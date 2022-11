FÚNEBRES |23 de noviembre de 2022

22/11/2022 - 23:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

22/11/2022

- Fabián Alaberto Ruiz

- Urbana Gómez (Nva. Francia)

- Asencio Acosta (Salavina)

- Norma Edi Ullua

- Selva Argentina Gramoni

- Aldo Arcángel Ruiz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA RODRÍGUEZ DE RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/22 y espera la resurrección.

¡Martita! Nunca dudé del inmenso cariño que sentía por ti, pero jamás imaginé que el mismo se agigantara ¡tanto! y es por eso que tu imagen grabada, en mi retina no se aparta de mi mente, como así también tu incomparable voz, resonando como un eco en esas charlas personales, relacionadas con tantas cosas de la vida, alegrías, tristezas, inquietudes … Ya te extraño, no encuentro consuelo para tanto dolor. Que la luz del Señor que ya alcanzaste, resplandezca en todos los que te amamos, enviándonos cristiana resignación. Fuiste y serás inolvidable. Toty Costas y Carlos Amánquez abrazan a su querido amigo y vecino Varón Ríos y flia, en estos difíciles momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIANA LUJAN PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/22 y espera la resurrección.

Su tío Ricardo Kuky Birchner, sus primas Cecilia, Daniela, Coty, Bibiana, Carolina Birchner y familia, sus primos de Tucumán Domingo A. Bravo y Marta Inés, Dante y Liliana, Mirta, Ana y Luis Jerez, te llevarán en el recuerdo. Acompañando de todo corazón a su hijo Rodrigo,a su mamá Margarita Birchner y a su hijo político Fabricio, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Beltrán.

INVITACIÓN A MISA

Ing. OMAR ANTONIO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/22 y espera la resurrección.

Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestras almas.

Besos al cielo en el día de tu natalicio. Te amamos.

Su esposa Silvia Rodríguez, sus hijos Mariana, Darío, Fabiana, hijos políticos Javier, Marianela, Daniel, nietos Santiago, Agustina, Valentín, Ana Lucía, Felipe y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano, Belgrano y Juncal, 20 hs.

Ruegan una oración en su querida memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Su prima Ana M. Barquín de Coronel y su hija Ana Verónica Coronel participan con dolor su fallecimiento. Con inmenso cariño abrazamos a sus hijos Mariana, Tomás, Pablo y demás familiares ante esta pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Su sobrina Dra. Ana Alzogaray, su esposo Chicho Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia participan de su fallecimiento. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. La academia de Ciencias y Artes de Sgo. del Estero participa con gran pesar la partida a la casa del Señor, de la mamá del académico Pablo. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Gustavo Sarquiz participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Pablo. Ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Margarita Fantoni, Oscar Gomez Infante y sus hijos Ignacio y Benjamin participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mariana en tan difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Los compañeros de la cátedra de Derecho constitucional de la UCSE de su hijo Pablo: Francisco E. Cerro, Santiago Nassif, Andrea Juarez, Cristian Llugdar y Guadalupe Abalos Cerro participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Pablo y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Familia Mansilla Berdaguer acompañan a Martín, Pablo y Mariana en dolorosos momentos.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Tus amigos de siempre Judith (Chicha) Rodriguez y Sergio García participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pablo, Martín y Mariana y sus respectivas familias en este momento de pesar. Fuiste una mujer admirable por tu fortaleza sin decaer en ningún momento. Rogamos al Altísimo te reciba en su seno y pedimos oraciones en tu querida memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. El Colegio de Sociólogos de Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada Luchi Lucatelli, acompaña a sus hijos y demás familiares y ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Carlos Weyenbergh, M.Silvia Lescano y sus hijos Agustina,Carlos e Inés María participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Dra. Delia Raab de Álvarez y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Pablo Lucatelli y lo acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Luisa, exdocente de esta institución. Acompañamos a su familia en este momento de pesar. Que el Señor y María de la Meced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque esté muerto, vivirá".

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Marcelo Oscar Figueroa y su esposa Natalia Ugozzoli de Figueroa participan con profundo dolor el fallecimiento de Luchy. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CORONEL DE LUCATELLI, LUISA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Edmundo Alberto Gomez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gomez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Pablo, Mariana y Martín en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Sus compañeros del equipo de Veteranos de Óptica Molinari C 55 participan el fallecimiento del amigo Gomecito y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Su hijo Beto, su hija pol Daniela y su nieto Lucas participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 9 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Prima, gracias por tu bondad y alegría. Su primo Rubén Ramírez y Olga Nuñez, sus sobrinos Nicky, Mónica Artayer e Ignacio Ramírez, Fernanda Ramirez y Victor Rojas y Milagros Rojas Ramirez participan su fallecimiento.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Comadre querida, siempre vivirás en nuestros corazones. Su prima Lita Ramirez, sus hijos David Caceres y flia., Gabriela Caceres, su ahijado Mariano Cáceres y flia., Adriana Cáceres y flia., participan con dolor su fallecimiento.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Tía descansa en paz. Su sobrino Dr. David Cáceres, Eugenia Avila, sobrinos nietos Federico y Emilia Cáceres participan con dolor su fallecimiento.

