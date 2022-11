FÚNEBRES |22 de noviembre de 2022

22/11/2022 - 01:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/11/2022

- Arturo del Valle Sarquisián

- Élida Argentina Navarrete (Árraga)

- Octabia Natividad Pereyra (Forres)

- María E. Ahumada de Sosa (Catamarca)

- Roberto Rodríguez (La Banda)

- María Victoria Umaño Gioya (La Banda)

- Georgina del Carmen Montes

- Ramón Alberto Gómez

- Juan Carlos Ungaretti (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARTURO DEL VALLE SARQUISIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

Su hermana Hilda Sarquisián, sus sobrinos Carolina y Alberto Isa Obeyd, Carolina Toledo, Ivo Scrimini y Jazmín Isa Obeyd participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARTURO DEL VALLE SARQUISIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARTURO DEL VALLE SARQUISIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARTURO DEL VALLE SARQUISIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

Tu hermano de la vida Cacho Mastroiacovo te despide con el mayor de los cariños deseando una pronta resignación para la familia rogando una oración en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUISA LOBELIA DEL VALLE GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/22 y espera la resurrección.

La presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Sra. Norma Abdala de Matarazzo, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO SIMON BETBEDER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/22 y esperas la resurrección.

“Que el Señor le conceda la felicidad y la paz que no tiene fin”.

Su hija Clarisa Betbeder Laitán y su nieta Martina Vera Betbeder participan con gran dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA RODRÍGUEZ DE RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/22 y espera la resurrección.

Sus primos C.P. María Inés López Moreno y su esposo C.P. Juan Manuel Beltramino y familias acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS UNGARETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y esperala resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA REYES DE SIALLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 1/11/ 22 y esperala resurrección

“Dios ordenará a sus ángeles que te protejan”. Lc. 4,10. Sus familiares Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina Paradelo y sus respectivas familias se unen en Oración rogando por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

VICTORIA NUNO DE SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá. Aleluya! En ti Señor descanso me encuentro de verdad. Tu silencio me envuelve y tu abrazo es total, me sana y me restaura. No anhelo nada más amado padre”. Al cumplirse nueve días de su partida a la Patria Celestial, su hijo CPN Benjamín Salomón y su esposa Alba Abregú, nietos Benjamín y Ana, Luciana y familia, José David y Florencia, Daniel y Soledad invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

VICTORIA NUNO DE SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/11/22 y espera la resurrección.

“CPN Benjamín Salomón y familia agradecen profundamente el apoyo espiritual y acompañamiento en tan dolorosa situación a sus queridos hermanos: Sr. Néstor Agüero y su esposa Susana, Sr. Herbert Renner y su esposa Ana Agüero, al doctor José Martín Pérez por su calidez humana y profesionalismo. Agradecemos también a la Sra. Rosa Benitez por los años de atención y compañía que brindo a la Sra. Victoria, a la Sra. Carmen Luna, Miriam, Sonia y Mary y a todas las personas que nos brindaron consuelo y cariño. Bendiciones para todos ellos. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.





RECORDATORIO

DAVID LUCAS DEL CARMEN TARCHINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/15 y espera la resurrección.

En el día de su natalicio. Querido padre: “En este día tan especial, sabemos que siempre estás con nosotros. Queremos decirte por todas las cosas que nos diste; que un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Siempre estás entre nosotros”. De parte de nuestra familia: Miriam, Roby, Alejandro, Viviana y Mariela que nunca te olvidan

INVITACIÓN A MISA

TERESITA HONORATA LEDESMA DE CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/21y espera la resurrección.

Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.

Su familia invita a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento, hoy a las 20 en la parroquia San José del Barrio Belgrano.





INVITACIÓN A MISA

LEONOR LEAL DE GAMMONI (Paloma)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/21 y espera la resurrección.

