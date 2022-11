FÚNEBRES | 12 de noviembre de 2022

12/11/2022 - 01:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/11/2022

- Lelia Betty Salto Clark

- Olga Martina Espinillo (Loreto)

- Oscar Roberto Santillán (La Banda)

- Hilaria Gómez (La Banda)

- José Eduardo Santamónica (La Banda)

- Vicente Ciro Juárez

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

VICENTE CIRO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

VICENTE CIRO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/22 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

VICENTE CIRO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/22 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

EMILIANO CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/11/2022 y espera la resurrección.

Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Los papás de 4to grado del colegio de la Sallette, acompañan a la flia Chávez - Lazarte en esta irreparable pérdida. Las Termas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO EDUARDO GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/11/22 y espera la resurrección.

Su sobrino Daniel Garnica y su esposa Rosa Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.





INVITACIÓN A MISA

MANUEL TORIBIO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/11/20 y espera la resurrección.

En este día te recordamos y extrañamos mucho, te fuiste tan pronto pero sabemos que en el lugar en el que estás te encuentras bien, siempre estarás en nuestro corazón Papi. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará el día domingo13/11/22 a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ANA ELIZABETH DRUBE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/22 y espera la resurrección.

Hija de mi vida, a un mes de tu inexplicable partida, con el dolor de saber que nunca más te voy a ver llegar, ni sentir tus brazos rodeándome y los miles de besos que me dabas, le pido a Dios te tenga siempre a su lado, porque no dudo que allí estás, un ser tan bueno, dulce y noble como fuiste, no puede estar en otro lugar que no sea junto a Él.

Su madre Yolanda E. Luna, sus hermanos Rodolfo A. Drube y María Laura Olivera Luna, sus sobrinos Luca y Ian Gerez Olivera, Justino Arques Olivera, Bianca Drube Mazza y Eva Drube Povedano, agradecen a familiares, amigos, vecinos, ex compañeros, las condolencias recibidas e invitan a la misa a celebrarse hoy sábado 12 de noviembre a las 20 hs en la Iglesia Catedral.





INVITACIÓN A MISA

HORACIO ANTONIO LAVAISSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/22 y espera la resurrección.

Su esposa Esc. Marta Butiler, sus hijas Ana Sol, María Kaia y Solange agradecen a familiares, amigos y colegas las condolencias que nos hicieron llegar por el fallecimiento de nuestro querido “ Copito” Dr. Horacio Antonio Lavaisse, quien fue una gran persona, esposo, padre y profesional que ha dejado huellas imborrables así también como anécdotas a las personas que lo conocieron, por su gran Bonhomia, por su sonrisa fácil. Dejándonos un gran legado que hoy nos ayuda a seguir. Invitamos a la misa que se realizará en Catedral Basílica el día Domingo a las 11 hs al cumplir los 9 días de su partida al Reino de Dios.





INVITACIÓN A MISA

JORGE GUILLERMO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 18/1/22 y espera la resurrección.

Tu Señor por tu santísima pasión nos preparaste un lugar en el Cielo, permítele a este ciervo tuyo gozar de sus maravillas, querido Jorge con la inmensidad de tu corazón generoso haz ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo, fuiste un gran padre, hermano, amigo, te quisimos, te disfrutamos, compartimos grandes momentos y serán esos recuerdos los que nos sostengan. Dios cuídalo y amalo y dale la eterna felicidad. Hoy descansas en su regazo, tu partida nos lastima el alma, siempre estarás en nuestros recuerdos, nuestro cariño quedara intacto en el tiempo, te guardaremos, en nuestro corazón. Descansa en paz.

Sus hermanos Ramón Antonio, Luis Ángel, Lucia Margarita, María Luz, Daniel Eduardo, Juan José Francisco y sus respectivas familias, sus ahijados Lucía Andrea Schwab y Milo Schwab, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un nuevo natalicio.

Conversando con Jesús

Conversé con Jesús todos los días durante nueve días.

Mi Jesús... en Ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del Universo. Eres el Rey de los Reyes. Tú que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, Divino amigo, cómo preciso alcanzar de Ti esta gracia (Pedir la gracia con fe). Haz, Divino Jesús, que antes de terminar esta conversación que tendré contigo durante 9 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza.

