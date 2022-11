FÚNEBRES | 25 de noviembre de 2022

25/11/2022 - 00:02 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/11/2022

- Eugenia Elizabeth Santucho

- Roberto Carlos Silva

- Amado Cruz Palomo

- Ernesto Antonio Cevilán Lemoine

- Ana Paula Reinoso Galván

- Sixto Alejandro Moyano

- Tiziano Leonel Montenegro (Villa Atamisqui)

- Selva Beatriz Herrera (Choya)

- Luis Ledesma

- Olga Nelminia Común

- Jordan del Valle Castillo (Forres)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENO

MIRTA NASARIA SALOMÓN DE BANCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/22 y espera la resurrección.

“El Señor te bendiga y te guarde, te extienda su amor y te conceda la paz”.

Jorge E. Salomón, su esposa Patricia Diósquez y su hija Agostina participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Chochi, ofrecen oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENO

MIRTA NASARIA SALOMÓN DE BANCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/22 y espera la resurrección.

“Sólo en Dios descansa mi alma, de El viene mi salvación”.

Mario B. Diósquez, su esposa Noemí López, sus hijos Patricia y Jorge, Mario Daniel y Noelia, sus nietos Constanza, Agostina, Lautaro participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma.

RECORDATORIO

RICARDO RODOLFO GARAY (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Amado Rudy, tu partida provocó un dolor irreparable en todos los que te conocimos, pero no debemos pasar por alto que tu vida fue tan increíble que sembraste a todas las personas que te conocieron mucho amor y alegría, dejaste un legado inmenso y una huella imborrable en todos los que tuvimos la dicha de conocerte, por eso hoy queremos honrar tu memoria, vivir la vida como solo vos sabías hacerlo, disfrutar de todo lo que nos rodea y dar amor a tus seres queridos.

Te vamos a amar toda la vida, con mucho amor te recordaremos siempre.

Tu familia que te extraña con locura. Tu amada esposa Miriam, tus hijos Pablo, Juan, Gimena, tus nietas Lola y Maitena.

INVITACIÓN A MISA

ESTOLFILDA ASEVEDO VDA. DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

¡Oh mamita Estolfilda! ya hace 5 meses de tu partida. Siempre estarás presente en el corazón de tus seres queridos. Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa el sábado 26/11 a las 20 hs en la parroquia Virgen del Valle. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ESTOLFILDA ASEVEDO VDA. DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/22 y espera la resurrección.

¡Oh mamita Estolfilda! ya hace 5 meses de tu partida. Siempre estarás presente en el corazón de tus seres queridos. Tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa el sábado 26/11 a las 20 hs en la parroquia Virgen del Valle. Se ruega una oración en su memoria.

CEVILÁN LEMOINE, ERNESTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus hijas Patricia y Wendy Cevilán y su nieto Augusto participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron a hacer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CEVILÁN LEMOINE, ERNESTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su hermana Teresa Luci Cevilán Lemoine de Urtubey , sus hijos Débora, Silvia, Pablo, Marita,Martín y Marcio Urtubey participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Patricia y Wendy y a su nieto Augusto Castaño Cevilán. Querido hermano te espero en la resurrección para que vivamos juntos en el paraíso en el tierra.

COMAN, OLGA NELMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su marido Nestor Ledesma, sus hijas Alejandra, Cecilia, Cesar, hijos politicos Victor, Jaime, nietos Milagros, Brenda, y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11:30hs en el cementerio de vuelta la barranca cob. norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

