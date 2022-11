FÚNEBRES | 28 de noviembre de 2022

28/11/2022 - 04:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/11/2022

Antonio Carlos Lencina

Abel Horacio Maidana

Luis Antonio Cortes

Rosa Beatriz Juárez

María Elena Carrizo (Guasayán)

Froilán Herrera

Sergio de Jesús Jiménez

Sara Dravich de Guimard

Sofía Moroziuk

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. SALOMÓN MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/22 y espera la resurrección.

Dr. Chiqui Domínguez, su esposa Viviana y su hija Florencia despide a su hermano de la vida. Acompañan a su familia en el dolor y rezan por su descanso.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SARA DRAVICH DE GUIMARD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/22 y espera la resurrección.

No llores si me amas

No llores si me amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo! Si supieras oir el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos! Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos; los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso! Si por un instante pudieras contemplar como yo, la Belleza ante la cual las bellezas palidecen! Cómo!...¿Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme. Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mi me encadenaban, cuando llegue ese día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este Cielo en que te ha precedido la mia, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas.

Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz! Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz... Y de Vida... Enjuga tu llanto y no llores por mi si me amas! San Agustín.

Sus hijos Martha y Carlos, sus nietos Álvaro y flia, Exequiel y flia. Carla y flia. Andrea y flia. Sus compañeras Cristina y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.





RECORDATORIO

ASCENCIO GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/67 y espera la resurrección.

Mi papá fue un hombre de bien- Una gran persona: responsable- Sereno- Serio- Respetuoso.

Guardo en lo profundo de mi corazón sus palabras que fueron caricias para mi alma joven: “niñita”, “mi hija”, “mi Norma”; jamás un rigor, nunca una grosería, me sentí tan cuidada y valorada por él!!

Hoy a 55 años de su partida, con preguntas sin respuestas, de silencios sin palabras, de alegrías y tristezas, de madurez al razonar, le pido a Dios perdone sus pecados que tuvo como todo mortal, vivo la vida como una oportunidad, y que su partida fue una lección- andando hacia el futuro. Q.E.P.D. Norma.

INVITACION A MISA

IVAN SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/21y espera la resurrección.

Mi hijo, mi mundo, ese trágico día quedo grabado en mi memoria. Como se hace para vivir sin vos? Extraño tu carita, tu sonrisa y carcajadas, tus buenos días o buenas noches con ese beso en la frente. Como no amarte hijo!! En tu corto paso en este mundo terrenal nos dejaste amor, alegría, respeto y generosidad, valores que me enorgullecen de ser tu mamá. Hoy sos un ángel que me cuida y me da fuerzas para estar de pie cada día y seguir adelante. Al igual que el día de naciste, te voy a amar y recordar hasta mi último latido. Descansa en paz mi Chiquito!!

Su mamá Rosy, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.









INVITACIÓN A RESPONSO

ÉLIDA ARGENTINA NAVARRETE (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/22|….

Al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Se invita a una misa a familiares amigos y vecinos en el cementerio de la localidad de Árraga a las 19:00 hora ..la van a recordar siempre su esposo Juan, sus hijos Juan,Elio,Milagros,Romina, Patricio, sus nietos Kiara,Tifani y Cristian, sus hijos políticos Mirian,Paola,Claudio, Cristian,Alejandra, sus hermanos Sonia,Víctor,Juan,Marcelo,Rodolfo,Daniel. Pidiendo su descanso eterno. Nunca te olvidaremos.





INVITACIÓN A MISA

CELSA DEL CARMEN LEDESMA DE PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/92 y espera la resurrección.

Estarás eternamente en nuestros corazones,

que brille la luz que no tiene fin.

Tus hijos e hijos políticos Elena y Mario, Ramón y Nora, Isauro y Gachu, Carlos y Azucena, José y Marcela, Claudia y Walter, Juan y Claudia, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 30 años de su partida a la Casa del Padre.





INVITACION A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA (Moño)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, cuando naciste, mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría, y desde el día de tu partida, las lágrimas que derraman mis ojos son de una profunda tristeza. No se si no quiero, o si no puedo comprender tu ausencia. Me duele todo mi ser, por eso le pido todos los días a la Virgen María que me dé la fortaleza que ella tuvo para soportar el dolor de la muerte de su hijo Jesús. Hijo descansa en los verdes prados del Señor. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, sus sobrinos, tíos y primos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.00 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse ocho meses de su partida al Reino Celestial. Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin.

INVITACION A MISA

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA

Falleció el 28/11/2020

Hoy, en tu segundo año de ausencia física, recordamos con mucho pesar y resignación tu partida. Fuiste un hombre maravilloso papi, al que amamos con todo el corazón. Somos conscientes que esta despedida es momentánea, y por eso te pedimos, dónde estés, sigas enviándonos la fortaleza necesaria para continuar con nuestra vida y no hundirnos en la tristeza de no tenerte.