Maestro, me das ánimo y alegría para vivir. Sólo de Ti espero con fe y esperanza (pedir la gracia con fe). Con gratitud mandaré a publicar esta oración para que otros que necesiten de Ti, aprendan a tener confianza en tu misericordia, ilumina mis pasos así como el sol ilumina cada mañana al amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en Ti y cada día aumentará mi fe.

M.B.

GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS

VIRGEN DEL VALLE, SANTA RITA

SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MAILÍN

ANDERSEN, HUGO OSVALDO DR (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Los integrantes de la promoción 1967 del colegio San José participan con profundo dolor el fallecimiento de su Condiscípulo Hugo, con el recuerdo de tantos hermosos momentos compartidos. Descansa en paz Tito. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, ARISTÓBUILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. María Cristina Camus participa con profundo pesar el fallecimiento del querido colega y acompaña en estos momentos de tanto dolor a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Tus vecinos Zully Sirena, sus hijos Noelia, Fernando, Sebastián Yoles Sirena y Agustina Sierra acompañan a Sonia, Federico y Gustavo en tan dolorosa perdida y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDER, JOSÉ ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. José Luis Yoes y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Gody y acompañan a su familia en tan dolorosa perdida.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su madre: Yolanda, sus hermanos: Lorena y Cristian, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en EL CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. "El Señor es mi pastor y nada me faltar" su ex alumno Benjamín Maguna Simeonoff, lamenta su partida y eleva oración en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Walter. Agradecemos profundamente su trabajo y dedicación. Elevemos nuestras oraciones por su descanso eterno y que el Santísimo nos de fortaleza en este difícil momento. Directora General Dra. Silvia Adriana Basbus, Consejo Directivo, Equipo de Pastoral, Administración, personal Docente y de Maestranza participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Tus recuerdos, tus frases,tu aroma permanecerán eternamente en nuestros corazones.gracias por tu compañerismo y amistad.Descansa en paz querido profesor, compañero, amigo .Tus compañeros y amigos del nivel primario del Colegio San Francisco de Asis.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. " El que cree en mi, no morirá jamás". El Secretario Gral. de SADOP, Prof. Tristan Hugo Funes, el Consejo Directivo de la Seccional y Cuerpo de Delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del Prof. Walter Carrizo Lobo, quien fuera delegado de esta Institución, ruegan al Altisimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. "Hasta siempre querido amigo, que brillepara él la luz que no tiene fin". Tus compañeros de SADOP. Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, María José, Antonio, participan con profundo pesar el fallecimiento del Prof. Walter Carrizo Lobo, quien acompañó con su militancia al SADOP. Rogamos al Altisimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Lizi Cisneros, José Luis y Juan Manuel Achaval participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Prof. y amigo Walter. Siempre permanecerás en nuestros corazones. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. ...En cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurara siempre la huella del camino enseñado...Gracias profe querido por tu eterna sonrisa. Jacobo Bautista Infante participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. " Vivirás siempre presente en el recuerdo de tus queridos amigos". Héctor y Negri, Finita y Carlos; Patricia y Luis; Graciela y Lidia; y Charito acompañan en el dolor a su madre y hermanos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Mariana, Matías y Francisco Piatti despiden al profe Walter con profundo dolor y acompañan a su familia en estos momentos.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Porque siempre eras una visita alegre y hermosa en el ceno de mi familia. Graciela del Valle Sosa y sus hijos Marian, Ricardo, Leandro y Matías acompañan a su familia en este dolor y que brille para el la luz que no tiene fin.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. La familia de Ritmo Turismo, nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos por el fallecimiento del querido profesor Walter Carrizo. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Querido profe Walter nos queda el consuelo que ya estás junto a nuestro Padre Celestial y que ya no sufres... Has dejado huellas en tus alumnos, en tus amigos...y es lo que te hará eterno ... Me queda decirte, ¡¡¡gracias por todo!!! por tus enseñanzas, por tus valores transmitidos...por tu integridad y por siempre ser tan cálido con tus palabras... Su ex alumno Juan Ignacio Gómez, Kattya Giménez y Juan Gomez. participan de su fallecimiento.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. El personal de Maestranza del colegio San Francisco de Asís participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor el fallecimiento de Walter distinguido maestro de nuestros hijos y acompañamos a su madre, hermanos y demás familiares, como así también a la gran familia Franciscana por esta irreparable pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Freddy Basbus y familia; Marcelo Basbus y flia; Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

CARRIZO LOBO, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus hijos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en paz.

