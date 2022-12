FÚNEBRES | 4 DE DICIEMBRE 2022

04/12/2022 - 05:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/12/2022

- Genivero Valentín Lastra (Robles)

- Gustavo Arturo Rivera

- Inés del Valle Gómez (La Banda)

- Héctor del Jesús Paz

- Gloria Fiore

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA FIORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/22 EN CHACO y espera la resurrección.

Dr Néstor Carlos Ick su Sra Lydia Noemí Mackeprang de Ick y Flia participan con dolor su fallecimiento





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA FIORE

Lic Gustavo Eduardo Ick su Sra. Waldina Rigourd participan con dolor su fallecimiento





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA FIORE

Directorio y personal de Canal 7 participan con dolor su fallecimiento









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA FIORE

Directorio y personal radio y Diariopanorama participan con dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO LLAPUR (q.e.p.d.) Se durmió el 2/12/22….

Sus hermanos Blanca y Edy acompañan a su cuñada Pocha y a sus sobrinos ante irreparable pérdida.





RECORDATORIO

PATRICIA RODRÍGUEZ DE HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió el 4/12/19…

“Cuando clamo a ti, tú me respondes

¡Oh mi Dios salvador! Tú que me has

Sostenido en mis angustias, ten

Compasión de mí y escucha mi

oración, que el alma de mi amada

madre, por tu infinita misericordia,

descanse en paz”.

Sus hijos Chingolo, René, Ramona y Mercedes, sus hijos pol. Rosa Leguizamón, María Picirillo, Pedro Farías y César Figueroa, sus nietos Alejandro, Carlos, Santiago y Florencia Herrera; Miguel y María Eugenia Herrera; Esteban, Cristian y Emilio Figueroa y bisnietos, la recuerdan con el cariño de siempre al cumplirse tres años de su partida.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Oficial Principal Jub. MABEL EDID DEL VALLE ROBIN MARTINEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/22 y espera la resurrección.

“Hermana querida, hoy se cumple un mes de tu inesperada partida, dejando un profundo dolor y heridas que no se cicatrizan, sabemos que estás junto a Dios, a tus amados padres, hermanos y tus adorados sobrinos nietos Fede y Maylhen; y que serás una estrella más que nos guiarás y cuidarás. Sus hermanas María Hilda, Fanny, hermano político Francisco, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos agradecen a la policía, seccional 2da., al Dr. Cura y a todas las personas que nos hicieron llegar sus condolencias en este momento de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

ROSANA MABEL MOYANO DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/21 y espera la resurrección.

“No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de sus lados, simplemente ahora no me pueden ver como antes, ni pueden oír mi voz, pero estoy con ustedes a toda hora, en INVITACIÓN A MISA

HORACIO ALEJANDRO GOYTÍA (q.e.p.d.) Se durmió el 4/12/18….

A cuatro años de tu inesperada partida, y a pesar del tiempo transcurrido, la tristeza aún persiste en todos nosotros, y tu recuerdo será imborrable. Es por eso que le pedimos a nuestro Padre celestial por tu eterno descanso, ya que estamos seguros que estás gozando en plenitud de la gracia de Dios. Tu esposa Luqui, tus hijos Fabián y Julio, tus hijas políticas Claudia y Carolina, tus amados nietos Julieta, Agostina y Leonel nos reuniremos en la santa misa a celebrarse hoy en la parroquia San Juan Diego (Bº Saint Germain) a las 11 hs.cada latido de sus corazones y desde este hermoso lugar en que me encuentro voy a cuidarlos y protegerlos, pues mi amor nunca se apagará”.

Se fue Señor al encuentro contigo, se fue en silencio, con la paz en su mirada, reflejo sereno de quien ha entrado en el paraíso; se fue con la confianza puesta en ti, con la tranquilidad de quien ha cumplido una hermosa misión sobre la tierra. Gracias Señor porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de padre.

A un año de su partida aún hay días que esperamos su llegada luciendo orgullosa su guardapolvo blanco, su recuerdo y el amor que nos brindó permanece inalterable.

Para rogar por su eterno descanso nos reuniremos hoy a las 10 en la Pquia. Nuestra Señora del Rosario, Fernández.

Dale Señor tu luz. Su esposo Raúl y sus hijas Ivana y Gabriela.





INVITACIÓN A MISA

Lic. CLARA D. CASTAÑO DE YANUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/15 y espera la resurrección.

“Hoy se cumplen siete años de tu desaparición física y tu recuerdo continúa presente en cada momento de nuestras vidas. Se extinguen las vidas pero las trayectorias y el ejemplo perduran. Estarás por siempre en nuestros corazones. Su esposo Luis E Yanucci, sus hijos Sebastián E., Verónica del C. con sus respectivas familias invitan a la Santa Misa a realizarse hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM LUZ FLORES (Beby) (q.e.p.d.) Se durmió el 9/7/21…

Beby: aunque ya no estés físicamente entre nosotros igual te recordamos y te tenemos presente, y pedimos al Señor que tu alma descanse e n paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanas Muñeca y Luqui, tus sobrinos y sus respectivas familias te recordaremos hoy en la misa que se oficiará en la parroquia San Juan Diego (Bº Saint Germain) a las 11 horas.

