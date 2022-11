FÚNEBRES | 27 de noviembre de 2022

26/11/2022 - 21:49 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/11/2022

Antonio Emeterio Coronel

Vicente Facundo Quiroga

Silvia Dalinda Gerez (La Banda)

Jorge Orlando López

Luis Oscar Montenegro (Clodomira)

Sonia Beatriz Cárdenas

Mariana Soledad Acosta

DR. SALOMÓN MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

DR. SALOMÓN MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/22 y espera la resurrección.

El Señor te reciba en sus brazos, y te dé el descanso eterno, Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos, participan su fallecimiento.

DR. SALOMÓN MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/22 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE ORLANDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/22 y espera la resurrección.

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del MMO. Jorge, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ORLANDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22

Carlos Brander, Victoria Bucci y sus hijos Godofredo y Juan Pablo Brander, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Silvia e hijos en este momento de enorme dolor. Que el Señor te conceda la vida eterna.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS OSCAR MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/2022 y espera la resurrección.

Querido primo Lucho, tu peregrinar por este mundo llegó a su fin, no así tu recuerdo, el que perdurará por siempre en nuestros corazones. Ya gozas de la presencia del Señor en la morada eterna de su gloria. Tu prima hermana Toty Costas, su esposo Carlos Amánquez, María Elena Coria de Costas, sus hijos Ariel, Fabián, Julio y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al cielo por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

RENATO CIOCCI (q.e.p.d.) Se durmió el 27/11/21…

Hoy 27 de noviembre hace un año que no estás con nosotros. Te extrañamos mucho. Su esposa María Elsa, sus hijos Fabio y Estela, Michele y Amalia, sus nietos Renzo, Fausto, Agostina, Micaela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Elevan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARTHA RAED DE POIDOMANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/16 y espera la resurrección.

Su hija Isabel Poidamini, su hijo pol. Jorge Azar, sus adoradas nietas María de los Milagros Azar Poidomani y María del Rosario Azar Poidomani y demás familiares, la recuerdan con amor e invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en el convento Santo Domingo, al cumplirse 6 años de su partida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

ARGENTINO DE LA CRUZ SUÁREZ (Chacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/06 y espera la resurrección.

“Solo nos queda el consuelo de pensar, que alguien que ahora está en el Cielo, vela por nosotros”. Su esposa Maria, sus hijas Graciela y Félix Jugo, Nilda y Orlando Maldonado, sus nietos Nando y Vanesa Eschandi, Matías y Joaquín Jugo Suárez y Cecilia y Gabriel Maldonado, sus bisnietas Ana Martina y Ana Paula Jugo Eschandi, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 16 años de su fallecimiento.

INVITACION A MISA C/ FOTO

Jacinto Ramón Arabi

(q.e.p.d.) se durmió en El Señor 27/11/21 y espera la resurrección

"Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos será la Gloria de Dios". Papi hace 1 año que te dormiste aquí en la tierra para despertar en El Paraíso prometido. Te extrañamos mucho y lo único que nos consuela hoy es saber que gozas de la DIVINA PRESENCIA de Dios.

Tu esposa Marta , tus hijas ,Liliana y Marcela Arabi, hijo político Roberto Díaz ;tus nietos Leandro, Nahir, Emir, Gabriel, Álvaro , Pauli Camila, Saúl y Grecia ; nietas políticas Marlen y Valentina. Y bisnietos. Invitamos a la Misa que se oficiara con motivo de cumplirse 1 año de tu ausencia física, hoy en la Parroquia Santo Cristo a las 20hs barrio libertad. Rogamos Oración a su querida memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MIGUEL ÁNGEL MONTENEGRO (Pacho)

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/11/22 y espera la resurrección.

“Cuando la vida te separa de un ser querido el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante”.

Su esposa Sara Ponce, sus hijos Miguel, Sergio y Gerardo, hijas políticas, nietos y demás familiares agradecen el acompañamiento y condolencias recibidas de autoridades, funcionarios, colegas, compañeros, amigos, vecinos y en especial a los médicos y enfermeras que lo atendieron e invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy domingo 27 de noviembre a las 20 hs. en iglesia Santiago Apóstol, La Banda.

ACOSTA, MARIANA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus padres Marta y Roger, sus hermanos, sus primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs. en el cementerio la piedad cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

CORONEL, ANTONIO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus hijos María, Rosa, Omar, Mabel, Silvina, hijos políticos, nietos Agustín, Macarena, Lucas, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Cobertura Organizacion Norcen. SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

CORONEL, ANTONIO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Propietarios y personal de Bicicleterías Pereyra participan su fallecimiento y acompañan en este duro momento a su compañera de trabajo Silvina.

