FÚNEBRES | 2 DE DICIEMBRE 2022

01/12/2022

- Maira Micaela Gómez

- Elda Marina Orellana

- Jesús Mario Pallares

- Olga Reyna Rodriguez (La Banda)

- Tomasa Argentina Coronel (Robles)

- Juan Carlos Bejarano

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ana Verónica Trejo (q.e.p.d) Falleció el 30/11/22. El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad. Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento y acompaña a su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ana Verónica Trejo (q.e.p.d) Falleció el 30/11/22. Subsecretarios, Directores y Empleados del Ministerio de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, participan su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS BEJARANO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 1/12/22 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.





RECORDATORIO

SEGUNDO ALFONSO MANSILLA (Soco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Ejemplo de esposo, amigo y padre todavía no nos resignamos a tu inesperada partida, sabías apreciar lo simple de la vida de cada día. Sigues vivo en nuestro recuerdo en la mente y corazón. Su esposa Sara Rosa Yrene y tus hijos Pelado, Ainara, Máximo y demás familiares ruegan una oración en su memoria.





RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ORTENSIA AURORA ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Mamá, hoy se cumple un año de tu partida. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus hijas Estela y Reina, hijo político, nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 19 en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges, para pedir por el descanso eterno de su alma.





RECORDATORIO

MARÍA DE LOS ÁNGELES CEBALOS DE DORADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

“Mary, hija querida, parece que fue ayer que te fuiste de nuestro lado pero estás en todo momento en nuestros pensamientos. Fuiste y serás nuestro ángel de la guarda. Te amamos y te amaremos toda la vida. Gracias hija mía”. Tu mamá Negrita.





INVITACION A MISA

RICARDO JOZAMI (Pilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El. Su esposa Mary Canllo, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini, sus nietos Yasmín, León, Francisco y Augusto Jozami, nos uniremos en oración hoy viernes 2/12 en la parroquia Cristo Rey, a las 20.30 hs. al cumplirse un año de su partida. Te extrañamos, descansa en paz.





RECORDATORIO

CARLOS MANUEL HIPÓLITO ARQUES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/20 y espera la resurrección.

Hoy a dos años de tu partida al Reino Celestial. Queremos honrar tu memoria recordando tu paso por esta vida. Tu sacrificio y amor que nos prodigaste fueron suficiente para decirte ¡Gracias! Pues hoy somos personas de bien. Su esposa Ángela Erbetta, sus hijos Carlos, Ricardo y Victor y Marcelo, hijas políticas, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACION A MISA

LUIS CARLOS ALBERTO LEDESMA (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

“Te vamos a tener presente como el esposo y padre amoroso que fuiste. Te amamos para siempre. Su esposa María Teresa Cáceres e hija Teresita Noemí Ledesma Cáceres, invitan a la Santa Misa a celebrarse hoy en Iglesia San Francisco a las 20 hs, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan al Altísimo que brille para el la luz eterno.





AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MÓNICA ALEJANDRA DEL VALLE PENA PALAZZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/22 y espera la resurrección.

Fuiste mi compañera, mi amiga, mi todo, hoy seguramente estas junto a nuestro hijo Nicolás. Todo lo bueno que hiciste se vio reflejado el día de tu sepelio, sembraste mucho amor y eso se cosecha, los recuerdos quedan en los niños y en las distintas comunidades educativas por las cuales te toco pasar.

Se agradece el acompañamiento en oración a la Comunidad del Aibe 1036 Gobernador Adolfo Ruiz, a la Escuela Nº 55 Amadeo Jacques, Esc. 1128 Fuerza Área del Barrio Autonomía, Esc. Normal Jose Benjamín Gorostiaga Nivel Primario, vecinos de la Calle San Luis y amigos de la Comunidad de Pompeya, a la Promoción 1984, Grupo Renacer, compañeros de su hermana Adriana, Promoción 1983 de su esposo Koky, médicos, enfermeros, personal de Salud del Hospital San Roque, Dr. Ferreyra, y a todas las personas que acompañaron en tan difícil momento. Su esposo Ovidio (Koky) Juárez, invita a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol (La Banda), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

MERCEDES BRAVO CABRAL DE LEGUIZAMON (Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 02/12/21 Y Espera la resurrección .

