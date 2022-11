FÚNEBRES | 30 de noviembre de 2022

30/11/2022 - 03:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/11/2022

- Lilia Beatriz Fernández

- José Mario Díaz

- Carmen Nilda Sonzogni

- Ernesto Eduardo Guzmán (La Banda)

- Gladys Zunilda Cuello

- Néstor Roberto Saracco

- Reina Isabel Paz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORA DEL VALLE RUIZ DE ARGÜELLO

(q.e p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/22 y espera la resurrección.

Desde Añatuya, Emilio Luna y familia, participan con dolor su fallecimiento, "expresamos nuestras sentidas condolencias a su hija Norita, hijo político Franco y nieta Micaela. “Que brille para ella la luz que no tiene fin".





RECORDATORIO

ANDRÉS EULOGIO CÁCERES (Chicho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/95 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán la gloria de Dios".

Sus hijos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo; nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares lo recuerdan en el día de su cumpleaños y ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA VICTORIA UMAÑO GIOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

“Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol”

Con esta canción despedimos tu partida al Reino celestial. Partida que a todos nos conmovió con mucho dolor, nos pareció tan fugaz tu corta vida en esta tierra, sólo veinte añitos!!

Presentíamos que tu mente y tu corazón estaban dispuestos para recibir el abrazo de amor y misericordia de Dios Padre.

Fuiste un alma muy pura, por eso creemos el Señor quiso continuara tu vida al encuentro de la plenitud del Amor, a una vida llena de paz y de amor, donde resplandecerás como una estrella luminosa.

Nuestra querida Viky, en tan corta vida terrenal, nos dejaste tantas enseñanzas!! Con ese espíritu de lucha, de responsabilidad y amor en todo lo que emprendías, con ese espíritu de solidaridad , de fidelidad en la amistad, con ese andar tan silencioso y suave, pero de tanta fortaleza!!

Recuerdo la última charla que tuvimos, te sentí tan comunicativa, tan madura para tu corta edad. Se te iluminaba la cara cuando hablabas de la carrera de Trabajadora Social que habías elegido. Con una suave y serena sonrisa recordabas las experiencias compartidas en Buenos Aires. Cuanto cariño y dulzura me llamabas “ Madrina”,

Amada Viky, fuiste una bendición para tus padres, hermanos, abuelos y para todos los que te conocimos.

Todos los rincones de tu casa y todos los lugares por donde transitaste nos traerán tu dulce y cálido recuerdo. Humanamente no podremos dejar de expresar nuestro sentimiento de dolor por tu no presencia física. Pero nuestra fortaleza será tu testimonio final de búsqueda de los instrumentos del Señor, como queriendo estar más cerca de esa Roca, Jesucristo. Como que ya estabas despierta y vigilante esperando al Señor y también será nuestro apoyo la fe compartida en la sabiduría de la Palabra de Dios, que es nuestra esperanza e imitando a Mamá María, que siempre guardó en su corazón lo que Dios le prometió .Creemos, que por Jesucristo llegaste a la vida en abundancia. Llegó al jardín del Señor una flor perfumada con las virtudes queridas por Jesús y María, Amada Vicky, seguro el Señor te dará una nueva misión, orar por tus desconsolados padres, hermanos, abuelas y toda tu flia, paraqué vuelvan a ser animados por el Espíritu de fe y esperanza. Estarás siempre en nuestras oraciones y en nuestros corazones.

Descansa en paz en los brazos de Jesús y María.

Las amigas de sus padres Silvina y Javier, sus hermanos José y Martina, sus abuelas Coty y Mary Alicia de Villalba, Nora Paz Lines, Mamita de Truco ,Pirula Hamann, Rosalía Veron y María Inés Gómez invitan a la misa a celebrarse hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20 y 30 hs al cumplirse el noveno día de su partida a la vida eterna.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA VICTORIA UMAÑO GIOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 21/11/22 y espera la resurrección.

“Jehová es mi pastor, nada me faltara, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreara”. (Salmo 23).

Con inmenso dolor despedimos a nuestra amada Viti. No hay pablaras que expresen el desgarro en el corazón y el quiebre que significa en nuestras vidas.

Nuestra pequeña y hermosa mujercita, plena de dones, de carácter firme, responsable y solidaria que se nos fue a los 20 años.

Te echaremos mucho de menos pero te recordaremos siempre con tu bello rostro y tu

espíritu independiente y valiente.

Es un abrazo al alma estar acompañados por Instituciones, sacerdotes, familiares, colegas de sus padres, amigos, vecinos, médicos del hospital Banda y enfermeras y por todos los que elevaron oraciones por su descanso eterno. A ellos nuestro agradecimiento por su cercanía y su afecto.

Nos uniremos para recordarla hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey ( España y Rivadavia, La Banda). Sus padres Silvina y Javier.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ALBERTO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/22 y espera la resurrección.

Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Inmaculada con motivo de cumplirse 6 meses de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

ALBERTO TORRENS

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 30/11/21 y espera la resurrección.

No lloren por mi es lo que seguramente nos dirías, te entendemos pero es tan difícil, tan inevitable, tan inmanejable, en nuestros corazones que las lagrimas fluyen, la angustia se acrecienta, las preguntas vuelven, las respuestas no aparecen, el porqué sigue golpeando, pero aun así la vida nos empuja continuar nuestro camino y donde en cada paso sigues estando, sigues acompañando, sigues confiando y por sobre todo sigues en nuestros corazones de aquí a la eternidad. Por todo esto cada uno de nosotros, de tu familia, de tus amigos, te recordaremos a un año de tu viaje desde el lugar donde nos encontremos, orando, hablando, obrando y pidiendo por una paz que estamos seguros te llego , por siempre Coco. Tu esposa Claudia y tus hijos Carla, y Adrián, y tus nietas Zoe e Isa.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA NOEMÍ NAZAR FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/22 y espera la resurrección.“Tu muerte ha dejado un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. No olvidaremos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una gran madre y excelente abuela, una persona tan amable, buena y cariñosa, y sé que tuve mucha suerte de tenerte como madre. Eras tan maravillosa y tenías tanto para dar. Aprendí mucho de vos. Te fuiste demasiado pronto pero tu paso por la vida no fue en vano, se que ahora estás en un lugar mejor y espero que algún día nos podamos unir. Te fuiste plácidamente al encuentro del Señor, rodeada de tus afectos”. Tus hijos José, Sonia y Fernando, tus hijos políticos María de los Ángeles Ruiz y José Rodríguez, tus adorados nietos Matías y Álvaro Guerrero; Fiorela, Antonella y Oreana Rodríguez y Tobías Guerrero invitan a familiares y amigos a participar de la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan

“Tu muerte ha dejado un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. No olvidaremos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una gran madre y excelente abuela, una persona tan amable, buena y cariñosa, y sé que tuve mucha suerte de tenerte como madre. Eras tan maravillosa y tenías tanto para dar. Aprendí mucho de vos. Te fuiste demasiado pronto pero tu paso por la vida no fue en vano, se que ahora estás en un lugar mejor y espero que algún día nos podamos unir. Te fuiste plácidamente al encuentro del Señor, rodeada de tus afectos”. Tus hijos José, Sonia y Fernando, tus hijos políticos María de los Ángeles Ruiz y José Rodríguez, tus adorados nietos Matías y Álvaro Guerrero; Fiorela, Antonella y Oreana Rodríguez y Tobías Guerrero invitan a familiares y amigos a participar de la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y familia política participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus amigas y ex compañeras de la Corporación del Río Dulce: Martha Muñoz de Palmeyro, Mirta Bustamante, Norma Ávila de Ibieta, Gisela Macarol de Trejo, Carmen Rojas y Sara de Bussolini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos Rolando y Raúl Cuello.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Juan Carlos Rotondo y familia participan con dolor su fallecimiento, te recordaremos siempre por tu sonrisa y bondad infinita, acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de tanta tristeza. Querida Gladys descansa en paz.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Gladys, mi amiga del alma, tu exquisita sensibilidad quedará siempre presente en nuestra memoria. María Teresa Rotondo de Muratore e hijos participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor, oramos por su descanso, la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Rosa Esther Dinardo; despide con cariño a Doña Gladys, una querida amiga. Acompañamos asus sobrinosNonino y Raúl, Mirta, Mayca y Marta y a toda su querida familia en estos tristes momentos.Descanse en paz y en la gloria de Dios. Ruego por su eterno descanso.

DIAZ, JOSÉ MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su esposa Viviana sus hijos Julio y Verónica Diaz sus nietas Franchesca, Maite, Esperanza, Delfina y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y su comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento de su socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz el día 27/11/22. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FERNÁNDEZ, LILIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. "Señor, está a tu lado la mujer que nos dio la vida; desde alli, ella es la guia para continuar nuestro camino en la tierra. Gracias madre por todo lo bueno que nos dejaste". Sus hijos, nietos, hijo politico participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus hijos Andrea, Martin, Carolina y Nicolás, nietos Julieta, Gerónimo y Josefina. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Unión Santiago participan con dolor el fallecimiento de su ex directivo y padre de Adrian Jiménez, ex jugador y preparador físico de dicha institución y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Dra. Francisca Córdoba, su esposo Hugo Agostinelli y familia participan con inmensa tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia y elevan oraciones por su feliz resurrección.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Acompañamos a la familia Mattar en este momento, elevamos una oración en su memoria. Raúl Villalba, Beatriz Santillán, y sus hijas Cecilia, Sofía y Guadalupe Villalba.