“Palomita querida!! Hace 365 días iniciaste tu vuelo más alto y desde aquel día no dejamos de recordarte, tratando de hacerlo como vos nos pediste… con el canto… con la guitarra… con los partidos de tenis… con los partidos de boca… y leyendo las cartas que nos dejaste a cada uno, preparándonos para tu ausencia… Cuánta sabiduría! Cuánto amor! Nos dejaste. Descansa en paz, en el paraíso que te ganaste en tu paso terrenal. Te amamos! Tus nietos Sebastián y Anahí Gammoni, Ángela y Emanuel Guerra Gammoni, bisnietos, tu nuera Mary invitan a la misa para recordarte en el primer aniversario de tu partida, el día martes 22 a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita.





RECORDATORIO

JULIO CÉSAR SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/19 y espera la resurrección.

Hola pa... ¿te cuento que aquí todo está bien. Cada uno con sus responsabilidades… crecieron de golpe sabes? Yo rodeada de mis nietos en lo mío como siempre. Todo sigue en su carril como a vos te gustaba. "todos para uno y uno para todos"... vos vives en nosotros...la vibración de tus recuerdos te mantienen vivo!! Todos los días te recuerdan. Sostengo que en tu paso por aquí todo lo hiciste bien....tres años sin vos y parece que fue ayer. ¡Te extrañamos siempre Maza! Tu Sra. Liliana. Tus hijos: Tamara, Moira, Gala, Ivo, Thiago, Zamira, Lara.

BETBEDER, EDUARDO SIMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Que en paz descanses Eduardo. Sus vecinos y amigos acompañamos a la familia en este momento de dolor. Raúl García, su esposa Silvia Rueda y sus hijos María Celeste y María Belén. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BETBEDER, EDUARDO SIMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Francisca Cisterna de Nediani, sus hijas Betty, Tere y Daniela, hijos pol. José y Julio, sus nietos Ale, Pato, Ana, Agus, Rober y Miguel participan coin profundo dolor el fallecimiento del papá de la Dra. Victoria. Ruegan oraciones en su memoria.

BETBEDER, EDUARDO SIMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Mercedes Nediani, su esposo José Juárez, sus hijos Dra. Alejandra, Patricia, Analía y Roberto Juárez Nediani participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Dra. Victoria acompañandola en este momento de profundo dolor y rogando por el descanso eterno de don Eduardo.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Sus sobrinos Chiqui y Enrique Jiménez Lucatelli y su amiga Betty Jiménez de Peredo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Luchy y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Aníbal y Jerónimo participan con profundo dolor el fallecimiento de Luchi. Ruegan cristiana resignación para su hijo Pablo.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Los amigos de su hijo e hija política Pablo y Belén: Pedro Livio Díaz Yocca, María José Elías Arellano participan con profundo dolor la partida de Luchi. Gran mujer y mejor madre. Q.E.P.D.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Roberto Ávila, su esposa María Paula Weyenbergh y sus hijos Ariana, Tomas y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "Descanse en paz estimada profesora y brille para usted la Luz que no tiene fin". Diego Sebastián Díaz lamenta su fallecimiento y acompaña a sus hijos en estos momentos de dolor.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. María Argentina Weyenbergh participa el fallecimiento de la madre del querido Pablo y ruega oraciones a su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos Carli, María Paula y Federico y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Pablo y acompañan a todos los familiares en estos tristes momentos.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Julio Morales y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Pablo Ramón, acompañándolo a él y a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Lic. Miguel Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Betty de Bothamley y familia lamentan con mucha tristeza la partida de Luchy y acompañan a sus hijos Mariana, Martín y Pablo con todo cariño.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Marta Sgoifo y sus hijos Pablo, María Marta, Ana Verónica y María Eugenia y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones por su feliz resurrección y el consuelo de sus seres queridos.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Luisa L. Guillermo Lozano, Carlos Lozano y sus familias despiden con mucho cariño a la querida Luchi. Elevando oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Marta Lucrecia Laitan y Flia. acompañan a sus hijos Mariana, Pablo, Martin y demás familiares. En paz descanse mi querida amiga! Un coro de angeles te recibe en el Reino Celestial.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Analía Lobo de Miranda y Lía Valdini de Sarmiento participan con gran dolor el fallecimiento de Luchi y acompañan a sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias en tan difícil trance, piden oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Toty Pisetta, Sergio Zaltz, Mariela Zaltz y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues acompañan a Mariana, Martina y Pablo Lucatelli en estos momentos de dolor y desean que el Altísimo los ayude.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Los compañeros de su hijo Pablo en la cátedra de Derecho Administrativo de UCSE: Evy, Patricia, Daniel y Fernanda participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. María Cristina Fuensalida, sus hijos Irina María, Nadia María, Cristhian, Iván M., Lischet y nietos participan con dolor su partida y acompañan a sus hijos Mariana, Martin y Pablo en estos tristes momentos. Oraciones a la memoria de la querida Luchy.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Irina María Lischet Funsalida, sus hijos María Agustina, María del Rosario y Constantino despiden a la querida abuelita Luchy con la esperanza de una feliz resurrección acompañando a sus hijos Mariana, Martín, Pablo y familias.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Andrea Juárez participa con profundo pesar del fallecimiento de la madre de sus queridos compañeros Mariana y Pablo. Acompaña a toda la familia en tan doloroso momento.