DÍAZ VILLALBA, MARCELO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/22|. A un mes de su partida sus compañeros y amigos de la secundaria, Colegio San Jorge, lo recuerdan con mucho cariño. Brille para él la luz que no tiene fin.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Fuiste una segunda madre para nosotros, tus ocurrencias, tus picardias, siempre estarás presente en nosotros. Sus hijos del corazón Muñeca y Silvia. Flia. Mansilla, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Sus primos Lili Risso Patrón y Luis Edgardo Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificio momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GRAMONI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Sus vecinas del Bº Tradicion. Choly Guzmán, Marta, Sarita y Negra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. El Dpto. de Futbol amateur del Club Central Córdoba, participa el fallecimiento del docente jubilado y dirigente. Padre del director técnico de nuestra institución Adrián Jiménez. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus amigos de calle Gorriti y Jujuy: Néstor Migueles, Cacho Sosa, Coco Leguizamón, Tito Natero, Daniel Ledesma, Fredy Arriazu, José López, Negrin Santillán, Cacho Oller, Luis Sotelo y Chichi Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Amigos de su hermana Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Toti Uñates y flia, Clarisa Arias, Franco Arias Gonzalez y flia, Adrian Kairuz y flia, Ana María Quiroga, Roberto Pucho Kairuz y flia, José Guzmán y flia. Ruegan oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hace descansar". Sus ex compañeros de la Esc. Nº 6 de Villa Silipica: Shula, Marta, Marti, Tita, Florinda, Doris, Norma, Emilse, Silvana, Cecilia, Carlos, Gustavo, Eduardo, Cintia, Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera director de la institución. Ruegan una oración en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hace descansar". Marta Graciela Ledesma de Palacios y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Yo soy el camino la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamas. Familia Saez Russo, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Señor recibelo en tus brazos, y dale el descanso eterno, brillando la luz que no tiene fin. Participan con dolor. Altos Belgrano Gym, todo su Staff y socios. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Enrique y Marty de Zurita, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado vecino de muchos años. Querido Carilitos, ya no te veremos en la vereda de Estrella, desatando tu pasión Boquense para quien te quiera escuchar, ya esa vereda estará vacía de tu presencia. Seguro que se te va a extrañar, y mucho. Con una oración, queremos acompañar tu viaje. Hasta siempre.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Que brille para ti la luz infinita de Cristo". Shula y flia, con profundo dolor lloramos la partida del colega, gran maestro que fue, Carlitos: Luis, Carlos y Aurelia Avila junto a sus flias, lamentamos el inesperado deceso del dilecto amigo y elevamos oraciones a asu querida memoria. Que la paz sea eterna para el.

LEDESMA, LUIS (Belén) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus hermanos Marcelo, Bernabe y Jose Benito, su cuñada Juana Alicia, sus sobrinos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Manogasta. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

MOYANO, SIXTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Sus hijos Carina, Marilin, Daniel, Ely, Johana, h. politicos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su hermana Nélida Palomo, sus sobrinos María Alejandra, Eunice y José Heriberto Roldan Palomo y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos hoy a las 9:30 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su hermana Nelida Palomo de Roldan, sus sobrinos José, María Alejandra, Eunice y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su sobrina María Alejandra Roldan Ricardo Prieto, sobrinas nietas María José y María Luján Prieto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su sobrino José Roldán y sus sobrinas nietas Rocío, Clarisa y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su sobrina Eunice Roldán y Rodrigo Blanco y sobrinos nietos Manuelita, Catalina y Benjamin participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. José Gómez, María Angela y familia Gómez lamentan su fallecimiento y acompañan a la compañera María Alejandra Roldán Palomo y a todos sus seres queridos en este doloroso momento.

PALOMO, AMADO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento del tio de la compañera María Alejandra Roldán Palomo y la acompañan junto a su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

REINOSO GALVÁN, ANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus padres Florencia Galván y Adolfo Reynoso, su hno, sus abuelos tíos y primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

REINOSO GALVÁN, ANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. "Siempre vivirás en nuestros corazones, mi dulce Ana". Te recordaremos siempre con mucho amor. Personal directivo, docente y de maestranza del jardín Nº 8 " Nicolás Avellaneda participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna de sala de 3 años de nuestro establecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

SANTUCHO, EUGENIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus padres Elizabeth Sayago, Ruli, sus hermanos, Chini, Naza, Yiyi, Seba, Fatima y Daniela, tios, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado parque el descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

SANTUCHO, EUGENIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus padres Elizabeth Sayago y Héctor Raúl Santucho, sus hermanos Beatriz, Raúl, Nazareno, Fátima y Sebastián participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

SANTUCHO, EUGENIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus abuelos Beatriz Díaz y Eduardo Santucho, su tío Adrián y su primo Adriancito participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

SANTUCHO, EUGENIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus tíos Raquel Díaz, Orlando Díaz y flia participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

SARQUISIÁN, ARTURO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Carlos Agüero, Marcia Santi y sus hijos, acompañan a la familia del amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus padres Carlos Silva y Reina Umaño, sus hermanos Edi, Marisa y Miguel y su hija Valentina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9: 30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus tíos Alicia Silva y Emilio Díaz, sus primos Néstor, Esteban, Silvina y Ramón Díaz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





SILVA, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Roberto, que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus tíos Alberto y Esther, primos Fabiana, Daniel y Javier participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia.





