gastón Monteros, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Roberto Marcelo Cejas y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Marina Uliarte su hijo Mariano Walter y Señora participan con dolor el fallecimiento de la madre de su intima amiga Isabel y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona sus hijos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustín y Joana, Ignacio y Camila, y Benjamín Paz participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Marily, Marina,Lucy, Cristina y Claudia participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigas Isabel y María del Carmen y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Rodolfo Sayago y flia., participa con dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá" su nieta Cecilia Sandoval, su nieto político Esteban Salvatierra y sus bisnietos Fátima, Facundo, Rocío y Agustín participan con dolor de su partida al reino celestial. Se ruega una oración en su memoria.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Juan Trejo y Susana Jorba, acompañan en el dolor a sus hijos Mary y Lolo y nietos.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) falleció el 10/11/22|. Georgina, Esteban y flia. acompañan en el dolor a sus hijos Mary y Lolo y nietos.

LEDESMA, BRUNO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Fallecio 10/11/22|. Sus padres Sara Gerez y Francisco Ledesma, sus hijos Agustina, Gabriel, Bautista, sus hnos Ariel y Rita hnos politicos Eugenia y Yaquelin y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA CÁCERES, CARLOTA FELICIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. "Caminante no hagas ruido que mi hemana se ha dormido en los brazos del Señor". El Grupo de Oración "Jesús está Vivo", de la parroquia San Roque y su Parroco Marcelo Trejo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa y mamá de nuestros hermanos Hugo Salvatierra y Hugo Salvatierra (h). Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA NORA MAGALI FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. Sus hijos Laura, Melina, William, su madre Mercedes, nietos, ahijados y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad, casa de duelo Barrio San Martin EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Mónica Nader hace llegar sus condolencias a sus hijos y nietos. Ruega al Altísimo el eterno descanso de su alma.

ORTEGA, DORILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus hijos Gladis, Walter, Dante y Noel, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ORTEGA, DORILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hermana Margarita, sus sobrinos Elda Ester, Juan Jose, Mauricio, Leonardo y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTEGA, DORILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hermano Carlos Alberto, sus sobrinos Stefania, Carlos y Maira, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Elevamos oraciones en su memoria.

ORTEGA, DORILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hermana Maria Evita, sus sobrinos Leandro Agustin, Rodrigo Tomas y Martina Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORTEGA, DORILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PACHECO, SEGUNDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. Su esposa María Antonia Cuellar, sus hijos: Jorge, Lorena, Jesica, y Tania, hijos políticos Nadia, Claudio y Rodrigo, nietos Facundo, Marcos, y Sebastián Pacheco, Camila, Agustín y Víctoria Gallo, Nahuel, Joaquín y Evangelina Gomez, Rodrigo Jiménez y Carolina Pacheco participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

PACHECO, SEGUNDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. La CGT Regional de Santiago del Estero en la persona de su secretario general José Gomez y consejo directivo acompañan en este momento de dolor al compañero Jorge "Chicho" Pacheco, secretario general del gremio de la U.T.A por el fallecimiento de su padre.

PACHECO, SEGUNDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. La Empresa 27 de Junio S.R.L. acompaña al compañero Jorge Pacheco, Sec. General de UTA, en este duro momento ante la pedida física de su padre. Se ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE CEJAS, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Profesoreas y Profesores del Dpto. de Educacion Artistica de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra, participa con profundo dolor de la Sra. mamá de su coordinadora de Area Prof. Rossana Cejas, quien fue sepultada en el dia de hoy. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE CEJAS, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|.Juan Carlos Roldan Franzone y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Rossana Cejas. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

PONCE, ELBA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Ex compañeras del Ministerio de Salud: Miriam Moreno, Lilia Giuliano, Amalia Molina, Rosita Monge, Lucky Diaz y Graciela Capilla participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso trance.

ZORRIBAS BANEGAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Tu hija Roxana, tu hijo político Jorge Oyola, tus nietas Gabriela y Luciana Oyola y tu consuegra Leonor, te despedimos con amor y te extrañaremos hasta que nos volvamos a encontrar.









SORIA, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/13|. Fue tan dificil escuchar que habias partido, que nunca más estarías a nuestro lado, que tu sonrisa quedaría en nuestro recuerdo y tu voz quedaría en nuestra memoria, pero a pesar del gran dolor causado, solo nos queda agradecer por el amor que nos diste. Tu esposa, tus hijos, tu suegra, cuñadas y sobrina invitan a la misa que se oficiará, el día sábado a las 20 hs en Catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.













BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Su hermana política Angélica Llamur, sus hijos Miguel, Mariela y nietos participan con profundo dolor su partida. Nunca te olvidaremos "Normita". Elevan para ella oraciones en su memoria. Frías.

BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Sus sobrinos Walter y Adriana e hijos Facundo y Santiago, te despiden con inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Gracias por tu cariño y amistad. Luis Galvan y Marta Cinquegrani e hijos Adriana, Gustavo y Marcela, acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Que los angeles del Señor salgan a su encuentro y la acompañen a la Morada Celestial. El Taller de Memoria del Club de Abuelos Banda, profesoras y compañeras, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia., y ruegan una oración en su memoria.

BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Que Jesus misericordioso le de el descanso eterno a Norma Esther socia y miembro de comision directiva del Club de Abuelos de La Banda. Un ser depaz, empática, orgullosa de su familia y profesion docente. Gracias por todo lo que nos diste. Saludamos a la familia y elevamos oraciones en su memoria.

BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramito y Olguita, nietos y bisnieto participan con profundo dolor de la partida de la muy querida Norma. Elevan oraciones para que el Señor la reciba y le brinde el descanso eterno que merece.





RUIZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su esposa Cristina, sus hijas Blanca y Candela, su padre Héctor, sus hermanos, amigos del club Independiente de Nueva Francia y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Nueva Francia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

SANTILLÁN, HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. Sus hijos Veronica, Marisa, Cristina, Mirna, h. politicos Marcelo y Raul nietos Marcos, Paola, Franco, Emanuel, Marcelo, Jose y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Villa robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





CABRERA DE LLUGDAR, MARTA (q.e.p.d) Falleció el 11/11/01|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Al cumplirse 21 años de su fallecimiento su esposo Pucho Llugdar; sus hijos: Jorge, Julio y Juan Carlos; hijas políticas; nietos; bisnieta y demás familiares ruegan al señor reciba las oraciones que se elevan en su querida memoria y que tenga el descanso eterno. Laprida. Choya.

CÁCERES, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. "A 3 meses de tu partida al Reino de Dios te recordamos y te amamos todos los días de nuestras vidas". Que siempre brille la luz que no tiene fin". Sus hijos Ale y Ariel, su nieta Judith, su hija política Cristina, su compañero Alcides, sus hijos del corazón Piru, Pedro y Carina, sus nietos del corazón Melina y Santiago. Rogamos una oración en su memoria.