GÓMEZ, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Así como Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Y así como todos mueren en Adán, todos reviven en Cristo. Su esposa Teresa Águila, sus hijos Sandra, Teresita, Hector, María , Guadalupe. Y sus nietos Kendra, Maxi y Mili. Y demás familiares invitan a la misa del cumplimiento de 9 días de su fallecimiento a las 20:30hs en la Capilla San Juan Diego, en el barrio Saint Germain.

GÓMEZ, HÉCTOR ALBERTO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Mi corazón me dice que nunca te olvidaré, se que ahora haces equipo con mi Ángel Guardián para protegerme. Te amo padre que Dios te bendiga donde estés. Tu hija María José Gómez, hijo político Diego Facelli y tus nietos Giann Valentino y Franccesca Martina.

GÓMEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su esposa Cristina Ruiz, sus hijos Fernando, Betty y Claudia, sus nietos Thomas, Felipe, Sofía y Salomé participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumanos hoy a las 11 en el cementerio de la Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su madre Ramona, sus hermanos, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Hermana querida, hermana de mi alma, gracias por tu sonrisa, por tu bondad, por tu ser maravilloso. Te llevaré por siempre en mi corazón". Su hermano Koki, su sobrina Rocío y su cuñada Roxana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Sus hermanos Sandra, Rina, Mónica, Daniel, Liliana, Marina, Jorge, Cecilia y David participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Sandra, sus sobrinos Elizabeth, Carlos, Ivana, Sandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Rina, sus sobrinos Belén, Andrés y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Liliana, su hrmano político Alberto, sus sobrinos Matías, Agustina y Milagros participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Cecilia, su hermano político Alejandro y su sobrina Amira participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermano Daniel, sus sobrinos Paula, Manuel y Gabriel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermano David, su hermana política Vilma, sus sobrinos Marina, Lucio, Renzo, Giuliano y Maxi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Marina, sus sobrinos Luisina y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Mónica, su hermano político Oscar y su sobrino Marcos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, GEORGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Aunque hay dolor en mi alma y la tristeza invade mi corazón me consuela saber que Dios hoy te llevó y gozas de un lugar mejor, un lugar donde solo hay paz. Descansa mi querida Yaya. Su sobrina Belén participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PALADEA, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. El personal directivo, docente y de maestranza, de ambos turnos, del jardín Nº 115 "Bichito de Luz" participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este momento de pesar a la Srta. Olga Paladea ante la irreparable pérdida de su padre. Eleva oraciones en su memoria.

PALADEA, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Las amigas de su hija Olga: Mimí, Lili, Adriana, Silvina, Andrea y Doris participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PALADEA, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Dora Yanivelli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo político y acompañan en este difícil momento a sus sobrinas y sobrinos nietos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMOS, JUAN CARLOS (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Su tío Carlos A. Villalba, su esposa Nora Rago e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMOS, JUAN CARLOS (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Con amor Tus hermanos scouts. Q.E.P.D. siempre listos!, Ruegan oraciones en su memoria.

