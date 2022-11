FÚNEBRES | 15 de noviembre de 2022

14/11/2022 - 23:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

14/11/2022

- Roberto Orlando Roldán

- Horacio Reinaldo Avila (El Simbolar)

- Juan Domingo Pavón

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELDA MARINA PISANO DE ABUTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio, María José y sus nietos Máximo y Alma participan con dolor la partida de Marina. Ruegan oraciones en su memoria. Rogamos a Dios consuelo a toda su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELDA MARINA PISANO DE ABUTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Gerencia, personal médico, de enfermería, administración y de maestranza del Sanatorio Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Martín Abutti y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELDA MARINA PISANO DE ABUTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

Dr. Felipe R. Pavón y sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo Dr. Gustavo Abutti. Ruega oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ (Toro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y

espera la resurrección.

“CPN Jorge Humberto Vittar, su esposa CPN Inés Casaubón, sus hijos Mauricio, María Soledad y Constanza despiden a su gran amigo. No tienes idea de cómo te vamos a extrañar. Siempre atento a contestar todas nuestras dudas con ese humor y personalidad tan particular tuya. Rogamos una oración en su memoria. Jamás te olvidaremos!





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HORACIO REYNALDO ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/22 y espera la resurrección.

Los compañeros de reconocimiento médico Policial a cargo de la Dra. Gerez Viviana participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HORACIO REYNALDO ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/11/22 y espera la resurrección.

Los compañeros de reconocimiento médico Policial a cargo de la Dra. Gerez Viviana participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

El Superior Gobierno de la Provincia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Con honra y gratitud por los servicios brindados a la patria, su recuerdo será perpetuo en toda la sociedad. Se ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

La empresa Uquia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en tan difícil momento.

INVITACIÓN A MISA

NORMA DEL VALLE PADILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/22 y espera la resurrección

Normi el día que tu corazón dejo de latir, el mío se aceleró, mis piernas temblaron y no podía caer en la realidad, no podía aceptarlo, solo pesaba que ya no iba a verte más, me imaginaba lo difícil que iba a ser para mi a partir de ese instante, el día que te fuiste mis ojos comenzaron a brillar, sin parar porque jamás se irán esas lágrimas. Su hermano Edu, su cuñada Pelu, sus sobrinas María José y Rodo, María Silvia y Matías, María Eugenia, María Florencia y Nacho, y María Celeste y Alex; tu madre Norma y tu hijo Nahuel que nunca te olvidarán invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Ntra. Sra de Sumampa.





RECORDATORIO

JORGE OMAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

Que descanses en paz en la gloria de Dios, bendito sea Señor que lo cobijaste con tu misericordia en la Morada Celestial, el tiempo ha pasado y la tristeza persiste por tu partida a la Casa del Padre, que brille para él la luz que no tiene fin. Te recuerdan tus hermanos en tu segundo aniversario. Segundo y Nora Chávez.





INVITACIÓN A MISA

LUIS ANTONIO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/22 y espera la resurrección.

Su familia invita a demás parientes, amigos y allegados a participar de la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, ciudad de La Banda, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

DANIEL ALEJANDRO PADILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/22 y espera la resurrección.

Hay momentos en la vida en los cuales tenemos que sufrir por alguien que se ha ido y no volverá. Entonces le pedimos a Dios nuestro Señor que tiene el poder nos de las fuerzas para

sobreponernos y seguir adelante.

Su esposa Gabriela Gómez, su hija Virginia Padilla, su nieto Patricio y demás familiares, agradecen a todos los familiares, amigos, vecinos y excompañeros las condolencias recibidas y el acompañamiento en tan difícil momento, e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Espíritu Santo del Bº Ej. Arg. al cumplirse los nueve días de su partida al Reino del Señor.





INVITACIÓN A MISA

VÍCTOR MIGUEL MARQUESANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20 y espera la resurrección.

