FÚNEBRES | 17 de noviembre de 2022

17/11/2022 - 03:29 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/11/2022

- Blanca Argentina Sánchez

- María Esther Gramajo

- María Victoria Abdelnur

- Miguel Ángel Montenegro (La Banda)

- Hugo Alberto Ruiz (La Banda)

- Nilda Haydée Riemersma

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/11/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

El vicegobernador de la Provincia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

La ministra de Salud Lic Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el Coord. Gral. CPN Norberto Zanni y directores del Ministerio de Salud acompañan al Dr. Gerardo Montenegro en éste momento de dolor.

Los directores y directoras de Hospitales de la Provincia acompañan al Dr. Gerardo Montenegro por el fallecimiento de su Sr. padre.

Médicos del servicio de Terapia Intensiva del hospital Regional Ramón Carrillos acompañan en el dolor a su hijo Dr. director Gerardo Montenegro , y ruegan una oración en su memoria.

La Dirección del Hospital Independencia, jefes de servicios y salas, acompañan al Dr. Gerardo Montenegro, en estos momentos de profundo dolor.

"La secretaria de Trabajo de la Provincia, Prof. Julia Comán y el subsecretario Dr. Walter Assefh, participan con profundo dolor, la partida a la Casa del Señor, de Montenegro Miguel Ángel, padre del director del Hospital Regional “Ramón Carrillo” Dr. Gerardo Montenegro, y elevan

una oración en su memoria.

Los directores de Higiene y Seguridad Laboral, Walter Gómez, director de Delegaciones de Trabajo del Interior, Daniel Navarrete, director de Relaciones Laborales, Daniel Gómez, director de Administración Enzo Rearte, director de Despacho René Garzón y directora de Empleo Ramona Abdala.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo Alejandro Barbur participa su fallecimiento.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a la familia del cirector del Hospital Regional en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

Sus hijas. Inedia, Adela, Cecilia, sus nietos Jorge, Natalia, Belén, Jerónimo, Gaia, Masi sus bisnietos, Samira, Julián, Isabella y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A.- San Juan y Belgrano. Teléfono 4219787.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a la familia de la jueza Adela Jorge en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELDA MARINA PISANO DE ABUTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 13/11/22 y espera la resurrección

Dr. Juan Carlos Elean y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora Esposa de su Colega Dr. Gustavo Abutti. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JORGE VALENTÍN GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/01 y espera la resurrección.

Que descanses en paz, en la gloria de Dios, bendito sea Señor que lo cobijaste con tu misericordia en la morada celestial, el tiempo ha pasado, 21 años, hay momentos en la vida en los cuales tenemos que sufrir por alguien que se ha ido y no volverá. Pedimos a Dios nuestro Señor que tiene el poder de darnos las fuerzas para sobreponernos y seguir adelante. Te recuerdan tus padres Mario y Cristina, tus hermanos, sobrinos, tíos, que siempre te llevarán en sus corazones e invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

Dr. HUGO OSVALDO ANDERSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/22 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como yo en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su hija Lic. Gabriela Andersen Rajal lo recuerda con mucho amor y cariño al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruega oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

Profesora TERESITA DEL VALLE MDALEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/22 y espera la resurrección.

Ma, ya pasó un mes desde que nos dejaste, un mes dónde entrar a casa duele por no encontrarte. Ma sé que donde estás, ya no te duele nada. Te extrañamos todos los días un poco más. Invitamos a la misa tras cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor, su hija María y su yerno Diego. La misma se realizará hoy, en parroquia Santísimo Sacramento del barrio Borges a las 19 hs.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/22 y espera la resurrección.

“Carta a mi compañero, amigo y hermano:

No solo te voy a extrañar, te voy a necesitar siempre, como a una mano o una pierna. No había cosa que no hiciéramos o planificáramos sin la ayuda del otro. Compartimos mucho más que una hermosa familia, compartimos pasiones, ideas, proyectos, dolores, pensamientos y por sobre todo un amor entrañable entre nosotros. Caminamos por la vida con rumbos comunes, siempre con sacrificio guiados por nuestra amada madre y con el recuerdo y los principios que nos dejó el gran padre que tuvimos y que se nos adelantó más de lo que hubiéramos querido. Desde la ingeniería hasta el fanatismo por Central Córdoba, las idas a la cancha o los almuerzos de los domingos, las salidas de los viernes o los viajes a ver a Central. No había cosa que hiciéramos sin que el otro lo supiera o le consultáramos, amigos en común y consejos de hermanos, hasta cuando discutíamos por tonterías terminábamos riéndonos. Fuimos inseparables y parecidos en todo, pero vos eras mejor, eras más bueno, tenías y dabas más amor. Fue duro el camino que atravesamos, pero logramos todas esas cosas simples que deseábamos. La vida quiso que te fueras antes, pero luchaste hasta el último día, lo tuyo no fue sufrimiento sino una pelea que perdiste con honor. Siempre recordaré tu último apretón de manos cuando tal vez veías que te acercabas al final y en ese apretón de manos me transmitiste todo el amor una vez más, escucharte decir mi nombre tantas veces cuando estabas enfermo me llenaba de alegría y de tristeza por no poder hacer nada. Gody, te amo, quédate tranquilo que yo me encargo hermano fue lo último que te dije y solo los dos sabíamos de que se trataba aunque todos los saben. Tu hermano Carlitos. Hoy a las 20 se oficiará una misa en la Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su partida.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/22 y espera la resurrección.

