FÚNEBRES | 1 DE DICIEMBRE 2022

- Faustino Armando Concha Frágola

- Graciela Liliana Autalan de Ruiz

- Ana María Hoyos de Salvatierra

- Irene Pogonza de Maldonado

- Ana Verónica Trejo

- Guillermina Lazarte Diaz

- Miguel Ángel Juárez (Dpto. Figueroa)

- Mario Arnaldo Barragán (La Banda)

- Ramón Telesforo Carranza (La Banda)

- Norberto Bernardo Almeida

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA HOYOS DE SALVATIERRA

(Q.E.P.D.) Falleció el 29/11/2022

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la esposa del compañero Miguel Angel Salvatierra , dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GRACIELA LILIANA AUTALAN DE RUIZ

Falleció el 29/11/22

Directivos y Personal de Organización Amparo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Nayara Ruiz y familia con cariño. Elevan oraciones por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

PEDRO ALEJANDRO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/22 y espera la resurrección.

Su esposa Carmen, sus hijos Juana, Lucía y Alfredo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Lucía, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

RAMÓN SEGUNDO LLANOS

(qe.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/01 y espera la resurrección.

Pa. Hoy hace 21 años de tu partida al Reino de Dios, tantos momentos que vivirán en nuestros recuerdos y corazón. Siempre serás nuestro ángel que nos guías en todo momento. Su esposa Inés, sus hijos Ramón, Juan Manuel, Emilse y Ana, sus hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 hs. en Iglesia Catedral.

RECORDATORIO

CARLOS DANIEL ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/16 y espera la resurrección.

Daniel, ejemplo de hijo, de padre, de hermano, de amigo, un ejemplo de persona. Todavía estamos sin resignarnos a tu abrupta partida. Nos enseñaste el valor de la vida, apreciar lo simple de cada día, que es en fin lo más importante.

Hasta tu último instante entendiste lo extraño y hermoso que es esto de existir y lo finito y circunstancial que es todo.

Daniel sigues vivo en nuestros recuerdos, mentes, corazones y hasta los últimos instantes de nuestros días. El tiempo no alivia el dolor, solo sabemos que cada día que pasa es un día más para poder encontrarnos con vos y con Silvita.

Tu mamá Nely, tu papá Carlos, tus hermanas Claudia, Evangelina y Verónica, tus sobrinos. Tus hijos Alejandra, Mario y Marcos.

ALMEIDA, NORBERTO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su esposa Noemi Barrera sus hijos Beto, Laura, Valeria, Noelia, David, Lautaro , Milagros Almeida h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Los Flores SINDICATO DE OBRERO Y EMPLEADOS PANADEROS DE SGO.DEL ESTERO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AUTALAN DE RUIZ, GRACIELA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su esposo Hugo, sus hijos Nayara, Yesica y Priscila, sus nietos Uma, Lemuel y Macayla participan con dolor tu fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA FRAGOLA, FAUSTINO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su esposa Liliana, sus hijos Liliana, Cecilia, Fabian, Sofia y Camila, hijos pol, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA FRAGOLA, FAUSTINO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Daniel y Mariela, Lilo y Angie; Fernanda, sus sobrinos nietos Milagros, Javier, Maitena, Abril y Aylen; Nicolas y Ambar, acompañamos a nuestros queridos primos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memora. Querido Tio Cacho ya descansas en paz. Besos al Cielo.

CONCHA FRAGOLA, FAUSTINO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Sus primos hermanos Dany Fragola y flia, Normita Olivera Fragola y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CONCHA FRAGOLA, FAUSTINO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su hermana política Lidia Fernandez de Tevez, su esposo Tito Tevez, sus sobrinos Daniel, Lilo y Fernanda Tevez y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz querido Cacho.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Su sobrino nieto José Maitre, Marita Offranchino y Francisco Maitre, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Señor Jesus, tu que eres la vida recibe hoy a mi querida amia brindandole eterno descanso y haciendola participe de tu gloria eterna y brille para ella la luz que no tiene fin. Dejaste las mejores enseñanzas de dar amor y alegria. Acompañamos con profundo dolor a toda su flia.. Elevando oraciones por su feliz resurreccion en su querida memoria. Ilda Alcaraz de Guzmán e hijos.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus amigas y ex compañeras de la Corporación del Río Dulce: Piqui Rodriguez Ribera, Mady Paz, Amalia Burgos, Negrita Abregu, Gisela Macarol, Pirucha Chavez, Chinina Ibañez y Noemí Campos participan con profundo dolor su partida y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Walter Orlando Coronel y familia participan su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus queridos sobrinos Rolando y Raul Cuello. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Su cuñada Maria M. Ovejero, sus hijas Marta Inés y familia, Mirta Josefina y flia, Maria del Carmen, su sobrina en el afecto Silvia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Querida Gladys ya no escuchare tu voz pero estarás siempre en mi corazón con tus tristezas y alegrias y en cada oraciuon tendré la certeza que estas en brazos de Jesus y María, rogando por nosotros. A. M. Goldar.