BRONDO, JORGE IGNACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/15|. Con motivo de cumplirse siete años de su partida elevamos oraciones en su memoria. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita. Se ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE - PAZ, SILVINA FERNANDA - BULACIO, PASCUAL EULOGIO - ARIAS LEDESMA, MERCEDES - TARCHINI, ANA MARÍA - SERRANO, ARNALDO DANIEL - GALVÁ N, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.)| . A 40 años de egresados sus compañeros de la promoción 1982 del Colegio del Centenario N º 1 invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de sus almas.

SÁNDEZ, PEDRO MARIO Crio. Inspector (R) (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/22|. Nada salio de acuerdo al plan, te fuiste demasiadop rapido, y aunque se que estás en un mejor lugar, daria todo por un minuto de tu compañía. Te extraño y lo haré siempre ... papá. Su esposa e hija invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita a 9 meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





UNGARETTI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. Enrique Sarquiz, su señora Cristina Rios y familia, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. Elevan oraciones en su memoria.





ACOSTA, ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos Matilde y Orlando Acosta y sus sobrinas Soledad Toloza, Luz Toloza y Marcela Toloza. Que el Señor lo tenga en la gloria.

CASTILLO, JORDAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su sobrina Graciela Spampinato Castillo participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, JORDAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Su hermana Elba Eulogia Castillo y sus hijas Marisa, Stella, Daniela, Graciela Spampinato participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

CHIARAVALLE, JOSEFINA YNES (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/22|. Su prima María Cristina Ibarra de Suárez y flia, la despiden con amor. Que Dios le de el descanso eterno y brillepara ella la luz que no tiene fin.

HERRERA, SELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Sus hijos Elizabeth, Javier, Matías, Andrés, h. pol. Susana, Lucía, nietos Francisco, Josefina, Agustin, Valentin, hno. Juan Sandoval participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio local. Casa de duelo Laprida (Choya). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MONTENEGRO, TIZIANO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. Personal Directivo, Docente, Maestranza de La escuela N°163 Provincia de Corrientes de Estación Atamisqui participa con profundo dolor el fallecimiento del alumno Tiziano Montenegro Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, TIZIANO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/22|. "Al paraíso te llevarán los ángeles, y a tu llegada te recibirá Dios con los brazos abiertos". Su maestra Susana Agüero participan con dolor la pérdida de su querido alumno. Siempre te llevaré en mi corazón.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Chochi: que Dios nuestro Señor te dé el descanso eterno. Su hermana política Victoria Banco y sus hijos Hugo y Oscar Moisés participan su llegada al cielo. Sus restos fueon sepultados emn Suncho Corral.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Su prima Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan el fallecimiento de la querida Chochi y acompañan a su familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Señor ya esta ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Omar Rama, Mariel Saad de Rama y sus hijos Javier y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Tía "Chochi" te recordaremos siempre con inmenso cariño. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrino Oscar Rama, su esposa Stella Maris y sus hijos Nicolás y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Johnny Wede y familia participan la partida a la casa del Señor de la querida tía y segunda madre. Acompañan a sus hijos Negrito, Rody, Soledad, hijos políticos, nietos y demás afectos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. La HCD y Socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de nuestro socio y colaborador Sr. Héctor Banco, acompañamos a la familia en tan difícil momento, elevando una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Eden Habel Sapag, Susana Barbieri y flia., participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro entrañable amigo Hécto "Negrito" Banco, acompañamos a su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Que Jesucristo la reciba en sus brazos y reconforte a su familia. Gustavo y Héctor Hauteberque y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Negro, Rodolfo y Soledad y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus familiares Blanca Nuno de Figueroa y Tomás Figueroa y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo exrensivo a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Querida amiga Chochi. Hoy regresas a la casa del Padre dejando en nosotros un halo de recuerdos que serán luz en el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerte y compartir parte de la vida contigo disfrutando de tu grandiosa bondad. Vuela alto que allá te esperan los brazos de tus seres amados para que descanses en su regazo y en el de nuestro Señor. Nuestro fraternal abrazo a nuestros amigos, sus hijos Negrito, Rodi y Sole, su hermana Vito, sobrinos y demás familiares. Con el cariño de siempre, Mariza, Silvia y Lito Gay.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa de Llado: Kuki, Tito, Nelly y Pepe con sus respectivas familias acompañan a sus hijos y demás familiares en tan dolorosos momentos rogando por su eterno descanso y brille para Chochi la Luz que no tiene fin. Se ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela lamentan profundamente la partida de la querida Chochi. Acompañan a sus familiares en tan lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Nora R. Rafael de Jiménez participa en oración su fallecimiento. Abraza con cariño a sus hijos y familia, a su hermana Victoria, su querida amiga, e hijos. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para los suyos.





SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. La Acción Católica de La Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Victoria Salomón de Canllo, miembro de esta Institución y muy apreciada hermana en la fe y la caridad de Cristo Jesús. La acompaña en su dolor y eleva sus oraciones en memoria de Chochi.





SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|.Hijos de Alberto Auad, Alberto, Silvia,Inés, Nora participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Nora Auad, sus hijos Ana, Jorge, Lidia y Sabrina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. María Silvia Gómez Auad, su esposo Gabriel Bosseti participan con dolor en tan irreparable pérdida y acompañan a su amigo Rody, hermanos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Norma, Martha, Ema Saad y sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Tufi Saad y su esposa Piru Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos difíciles momentos rogando al Señor cristiana resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Que el Señor te reciba en sus brazos junto a un coro de ángeles y te de el descanso eterno". Abud Saad, su esposa Chiqui, sus hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Nazih Nader y su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Que su alma descanse en paz. Consuelo a la familia.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás familiares. Que su memoria sea eterna.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Padre Gregorio Makantassis y familia, el centro ortodoxo San Jorge y demás comisiones parroquiales acompañan al hermano en Cristo Héctor y familia en el momento de la despedida a su querida madre.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Gladys Nazar de Villareal y flia, Lita Nazar de Segura y flia; María S. Nazar de Atenor y flia acompañan a sus hijos por el fallecimiento de nuestra querida prima Chochi. Siempre te recordaremos como la excelente persona que fuiste en esta vida.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, recordando a la querida Chochi con cariño. Rogando por su eterno descanso, elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Señor recíbela en tus brazos, concédele la paz eterna y que brille para ella la luz que no tiene fin". Eufemia Lezana, sus hijos Mecha, Néstor y Nilda Sánchez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Tu solidaridad y aprecios hacia los demás fue un signo que distinguió tu personalidad. Los amigos de siempre de Suncho Corral: Elías Hallak , Esther, Elena y Sonia Hallak con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Victoria y familia y a sus hijos en esta circunstancia. Elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Chochi" tu nobleza y humildad marco un camino de bondad y afecto. Sus familiares Elías Saadi, Dr. Felipe Palazzo, su esposa Yanie Saadi y familia acompañan en este momento de dolor a su querida familia. Elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. José Enrique Pérez Nella participa con profundo pesar el fallecimiento de su amiga Chochi y acompaña a sus familiares en este momento doloroso, elevando oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto y sincera solidaridad a sus familiares en esta triste circunstancia.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Ya descansa en paz. Su amiga de siempre Tita Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad acompañan en su dolor a la querida Victoria Eli y Jorge y a toda su flia. Brille para ella la luz divina y que sea eterna su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA(q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para Ella la luz que no tiene fin.". Dra. Yaqueline Julián, su esposo e hijos, acompañan a sus hijos y demás familiares en este dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Participan su fallecimiento sus amigos: Hugo Cura, Patricia Cura, Marcelo Cura y Kike Cura. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté Arroyo e hijo Dr. Marcelo Canllo acompañan a su flia en este dificil momento.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Dr. Marcelo Alejandro Canllo, acompaña en este momento de dolor a su hijo Negrito.