“Hoy hace dos años de tu partida al Reino del Señor, tu ausencia nos entristece, pero para todos los que te queremos vivirás en nuestros corazones eternamente. Tus hijos que nunca te olvidarán, Sandra, Emilio, Nicolás y Sebastián, tus nietos Tomy, Emi, Nacho y Benja, tu fiel compañera Rosy, tus hermanas Mirta, Mary y Mechy, tus hermanos políticos Juan Pablo y Ronny, tu prima Elsi, tus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, que siempre te llevarán en sus corazones invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita. Besos al cielo desde ahí nos miramos todas las noches y llegará el día que estaremos juntos. Que así sea. Amén.





INVITACIÓN A MISA

S.MY ( R) CECILIO KARAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/22 y espera la resurrección.

Tu hija Mirta Graciela Karan, Jorge Schulz y sus nietas Natalia Cecilia y Evelin. Agradecen al CIRSE, al Sr. José Montiel y a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.





INVITACIÓN A MISA

Ing. ROQUE ALBERTO CELIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/09 y espera la resurrección.

“Así como Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Y así como todos mueren en Adán, todos revivirán en Cristo”. Su esposa Clara Luz Herrera, sus hijas Miryam Margarita y María de los Ángeles Celiz, nietos y demás familiares invitan a la misa que con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.





INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrinos Lina, Osvaldo, Tetu, Juan Carlos, Liliana y Tucho, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse dos años y 1 mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CRUZ, CLAUDIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El padre Manuel Amante, Legion de Maria y Servidores de la Capilla San Cayetano (Gorriti y Belgrano), participan con dolor el fallecimiento de la esposa del sr. Hugo Salvatierra. Oremos a Nuestro Señor Jesucristo por su eterno descanso y brille para Ella la luz que no tiene fin.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Honorable Comision Directiva, AMUQUIM, participa con dolor el fallecimiento del integrante de la comision directiva. Rogamos oraciones en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus amigos de AMUQUIN: Juanjo, Paragua, Peri, Tortu, Chicho, participan con profundo dolor el fallecimiento del miembro de la comision directiva. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Honorable Comision Directiva QUIMSA, paticipa con dolor el fallecimiento de su colaborador. Ruegan oraciones en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Cacho Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Toro. Rogamos una oración en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El presidente de la Asociación Mutual "Cooperar" Don Luis Alberto Melem y Honorable Comisión Directiva participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colaborador y gran amigo Toro. Se ruega una oración en su memoria.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. "No temas, porque yo estoy; no desmayes, porque yo soy tu Dios". Isaías 41:10. La comunidad educativa del C.E.I.J.A. SAN JOSÉ OBRERO, lamenta la partida y participa con profunda tristeza el fallecimiento del sr.padre del Prof. Sandra Gómez, colega de nuestra institución. Elevan oraciones en su memoria y para el fortalecimiento de su familia.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (TORO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. La HCD de la Asociación Atlética Quimsa, jugadores y empleados participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su hermana Blanca Nuno de Figueroa, su sobrino Tomás Figueroa y flia, participan con profundodolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. Rogando oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. René Ignacio Alderete, Angélica del Valle Cassarini, sus hijos Javier, Anita, Gringa Alderete y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Alberto Exequiel Paz, su esposa Marta A. Demasi, sus hijos Alfonso, Lorena y Leandro y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus sobrinos Nora B. G. de Cura, hijos Yudith, Claudio, Carolina y María Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo Beny y flia en este momento de dolor. Descansa en paz tía Victoria. Ejemplo de madre y abuela.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Jose Ulises Cassarini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Alberto Tauil y familia, participan con dolor el fallecimiento de Victoria, acompañamos con cariño a Beni, Alba, nietos y demás familiares.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. " Señor dale el descanso eterno y brille para la luz que no tiene fin". Los directivos y compañeros de Presupuesto de su hijo CPN Julio Benjamín Salomón y de su nieto Lic. Benjamín Darío Salomón, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculado Cr. Julio Benjamín Salomón. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Cr. Julio Benjamín Salomón. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Cr. Julio Benjamín Salomón. Que descanse en la paz del Señor.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. José Ricardo Jiménez (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del destacado profesor de la UCSE Lic. Benjamín Salomón; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

NUNO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Decana Cra. Angelina Campana, autoridades académicas, personal administrativo y alumnos de dicha Unidad Académica participan su fallecimiento, y acompañan a su hijo Cr. Benjamín Salomón con afecto y oraciones, ante esta dolorosa circunstancia. Esperan para toda la familia Salomón el pronto consuelo de la fe.