CORONEL, ANTONIO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Andrés Camilo Pereyra, sus hijos Andrés Ignacio y Juan Martín participan con dolor el fallecimiento del papá de Silvina. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Su esposa Silvia Lencina, sus hijos Diego, Jorge y David, su hija pol Cecilia López y su nieto Mateo participan con dolor su fallecimiento , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. "Que Dios te dé en el cielo, todo el amor que sembraste en la tierra ". Sus hijos Diego y Cecilia y tu nieto Mateoa que te amarán por siempre, participan con profundodolor tu partida. Rogamos oracione en tu memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana Mirta Lopez y sobrinos Silvana, Cesar y Valeria Coronel y flias, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria. Que Dios lo reciba en sus brazos.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Ignacio Jorge y Laura Cuba participan el fallecimiento del papá de su amigo Diego y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Luis Machuca, Kuky Espindola y sus hijos Paula, Martin y Virginia participan con inmenso dolor su inesperado fallecimiento y acompañamos a la querida amiga Silvia y a sus hijos Diego, Emmanuel y David.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Compañeros de 5to 3ra. Promoción 1976 de Escuela Normal Manuel Belgrano participamos con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Silvia.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Carlos Marcelo Rojas Bustamante y flia. Acompañan a Diego y flia. en esta lamentable pérdida de su padre. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. "El Señor lo reciba en su Reino y brille para él la luz que no tiene fin". Polaco Herrera y familia acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de profundo dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. CPN Roberto Soria, Lic. María Josefina Carreras, sus hijos Emanuel, Daniela y Facundo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Jorge y acompañan a su amiga Silvia e hijos en este doloroso trance. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu morada de misericordia, luz, paz y amor". Raúl Jiménez y familia despide a su amigo Jorge, y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Dr. Aldo David Molina y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del expresidente de ASABI, compañero y amigo y ruega cristiana resignación para su esposa e hijos.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Las amigas y compañeras de la promoción 75 de Colegio Belén de su esposa Silvia acompañan apenadas y con gran afecto a toda su familia en este momento de dolor.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Silvia Llavar y familia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida Silvia y familia en este momento de dolor.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sus amigos Marcial y Nany participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia y sus hijos y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Con tristeza lamentamos tu partida Fernando Miranda y familia participan su fallecimiento. Descansa en paz amigo.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Pablo, Victor, Javier, Luis, Emiliano, Guillermo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Victor Soria y Claudia Soria acompañan con mucho dolor a toda su familia, en especial a su hijo Emanuel Lopez. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Jorge Lopez Saad y flia. acompañan en su dolor a toda la flia. del querido tio Jorge.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Ana Maria Maier y flia. acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su querida primo Jorge.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Juan Carlos Lencina, Luisa Del Vitto, sus sobrinos Carlos Eduardo, Maria Alejandra, Juan Santiago, Santiago Andres y Olivia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria para que en la presencia del Señor descanse su alma en paz.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sus amigos Gustavo Maradona y Sandra Scillia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Hector Rojas y familia acompañan a su amigo Diego y familia en tan doloroso momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Marcelo Zanni y familia acompañan a su amigo Diego y familia en tan doloroso momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. German Lugones y familia acompañan y participan el fallecimiento del padre de du amigo Diego Lopez.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Victor Ferez y familia acompañan a su amigo Diego Lopez y familia en tan doloroso momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Martin Gorosito y familia acompañan a su amigo Diego Lopez y familia en tan doloroso momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Horacio Cejas participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego Lopez.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Con gran dolor y tristeza despedimos a nuestro hermano y amigo de la vida. Mario Almada, Susana, Maxi y Andrea participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Elsa Georgina Nahas, Greysi Gonzalez, Hector Gonzalez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro muy apreciado Jorge Lopez. Se ruega una oracion en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Mirta L. de Pagani e hijos Hector, Adriana y Carlos y respectivas flias. acompañan a la familia en tan dolorosa perdida, se ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Ramon Chamorro, su esposa Susana Lozano, sus hijos Coni, Vico, Rocio y Facundo y sus respectivas flias. participan el fallecimiento de su amigo jorge y acompañan el dolor de Silvia, Diego, Ema y David, rogando consuelo para ellos.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Héctor Pagani, Greysi Gonzalez, Alvaro Pagani, Andrea, Franco acompañan a la flia. en tan dolorosa perdida. Se ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Jorge, Magui y Rosario participan con dolor el fallecimiento de Jorge y elevan una oracion por Silvia, Diego, Emanuel y David, que Dios les de la fuerza necesaria para seguir.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Elisa Castro, sus hijos y respectivas flias. acompañan a silvia y sus hijos en este dificil momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Ing. Ricardo Fuster y flia. participan con dolor la partida de su amigo Jorge y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " . Sus consuegros Alba y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Silvia y sus hijos Diego, Emanuel y David y flia. Ruegan oraciones en su memoria,

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Tu cuñado Juan Carlos Lencina, Sra. y sobrinos acompañan a su esposa Silvia e hijo.