REYES DE SIALLE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Su prima Yolanda García y sus hijos Mercedes y Luis Sgoifo participan con gran pesar su deceso, poniendo de relieve su eterno Reconocimiento por lo compartido y lo recibido de su bondad, por ser quien me cuidó y protegió desde mis 6 años, cuidándome cual una madre. Mi congoja es enorme ante su partida y ruego a Dios la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y ver su Divino Rostro.

REYES DE SIALLE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos Martita; Guegui; Carlin; Juli; Yeni y Marcelo lamentan el fallecimiento de la querida Norma y acompañan a su familia en este dolor, rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Amada esposa, madre y abuela estarás por siempre presente en nuestros corazones. Su esposo Varón Ríos, sus hijos Patricia y Enzo; Alejandra, Guillermo y Guillerma, nietos Camila, Amira, Martina, Agustín, Luisina, Lorenzo y Solana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos". Sus hijos Enzo y Patricia, sus nietos Martina, Agustín y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "A mi madre y abuela ejemplar, recordaremos todos los momentos vividos con inmensa alegría". Su hija Alejandra, nietas Camila y Amira participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "Gracias por todo hermosa madre y abuela incondicional. Te amamos. Su hijo Guillermo Solano Ríos, Guillerma Luna Maldonado y sus nietos Lorenzo y Solana Ríos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Patricia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Oscar Gomez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamin participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompañamos a toda la familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones a su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Violeta y Sarita Chara participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda su flia en este momento tan triste...!que brille para ella la luz que no tiene fin!

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "Que la Madre Catalina interceda ante el Sagrado Corazón de Jesús para dar fortaleza sus familiares". Gringo y Marta Meossi; sus hijas, Belén y Carolina Meossi, participan el fallecimiento de la mamá de sus queridas amigas Patricia y Marta y acompañan a toda su familia en este momento de tanto dolor.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Elisa Dip y flia., participan con tristeza su fallecimiento, y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Que en paz descanse.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Franklin Antonio Luna, Edith Maldonado y sus hijas María Benedicta y María Guillerma con sus respectivas familias despiden a su amiga Marta con mucho cariño y acompañan a toda la familia.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos de la calle Formosa: Familia Drube, De Pablo y Scarano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Alejandra Canllo eleva oraciones en su memoria y acompaña a su querida amiga Patricia y su familia en este difícil momento.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Sus vecinos de siempre: Juan Domingo Muratore y familia; Susana Muratore y familia, María Rolendia Costas y familia, Mecha Gómez, Alba Cuello, Graciela Grimaldi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en tan doloroso momento y elevan una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Oscar Ninich y familia participan con profundo pesar su partida a la casa del Señor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Marcelo Cioccolani, Ana Inés Ducca y sus hijos Matías, Milagros y Pedro acompañamos con oraciones a nuestros amigos Baron, Alejandra, Guillermo, Patricia y Enzo y familias en esta irreparable pérdida de la querida Marta. Descansa en Paz.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y su Rueda de la Amistad lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con cariño a sus amigos Patricia y Enzo.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con sincero afecto a sus amigos Patricia, Enzo e hijos.

RODRIGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a sus hijos y nietos, y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Marta, amiga del alma, hermana de la vida, el legado que dejas: tu nobleza, tu generosa entrega, tu compañía solidaria y tu exquisita sensibilidad quedará siempre presente y vivo en nuestra memoria y en nuestros corazones. Nelly, Estela y Norma Tamer acompañamos a tu esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares con oraciones por fortaleza y serenidad ante tu inesperada partida.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Los amigos de sus hijos: Pesy Salvatierra, Gustavo Pérez y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hermana Susy Sarquisián, sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio participan con dolor su fallecimiento. Elevamos una oración en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Sus sobrinos Ing. Carlos Massa, su esposa Mara Oliverio, sus hijos Martín y Germán Massa participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nelly Barbur, Chini Habra y María Sara Sonzogni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a su hermana Hilda y a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Dr. Guillermo Murad, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Liliana y sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela Melem despedimos con mucha tristeza al querido Nene y acompañamos a Rolando, Chela e hijos con nuestro corazón. Descansa en paz amigo.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Lo despiden sus Amigos Cacho, Raul y Sara Mastroiacovo.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Maria Clelia Gutierrez y Carlos Maria Borges acompañan a su amiga Hilda Sarquician en estos momentos de dolor ante la pérdida de su hermano. Que su alma descanse en paz.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Nene. Elevan oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Silverio Leguizamón, Estela Neder, sus hijos Fernando, José y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Nene. Elevan oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El Rotary Club Santiago del Estero participa de su fallecimiento y acompaña con profunda tristeza a su hermana Hilda Sarquician Presidente de esta Institución. QEPD.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su hijo Rolando Arturo Sarquisian, sus hnos Susi, Titi, su Sra Maria Ramona Irem y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