Al cumplirse hoy nueve días de tu partida al Reino Celestial, tu esposa Sonia Morandini y tus hijos Federico y Gustavo Brander invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José, Bº Belgrano a las 20 hs.

ABDELNUR, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Sus hemanas Enriqueta, Olga, Juana, Margarita, Cuñada, Blanca y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 16. Casa de duelo P. L. gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 16/11/22|. Su esposa Ema González, sus hijos Andrea, Diego, Alejandra y Ramon, sus nietos Ludmila, Jazmín, Bianca, Rocío, Belen, Sofia y Matilde participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO, MARIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Su esposo Juan Rodolfo Santillan sus hijos Silvia, Manuela, Gabriel Santillan su h. politico Hector Ibañez sus nietos Maxi, Juanjo, Oscar, Julian, Lorena, Lujan, Guadalupe, Maria, Pia, Alma y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMAN, MARCELO MANUEL AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/22|. "Que el Señor lo tenga a su lado y brille para El la luz que no tiene fin. El Departamento de Lengua de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra, participa con profundo pesar el fallecimiento del sr. esposo de nuestra querida colega Anita Siravich, acompañan tambien a sus hijas Eva y Flor en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

PARODI, JAVIER ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22 |. Nuestro gran amigo ya está en la presencia del Señor. Ruegan por su eterno descanso participamos en inmenso dolor de tu partida a su flia y señora Claudia. Sus amigos Corina Leiva y Martin Lescano!.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. "Dios dale el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin. Su hermana Clelia, su cuñado Jorge García, sus sobrinos Luciana y flia., Jorge, Cristian y Andrea, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. Acompañamos a su flia en su triste momento. Su prima Tola y hijos Graciela , Santiago y carolina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. " En la casa de nuestro Padre Celestial, muchas moradas hay, por eso en el confiamos y sabemos que descansas en paz". Acompañan en este momento de tanto dolor a su familia. Su primo Tito Cianferoni, Mercedes Paz, Mary y Pishi y sus respectivas familias

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. Brille para el la luz que no tiene fin". Su prima Clara Bóboli de Gamietea, sus hijas Carita, Liliana y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de dolor a sus hermanos, Víctor y Clelia, a su esposa, a sus hijos y demás familiares. Lleguen a el nuestras oraciones.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. Dijo el Señor "Felices los de corazón limpio porque verán a Dios". Sus primas Zuly, Gladys, Raquel y Nancy y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Cachito que hoy ya descansa junto al Padre celestial. Sus restos fueron seputados en el cementerio del Zanjón.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. Libra Señor,de la muerte a nuestro difunto y dale la eterna alegría. Su Prima Pocha Cianferoni,esposo, hijos y nietos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a toda Su Querida Familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAVONI, AURELIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|.. Su prima Miguela Ryllinski de Yocca con sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, niño y Renato participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan en este triste momento a su esposa, hijos y a sus hermanos Víctor y Clelia. Pedimos a Dios fortaleza para todos ellos en esta situación. Los abrazamos con mucho cariño. Querido Cacho descansa en paz.

PISANO DE ABUTTI, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Dr. Heberto Gómez Omil, Martha Delgado, María Julia y Mariano Gómez Omil, participan el fallecimiento de la querida Marina, y acompañan a sus fliares en estos momentos de dolor, siempre la recordaremos como excelente esposa, madre y abuela. Descanse en paz.

SANCHEZ, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Sus hijos Mingo, Lola, Pichi, Chancho, Chiri, Pepa, Myrian, Rita Morales Sanchez y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Vuelta la Barranca COB MUTUAL CABILDO ABIERTO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SMIRIGLIO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. El Consejo, la Dirección Regional, la Delegación de la Fundación Argen INTA y el Personal del Centro Regional Tucumán - Santiago del Estero del INTA lamentan el fallecimiento del Ex Director de la EEA Santiago del Estero y Asistente de RRHH del C.R. Tuc-Sgo. y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SMIRIGLIO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. El personal de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Santiago del Estero lamenta el fallecimiento de su ex Director y acompaña a su familia en este difícil momento.