LAZZARI, MARÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/22|. Nelly López, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su inesperada partida al reino de los cielos. Rezaremos y te recordaremos siempre. Que Dios te dé el descanso eterno, mi querida Juli, como la llamábamos.

RAMOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Su amigo José Sambataro y Pilar Juri, sus hijos María José, Natalia, Guadalupe y Alvaro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYES DE SIALLE, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, recordando a Norma con cariño. Rogando por su eterno descanso, elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Sus primos Teresa Romaní, Yoyi Montenegro, sus hijos Daniel, Gustavo y Cristina y sus familias, participan con mucho dolor la partida de su querida prima Marta, rogando al Señor por la paz de su alma. Acompañan con mucho cariño a su esposo Varon, a sus hijos Patricia, Alejandra, Guillermo y a todos los demás familiares.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Su prima Mady, sus hijos Pablo, Gabriela y Bernardo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. La comunidad de la escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús participa con dolor el fallecimiento de la ex docente d ela institución y madre de nuestra compañera Alejandra Ríos. Acompaña a la familia en tan triste momento. Rogamos oracionesen su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRIGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Acompañan a Patricia, Enzo, Agustín, Luisina y Martina, en su dolor por el fallecimiento de la querida abuela Marta, Nico, Paz, Julieta, María Silvia y Julio. Ruegan al Sagrado Corazon por su eterno descanso y una resignación cristiana para su familia.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 8 "Nicolás Avellaneda", participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Alejandra. Se ruega una oración en su memoria.

RODRIGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Enzo y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Horacio Díaz Núñez y familia participan su fallecimiento con pesar expresando sus condolencias y una pronta resignación para sus seres queridos.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Blanca Isabel Matteo de Palmisano y familia participan con profundo dolor la partida de su íntima amiga. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Nele Zaiek de Nazario y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria de la abuela de Camila y Amira.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Luis Missio, Valeria Nazario y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Alfonso Curet (a) y familia participan el fallecimiento de la esposa de su amigo y acompañan en el dolor a todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. En este momento de dolor, Omar, Roxana, Samira, Chafik, Elias y Zaira Alegre, acompañan a su nieto Agustin y familia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Haydee J. de Dalale, su hija Monica Dalale y Familia y Osvaldo Dalale, y Familia. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento de dolor.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Ángela G. de Aguirre y su hija María Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de dolor. ¡Qué brille para ella la luz que no tiene fin!

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Manuel Sánchez y Elena Piccardi de Sánchez y familia acompañamos a su esposo e hijos con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Zulma Naser y su Sra. madre participan con pesar su fallecimiento. Dejan un fuerte abrazo para Varón, Patricia, Alejandra, Guillermo Enzo y sus adorados nietos. Que reciban resignación en paz.

RODRÍGUEZ DE RÍOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|. Armando Curi, su esposa Ana Abdala, sus hijos Sebastián, Gabriela y Lucrecia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Marta, y pide resignación para su esposo e hijos en tan triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ALDO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Su hijo Beto, su hija pol Daniela y su nieto Lucas participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 9 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