GÓMEZ, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Tú luz vivirá por siempre en nuestros corazones. Tu hija Teresita, nietas Fiona, Valentina y Selenia Villalba, e hijos políticos Gustavo y Pablo. Los invitamos a la misa de las 9 noches, en la Capilla San Juan Diego en el barrio Saint Germain a las 20:30hs.

GÓMEZ, HÉCTOR ALBERTO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. Con inmensa tristeza su hija mayor Sandra Carolina Gómez, su hijo Camílo, su Sra. Yanina y su adorada bisnieta Alma Isabella. Invitan a participar de la misa de nueve noches en la Iglesia San Juan Diego Barrio San Germain. Estás presente en nuestros corazones.

GOMEZ, HECTOR ALBERTO (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. "Es una Historia de AMOR con tormenta de Miel y de Sal, Con sombras que lastiman la Piel y con flores que da la humildad. como puedo agradecer a la vida el deseo de mi, que se haya imaginado mi ser el reencuentro que me hizo vivir"..!! En la Mirada de mi Padre brillará mi infancia feliz..!! Su Hija Guadalupe Gómez Aguila, Nieto Tahiel Pintos e Hjo Político Luis Pintos, Invitan a la misa de las 9 noches de su partida al Reino de Dios. Que se oficiará el día 22 de Noviembre a las 20:30hrs en la Iglesia "San Juan Diego", Barrio Saint Germain.

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. "Entonces Jesús les dijo: - Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí vivirá aunque muera; y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás". Juan 11: 25-26. Al cumplirse un año de su partida a la casa del Señor, su esposa e hijos invitan a la misa que se celebrará en su amada memoria, hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Lo que se amó con el alma no se arranca con ningún olvido. Se ruega una oración en su memoria.









