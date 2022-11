FÚNEBRES | 14 de noviembre de 2022

13/11/2022 - 21:53 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Claudia Alejandra Cruz

- Luis Tomás Figueroa (La Banda)

- Mirtha Ofelia Herrera(Colonia el Simbolar)

- Marta Ofelia Luna (La Banda)

- Julio Daniel Auat (La Banda)

- Victoria Nuno

- Héctor Alberto Gómez





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Procincia Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.





LUIS ALBERTO ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El jefe de ministros, Elías Suárez participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia., Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO ARTAZA

(Veterano de Guerra de Malvinas)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) David Marcelo Pato, participa con profundo dolor de su fallecimiento y eleva una oración a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y el consuelo de su familia.





LUIS ALBERTO ARTAZA

(Veterano de Guerra de Malvinas)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profundo pesar de su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres amados.





LUIS ALBERTO ARTAZA

(Veterano de Guerra de Malvinas)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El señor subjefe de Policía, comisario general Daniel Humberto Loto, participa con profundo dolor de su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este momento tan difícil y eleva una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICTORIA NUNO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

“Señor Jesús. Tú que eres la Resurrección y la Vida, recibe en este día a mi muy querida madre, brindándole eterno descanso y haciéndola participe de tu Gloria eterna. Siempre vivirás en nuestros corazones y estarás presente en nuestras oraciones. Te agradecemos eternamente por el ejemplo de vida que nos legaste. Danos Señor fortaleza para sobrellevar tan difícil momento”. Su hijo Julio Benjamín Salomón y su esposa Alba Nélida Abregú, sus nietos Luciana, Benjamín, José y Daniel y su bisnieta Joaquina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. - H.Irigoyen Nº 531 - Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA OFELIA LUNA DE ZERDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Su esposo Víctor Zerda , sus hijos Víctor Hugo, Marta de los Ángeles y Miguel Ángel, sus hijas políticas Sonia y Gimena y sus nietos, Josue Santino, Franchesca y Mariam participan con dolor su fallecimiento . Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Misericordia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, Distrito santiago del estero, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

La secretaria de Trabajo de la Provincia, Prof. Julia Comán y el subsecretario Dr. Wslter Assefh, participan con profundo dolor, la partida a la Casa del Señor del compañero y elevan una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Los directores de Higiene y Seguridad Laboral, Walter Gómez, director de Delegaciones de Trabajo del Interior, Daniel Navarrete, director de Relaciones Laborales, Daniel Gómez, director de Administración Enzo Rearte, director de Despacho René Garzón y directora de Empleo Ramona Abdala.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELDA MARINA PISANO DE ABUTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Roque Ronaldo Abutti, su esposa Marita y sus hijos María Laura, María Emilia, Pablo y sus respectivas flias participan con dolor la partida de nuestra querida Marina. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ANTONIO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/17 y espera la resurrección.

"Fuiste un hombre íntegro, de principios y valores que sembraste en cuanta gente te conoció. Tus enseñanzas están intactas entre nosotros. Vives presente en tu flia. que siempre te recuerda. Hoy a 5 años de tu partida hacemos memoria de tu vida y tu legado. Descansa en paz!!"

Tu esposa Titina, tus hijos Mario y flia., Sergio y flia., Daniela y flia., y demás fliares. invitan a la misa de hoy a las 20 en el Santuario Santa Rita para rogar por su eterno descanso.





INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/22 y espera la resurrección.

Con el llanto derramado / se puede formar un rio / quien sabe a que mares / se va el llanto mío. No me importa que en las sombras / la muerte afile un cuchillo / no puede quitarme / lo que ya he vivido. Al cumplirse nueve días de su partida al Reino de los Cielos su esposa Alicia Durán e hijos Marcela, Fabio y Lucas, con sus respectivas familias, invitan a la misa para pedir por su eterno descanso a celebrarse, hoy, a las 20.30 horas en la parroquia Nuestro Señor de Mailín, Av. Belgrano Sur al 4.000. Se ruegan oraciones en su querida e inolvidable memoria.





INVITACIÓN A MISA

CLARA ROSA BARRAZA DE BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/20 y espera la resurrección.