RECORDATORIO

TEÓFILO ROBLES (q.e.p.d.) Se durmió el 4/12/01…

Padre querido a pesar de los años de tu vuelo al cielo junto a Dios, siempre habrá una lágrima, una oración, una flor en tu lugar de descanso. Tus hijos Hugo, Ramón, Nelly, Miryam y Marcelo, hijos políticos, nietos, bisnietos y sobrinos. Te recordamos al cumplirse veintiún años de tu partida. Rogamos una oración en su memoria. Besos al cielo.

RECORDATORIO

PATRICIA RODRÍGUEZ DE HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió el 4/12/19…

Extraño tu presencia, atesoro tus recuerdos, no te olvidaré. Duerme tranquila viejita hermosa. Te amo y te recuerdo cada día de mi vida. Tus alas estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir. Tu hija del corazón Ramona.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

JORGE ORLANDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/22 y espera la resurrección.

“El que cree en mí aunque muera vivirá ".

Jorge querido: El amor que sembraste en esta tierra continuará germinando en la familia hermosa que nos une. Serás por siempre el presente de nuestros anhelos de vida porque no te irás jamás de nuestra memoria y corazón. Gracias por tu noble entrega como esposo, padre, abuelo, amigo. Eres el sol que abrigará nuestros inviernos de nostalgias. Sentimos el amor eterno y agradecimiento para un ser maravilloso, vos corazón. Siempre te amaremos y nunca faltará una bella oración en tu dulce memoria. Su esposa Silvia Maria Lencina, sus hijos Diego, Emanuel y David, su nuera Cecilia y su nietito Mateo agradecen las profundas muestras de sensibilidad de familiares y amigos en tan difícil momento, ruegan al Santísimo Dios Padre Todopoderoso por la paz de su alma e invitan a la Santa Misa al cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor. Hoy a las 21 en la Pquia. San Juan Diego. Barrio Saint Germain.





INVITACIÓN A MISA

SILVIA DALINDA GEREZ (q.e-dp-) Se durmió el 25/11/22….

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. “El Señor es mi pastor nada me puede faltar”. Sus hijos Ing. Carlos Salto y Silvia Graziela Salto; hijos políticos Cdor. José Gregorio Ruiz y Roxana Chazarreta; sus nietos José Javier, María Belén, Dr. José Ignacio y María Eugenia Ruiz; Franco, Santiago, Facundo, Celeste y Carlitos Salto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor.

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. "Más allá del sol más allá de Dios yo tengo un hogar,hogar dulce hogar ,más allá del sol. Te despedimos con profundo dolor amigo, gran escultor ,y sobre todo como una gran y maravillosa persona. Dr.Francisco Lescano Núñez, Prof.Noemí Farias y flia. Qpd

BEJARANO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/22|. Anita Castiglione participa el fallecimiento del apreciado Juan y acompaña a sus familiares en este momento.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. Tito Saad , Reina Gubaira de Saad e hijos: Laura y Domingo Cuba , Gabriel y Adriana Recchia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participamos con gran pesar el fallecimiento de nuestro muy apreciado vecino y amigo. Acompañamos a toda su querida familia en el dolor de esta inesperada partida. Tomás descansa en paz.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. María Mercedes Barraza de Galván y sus hijos Matias y Belen, Milton y Sol Barraza y Cristina Comán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Caro y Carlitos, Sofi, Tita, Ema y Agustin, Lili, Ceci, Nico, Franco y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

D´ ARCANGELO, TOMAS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/12/22|. Tomás, siempre recordaremos tu sonrisa, bondad, el acompañamiento y apoyo a tus hijos y familia. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido, Carolina D´Arcangelo, nietos Sofía, Carolina, Ema y Agustín Salido y Nilton y Sol Barraza Sbrizzi participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria y ruegan a Dios consuelo a toda su familia.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "Que Dios lo tenga en la Gloria por toda la eternidad". Sus primos políticos Alberto E. Paz, Marta A. Demasi junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María y Leandro Esteban, con sus respectivas familias participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Pocha e hijos en oraciones en estos momentos de dolor ante tan irreparable pérdida. Pedimos al Altísimo una pronta resignación cristiana para toda la familia, confiados que el alma de Chocho, ya descansa junto al Señor.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Sus sobrinas en el afecto Maria Elena, Selva y Ana María Saavedra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Su prima hermana Haydee J. de Dalale, su hija Mónica Dalale y sus hijos Diego, Germán, Eugenio y Facundo Pérez Dalale, Osvaldo Dalale, sus hijos Iara, Nahir y Emir Dalale participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento de dolor..