Nos queda tu esencia y amor siempre en nuestro corazón.

Sus hijos, Fernanda, Mariana y Maximiliano. Mabel Santillán y sus nietos Juan Cruz y José Alfonso, invitan a participar de la misa para recordar el 2° aniversario de fallecimiento, este lunes 28 de noviembre a las 20 hs en Parroquia San José de Belgrano.

CORTES, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Sus hijos Matías, Martin y Lorena, su hija política Florencia, su nieto Maxi y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385- 5357628.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Fuiste la flor más linda de nuestro jardín. Su hija Chuny y su nieto Ignacio participan con gran dolor tu partida.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Su hija Teresa, su esposo Nicolás y sus nietas y bisnietos te despiden con gran pesar, con el consuelo de saber que Dios te acoge en sus brazos.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Su hijo Guillermo Guimard, tu hija política Noemí, sus nietos Valentina, Joaquín y Luna; sus bisnietas Guillermina y Pía te despiden con mucho amor.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Josefina Jiménez, sus hijos Héctor Patricio, Carlos Augusto, Alicia Josefina, Mario Rodolfo y Ana Irene, acompañan a toda la familia Guimard en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA, FROILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Su hijo Julio, su hermano Roberto, sus sobrinas Rosalía, Alfonsina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JIMÉNEZ, SERGIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Su hija Juana, hijo político Rufino, nietos Ariel, Daniela, bisnietos Rodrigo, Antonella y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JUÁREZ, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus hijos Juan, Claudio y Daniela, hnos. Luis y Miguel, sus nietos Agustín, Nicolás, Milagros, Virginia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LENCINA, ANTONIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su esposa Virginia, sus hijos Carlos y Alejandro, nietos, hnos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz, cob. iosfa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Personal Directivo, Docente, Maestranza y toda la Comunidad Educatica de la Escuela Nº 754 Dr. J.M.R. Mejia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex-colega y padre de nuestra compañera Emi Montenegro. Luchito te recordaremos siempre con mucho cariño. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Arq. Oscar Eduardo Correa te despide con dolor y ruega oraciones en tu memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Victorio Argañaraz y flia. participan y acompañan a su amigo Diego López y flia. en este doloroso momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Germán Muratore y flia. Participan con profundo dolor y acompañan a Diego López y flia. en este triste momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Alfredo y Noemi acompañan a la flia. en este triste momento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Jhony Morales, Liliana Romero e hijos con sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Lamentamos muchísimo la perdida del papá de David ,y compañero de vida de Silvia, un esposo y papá siempre están. Buen viaje Jorge querido que la luz brille para vos y consuelo a la familia. Dr Alberto Paz ,Lic. Alejandra Auad ,Rocío,Octavio y Lucila acompañamos en su partida de Jorge.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Delia Privietera y Kuky Giménez, acompañan con sus oraciones a su amiga Mirta López de Coronel y flia., por el fallecimiento de su hermano. Rogamos en este momento de dolor, la presencia de Dios los llene de Paz y Resignación. Amén.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sara Liliana Zuain e hijos, Yamile Isac y Jorge Manuel Isac y familia, participan y acompañan a Silvia e hijos en éste momento de dolor. Elevan oraciones, que nuestro Padre Celestial lo reciba en su morada y dé cristiana resignación a su familia. Q.E.P.D.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Néstor Medina Salomón participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego López y acompaña a Silvia, Emanuel, David y a toda su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Juan Carlos Silva, su esposa, hijos Sebastian, Maria Cruz y Matias, participan con mucha pena y dolor el fallecimiento del apreciado vecino y amigo Jorge. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Acompañamos a su familia en tan doloroso trance, con el afecto de siempre.

MAIDANA, ABEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus hijos Abel, Verónica y Natalia, sus hnos. Julio, Raúl, Daniel y Nora, su ahijado David y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus sobrinos Ornella Lezcano Mattar de Morellini y Lucas Morellini lamentan mucho su partida y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso en el amor de nuestro Señor y el consuelo de sus seres queridos.





MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su tía Gringa Mattar de Cheeín, sus primos Humby Cheeín y familia, Silvia Cheeín y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de Varela.





MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su tía Gladis LL. de Enriquez, sus primos Marcela y flia, Karina y flia, José y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su tía Nélida de Mattar, sus primos Luis Mattar e hijos, Edith Mattar y Rodolfo Lezcano Núñez, sus sobrinos Ornella, Lucas Morellini y Macarena Lezcano Mattar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares rogando oraciones en su memoria.





MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Alberto Catella, participa el fallecimiento de su colega y amigo y acompaña a su familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Tus amigos de Brea Pozo. Juan Carlos Villarreal y Peque Fernández, sus hijos Carlos y Judith, acompañan a sus hermanos Magalia, Alicia y Negro en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus amigos de Brea Pozo. César Fernádez y Aurora Lastra, acompañan a sus hermanos Magali, Alicia y Negro en este doloroso momento. Que brille para El la luz que no tiene fin.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. "Que el Señor lo reciba en su Reino Celestial, nos quedamos con los mejores recuerdos y su calidad de persona. Mari y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. José Antonio Rojo y familia, despiden a su amigo Salomon Mattar y acompañan a su esposa Gringa, sus hijos Gustavo y Florencia en este momento de profundo dolor.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Sus vecinas del Pje. Soler: Nina y Titi Navarro Coroleu, acompañan en este triste momento a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Familia Contardi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Querido Vare te despido con profunda tristeza. Pero te recordaré siempre porque fuiste compañero de trabajo excelente, buena persona, siempre con buen humor, responsable y cuidando a tus colegas. Luchaste con valor y esperanza todas tus dolencias. Descansa en paz amigo. Mónica Nader.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Dr. Gustavo Abutti, sus hijos Martin y Andrea, Mariangeles y Oscar, Laura y Carlos, participan con profundo dolor y acompañan a Gringa, Gustavo y Florencia en este difícil momento.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Querida familia. En este momento tan especial de la partida terrenal de Varela, los acompañamos con todo cariño pidiendo a Dios los llene de paz. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos Eugenia y Facundo Juárez; Lucrecia y Jorge García; Laura y Juan Gherardi; Magdalena y Mercedes y nuestros nietos Santiago y Julieta, Zaira y Zoe y Felicitas y Fausto, rogamos por el eterno descanso de su alma.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Dr. Mario Eduardo Suárez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Todo el personal del Centro Provincial de Salud Mental de Santiago del Estero participancon profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo. Acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Godoy Maria Florencia, y su nieto Constantino Salomón Mattar Godoy participan con dolor su fallecimiento y acampañan a la flia. Ruegan oracion en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Luis E. Yanucci y sus hijos Sebastian E y Veronica del C. con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del papá de Gustavo, Acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Querido amigo Varela (hermano) como vos me decias tengo la dicha de haberte conocido, compartir juntadas en tu querido Brea Pozo. Hermano Disfrute de tu grandiosa bondad y humildad, vuela alto que allá te esperan los brazos de tus seres amados, un abrazo grande al amigo querido, hasta que nos volvamos a encontrar. Carlos Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Gringa e hijos Gustavo y Flori y sus amados nietos.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Freddy Basbus y familia, Marcelo Basbus y familia, Silvia y Claudio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Varelita y acompañamos a toda la familia en este momento de difícil dolor. Elevamos oraciones así querida memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Lic. Néstor Medina Salomón Director ejecutivo del Centro Provincial de Salud Mental de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo. Acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Pitin Acuña y familia, Antonio Gomez y familia, despiden al gran Amigo Varela y acompañan en su dolor a Gringa, Gustavo y Florencia. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Maria Josefina Acuña y flia, Graciela Acuña y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Laureano Mocchi, Erika Paez y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su amigo Gustavo y familia en tan doloroso momento.

MOROZIUK, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Sus hijos Anita, Marcela, Liliana y Gustavo Iglesias, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 16 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

MOROZIUK, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. María Marta y María Cira Galván, participan con profundo dolor el fallecimiento de Sofia y acompañamos a sus hijos, nietos y bisnieta. Sofia siempre permaneceras en nuestros corazones.









RODRÍGUEZ, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Amelia y Rodolfo Olivares, hijos Mario, Alfonso y Matias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Sus cuñadas y cuñados Olga, Elsa, Mirta, Nelly, Amelia, Carlos y Lito participan su fallecimento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Su tia politica Remigia Gimenes, hermanas y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





CARRIZO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Su esposo Ricardo, sus hijos Javier, Ramona, Cristian y Milagros, sus hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Guasayán. Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Ya descansas junto al Señor y acompaño en el dolor a tus hijos Rody, Negrito y Sole, participa con dolor su fallecimiento. Su amiga Ana María Saavedra y sus hijos Delfina y Lucio.

SALOMÓN DE BANCO, MIRTA NASARIA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. No me recuerden muerta y ausente sino viva y presente. Las amigas de sus hijos Rody y Sole: Maria Elena y Guchi Saavedra y sus respctivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Pronta resignacion a sus familiares.