CARRIZO LOBO. WALTER (q.e.p.d.) Fallecio 11/11/22|. "Tu amistad y amor hacia nosotros será una huella imborrable en nuestros corazones. Descansa en paz querido Pulgar". Tus amigos: Chabela Torres, Ana, Carolina y Victor Cáceres y María Julia Escobar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Un inmenso abrazo a mis queridos amigos de siempre Lili, Gordo y Rodo. Estelita Luchini participa con dolor el fallecimiento de la tía Rosita. Ruega oraciones en su querida memoria.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (Beby)(q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano lamenta el fallecimiento de la madre de su amiga y ex compañera Rosita y la acompaña con mucho cariño.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (Beby)(q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia y Blanca Inés Uriondo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Mariano Leiva Cinquegrani, Belén Giuliano y su hija María Lucía expresan sus condolencias a su querido amigo Kin, esposa, hijos y hermanas. Que el cielo la reciba para descansar en paz.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y su hija Marianela participan el fallecimiento de Rosa Díaz Yolde y acompañan con afecto a su querido hijo Kiny flia . Que la luz de su alma ilumine el camino de sus vidas.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (Beby)(q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Susana Maurelliy sus hijos Miguel Ángel Cantos y Micaela Luna, Ariel Cantos y María Emilia Nazar y sus respectivas familias, acompañan con dolor a su hija Rosita en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Lía Valdini Rentería y flia, y María Angélica Vera Agüero y flia participan con gran pesar el fallecimiento de Beby y acompañan a sus hijos Silvia, Gaspar y Rosita en este duro trance y piden a Dios una pronta resignación y que su alma descanse en los brazos del Señor.

DÍAZ YOLDE DE ORIETA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Berges acompañan a sus familiares en estos momento de pena y piden al Altísimo los ayude.

FRÍAS, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/22|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté Arroyo,participan con dolor su fallecimiento y ruegan el consuelo a sus familiares.

GARNICA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su esposa Silvina Casares, sus hijos Lucia, Daniela, Alejandro, Nelson e Ivan, sus nietos Malena, Eros, Juan C. Juan Cruz, Maitena, Alfonsina y demas famliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARNICA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su hermana Chiche Garnica, su esposo Roberto y sus hijos Florencia y Sebastian y Florencia Cerro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs

GARNICA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su hermana política Estela Cisneros, participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.

GARNICA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su sobrina Analía Garnica y sus hijos Sofia, Lisandro y Juani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11hs.

GARNICA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su sobrina Beatriz Garnica y sus hijos Martin y Jordana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs

GÓMEZ, MARÍA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/22|. Su intima amiga Sra. Olga Acuña, sus hijas acompañan a tan irreparable perdida a su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque El Descanso.

JUÁREZ VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su esposa Uzzante Miriam del V. hijos Diego Ramiro, Claudio Fernando, Yesica, Romina, nietos Ramiro, Ignacio, Bautista, h. pol. Carolina Herrera y Vanesa Martinez, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio P. de la Paz. Serv. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Sus hijos Gustavo, José María, Rodolfo, Tucho, Roxana, Claudio, Diego, Yesica, Cecilia, Martin e Ignacio Juárez y sus nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumadfos en el cementerio P. dela Paz. Servicio HAMBURGO CIA. DE SEGUROS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su sobrino Juan Edgardo Paz Juarez, su sobrina politica Lina Marcela Ortiz y sus sobrinos nietos Juan Sebastian, Maximiliano, Ivanna y Tamara Paz Ortiz, siempre estarás en nuestros corazones querido Tio, el mas amado hermano de mi madre (Chela) y el mimado de la familia Juárez. Que brille para Ti la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Antonella Revainera, Sandra Anzani y familia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Leonardo Nazer y Natalia Suarez, participan con profundo dolor su fallecimiento de Don Ciro, acompañan a su amigo Claudio y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, VICENTE CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento del amigo Ciro y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, BRUNO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Fallecio 10/11/22|. Nino Ibáñez, Maria Silvia Ledesma, sus hijas Eugenia y Carolina junto a sus respectivas familias acompañan a sus padres Sara y Kike y a sus hermanos Ariel y Rita. Rogando a Dios les dé fortalezas para afrontar tal irreparable pérdida.

