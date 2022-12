FÚNEBRES | 3 DE DICIEMBRE 2022

03/12/2022 - 04:50 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/12/2022

Francisca del Valle Segura de Santillán

Lidia Antonia Ibáñez (La Banda)

Emiliano Gastón Montero

Decideria Belizan (Forres)

Ricardo Llapur

Silvina Luna Asis (Frias)

Teófila Pastora Loto (La Banda)

Antonio Rubén Vega

Juan Pedro Regatuso

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS BEJARANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS BEJARANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS BEJARANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/12/22 y espera la resurrección.

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO LLAPUR (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|….

Su hermano Fernando, su hermana política Lilibeth, su ahijado Ferny, su sobrina Natalia y sus respectivas familias acompañan a Pochi e hijos.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO LLAPUR (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|….

Alejandra Barbieri, Eugenia Campana, Roxana Ceriani, Fabiola Contreras, Marcela Laprida, Silvia Marcoux, Florencia Miller, Angelina Rodríguez, Andrea Robles, Claudia Osorio y Laura Sánchez Piccardi, acompañan a su querida amiga Daniela y familia en este momento tan doloroso y triste. Que la luz del Señor guie su camino a la vida eterna. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

EDUARDO ANTONIO PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/16 y espera la resurrección.

“El Señor es bondadoso y compasivo lento para enojarse y de gran misericordia”.

Querido hermano seis años se cumplen de tu partida al Encuentro con Señor y María Santísima. Te recordamos siempre de la mejor manera, con esa sonrisa, con ese espíritu emprendedor de no bajar los brazos y pensar siempre con optimismo, de disfrutar la vida. Ese es el ejemplo que nos dejaste y que nos permite continuar hoy a nosotros por ese camino. Descansa en paz hermano querido. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Mirta, Santiago, Néstor, Héctor y sus respectivas familias, invitan a la misa pidiendo al Señor por el descanso eterno, en la Iglesia San Francisco hoy a las 20.30 hs.

INVITACION A MISA

JOSE AMILCAR RIGOURD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/22 y espera la resurrección.

Viejo querido, han pasado 15 años desde ese día que escuchamos las palabras más tristes de nuestra vida… que te fuiste antes de viaje y nos dejaste con profunda tristeza pero con el orgullo de haber sito tus alumnos de vida, tus hijos con todas las letras… Vos vives ¡!! Vives en nuestros corazones, en cada rincón de nuestras almas, con tus ocurrencias y locuras… Como no quererte y extrañarte hombre cabal, nombre, honesto, generoso como pocos y de un corazón enorme… Gracias por todo viejo… Somos tu semilla, seguimos tu ejemplo de vida… y te amaremos por siempre… Hasta pronto Viejo… Ya nos volveremos a encontrar cuando nos toque subir en nuestra parada al Tren que tomaste mucho antes Tú.

Tu esposa Alicia Giraudo, tus hijos Rene y familia, Cucu y familia y tu hijo José Ariel. Ruegan oraciones en su memoria e invitan a la misa en la parroquia San José a las 20 hs.





INVITACIÓN A MISA

MARIO GUSTAVO ROLANDO VEGA (q.e.p.d.) Se durmió el 3/11/22…

Se cumple el primer mes desde que no estás con nosotros Gordo, tu partida nos dejo un vacio que será imposible superar. Vas a ser el ángel que guie el paso de nuestros hijos que te extrañan muchísimo. Te extrañamos cada día que pasa...te recordaremos para siempre y te guardaremos en lo más profundo de nuestros corazones. Su familia invita a la misa que se realizara en la iglesia Mailín a las 20.30 hs a cumplirse 1 mes de su fallecimiento.





INVITACION A MISA

CARLOS DANTE CORVALÁN- SACERDOTE ROBERTO CORVALÁN (Piqui)

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 3/4/22- 29/8/21 y esperan la resurrección.