MOROZIUK, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. La Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de nuestra ex socia deseándoles pronta resignación a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Su sobrino Mónica Diblase, sobrinos nietos Mauro Farías Diblase, Florencia Ávila, Hnos. Norma, Ricardo, Miguel, Ángel, Marta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SARACCO, NESTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Su padre Alberto, hijos, nietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10.30. Casa de duelo C./315 s/nº Bº Gral. Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SONZOGNI, CARMEN NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus hijos Ángel, Francisco y Elisabet, hijos políticos María Elena y Guillermo. Sus nietos Mauro, Gastón, Marcos, Lucas, Antonella, Virginia y Santiago. Sus bisnietos Delfina, Lisandro y Joaquin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SONZOGNI, CARMEN NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Los compañeros de trabajo de la Secretaria Electoral de su yerno Guillermo, acompañan a la familia en tan doloroso momento, pidiendo a Dios que les conceda pronta resignación. Se ruega oraciones en su memoria.

SONZOGNI, CARMEN NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. "Hoy lo Ángeles del Cielo celebran con cánticos de alegría al Señor Jesús, por recibir una nueva vida de paz y eternidad". Los amigos del Grupo de "Los Inolvidables" acompañan con mucho pesar a la querida amiga Mónica Lipreri (h) en este difícil momento de la vida.

SONZOGNI, CARMEN NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. La comunidad educativa de la escuela Técnica Nº 11Independencia lamenta profundamente el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Elizabet Lipreli. Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso, que Dios les brinde consuelo y pronta resignación. "Que Jesús la tenga junto a Él, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Que descanse en paz.

SONZOGNI, CARMEN NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Dios te conceda la paz eterna junto a Él. Marisa, sus hijos Emanuel, Matías, Belén, Mane, sus nietos Martiniano, Ernestina y Faustino acompañan en este doloroso momento a su hija Mónica y familia. Ruegan una oración en su memoria.





BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO(Negui) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. Su familia invita a la misa que se realizará hoy en Catedral Basílica a las 20 hs, al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

GÓMEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. " Aún no era tu momento, eso nos hace sentir mucho tu ausencia. Pedimos a Dios nos fortalezca hasta lograr la resignación de tu partida". Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa el días Jueves a las 20.30 hs en la parroquia Ntro. Sr. de Mailín al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RUIZ, ALDO ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Su hija Marisa Ruiz, su hijo politico, sus nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ALDO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participa el fallecimiento del papá de nuestra compañera Marisa e invita a la misa que oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida física. Ruega oraciones en su memoria.

TORRENS, ALBERTO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Te recordamos con mucho cariño, sigues presente en nuestras vidas y conversaciones,, tus anécdotas, risas y los momentos compartidos no se borraran jamás querido Coco. Rezamos por tu eterno descanso junto a Jesús y María. Su familia invita a la misa con motivo de cumplir un año de su partida, se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Catedral Basílica).





POVEDANO, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/02|. Hoy hace veinte años de tu partida a la casa del Señor. Siempre estás presente en nuestras mentes y corazones. Te extrañamos. Su esposa Cristina, su hija Milagros y su nieta Eva.





GUZMÁN, ERNESTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su esposa Ramona Gutiérrez, sus hijos Ángel, Daniela y Guadalupe, Juan y Lourdes, sus nietos Tadeo, Elías, Luján y Nadin, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





TÉVES, SILVINA NIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Hija querida: Estoy aprendiendo a sobrellevar este vacío en mi corazón, estoy aprendiendo a sobrellevar el no sentir tus pasos y que me digas ya llegue, ya estoy aquí madre querida. Estoy aprendiendo a que en cada acontecimiento ya no estás para organizar todo con tanta alegría. Estoy aprendiendo a vivir de recuerdos todos tan lindos, que quedarán para siempre en mi corazón. Pero los que me dan fuerzas y ganas de vivir son tus hijos y por ellos me siento viva. Estoy aprendiendo a ver el cielo y busco la estrella más grande y te digo te amo hija. Algún día estaremos juntas. Al cumplir un año de su partida a la Casa del Señor, sus padres y sus hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20:30 hs.









CÁRDENAS, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. La comunidad educativa de la escuela N°1013 "Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa" acompaña en este difícil momento a la compañera Silvia Cardenas y a su familia por la pérdida de su Hermana. Que Brille para Ella, la luz que no tiene fin.

CEJAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus hijos Paola, Marcelo, su hijo político Marcelo, sus hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CEJAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados sus hijos Paola, Marcelo, su hijo político Marcelo, sus hermanos y demás familiares participan el fallecimiento del socio, que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Aguada, Termas. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, YSOLINA YSIDORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Sus hijos Angel, Omar, Victor, Facundo, Sonia, Mariana, Paola, Celeste, Andrea, Amalia, Roxana, nietos y bisnietos Ruegan una oracion en su memoria. Sus restos seran inhumados el 30/11 a las 10:00hs. en el cementerio de Hichagan. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.