RUIZ, FABIÁN ALABERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su esposa Analia Pinto, sus hijos Lautaro, Ruth Ruiz sus padres Carlos y Sandra, sus hnos Laura, Juaquin, Juliana, Rocio, Micaela ,Maria, Damari, Angelino, Bautista y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Juan Oliverio y Flia. participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él, la luz que no tiene fin.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida amiga Hilda y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Neky Mastroiacovo, sus hijos Lizzy (a), Naty y Jorge y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Juan Jose Masino y familia participan dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ULLUA, NORMA EDI (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Su esposo Gimenez Jose Antonio, sus hijos Martin, Viviana, Silvina, Maria Jose, Maria Belen, sus hijos políticos Marcela, Sergio , Ariel, sus nietos Agustina, Martin, Antonella, Gonzalo, Bautista, Lorenzo y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Hijo: Nuestras lágrimas no se esconden hace 10 años y 11 meses que salen a cada instante que pensamos en ti. Nos gusta pensar que volveremos a verte, no sabemos en qué lugar o circunstancias no sabemos si hoy o mañana , en algún año o en otra vida...solo pensar que volveremos a verte de algún modo y en algún momento una vez más. Te amamos tus padres Luis y Negry, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares y vecinos nos reuniremos hoy a las 19.00 en tu gruta para elevar una oración en tu querida memoria. Besos al cielo.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sigues presente en nuestro hogar y en cada encuentro familiar. Como así tu vocación de docente sigue latente en cada escuela. Nos consuela saber que Dios te tiene en su Paraíso Celestial. Siempre te recordaremos y te amaremos. Tus hermanos, sobrinos, cuñadas y demás familiares.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su padre Carlos Javier Umaño, sus hermanos José Umaño Gioya y Martina Umaño Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su padre Carlos Javier Umaño, y María Cecilia Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Su madre Silvina María Gioya, sus hermanos José Fernando Umaño Gioya y Martina Umaño Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Con profundo dolor despedimos a nuestra amada Viti. Su abuela Clia I. Santillán de Gioya, su madre Silvina M. Gioya, su padre Javier Umaño, su hermano José Fernando, sus tíos María Gioya y Franco Gonzalez y sus primos. Siempre estarás con nosotros, Te hemos amado y asi será por siempre. Descansa en paz.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Carlos Raúl Autalán, Mercedes Acuña, sus hijos Marcelo y Gustavo y sus respctivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su sobrino Javier y piden que se eleve una oración en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. El departamento de Administración y Gestión de la Escuela Técnica No 1 participa con profundo dolor y resignación del fallecimiento de la hija de nuestro querido compañero profesor Javier Umaño. Acompañamos a su familia en este doloroso momento, Elevamos oraciones en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Familia Cáceres: Marcela, Federico, Coco, Gringa y Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Víctor Rojas, María Lemos, Julieta Rojas Lemos, Tamara Rojas Lemos, Isaías Rojas Lemos y Eva Rojas Lemos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Acompañan con profundo dolor en este difícil momento sus amigas y ex compañeras de Silvina Gioya: Adriana Veron, Claudia Dominguez, Emilse Chaparro, Silvia Gonzalez, Lorena Quinteros, Marta Rocha, Marta Diaz.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con dolor el fallecimiento de la nieta de la querida Coty. Acompañan con mucho pesar en estos momentos.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participa el fallecimiento de la hija del estimado Prof. Javier Umaño, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. La cooperadora del "Hogar de Ancianos Jesús de Nararet". Con profunda tristeza y dolor acompañamos a nuestras queridas integrantes de dicha comisión, su mamá Sr. Silvina Gioya y su abuela Sra Cotty de Gioya, ante irreparable pérdida. Rogamos al Altísimo resignación para toda la flia. Descansa en paz Angel del Señor "Vitto niña hermosa".

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Martha Santillán de Coronel, Raúl Coronel Pascale e hijos acompañan a Coti, Silvina y demás familiares en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Nené Grana de Manfredi y María Silvina Manfredi de Marinoff, acompañan en el dolor a su mamá Silvina, a su abuela Coty y demás familiares, en este momento muy dificil de la vida. Elevan oraciones por el eterno descanso de Victoria, joven personita que elevó raudo vuelo para cobijarse en brazos de Dios y convertirse en el ángel tutelar de los suyos.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar la luz que no tiene fin". Vitto, pasaste en la vida como una "estrella fugaz" pero tu luz de niña permanecerá por siempre en tu familia y en losque te conocimos. Los amigos de sus padres abuela y demás familiares. Jorge Verón, Rosalía, hijos y nietos ruegan por tu querida memoria y piden fortaleza para su familia.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Profesora y compañeras del grupo de estudio de idioma italiano participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de nuestra querida Coty de Gioya integrante del mismo. Rogamos al Señor reciba a María Victoria a su lado, siempre la recordaremos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Alicia Giampaoli de Villalba, sus hijos Cecilia, Adriana y Pablo, su nieto Agustín despiden con profundo dolor a Victoria y acompañan en estos tristes momentos a su mamá SIlvina, a su abuela Coty y a tan querida familia, amigos toda la vida. Que el Señor en su inifinita misericordia les dé pronta resignacion. Elevan oraciones en su memoria.

UMAÑO GIOYA, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Ruth Filippa de Frediani, sus hijas Romina M., Melisa M. de Paz y sus respectivas familias lamentan profundamente su partida. Acompañamos con cariño a su mamá Silvina y abuela, la querida Coty. Elevamos oraciones para una cristiana resignación de la familia y su eterno descanso en la gloria del Señor.

GOROSITO DE PAZ,ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/22|. Su esposo Jorge Paz, su hijo Victor Hugo Paz, su hermana Zulema Gorosito, su hija política Marcela Barrionuevo, sus nietos: Hugo Martín Paz, Franco Lautaro Paz, Luz Martina Paz y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Comunidad de la Virgen de Sumampa en calle Lorenzo Lugones entre Aristóbulo del Valle y Dorrego La Banda, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

ACOSTA, ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Sus hijos Carlos, Alicia, Nora, Gladys, Americo, Estela y Alicia, sus nietos, Abel, Lorena, Emilse, Milagros, Miguel, Rodrigo y Julieta, su bisnieta Paloma y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Salavina. Cob. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

ALVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. La muerte no existe, la gente solo muere cuando se los olvida Lucho vivirás eternamente entre nosotros. Su esposa Mirta Coronel, hijas Noni, Soledad y nietos.

ALVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Señor mio hoy venimos ante Ti a buscar consuelo por la perdida de nuestro hermano Lucho. Antonio,Carmen ,Cristina y sus familias.

GÓMEZ, URBANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Sus hijas Elena, Marisa, Rosi Lopez, sus h. politicos Raul y Fernando, sus nietos Jorge, Esteban, Mercedes, Ramira , Faustina, Pancho, Cintia y David y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio de Nueva Francia COB CARUSO CIA ARG SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.