PADILLA, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su tía política Iris Ledesma, sus hijas Mariana y Anita, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su esposa Gabriela, a su hija Virginia, a su nietito Patricio y demás familiares. Rogando Al Altisimo que lo tenga en su Santa Gloria. Se ruega una oración en su querida memoria.

PAVÓN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/22|. Su madre Margarita, sus hijos Natalia, Vanina, Mariana, Andrea, hijos politicos Rene, Carlos, nietos Benja, Tobias, Santiago, Josefina, Luana, Brunela, Nacho, Azael, Milo, hermanos, y demás familiares. Sus restos seran inhumados 11:30 hs en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Teléfono 4219787.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Lelia Abutti y Orlando Perez, sus hijos Juan Manuel, Constanza, Ana Lucia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Perla Abutti y sus hijos Julio, Mónica y Ramón, Silvina y Alejandro, participan con dolor la partida de Marina al Reino de los Cielos. Elevan oraciones en su querida memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Natalia, Alexia y Luis, Jorgelina y Gustavo, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida Marina. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Oscar Luis Karam, Carmen Vanegas de Karam e hijos, participan con profundodolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su prima Blanca Abutti de Tahhan, sus hijos Carlos, Sara Elizabeth y Arturo Omar, participan con dolor su fallecimiento. ¡Que brille para ella la luz que no tiene fin!.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Carlos Avido, Kuky y Silvia Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Carlos Avido (hijo), Ana Lourdes Molina y sus hijos Valentina y Lisandro Avido, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Leon F. Martinetti, su esposa Carmen y sus hijos Lucia, Marite y Julio, comparten el dolor de sus queridos amigos Gustavo, Martin, Laura, Maria y Angeles por tan grande pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Todas tus vecinas y amigas de tantos años compartidos, estamos hoy muy tristes. En todo este trayecto juntas nos acompañamos en la niñez y adolescencia de nuestros hijos y juntas nos alegramos de sus logros. Hoy tambien, juntas, te despedimos en este viaje a ese lugar mas allá del sol...Pero te prometemos que convertiremos esta tristeza en recuerdos hermosos de todo lo vivido y junto a Gustavo, tus hijos y nietos honrraremos tu memoria siguiendo junto el camino que aun nos toca vivir. Tus amigas Silvia, Estela, Marily, Beatriz y Chini.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Dr. Carlos Frías y familia con inmensa tristeza y gran dolor, despedimos al cielo a Marinita, que tuvimos la bendición de que fuera nuestra amiga y vecina acompañamos a su amada familia. Dr. Gustavo Abutti y a sus hijos Martín, Mariángeles y Laurita. Rogamos oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Marina querida, cuántos momentos hermoso compartidos. Esos bellos recuerdos quedarán para siempre en nuestros corazones. Sus consuegros Gerardo Di Lullo y Miriam Pereyra de Di Lullo e hijos Germán, Andrea Di Lullo y Martín Abutti y nietos Agostina y Marco, Valentín Emma y Ana, Delfina y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo, Martín, Nena, Lauri y sus respectivas familias en este difícil momento rogando por una pronta resignación y el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones por su querida memoria. Te vamos a extrañar. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Martín José Pérez, Analia Abdala de Pérez, sus hijos Martín Gonzalo, Silvia Belén y Pablo Puntillo, acompañan a Gustavo y a toda su familia en estos momentos de inmensa tristeza, rogando que Dios les dela fuerza para seguir adelante.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|.Chiqui Abdala y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Mabel Miliani y sus hijos Carolina, Florencia, Carlitos Martinetti junto a sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida Marina. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Emilce Avido, paticipa su fallecimiento con profunda tristeza y acompaña a su primo Gustavo Adolfo, a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Mamily Avido de Sialle, junto a sus hijos Mariana y Mario; Federico y Daniela; Fernando y Constanza e Ignacio y sus nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su primo Gustavo Adolfo, a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Dr. Jorge Fernando Lissi y Sra. Dra. Lilia del Valle Balegno despiden los restos de la Sra. Pisano de Abutti con gran dolor y esperamos una pronta recuperacion de su amigo Dr. Gustavo Abutti.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero,