RODRÍGUEZ, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su esposa Norma Paz, sus hijos, Raúl, Diego, Sergio, Sandra, Graciela, Balbina, hijos Pol. sus nietos y bis nietos, su hermana, Marisa y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Sus padres, Javier, Silvina, sus hermanos, José, Martina, sus abuelos. sus tíos, sus primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia. Cob. Hamburgo cia. de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Marta Sgoifo y sus hijos Pablo, María Marta, Ana Verónica y María Eugenia y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres Javier y Silvina, a sus abuelas Mary y Coti de Gioya. Elevan oraciones por su feliz resurrección y el consuelo de sus familiares.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la nieta de la apreciada Coti, la abrazan fraternalmente en estos difíciles momentos y ruegan por su eterno descanso en el Reino Celestial.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Celsa Soriano de Díaz, sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan con mucho dolor el fallecimiento de la nieta de la estimada Coty y la acompañan junto a Silvina y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa con mucho dolor el fallecimiento de la nieta de la querida Coty e hija de Silvina, las acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Que el Señor te reciba en sus brazos junto a su coro de ángeles". Las amigas de su abuela Coty, Rayito Bernasconi, Alicia Fernández, Ana Blanco, Tere Contrera, Negrita Gómez, Pirula Hamann, Negra Nazar, Acu Ramos, Mary Ramos Acompañan a la familia en su inmenso dolor y la abrazan a la querida Silvina Ante esta irreparable pérdida y que Dios reciba a Victoria en un abrazo celestial.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de una vida de luz". La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 11 "Independencia", directivos, personal administrativo, profesores, alumnos y personal de maestranza acompañan al profesor Javier Umaño y a su familia en este momento de profundo dolor ante la pérdida irreparable de su hija Victoria. Se ruega una oración en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su amiga Natalia Villa y familia acompañan al querido Javier ante tan irreparable pérdida. Pedimos una oración en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El Dpto. de Administración y Gestión, El Dpto. de Informática de la Escuela Técnica Nº 11 "Independencia" acompaña en estos momentos de dolor a su compañero y amigo Javier ante la irreparable pérdida de su hija. Eleva oraciones en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El Grupo inolvidable: Tanque, Titi, Pichu, Esther, Norma, Elsa, Badi, Blanca, Rubén, Rodolfo, Marisa, Mony, Ramón, Norma Nelly, Noemí, Josefina, Natalia, Ale y Marta participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija del querido amigo Javier. Ruega a Dios, que en este momento tan difícil su presencia te llene de su paz.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Marcia Jozami y VIviana Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra amiga Silvina Ruegan una oracion en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Norma Fernández, Antonio Acosta y José Luis Acosta y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de nuestra querida amiga Coty, como así también al resto de toda su familia. Rogando por su descanso eterno. Elevamos oraciones en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Victoria Umaño Gioya, alumna de la Lic. en Trabajo Social, de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Victoria Umaño Gioya, alumna de la Lic. en Trabajo Social, de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a su tío, Prof. Gustavo Umaño, integrante de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, como así también a familiares y afectos.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El secretario, Lic. Gustavo Durán, junto al equipo que integra la Secretaría de Bienestar Estudiantil, participan del fallecimiento de Victoria Umaño Gioya, alumna de la Lic. en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, y acompañan en el dolor a su tío, Prof Gustavo Umaño, como así también a familiares y afectos.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. La familia Collado, Coco, Virginia, Mari y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan ouna oración en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su amiga y hermana de la vida Martina Collado participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su querida memoria.

UNGARETTI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su esposa Graciela, sus hijos y nietos, lamentan tu pérdida y piden se eleve una oracion en su memoria, sus restos seran inhumados el dia 22/11/2022 a las 12 hs. en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR AIRES DEL PINAR ESPAÑA 785 LB.





AUAT, JULIO DANIEL (Acu) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/22|. Hermano, no hay palabras para expresar el hombre que fuiste. Tampoco las hay para expresar el vacio y dolor que dejaste. Fue un honor y un placer compartir cada segundo de tu vida. Padre, esposo, amigo fiel. Nos enseñastes a ser felices con poco y comprartir hasta la misma nada. Educado, sencillo, humilde, honesto, generoso, trabajador de soles enteros, fueron algunos de los atributos de tu persona. La pelota no gambeteo tus picardías, se rindió a tus locuras, tus ocurrencias y sonrisas. Naciste Amigo y los sembraste por doquier, tu equipo somos todos porque a todos nos regalaste tu amistad y compañia. Dios te tiene en su eterna gloria y nos ayude y consuele por tu ausencia física. Vivirás por siempre en cada uno de nosotros hno. mío, hno. querido. El Fortin - Meralurgica Dorrego, invitan a la misa que se oficiará el martes 22/11/22 a las 20hs en la Parroquia Santiago Apóstol.





AHUMADA DE SOSA, MARÍA ELSA "Chiquita" (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 20/11/22|. Dora Marina Rodriguez de Ciafardini e hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y piden al Altísimo fortaleza y consuelo para su familia y oraciones en su querida memoria. Descanse en paz.

NAVARRETE, ÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Su esposo Juan Ramón Navarrete, sus hijos Juan, Elio, Rosa Romina, Milagros, Ernesto, sus nietos Kiara, Tifany, Cristian, su suegra Mirian y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga Dto Silipica SERVICIOP REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREYRA, OCTABIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Sus hijas Margarita, Valle, Ester, Otilia, Juan Carlos, su hno. Fernando, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787