LEDESMA, BRUNO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Fallecio 10/11/22|. Faustino Ledesma, Elsa Gonzalez, acompañan a sus padres Sara y Kike a sus hermanos Ariel y Rita. rogando a dios les de fortaleza para afrontar tal irreparable pérdida.

LEDESMA CÁCERES, CARLOTA FELICIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. El Padre Manuel Amante, Legión de María y Servidores de la capilla San Cayetano de Presbiterio Gorriti y Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. Hugo Salvatierra. Oremos a Ntro. Señor Jesucristo por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin. Paz y consuelo para su flia.

SALTO CLARK, LELIA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su hijo Guillermo, sus nietas Ana Luz y Ana Paula, su sobrina Graciela Robles, sus hermanos Nancy, Néstor, Alejo, Elva, Baby y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

SALTO CLARK, LELIA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. " Cuando estaba angustiada te llame Señor y me liberaste". Roxana, María José, Carlota, Mariano, Julio, Alejandro, Pablo, Gustavo y Juan, acompañan a su amigo y compañero Guillermo en la pérdida irreparable de su madre y a sus nieta Ana Luz y Ana Paula. Ruegan oración en su memoria.

SALTO CLARK, LELIA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. "Me llamaste Señor y te respondí aquí estoy". Roxana Rodríguez y Juan Quiroga acompañan a Guillermo en estos momentos de dolor. Ruegan oración en su memoria.

SALTO CLARK, LELIA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. " No lloren si me aman". Carlota Zanoni y flia acompañan en este momento de la perdida de su madre. Ruegan oración en su memoria.

SALTO CLARK, LELIA BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Hoy y siempre, que los recuerdos de su amor te traigan paz, consuelo y fuerzas. Adriana y Mariela participan el fallecimiento de la madre de su compañero Guillermo

SALTO CLARK, LELIA BETTY q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Directorio y personal de Mercurio S. A-Tarjeta Sol participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Walter Guillermo Maldonado y elevamos oraciones en su memoria.

SALTO CLARK, LELIA BETTY q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Guillermo en tan difícil momento. elevan oraciones en su memoria.

SALTO CLARK, LELIA BETTY q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. "Señor recíbela en tus brazos para que descanse siempre en tu Casa". Patry, Blanca y Yusi, acompañan en su dolor a su querida amiga Nancy y a toda su familia. Ofreciendo oraciones por el eterno descanso del alma de Beba.





BERTELLI, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/22|. Juan Carlos Figueroa y familia y Luis Víctor Figueroa participan con dolor el fallecimiento de su distinguida y amable vecina del barrio. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HILARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su hijo Héctor, su hija política Nena, sus nietos Verónica, Gustavo y Hugo, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

SANTAMONICA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su esposa Margarita Elena Taichí , sus hijos políticos German, Andrea, Lourdes, Alfonzo sus nietas Irene, Candela, Franchesca, Aylén y demás familiares, sus restos Fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SANTAMONICA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Sus tíos Manuel e Isabel, sus primas Mariana Gomez y familia, Silvina Gómez y familia, Viviana Gómez y Lorena Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento con sus oraciones.

SANTILLÁN, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/222|. Sus padres Silvia y Oscar, sus hermanos Daiana, Aldana, sus sobrinos Thiago, Franco, Isaia, Yoseane, tíos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VENTURA GOMEZ, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|, Sus hijos Rubén, Luis, Elvira, Mercedes, Liliana, sus nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Misericordia, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





ARGAÑARAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Hija. Hace 2 años que te fuiste de nuestras vidas, solo dejaste tristeza y dolor con tu partida al Reino Celestial, pero tu imagen de amor y bondad perdura en nuestros corazones de tus seres queridos. Tu hijo Enzo, tu madre Ana María, tus hermanos Luis, José y Mario, tus cuñadasy sobrinos, te invitan a la misa el día 12 de noviembre en la Iglesia La Salette a las 20 hs.





ESPINILLO, OLGA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Su esposo Bivian Tevez, sus hijos Mario, Ramón, Elena, Silvia, Marta, h. políticos Pamela, Carolina, Martin, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados en horas de la mañana en el cementerio La Noria Dpto. Loreto .COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.