Pasan los días pero sus recuerdos están presentes, están vivos en mi corazón y de toda nuestra familia. Cuantas cosas lindas que pasamos juntos, cinco años de novios y cuarenta y siete de matrimonio. Si tendré para recordar? La llegada de nuestro Piquillincito que alegría y hoy estoy llorando su partida y la tuya Carli fue todo tan repentino que mi alma no tiene consuelo a pesar de que se que están juntos gozando del Reino de Dios y me pregunto ¡Por que Dios? Y no tengo respuesta, tanto dolor mi Dios. Los amo con todo mi corazón. Carli y Piqui y les pido que desde donde estén nos protejan. Por eso como familia de Gladis, Claudio, Diego, Lourdes, Charli, Hnos. políticos, sobrinos, invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

ÁVILA, DOMINGO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hijos Polo, estela, Walter, David, Carlitos, Omar y Karina, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ÁVILA, DOMINGO OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Ávila Domingo Olegario. sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque el Descanso.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Hugo Argañaras, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Juan, acompañando a su familia en este triste momento por la partida del gran artista. Oraciones en su memoria

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Julio Rodriguez, su esposa Nelly Pereyra y su hijo Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Rosa Rodriguez, Julio Enrique, Antonia y María del Valle participan con profundo dolor el fallecimiento del marido de su sobrina Josefina Jimenez. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Dios nos dió memoria para nunca olvidar a quien amamos! ... por eso siempre vivirás en nuestros corazones y en cada obra que creaste con tus manos. El grupo Renacer Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del escultor Juan Carlos Bejarano. Que brille para él la luz infinita de amor. Abrazamos a su familia.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Carlos R. Casóliba y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Su cuñada Lic. Silvia Leonor del Valle Jiménez, sus sobrinos Dr. Juan Sebastian Jiménez y Maria Laura Mansilla, Horacio B. Jiménez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oracines en su memoria.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Eduardo Álvarez, Adriana Nediani y familia participa con profundo pesar su partida. Rogando pronta resignación a su querida amiga Nelly y familia.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Marta, Fernando y Luis Galizzi y sus respectivas familias participan con dolor su partida a la casa del Señor y acompañan a su esposa Nelly J. Jimenez, sus hijos Juan y Carlos y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Ricardo Touriño despide con gran pena la partida de este gran artista plástico que ha honrado con sus obras nuestra profesión

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Lucy y Antonio, amigos de su esposa Nelly Josefina, lamentan tan irreparable pérdida; acompañandola en el dolor a ella y demás familiares. Su partida inesperada entristece a la Sociedad Santiagueña que supo apreciar su exitosa trayectoria como escultor. Rogamos oraciones en su memoria y que el Altisimo lo cubra con su manto.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. Querido Boga, te vamos extrañar Federico Pece y Amelia Ducca, sus hijos Benjamin, Victoria y Federico ruegan una oración en su memoria.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. Federico, Jorge, Silvia e Hilton Pece y sus respectivas familias acompañan con dolor su partida y elevan oracion en su memoria.

IBÁÑEZ, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Sus hijas Marina Ester del Valle, Lorena, Milva, Gladys y Nilda, hijos politicos Orlando Argañaraz, Daniel Santillán y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemeneterio Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

LEDESMA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Sus hijos Carolina, Romina, Diego h. politicos nietos Martina, Juliana, hnos Victoria, Estela, Dominga, Cesar, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. La Comunidad Educativa del Instituto Secundario María Auxiliadora, acompaña a su compañera y docente de la casa Prof. Carolina Coronel, en este momento triste y doloroso por la pérdida de su madre. Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor y la Virgen María fortalezcan a su familia. El ISMA eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su esposa Angela Innamorato, sus hijos Ricardo, Fabian, Daniela y Mariano, sus hijos políticos, Josefina, Alejandra, Daniel y Claudia, sus nietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel: 385- 5357628.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su hijo Ricardo, su esposa Josefina, sus nietos Martín y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su hermana Rosita, sus sobrinos Claudia, José y flia, Hernán y flia y Sergio Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento , brille para el la luz que no tiene fin .

LLAPUR, RICARDO (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Sus primos Bochin y Lita y flia, participan con gran dolor esta inesperada pérdida. Chocho que el Señor te proteja en su morada y tengas el Descaso eterno y Paz . Que así sea Amén. Se ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su sobrino Gabriel Llapur , su esposa Sabina Lapalma y sus hijos Guadalupe, Valentina y Tomas. Acompañan en este doloroso momento a sus primos !! Que brilla para el la luz que no tiene fin

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Carlos Alberto Corlli, su hijo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "Que el Señor te conceda el descanso eterno". Osiris Faccio y Nelly E. Assaf, con sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chocho y ruegan al Altisimo de pronta resignación para su familia.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Los primos de su hno Fernando, Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca participan el fallecimiento de Chocho, y acompañan a toda su flia. que brille para él la luz que tiene fin.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Argentino Ledesma, Mirta N. Allall de Ledesma e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Carlos Corlli y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Ángel y Norma Japaze, participan con dolor el fallecimiento de su vecino y ruegan oraciones para su eterno descanso.