EBERLE, ÁNGEL ENRIQUE (PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Al cumplirse hoy el octogesimo octavo aniversario de tu natalicio. Te recordamos con el inmenso cariño de siempre. Tu hermano Brachi, junto a sus hijos. Se ruega una oración en su memoria.

RÍOS, GUIDO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció 17/10/22|. "Qué el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Ada, sus hijos Rubén y Valeria, sus nietos Martina, su bisnieta Bianca lo recuerdan con cariño al haberse cumplido un mes de su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.





GOROSITO DE PAZ, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo Jorge Paz, su hijo Victor Hugo Paz, su hija politica Marcela Barrionuevo, sus nietos Hugo Martin Paz, Franco Lautaro Paz y Luz Martina Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Su esposa Sara Ponce de Montenegro, hijos Miguel Ángel, Sergio Ariel, Gerardo Hernán, H. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. Casa de duelo Belgrano 532 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Dr. Rodolfo Moisés Gavicola y fila. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Acompañamos en este difícil momento a nuestro director, Dr. Gerardo Hernán Montenegro, por la pérdida de su querido padre, don Miguel Ángel. Responsables Médicos de los distintos servicios, enfermería y demás personal del hospital Regional de Ramón Carrillo.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Dr. José Ávila acompaña en este difícil momento al Dr. Gerardo Montenegro. Que descanse en paz su padre y brille para él la luz eterna.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Dr. Facundo Lugones, Dr. Oscar F. Torales y todo el personal de Nephrodial acompañan al Dr. Gerardo Montenegro y rezan por el descanso eterno de su papá Miguel Ángel.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Desde el Partido ParTE acompañamos a nuestro compañero concejal Miguel "Ninja" Montenegro y a toda su familia en este difícil momento del fallecimiento de su señor padre Miguel Montenegro QEPD y brille para el la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. "Señor, recíbelo con amor, luz y paz. Al amigo Pacho Montenegro de parte de Atilio Bravo y Betty, sus hijos Claudia, Fernando y Mario Sergio Bravo acompañan a su esposa Sara, a sus hijos Miguel, Sergio y Dr. Gerardo Montenegro.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. Viejita linda: Vuela bien alto y alojate en mi corazón por siempre mamita linda, cuida a tus nietos Gaia y Massi, que serán tu legado eterno, forjarán sus sueños como muchas veces lo hablamos, te amo eternamente mi cielo hermoso. Su hija Ceci y sus nietos Gaia y Massino.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. "Siempre con vos mamá querida. Serás eternamente presente en mi vida, en la vida de tus nietos, bisnietos y de tu hijo por elección". Su hija Ineria, sus nietos Jorgito y Nati, sus bisnietos Zamira, Julián e Isabela y Julito (como vos nos decías) participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. "Tu esencia queda, tu voz se escucha y te sentimos sonreír. No existen las despedidas entre nosotros. Donde estés guíanos, porque sin importar el final lo bonito fue haberte conocido. Personas como vos son eternas". Su hija Adela y sus nietos Belén y Jerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Héctor y María Silvia participan el fallecimiento de la Sra madre de su estimada vecina Adela. Ruegan oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus hijas y demás familiares en tan doloroso momento.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. La comunidad educativa de la Escuela Especial "Sagrado Corazón de Jesús" participa con dolor el fallecimiento de la Señora madre de la compañera de trabajo Cecilia Jorge. Ruega una oración en su memoria.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Las docentes jubiladas del grupo Reencuentro de Tintina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ineria en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, CELESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. Dra. María Julia Ponce de Merino y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Adela. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Su esposa Rufina, sus hijos María, Walter, Rosa, María de los Angeles, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/16|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Transcurre el tiempo pero parece que fuera ayer que estuvimos juntos compartiendo la vida, está latente tu sonrisa dulce, tu mirada tierna y tu porte de gran señor. Todo lo que nos rodea tiene la huella de tu cariño, de tu entrega, de tus ejemplos; todo esto perdura en nuestra memoria y corazones. Hoy al cumplir 6 años de tu paso a la vida eterna, rogamos oraciones en tu memoria. Sus hermanos: Hugo, Mario, Roger y Liliana.

ITURRE, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. Sus padres Liliana, Carlos, sus hermanos Facundo, Hector, Elias, Zantino, sus tios, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de tintina dto moreno. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RIEMERSMA, NILDA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/22|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Licenciada Marisol Basualdo y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.