MATTAR, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su esposa Elsa Mattar, sus hijos Gustavo y Florencia, sus nietos Bauti y Constantino participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos misericordiosos". Su esposa Gringa, sus hijos Gustavo y Florencia, hijos políticos Felipe y Soledad, nietos Bauti y Consti participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. "Cuando la vida te separa de un ser querido... el recuerdo de su sonrisa y ocurrencias es la mejor manera de seguir recordándolo". Sus hermanos Negro, Magalí y Emilio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su hermana Alicia, su hno. pol. Raúl Atía y sus sobrinos Rauli, Jésica y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su sobrino Rauli Atía y Alejandra Bertolotti y sus sobrinos nietos Anita, Emmita y Gerito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Siempre te recordaremos con tus bromas y ese amor tan grande que dabas. Su sobrina Jésica Atía y sus sobrinos nietos Santi, Jesús y Juancruz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su sobrino Martín Atía y sobrina Mary Leguizamón, sobrina nieta Sol Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su suegra Rasa Corona y su cuñado Carlos Mattar y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos y sus respectivas familias participan el fallecimiento del Dr. Mattar papá de la Lic. Florencia Mattar y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.Q.E.P.D

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Familila Carreras Barros, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a Gringa, Gusti y Florencia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Dra. Mirta Rigourd y su hija Pamela, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia ante tan irreparable y triste pérdida. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. El Dpto de Turismo Iosep participamos con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Mattar Salomón, papá de nuestro compañero Gustavo Mattar.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Participa con profundo dolor Lic. Jonathan Sack Regueira, el fallecimiento del Doc. Mattar Salomón.

QUIROGA, VICENTE FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sus hermanos Oscar, Juan, Yinka, cuñada Noemí Herrera, sobrinos Daniel, Alicia, Néstor y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

RODRÍGUEZ, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 1172 Juan Felipe Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando a Dios que fortalezca la vida de todos sus seres queridos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, SILVIA DALINDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sus hijos Ing. Carlos Salto y Silvia Salto, hija política Rosana Chazarreta y nietos José Javier, María Belén, Dr. José Ignacio y María Ruiz, Santiago, Franco, Facundo, Celeste y Carlitos Salto, nieto polit. Adrián González y bisnieto Baltazar, part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. Su madre: Eve Luz Beltrán. Sus hijos: Franco y Emilse. Sus hijos políticos: Priscila y Claudio. Sus nietos: Nicole, Valentina, Tobías, Leonel, Santino, Diana., y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

MONTENEGRO, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. Su madre: Eve Luz Beltrán, sus hijos: Franco y Emilse, sus hijos políticos: Priscila y Claudio ,sus nietos: Nicole, Valentina, Tobías, Leonel, Santino, Diana., y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. Su hermano Dario Reynaldo Montenegro, su cuñada Rosa, sus sobrinos Jesús, Ricardo y Emanuel participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. "Que el Señor lo reciba en su Reino Celestial". Sus tíos Ernesto Beltrán, Griselda Robles,sus primas Marta,Flory,Bety Beltran y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. Te despedimos con gran dolor. Sus primas Pirusa,Mitha, Rosi, Mabel,Tere, Marta, Flory, Bety ,Cuca y Sivia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. Sus ex compañeros de Telecom: Clerici, Birchner, Ledesma, Arjona, Vildoza y Villar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/2022|. A nuestro primo hermano Lucho ...vivirás eternamente en nuestros corazones, acompañamos a sus hijos hermanos y nietos. Rubén ,Mirta ,Rosi y Silvia Tere, y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ÓSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Comunidad educativa de la Escuela N °754 de la Ciudad de Clodomira participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria .

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su esposo Luis, su madre Elba Fernández, hermanos Silvia, Walter, Cristina, Alian, Edgar, Wiliam Cardenas y sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos serán velados en Nueva Francia y serán sepultados en el cementerio de Simbol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. A mí querida Sonia nada salió de acuerdo a lo que habíamos planeado recorrer el largo camino de la vida juntas. Te fuiste demasiado pronto aunque estás en un mejor lugar , daríamos todos por un minuto más de tu compañía , te extrañaremos y te llevaremos en nuestros corazones por siempre . Su madre Elva del Valle Fernández, su hermana María Cristina Cárdenas y su sobrino Miguel.Sus restos serán inhumados el lunes 28 a las 8 de la mañana en el cementerio de Simbol.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Fuiste siempre una elegida para plasmar una huella en nuestro caminar , nosotros tuvimos el enorme privilegio de compartir la vida como hermanos .Viviras eternamente en nuestro recuerdo. Su hermano Walter Cárdenas , su esposa Claudia Cáceres y su sobrino Ezequiel .

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Señor Jesús Tú que eres la Resurrección y la Vida , recibe en este día a mí querida hermana Sonia brindándole eterno descanso y haciéndola participe de tu Gloria eterna . Siempre vivirlas en nuestros corazones y que brille para Tí la luz que no tiene fin . Su hermana Silvia Cárdenas , su cuñado William Cejas y su sobrino Denis participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Que el señor te bendiga y te guarde, y extienda su amor y te conceda la paz eterna . Su hermano William Alanis Cárdenas, su esposa Edhit Ledesma y su sobrina - ahijada Valentina.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Que Dios sostenga su mirada y te de el descanso eterno con mucho cariño siempre recordaremos. Su hermano Alian Cárdenas, su esposa Pamela Díaz y sus sobrinos Esteban, Luna y Benjamín.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. El Señor es mí pastor , nada me puede faltar en verdes prados me hace descansar te llevaremos eternamente en nuestros corazones . Su hermano Edgar Cárdenas, su esposa Carla Orieta y sus sobrinos Cristian y Narela.

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Sonia querida, tu inesperada y pronta partida deja un gran dolor en nuestro corazones . Te recordaremos por tu bella sonrisa , tu bondad y tu amistad . Y ahora tendremos un ángel más que nos ilumina desde el cielo. Yolanda Herrera y Nair Silva .

CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/11/22|. Amada mía aun no entiendo porque me dejaste solito en esta vida . En ti encontré el amor que buscaba y hoy me dejaste solo y te llevas lo mejor de mi. Luis Andrada.

MONTENEGRO, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Personal Directivo, Docente, Maestranza y toda la Comunidad Educatica de la Escuela Nº 754 Dr. J.M.R. Mejia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex-colega y padre de nuestr5a compañera Emi Montenegro. Luchito te recordaremos siempre con mucho cariño. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, CÉSAR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Querido papá: solos muere cuando se olvida pero los seres tan queridos como. Lo fuiste nunca se olvidan.Tanto vellos recuerdos y valores que dejas. Tu historia de vida tus anécdotas, aún escucho tu risa cristalina que resuena en los rincones de la casa o en las reuniones de los domingos cuando nos divertíamos escuchando esto temas que tanto te gusta van eres admirable por todo lo bueno que brindarte en esta vida. Ya estás junto a Dios y tu amada Chavela. Su hija Fátima , hijo político Raúl, su nieto Raulito y tus grandes amigas MariLuz y Nelly te despiden con profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ, CÉSAR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Querido viejito, mi amado padre, una parte de mi se va con voz te recordaré siempre como un excelente te padre, protector, cariñosos y sobre todo una buena persona. Abuelo amoroso y cómplice de su nieto Raulito. Fuiste el más grande ejemplo de amor de esfuerzo y entrega. Gracias viejito querido, viejito del alma por ser un gran guerrero de oro que nunca bajaste los brazos y simpre nos diste lecciones de vida. Descansa en paz padre amado junto a mamá Chavela porque eran tan unidos. Su hija Fátima, su hijo político Raúl y su Nieto Raulito elevan oraciones por su eterno descanso. Dios te tenga en su gloria.

PAZ, CÉSAR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Papi . Hoy te vas a ese lugar maravilloso que Dios te tiene preparado para estar con ella tu compañera de toda la vida . Es imenso el dolor que dejas, pero me guardo y voy a transmitir las mejores enseñanza el de dar amor, alegría solo se que desde el cielo seguirás iluminado y guiando a todos tus hijos. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su hija Nieves Beatriz Paz., su hijo político Fabio , sus nietos Guadalupe y Álvaro. Consuegra Mabel. Que brille para ti la luz que no tiene fin. QPDE.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Yoli Abdala y flia participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermana y demás deudos ante tanto dolor. Elevan oraciones a su querida memoria

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Sus amigos: Juan Carlos Elean, Antonio Eduardo Elean; Miguel Ángel Elean, Oscar Elean y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus hijos Negrito, Rody y Sole; a su hermana y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Dito Jorge (Garza) participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.