LLAPUR, RICARDO (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su cuñada Maria Elena Sydow, sobrinos Marianas Llapur y Victor Vittar, Gabriel Llapur y Sabina Lapalma, Andrea Llapur, Maria Gabriela Llapur y Carlos Najar e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Lita Sgoifo, sus hijos Santiago y Cecilia López y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Mónica Leiva, Cristian Rodríguez y sus hijos Felipe y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chocho y elevan oraciones en su memoria y que brille para él la Luz que no tiene fin.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Silvia Beatriz Suarez y Ricardo Rodríguez participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chocho y elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar." Estela Pan y Facundo Chalup Leiva participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chocho y elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Las amigas del café de su hermana Rosita acompañan a su hermana en este momento de profundo dolor y ruegan oraciones para el eterno descanso de su alma.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Elsa Di Piazza despide a su gran amigo Ricardo y acompaña a su esposa, quien fuera su primera amiga en la vida, en este momento de profundo dolor. Hace extensivo a sus queridos hijos.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Aliaga Automores; Gerencia, Personal administrativo, Ventas y Taller, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del vendedor Ricardo Llapur y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Federico, Jorge, Silvia e Hilton Pece y sus respectivas familias acompañan con dolor su partida y elevan oracion en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Julio Francisco Zorrilla, su esposa Laura Sanchez Piccardi y sus hijos Francisco y Manuel Zorrilla participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Daniela,la acompañamos en este doloroso momento y que brille para el la luz que no tiene fin.

MONTERO, EMILIANO GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció 2/12/22|. Sus padres Maria y Benjamin, su abuela Blanca, tías primos y demás familiares COB HAMBURGO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MONTERO, EMILIANO GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció 2/12/22|. Autoridades, personal docente, no docente y estudiantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja perteneciente a la FAyA UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de su estudiante, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, EMILIANO GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció 2/12/22|. Autoridades, personal docente, no docente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del estudiante de la EAGyG, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, EMILIANO GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de Emiliano Gastón Montero, estudiante del 5º año de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agrimensura, de la Unse. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos.

POGONZA DE MALDONADO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Nony Lastra y Marisa Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Julito. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

REGATUSO, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/22|. Su esposa Marta Teresa Ciscero, sus hijos Juan, Mabel, Gimena, Enzo y Valentina Regatuso, su nieto Francisco. Sus restos seran inhumados en horas de la mañana el cementerio privado Jardín del Sol. cob. Caruso Cia. Aarg.de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

SEGURA DE SANTILLÁN, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Su esposo Kuki Santillán, Sus hijos Noemí, Cesar, María Jose, María de los Ángeles, Sus hijos pol, Sus nietos Facundo, Julieta, Juan Cruz, Mateo, Tomás, Fiama, Mauricio y Diego participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, ANA VERÓNICA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/22|. Acompañamos con profundo dolor a sus hermanos, la partida de nuestra querida Anita. Colegas, compañeros y amigos de la Asesoría Jurídica MDS: Mariana Mulki, Mauricio Rojas Anzani, Daniela Suárez, Alfonso Curet, Liliana Orieta y Fernanda Atia, Te despedimos con profunda tristeza y con la certeza que siempre tu luz estará en nuestros corazones.-

VERA, ANTONIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su esposa Mirta Dolores Jugo sus hijos Fabian, Gricelda, Angela, Cecilia, Carolina , Carla, Marisol, Wilfredo, Laura Vera h. politicos nietos bisnietos hnos sobrino y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Marcos SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA DE MEDINA, LUISA RAMONA (LUCY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Mami no dejaste un vacío enorme en nuestros corazones. te extrañamos cada día, nos haces mucha falta, solo nos consuela saber que ya descansas en los brazos del Señor. Sus hijos Cecilia, Marcelo, Adrián, Martín, Diego y Milagros, hijos politicos Rafael, Daniela, Manuela y Ethe y sus nietos Guille, Consti, Emi, Angie, Marti, Mile, Delfi y Lorenzo, invitan a la misa que se celebrará en la Capilla San Roque (Zanjón) el dia 4/12/22 a las 10.30 hs. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MATTAR, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreir porque a vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puede abrirlos y ver todo lo que has dejado. Puedes llorar cerrar tu mente, sentirla vacia y dar la espalda o puedes hacer lo que a El le gustaria. Abrir los ojos, amar y seguir. Su esposa Gringa, sus hijos Gustavo y Florencia, sus nietos Bauti y Consty, invitan a la misa a realizarse el domingo 4/12 a las 20 hs. en Catedral Basílica y agradecen a familiares, amigos, compañeros de trabajo, directivos, médico y personal del IOSEP del Centro Provincial de Salud Mental del Sanatorio 9 de Julio y del Sanatorio Alberdi y en especial al Dr. Martín Abutti y a la Sra. Karina Moretti por la atención y constención brindada.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Rudy, su hijo Rody, su nieta, Solange, su madre, hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiara el domingo 4/12 a las 20.30 hs en la parroquia Santa Lucia, con motivo de cumplirse un año de su desaparicion fisica. Elevan oraciones en su memoria.