Madre, seras eterna entre las personas que te amamos, fuiste quien hizo de todos nosotros personas de principios y valores solidos, a pesar de no tenerte presente, viviras por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Miguel Brunet, tus hijas Adriana y Silvia, tu hijo político Jorge, tus nietos Mjoil, Samir, Alvaro, Zahen, tu nieta política María, tu bisnieta Samira invitan a la misa que se realizara el 14 de noviembre a las 20 horas en la Iglesia Cristo Rey con motivo de conmemorarse el segundo aniversario de su fallecimiento.





ARTAZA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposa Luky Mansilla, su hija Milagros, hermanos Carlos y Susana, sobrinos Nicolás, Noelia y Matías, vecinos de la calle 13, su amigo Ruli,su prima Teresa, sob, políticos Ana, Raúl y su cuñado Ricardo participan su fallec. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen 569.

ARTAZA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Señor, recibe en tus brazos y dale el descanso eterno. Tu sobrina de corazón Dalma y Flia Íñiguez. Que brilla para él la luz que no tiene fin.

ARTAZA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Raúl Poupeau, Aurora Cappellini, y sus hijos Marcelo, Renata, Juan Pablo, Stephy con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.-

ARTAZA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Renata Poupeau, Jorge Pedemonte y sus hijas Lissette, Laurencia y Leticia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hija en este duro momento.

CRUZ, CLAUDIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo, Salvatierra Hugo Rubén, sus hijos, Lucas, Daiana, Tatiana, su hija pol. Lourdes, su nieta, Selene y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 16 horas en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposa, Águila Teresa Del Tránsito, sus hijos, Sandra, Teresita, Hector, Maria Jose, Guadalupe, su hijos Pól. Diego, Luis, Pablo, Gustavo, sus nietos, sus bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio privado parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Secretario Gral. de UPCN Sr. Gerardo Montenegro, la Honorable Comisión Directiva, cuerpo de delegados gremiales y personal de UPCN participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Toro Gómez. Elevan oraciones en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Prof. Julia Comán, Secretaria Adjunta de UPCN participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Toro Gómez. Eleva oraciones en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sr. Carlos Ibarra, Secretario de Finanzas de UPCN participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Toro Gómez. Eleva oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Abuela querida: hoy te despedimos, agradeciendo a Dios que nos haya permitido disfrutarte durante todos estos años. Nuestros recuerdos junto a vos estarán plasmados en nuestros corazones por siempre. Gracias por todo el amor brindado tus queridos nietos Benjamín y Ana Lucía; José y Florencia; Daniel y Soledad; Luciana y Juan y tu amada bisnieta Joaquina

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Manuela Kostiuk de Cura e hijos: Héctor Cura, Jorge Cura y Enrique Cura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Jorge Cura, su esposa Silvia Chara de Cura e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus sobrinas Esc. Elsa Noemí Cura, Beatriz Cura y sus flias participan con dolor la desaparición física de tía Victoria, se ruega una oración a su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus sobrinos Mario Enrique Anna y María Esther Anna participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Beny y familia rogando a Dios que superen este difícil momento.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Herbert Renner, Ana Agüero, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Benny, Alba y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Néstor A. Agüero, su esposa Susana Pereyra, sus hijos Melisa, Adrián y David lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de sus amigos Benny y Alba Abregu de Salomón y acompañan en su dolor a sus nietos y familiares. Vivirá eternamente en nuestros recuerdos. Se eleva una oración en su memoria.





NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Jose Ulises Cassarini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo Gustavo Adolfo Abutti , sus hijos Martin y Andrea, Mariangeles y Óscar, Laura María y Carlos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. María Emilia Isorni y su hijo Claudio Saber participan con profundo dolor el fallecimiento de Marina. Acompañan a su esposo Gustavo y a sus hijos Martín, María Angeles y María Laura en estos momentos de gran dolor. Ruegan por el descanso en paz de su alma y resignación para su familia.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Colegas bioquímicos y todo el equipo técnico y administrativo de laboratorio IBAC acompañan con gran pesar al Dr. Gustavo Abutti e hijos en estos momentos de dolor.





PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrián y Benjamín participan con pesar el fallecimiento de la apreciada amiga Marina y acompañamos a con dolor a su esposo Gustavo e hijos.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Daniel Goitea, Teresa Alonso y sus hijos Belen y Andres; Daniel y Sol y Maria Pia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus amigos Roberto Giandana , Marily Allub sus hijos Nicolas, Facundo y Berenice participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su amiga Silvia Ibáñez Tauil y sus hijos Roberto García Méndez y María Nazario; Maia García Méndez y Luis Almaraz te despiden con inmensa tristeza y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Miguel Ángel Rodríguez, Cristina Frediani y Francisca Ferrer participan con profundo dolor la partida de su querida amiga Marina y acompañan a su familia rogando oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Compañeros de su hijo Martín Abuttti de la UTI del hospital Neumonológico: Dra. Japaze, jefa de personal y todo el personal de Enfermería participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





GALVÁN, BARTOLOMÉ - GALLO DE GALVÁN, BONIFACIA (q.e.p.d.)|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 30 y 25 años de sus respectivos fallecimientos. Rogamos oraciones en sus memorias.

GALVÁN, ISABEL (q.e.p.d.)|. Sus hermanos, sobrinos y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 6 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en sus memorias.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "El limpiará cada lágrima de tus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque lo malo ha pasado". Apoc. 21:4. Sus hijos Cecilia, Marcelo, Adrián, Martín, Diego y Milagros, tus hijos políticos y nietos, en éstas momentos tan difíciles que nos toca transitar agradecemos el acompañamiento y el cariño manifestado por el Dr. Raúl Cejas, Dra. Silvana Carpas, Familiares, vecinos, amigos e instituciones, compañeros y ex compañeras del Liceo de Señoritas. Invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Capilla San Roque del Zanjón, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. "Dios Padre ha llamado a su encuentro a nuestra querida Lucy a quien recordaremos siempre con la sencillez y solidaridad que la caracterizaron. Su tío Héctor Paz y Nelva Juárez, sus primas Liz, Viviana y familia acompañan a sus hijos en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla San Roque, Villa Zanjón, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, LUISA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Lucy, tu recuerdo permanecerá al igual que tu trayectoria incondicional como miembro de la asociación cooperadora de la escuela Nº 837 de Villa Zanjón. Nuestras condolencias a toda su familia. Clelia Pavoni, Graciela Coronel, Graciela Tagliapietra, Lita Muratore, Nelva Juárez, Inés Trejo, Noemí Galván, Beatriz Nediani, Liz Paz y Nancy Moyano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla San Roque, de Villa Zanjón, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.





AUAT, JULIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Su esposa Gramajo Ramona Patricia, sus hijos Ricardo, Esteban, Santiago y Matías, sus nietos Jeremías, Damián y Jimena, su nuera Noelia, sus hermanas Lorena, Evelyn y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Dios te abrirá sus puertas y desde aquí te recordaremos siempre". Su esposa Amanda Robles participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. Acompaña a sus hermanas y sus respectivas familias en esta difícil pérdida.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos, eso dejaste entre nosotros. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus sobrinos políticos, Prof. Lilian E Jiménez, Prof. Víctor Jiménez, Prof. Juan Carlos Jiménez, Mirta Jiménez y sus respectivas flias participan con profundo dolor su partida al reino de Dios.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Dios dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su cuñada Mirta Isabel Robles y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Gracias por todo lo que brindaste. Que Dios te tenga en la gloria. Ernesto Beltrán, Griselda Robles, sus sobrinas políticas Marta, Flory, Bety Beltrán y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Gloria Robles de García, Roxana y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, LUIS TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Su esposa Noemi del Valle Robles, sus hijos Camila, Germán, Gastón, Leonel, su hija polit. Lourdes, sus nietos Thiago, Mauricio y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162.

LUNA, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo Víctor Hugo Zerda, sus hijos Víctor Hugo, Marta y Miguel Ángel, Hijos polit. y sus nietos Josué, Franchesca y María part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





MIRTHA, OFELIA HERRERA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo, Alberto Benavidez, sus hijos, Mercedes, Ramon, Hugo José, Carlos, Daniel su nietos y bisnietos, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 09 Hs, en el cementerio Colonia del Simbolar, Cobertura NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.