CUELLO, GLADYS ZUNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. La Legion de Maria de Catedral Basilica, participan con dolor el fallecimiento de la hermana Gladys: Ana Maria, Mirta, Alilcia, Carmen, Dorita y Maria de los Angeles, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus ex compañeras y amigas Matilde Morales, Mercedes Maulú y Blanca Acuña de Montenegro participan con profundo dolor el fallecimiento de Bety y acompañan a sus hijos Andrea, Martín, Carolina y Nicolás y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/22|. Su esposo Pato Salvatierra, su hijo Miguel Ángel, su hija pol Noelia, sus nietos Xiomara, Thiara y Santiago participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBAÑEZ, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Sus hijos, hijos pol, hermanos, nietos y demás fliares. Sus retos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LAZARTE DÍAZ, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Sus padres Ignacio y Ximena, sus abuelos, tíos y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Arraga. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, JORGE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Alfredo Basbús, su esposa María del C. Del Vitto acompañan en este momento de gran dolor a su esposa Silvia e hijos. Que Dios nuestro Señor de consuelo a sus seres queridos.

MANZUR, SALOMÓN. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Juan Carlos Azar y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Dra. María de las Mercedes Juárez, Dr. Ramón Barraza y familia despiden con dolor al colega y amigo Varela deseándole a su familia una cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Santiago Carlos Lezana y sus hijos Santiago, Facundo y Milagros participan el fallecimiento de el "Maestro", acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Ricardo, Marta, Kuky y Mingo Paz, su cuñada Cristina, sus sobrinos Luis Ricardo Paz y flia, y su prima hermana Rosita. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. Sus compañeros Jubilados de la Esc. de Manualidades y Tejidos Nº 1 Sor Maria de la Paz y Figueroa, participan el fallecimiento de su compañera y ruegan una oración en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. sus hijos Julio y Adriana, sus hijos políticos Luciana y José Luis, sus nietos Matías, Juan de la Cruz , Luca, Francisco, Constanza, José Luis, Matías A. y Lourdes, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia, elevando oraciones en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por una cristiana resignación de sus seres queridos y el eterno descanso de Irene.

TREJO, ANA VERÓNICA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Sus hermanos Cayetano y María Ángeles, Sus hermanas pol. Belén y Claudia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

WLFE , CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/11/22|. Su cuñadas Mirian, Ana y Dora Santillán, participan con profundo dolor el deceso de su cuñado y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/22|. " Aún no era tu momento, eso nos hace sentir mucho tu ausencia. Pedimos a Dios nos fortalezca hasta lograr la resignación de tu partida". Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntro. Sr. de Mailín al cumplirse nueve días de su fallecimiento

GONZÁLEZ DE CASCIO, MARGARITA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/22|. "Este día nos recuerda, que hace ya dos meses, que partiste querida Mamá para estar junto a nuestro Padre Celestial. Hoy, más que nunca tenemos presente, tu alegría y amor que ponías de manifiesto en todos tus actos. Por eso y mucho más mamita, siempre estás y estarás presente en nuestros pensamientos. Hoy, nos reunimos "Marga Bella" como te decían tus nietos, para elevar una oración por tu querida memoria en la Parroquia San José (B°. Belgrano) a las 20 hs. Tu familia".

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Tu eres nuestro tesoro". Su mamá Alicia, su hermano Diego, sus hijos Rocío y Thiago invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. La vida me regaló tu sonrisa, alegría, besos, mimos, me devolvió las ganas de vivir. Mi cielo, mi reina cada día duele más tu ausencia, ya no tengo lo que me dio fuerzas para levantarme y seguir. Te extrañamos. Hoy hace cuatro años que te fuiste peleando como una guerrera. Nos enseñaste solidaridad, amor y de ayudar a quien lo necesite y agradecer a todos los que estuvieron. Gracias por regalarnos seis años de alegría. Su madre Yani, su hermanita Bernarda, su abue Claudia, tío Matías y su prima Valentina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestra Señora del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse cuatro años de su partida al Reino Celestial.

ORELLANA PAZ, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/22|. Sus hijos Álvaro, Romina, Lorena y Claudia, sus hermanas Teresa, María del Rosario y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAGAN, MARIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su esposa Maria Eva Campos sus hija Marta Alejandra Barragan sus hnos Carmen y Carlos Barragan y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 8.30 horas en el cementerio El Descanso Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BARRAGAN, MARIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. "Señor Jesús, ya está ante tí, recíbelo en tu morada de Misericordia, luz, paz y amor". Sus hermanos Carlos Alberto y Carmen Estela Barragán, Marta y Negro, sus sobrinos Carlos Barragán, Marta Barragán, Luisina Melián, Carlos y Patricia Navarro. Acompañan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

BARRAGAN, MARIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su sobrina Marta Barragan, su sobrino político Jorge Melián; su sobrino Carlos Barragán, su sobrina política Marcela Nuñez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, RAMÓN TELESFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Sus hermanas Clara, Teresa, hijos del corazon Liliana, Carlitos, Norma, Ariel, Walter, nietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia Hs. 9. Casa de duelo A. Jacques 445. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/22|. "Señor recibela en tus brazos donde la paz y la calma son infinitas". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa profundamente el fallecimiento de Olga, madre y madre política de la Sra. Paola Rojas, Marcelo Lobos, miembros de la Cooperadora Escolar y abuela del alumno Marcelo Lobo de 6º grado. Acompañan en el dolor a su hija, hijo político, nieto y familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

JUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su mamá Reina Isabel Moyano sus hnos., primos, sobrinos y cuñados y su primo Ernesto Juarez y flia., sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Colonia San Juan. Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