“a un año de tu partida no cesa el dolor que nos causó”. Tu viaje sin regreso nos cuesta continuar de pie y avanzar por este camino sin tu compañía. Todo cambio y todo es distinto la casa, el barrio, las calles sin tu caminar incomparable nos haces mucha falta, solo Dios y nuestras almas saben de nuestros días grises, colmados de angustia y tristeza ¡Siempre vivirás en nuestros Corazones! Tu esposo Enrique, tus hijos Luis, María, Gimena, tus amados nietos Osvaldo, Ambar, tus hermanos Elba y Yuti y tus adoradas sobrinas Anto, Issa y Anny. Invitan a la santa misa al Cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento hoy a las 20.30hs en el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

INVITACIÓN A MISA

ALBERTO EDGARDO IBAÑEZ (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/12 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”. Cacho, mi amor, hoy se cumple diez años que ya no estás junto a nosotros, porque decidiste ir en paz al encuentro de Jesús y de nuestro amado hijo Cachín. Querido mío, cuantos años juntos compartiendo alegrías y tristeza pero fortalecido por el gran amor que nos unió y une. Tu espíritu habita por siempre en cada uno de nosotros por los hermosos recuerdos que atesoramos en nuestros corazones. Estás vivo y presente en cada momento de nuestras vidas. Te amamos, te extrañamos y nunca olvidaremos. Tu esposa Olga Peralta, hijos Gaby y Guilli Rojo, Juan Marcelo y Karina Infante, tus nietos Marcelo, Cacho, Galo, Juampi, Lucca, Vicky y Lorenzo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda. Ruegan oraciones en su memoria.





RESPONSO

ROMUALDA IGNACIA AGÜERO (Romu)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

“A un año de tu partida a la Eterna Morada Celestial de nuestro Dios, aun sentimos la calidez de tu presencia en cada rincón que compartimos, y por supuesto, en nuestros corazones en el que permanecerás por siempre. Es grande el dolor y grande tu ausencia, es enorme el vacio que solo encuentra consuelo en saber que brilla para Ti la luz que no tiene fin, y, debes saber que no fue en vano todas las cosas buenas que hiciste por todos nosotros, ni el amor, la fortaleza, ni la fe que siempre nos inculcaste con tu propio ejemplo de vida, porque tu estás presente en nuestras vidas sin importar las distancia y el tiempo que nos separe! Tu esposo Danilo Humberto Chávez, tus hijos Bella, Emilia, Marcela, Patricia, Daniel, Fabián; hijos políticos Hugo, César, Rogers, Manuel, Ana María, Lis; nietos y bisnietos, invitan al responso a realizarse hoy en el Parque de la Paz a las 08.00 hs. al cumplirse un año de tu partida.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Su esposa Nelly J. Jiménez, hijos Juan y Carlos, nieta Trinidad, su hermana Roxana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Lic. Carlos Fuentes su esposa Amanda Villalba, participan con profundo cariño el fallecimiento del amigo Juan Bejarano. Extraordinario escultor. Elevan oraciones en su memoria.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Alvaro fuentes, su esposa Bibi Ibañez y familia participan con afecto el fallecimiento de su vecino Juan, elevan oraciones en su memoria. Y hacen extensivo el cariño de su familia.

DRAVICH DE GUIMARD, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/22|. Los compañeros de la Especialidad Química, promoción 1977 de su hija Sara Teresa: Omar Ibarra, Fernando Galizzi, Kico Lobos, RoloTaboada, Raúl Flores, Tommy Noriega, Agustín Ruiz, Coqui Pulvet, Walter Bertero, Walter Chazarreta, Carlos Juárez, Kuky Argañaraz, Lili Juárez, Leticia Gómez, Graciela Acuña, Irma Verón, Emma Torres y Daniel Falcón, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su hija Tere y familia. Que la paz de Cristo llegue a sus hijos, nietos y bisnietos. Brille para ella la luz que no tiene fin.

LAZARTE DÍAZ, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Instituto Munaska, participa con profundo dolor el fallecimiento de Guillermina Diaz, paciente de la Institucion, acompañan a sus padres Ximena y Nacho en estos momentos de dolor.

LAZARTE DÍAZ, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Con tu hermosa mirada y tu sonrisa fresca te recordaremos siempre, acompañan a su familia en este momento de dolor. Yenia Gómez. Est. temprana. Centro Munaska.

ORELLANA, ELDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hijos Liliana, Roque, Oscar, Walter, María, Irma, Arturo, Verónica, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

PALLARES, JESÚS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hijos Ruben y Ariel, su hija política Eva, sus hermanos Carlos, Jose y Miguel, sus nietos Vanesa, Soledad, Maria, Nacho, Juan, Santi, Genaro y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia.Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628..