VEGA, MARIO GUSTAVO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/22|. Su mamá, sus tios y primos de Buenos Aires. Elevan una oración en su memoria al cumplirse 1 mes de su fallecimiento e invitan a lamisa que se realizará en la iglesia Mailin a las 20.30 hs.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Sus hijos del corazón: Griselda y Marcos Gerez, despiden con inmenso dolor a quien fuera su contención de afecto y sostén en todo momento. Sus restos seran inhumados hoy sabado a las 10hs en el Cementerio de Beltrán.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su hermano Vicente Loto ,sus sobrinos, sobrinos nieto y demás familia participan con dolor su partida a la paz eterna. Sus restos son velados en sala velatoria Aires Del Pinar y serán sepultados en el cementerio de Beltrán el día 3/12/2022 a las 10 hs.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su sobrina Maria Guadalupe Loto, su esposo Kara Diaz, sus sobrinos nietos Leandro Diaz Loto, Ariana Diaz Loto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su sobrina Teresa y sus hijas Gaby y Flopy, participan con dolor el fallecimiento de su Querida tía Pastora, quien fuera ejemplo en sus vidas. Sus restos serán inhumados hoy sábado a las 10hs en el Cementerio de Beltrán.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Yany Loto, su esposa Marta Camacho, sus hijos Claudio, Maria Guadalupe, Martin, Noel, Luis, Fernando y Pamela Loto y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Tus sobrinos: Lito y Nora, sobrina política Pochola, sobrinos nietos Yayo y Dany, sobrinos bisnietos, sus sobrinos en el afecto Liliana y Luciano, participan la tremenda perdida de su tía Pastora, quien fuera ejemplo de compromiso y afecto durante su larga trayectoria terrenal. Sus restos serán inhumados hoy sabado a las 10hs en el Cementerio de Beltrán.

LOTO, TEÓFILA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Victor Gerez, sus hijos y nietos, participan del fallecimiento de la querida Pastora. Sus restos serán inhumados hoy sabado a las 10hs en el Cementerio de Beltrán.





BELIZAN, DECIDERIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su hija Carina Mansilla, su hijo politico Rene, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LUNA, ASIS SILVINA (q.e.p.d.) Falleció en Cruz del Eje el 2/12/22|. Su primo hermano Eduardo "Lalo" Charubi y flia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación para toda su familia. (Frías).

LUNA, ASIS SILVINA (q.e.p.d.) Falleció en Cruz del Eje el 2/12/22|. Su prima hermana Nena Charubi y su hija Karin Aragón y flia, participan con dolor su fallecimiento rogando por el descanso eterno de su alma. Siempre te recordaremos con cariño Silvina querida. (Frías).

LUNA, ASIS SILVINA (q.e.p.d.) Falleció en Cruz del Eje el 2/12/22|. Querida Silvina "Un inmenso dolor nos deja tu inesperada partida, pero sabemos que por tu fe católica estarás en los brazos del Señor. Gracias por habernos dado momentos tan buenos con tus oraciones, te vamos a extrañar mucho. Los queremos a los tres. Chichí Charubi de Vásquez, Juan Carlos, Sonia, Sabrina y Migue, Mara Irupé y Francisco y Julio César, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin (Frías).





RODRÍGUEZ, NÉSTOR BENITO (q.e.p.d) Falleció el 3/12/12|. Hace diez años que te fuiste papi querido. Diez años en el que tuvimos que aprender a entenderte, comprenderte. Espero que dónde estés te sientas orgulloso de tus hijos. Fuiste ejemplo de lucha, fuimos dichosos de haber tenido un padre como vos. Siempre te recordaremos con tus locuras, siempre presente en tus nietos, no dejaremos que seas olvidado Acuya querido. Te recuerda tu hija Aldana, tu hijo político Juan, tus nietos Matías y Joan, tu bisnieto Jaziel ruegan una oración en su memoria.