participa con profundo dolor el fallecimiento

de la Sra. madre del Dr. Martín Abutti, socio

de la institución. Ruega oraciones en su

memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su matriculado Dr. Gustavo Adolfo Abutti . Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora Esposa de su Asociado. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Stella Guadagnoli de Allub, Lilia Bertolotti de Jozami, Teresa Lopez participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marina. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Beatriz Daher participan con profundo dolor el fallecimiento y acompaña al Dr. Gustavo e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Víctor Manuel Amado y sus hijas María Belén y María Verónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo y a sus hijos en esta terrible pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Mirta y Pamela Rigourd participan y acompañan en el pesar a su esposo Gustavo, hijos Martín, Mariángeles, Laura y demás familiares ante tan irreparable y dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para su familia.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Querido Gustavo, tus ex compañeros de la Escuela Primaria Nicolás Avellaneda, promoción 1959, con gran pesar, te acompañan en este indescriptible dolor que estás viviendo ante la muerte de tu esposa, amiga, madre de tus hijos y acompañante del largo camino en tu vida. La época profundiza el dolor, pero querido compañero, pedimos a Dios que esté junto a la familia y le dé a ella el descanso del largo dolor que la aquejaba. Recuerda querido Gustavo, tus hermanos de la vida, rezaran por ella y pedirán para todos ustedes resignación. QEPD.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Natalia Oneto Vera y Juliana Abalos Oneto, acompañan con mucho amor, a Gustavo, Laura, Martín y especialmente a Mariángeles y sus respectivas familias, recordando a la querida Marina.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|.Ing. Carlos A. Oneto, María Angélica Vera de Oneto y familia; Ana María Vera de Bianchi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmensa tristeza a su esposo e hijos.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Nutrisantiago SA. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra Jefa de Planta, Mariángeles Abutti. Acompañamos a su familia en esta pérdida irreparable y rogamos por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Edgardo Gavilán, su esposa Nilda Arriazu, sus hijos Maximiliano, Jorgelina y Rodrigo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga. Dios la tenga en su santa gloria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Chini Filippa de Guber participa su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijos, a su hermana política Perlita y demás familiares en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Te despido, Marina y te despiden mis hijos Gustavo, Verónica, Hernán, Sergio y Martín, en tu viaje hacia el lugar de paz, al lado de nuestro Señor. Supiste ganarte un lugar en el corazón de todos nosotros y allí estarás presente siempre. Un abrazo fraternal y profundo para Gustavo Martín, María delo Ángeles, Laurita y todos los nietos que alegraron la vida de mi querida amiga. Beatriz Pesce de Gallardo.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Carlos Cheein e Irene Coroleu, sus hijos Diego, Mónica y Virginia con sus respectivas familias participan el fallecimiento de Marina y ruegan que su alma descanse en paz.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. " Felices los que lloran, porque recibirán consuelo". Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios". Martha Beatriz Carabajal, sus hijos Dr. Juan Carlos Barrón (h) y María Soledad Barrón participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este momento de inmensa tristeza. Te recordaremos con mucho cariño Marina. Ya estás frente al Padre.





PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. " Hay tiempo de nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar, y tiempo para cosechar. Un tiempo para llorar y otro para reír. Él, que hace que cada cosa llegue a su tiempo". Kike Carabajal, Chiqui Alberto, sus hijos Diego, Oscar, Juan Pablo y sus respectivas familias participan con mucha tristeza su partida al Casa del Padre. Vuela en paz querida Marina, porque hiciste una buena cosecha.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Susana Barchini y Guillermo Cano participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Martín Abutti. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Marina querida, descansa en paz. El recuerdo de todos los momentos compartidos vivirá por siempre en nuestros corazones. Un abrazo en el alma para Gustavo, Martín, Mariangeles, Laurita y nietos. Con mucho cariño Bely, Marimé, Sol, Andrés, Aníbal y Pedro Paz.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Adrián Lupica, Karina Hayipanteli y su hijo Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Martin, Jazmín, Faustino y a toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Darío Lupica, Belén Giménez y sus hijos Máximo, Victoria y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Martin, Jazmín, Faustino y toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Querida Marina, te acompañamos con mucho cariño en tu regreso a la Casa del Padre que estamos seguros te recibirá en sus brazos. Tus amigos Ramón Rodolfo Nuñez y Sara Stone de Nuñez; nuestros hijos Eugenia y Facundo; Lucrecia y Jorge; Laura y Juan; Magdalena y Mercedes y nuestros nietos, abrazamos fraternalmente a Gustavo, Martín, Mariangeles y Laura y a toda la familia rogando por tu eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Compañeros del Hospital de Neumonología. "Dr. Gumersindo Sayago" de su hijo Dr. Martin Abutti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Ing. Ricardo Fuster y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Gustavo y a sus hijos Martin, Mariangeles y Laura Maria en tan triste momento. Se ruega una oración en su memoria y que brille para Marina la luz que no tiene fin.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Marcelo, Claudia, Gabriel y Tucho Gorosito participan con profundo dolor el fallecimiento de Marina. Acompañan a su hijo Martín y a su familia en estos momentos de gran dolor. Ruegan por el descanso en paz de su alma y resignación para su familia.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Teresa Salvatore, sus hijos Gabriela, Silvina, Santiago y sus nietos Jazmín y Faustino Abutti, Luca y Serena Coroleu participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marina. Rogamos por su eterno descanso en brazos del Señor y resignación para su familia.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. "Que el Señor mitigue el dolor que dejaste en tu amada familia y les des pronta resignación, sabiendo que ya estás en la gloria eterna". Acompañamos con oraciones y cariño a su hijo Martín y flia; sus tíos políticos Alfonso Montoto, Doris Pereyra, Mirna y Lucas.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Dra. Norma Orieta, Dra. Lucrecia Giménez, Sa. Marta Gutierrez de Orieta, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Dr. Gustavo Abutti y familia, en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gabriela Coroleu, sus hijos Jazmín Abutti Coroleu y Faustino Abutti Coroleu participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Teresa Salvatore, Santiago Coroleu, Silvina Barcudi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Sus amigos Hugo Román y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar a la estimada Marina; y acompaña a su esposo Dr. Gustavo Adolfo Abutti, a sus hijos Martín y Andrea, Mariángeles y Oscar, Laura María y Carlos, y a toda la familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor. Que el Señor de la Vida les dé fortaleza para superar esta tremenda circunstancia. Marina querida, se te va a extrañar mucho en el campito, y en esas eternas charlas en nuestras siestas santiagueñas.

ROLDÁN, ROBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/22|. Hijos Mónica, Gabriela, Adriana, Zulma, Héctor, Alejandro, Claudio, Anabel, Veronica, h. pol. nietos bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Casa de duelo P. L. Gallo 330. SV. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZELADA, VIVIANA RUTH ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/22|. Sus padres Mario y Olga, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "Y en la Casa del Señor habitaré para siempre". Su esposa Mariana Gomez, sus hijos Enzo y Mara, su nieta Ámbar, su hermano Simón lo tienen siempre presente en su corazón y elevan oraciones en su querida memoria al cumplirse tres años de su partida.





AUAT, JULIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "También ustedes están tristes, pero y los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría". Sus hermanos y amigos de la pesca participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAT, JULIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Aunque ande en valles de sombras, no temeré mal alguno, pues Dios siempre me acompaña". Su amigo Ramiro Santos y familia acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, JULIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del espíritu Santo". Su amigo Mario López y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Su hijo Jesús Nazareno Bustos, y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin".

BUSTOS, NICOLÁS BARIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. "Querido padrino vivirás eternamente en mi recuerdo. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su ahijada Moyi García participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.









ÁVILA, HORACIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/22|. Su esposa Lola Saavedra, hijos Aldo, Vero, Silvia, Yamila y Soledad, nietos Tatiana, Samanta, Tiara y Zoe , Lucas, Alexia y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ DE PALAVECINO, LUCRECIA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1122|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de esta institución y madre del Prof. Pablo Roberto Palavecino. Elevan oraciones en su memoria. Frías.