PALLARES, JESÚS MARIO (NEGRO COLMAN) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hermanos Juan Carlos, José Ramón Pallares y Sra. Norma Sánchez, sobrinos Rita, Adrian, Cecilia y Andrea Pallares y respectivas familias.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Zulema Arce participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a Adriana en este momento de irreparable pérdida. Eleva oraciones a su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. María José Filippa, su esposo Willy Ávido, sus hijos Augusto y Virginia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su querida amiga Adriana. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Dr. Felipe R. Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la CPN. Adriana Maldonado, elevan una oración en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Gerencia del Sanatorio Alberdi, personal médico, enfermería, Administrativo y maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la CPN. Adriana Maldonado, ruegan una oración en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Querida amiga descansa en paz, ya estás junto a Tito, los voy a recordar siempre. Acompaño con profundo dolor su fallecimiento y ruego consuelo para sus hijos Adriana y Julito. Ricardo Colman eleva oraciones en su memoria.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su consuegra Marta Polti de Capizzani y sus hijos Mario, Luciana, Silvina, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ANA VERÓNICA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Querida Ani, un inmenso dolor nos deja tu inesperada partida, pedimos a nuestro Señor te conceda la paz que tanto anhelabas y descanses en los brazos de Él y de tu mamá Mony. Siempre habrá una oración rogando por tu eterno descanso. Te amamos, siempre estarás en nuestros corazones. Sus tíos Oscar Beltrán Alfaro, Delia Guzmán, sus primos Gastón y Lorena; Luciana y Marcelo, sus sobrinos Mateo, Felipe y Constanza Beltrán; Oriana, Bautista y Francisco Delbeliz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANA VERÓNICA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

TREJO, ANA VERÓNICA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Graciela Fernandez, participa con pesar su fallecimiento. Querida Ana, te despido con mucha tristeza, ruego a Dios que encuentres la paz que tanto anhelabas. Dejas una huella de amor en todas las persona que compartimos las misma causas y en todo las almas a las que ayudaste dia a dia. Elevo y ruego oraciones en su memoria.





JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Carlitos. Por tu fe cristiana sabemos que estás bien ahí. Agradecmos a Dios el habernos dado tantos momentos, buenos a tu lado. te extrañamos y te amamos. Su esposa Javiera Bravo, sus hijos Adrian, Mariela, Daniel, Silvina, su hija Mariana Jiménez, su hermana Adriana Jiménez, sus queridos nietos Facundo, Tomás Reitano, Santiago, Sofia, Sebastian y Avril, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Su esposa e hijos, invitan a familiares, amigos y vecinos a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse los nueve dias de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. Hermano A nueve días de tu partida, me dejaste el corazón triste y lleno de dolor, pero me reconforta saber que descansas en los brazos del Señor Invita a familiares y amigos a la misa en la Iglesia San Francisco Solano hoy a las 20. Ruega una oración en su querida memoria.





CAPORALETTI DE GIULIANO, LILIA - GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (PANCHÍN) - ROSSI, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Fallecieron el 14/3/21 - 15/1/22 | 2/11/22|. Su esposa e hija Lilia Giuliano, sus hijos y nietos Ismael y Constanza Rossi Giuliano, invitan a orar todos los domingo en la parroquia Buen Pastor a las 20.30 hs. Rogando por el eterno descanso de sus almas.





AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|.Madre querida hoy hace un año de tu partida, el dolor bloqueó los recuerdos y mi alma llora lágrimas de soledad. Cuando el silencio calla me abruma y el tiempo no pasa, el dolor regresa con más fuerza y el sentimiento que no se si se fue contigo o quedó en lo profundo de mi ser y es el refugio para no ver la realidad de que te fuiste y ya no estás, no pude ni si quiera despedirte, para aceptar tu partida. Madre te extraño, te amo por siempre. Su hija Lic. Marcela Chávez, hijo político Rogers, nietos y bisnietos invitan al responso a llevarse a cabo mañana en el cementerio Parque de la Paz.





RODRÍGUEZ, OLGA REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hijas Olga, Elsa, Roberto, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.









MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia SagradoCorazon de Jesusl, al cumplirse dos años de su fallecimiento. para rogar por el eterno descanso de su alma.









CORONEL, TOMASA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 1/12/22|. Sus hijos Rosa, Segundo, Adela, Ceci, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en cementerio de Colonia El Simbolar (Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

CORTES, NORA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Su esposo Navor Cortes, sus hijos Javier, Estela, Andrea y Soledad, sus hijos políticos Claudia y Enzo, sus nietos Leo, Nadia, Rocio, Augusto, Camila, Julieta, Javier y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

GÓMEZ, MAIRA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Su madre Adriana Isabel Romano sus hnos Brian, Franco, Benjamin, Siro, hnos politicos Rocio y Mayra sus sobrinos Jazmin, Delfina, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Vilmer dto Robles .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.