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. María Elena Santillán de Auad y familia participan la irreparable pérdida de Chocho acompañando en estos momentos de dolor a toda su familia: esposa, hijos, hermanos. Rogamos oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Eduardo López, su esposa Lía H. Debon y sus hijos Gabriela, Sebastián, Ramiro, Ana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Raúl Lima y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Rosita. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Lamentamos el fallecimiento del hermano de nustros amigos Edy, Blanca, Rosa y Fernando. Agradezcan a Jesús haber permitido compartir tantos años de este camino de la vida de vuestro hermano querido Choco, los acompañamos y ldes deseamos resignación. Sus amigos Osvaldo Atenor y Susana Nazar.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Ines Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Pedro L. Mulki, su Sra Bety de Mulki e hijos, Gabriela, Gustavo , Zulema ,con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr Ricardo Llapur. Ruegan oraciones en su memoria

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Sus primos Zuni Assis de Retamosa y familia, Luis Assis y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido primo, abrazan a sus hermanos y demás familiares en estos dolorosos momentos y elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|.Tito Saad , Reina Gubaira de Saad e hijos: Laura y Domingo Cuba, Gabriel y Adriana Recchia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Amalia Elena Filippa de Guber participa su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y a su hermana Rosita en estos dolorosos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. La comisión directiva y socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero acompañan en éste doloroso momento a su hermana Rosita y a toda su familia. Que el Señor los reconforte y les de resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Hermandad del Divino Niño: Raquel de Yunes, Tere Contreras, Raquel López, Olga de Llinás, Alba de Ledesma y Normita lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa Pochi, hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan por una cristiana resignación de sus seres queridos.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar…". Mirta Adela Camus participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Chocho y acompaña a Pochi y familia ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

MONTERO, EMILIANO GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Graciela Frías y Jorge Julián participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Sole en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. Sus hermanos, Victor y Valle, sus hijos Miriam, Veronica, Marcelo, Gustavo, Milagros, Yanina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16hs en el cementerio de san marcos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RIVERA, GUSTAVO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. Su padre Arturo Rivera, su madre Nelly Ball, su hermano Guillermo, su hija Malena, Silvia y demás familiares Sus restos serán inhumados hoy 10hs el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

RIVERA, GUSTAVO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. Sus tíos Dalinda Rivera y Adolfo Frediani, sus primos Pablo Daniel, Silvia, Carolina, Raul, Claudio y Ariel despiden sus restos con hondo pesar y desean la resignacion para sus padres Nelly y Arturo. Que Dios lo reciba en su reino y brille para el la luz que no tiene fin.

ROBIN MARTINEZ, MABEL EDID DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Sus primos hermanos Maria Amuchastegui Martinez, Pablo Lario, sus sobrina, Eugenia, Patricia, Alejandra y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ROBIN MARTINEZ, MABEL EDID DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Sus primos hermanos Joyi Martinez de Pérez, sus sobrinos, Dr. Oscar, Dra. Patricia, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ROBIN MARTINEZ, MABEL EDID DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Su primo hermana Gladys Melo Martínez, su sobrina Sandra y familia, Silvina Martínez Troccoli y familia participan con dolor su fallecimiento.

ROBIN MARTINEZ, MABEL EDID DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/22|. Su prima pol. Luis Martínez, Gladys Olmos, sus sobrinos Dra. Claudia, Dra. Florencia y Luz Martínez participan con dolor su fallecimiento.









BRAVO, HUMBERTO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/22|. Su hija Luisa y familia, su hermano Tata Bravo y familia invita a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento en la parroquia San José, Bº Belgrano, hoy a las 20.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Un pájaro vivía en ti. Una flor viajaba por tu sangre. Era un violín tu corazón. Quisiste. Te quisieron. Nos alegraban tanto tus primaveras... Alzaste vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo. A un año de tu partida sentimos, más que nunca, la cima estrellada de tu alma. Podemos llorar porque te fuiste... pero preferimos sonreír porque has vivido... Raquel querida, vivirás siempre en nuestros recuerdos...". Tus amigas que nunca te olvidarán: Ada, Andrea, Chiqui, Cristina, Marica, Maty y Tere. Se invita a la misa que se celebrará el lunes 5 a las 20 hs. en Iglesia Catedral al cumplirse el 1er. aniversario de su fallecimiento.

MATTAR, SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/22|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puede abrirlos y ver todo lo que has dejado. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentirla vacía y dar la espalda, o puedes hacer lo que a Él le gustaría; abrir los ojos, amar y seguir. Su esposa Gringa, sus hijos Gustavo y Florencia, sus nietos Bauti y Consty, invitan a la misa a realizarse el domingo 4/12 a las 20 hs. en Catedral Basílica y agradecen a familiares, amigos, compañeros de trabajo, directivos, médico y personal del IOSEP del Centro Provincial de Salud Mental del Sanatorio 9 de Julio y del Sanatorio Alberdi y en especial al Dr. Martín Abutti y a la Dra. Karina Moretti por la atención y contención brindada.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Rudy, su hijo Roby, su nieta, Solange, su madre, hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiara el domingo 4/12 a las 20.30 hs en la parroquia Santa Lucia, con motivo de cumplirse un año de su desaparicion fisica. Elevan oraciones en su memoria.









GÓMEZ, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. Su esposo Alberto Luna, sus hijos Maria, Julio, Walter Luna, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares Sus restos serán inhumados hoy 11:30hs el cementerio aire del pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.









LASTRA, GENIVERO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. Su esposa María Teresa Carabajal, su hijo Sergio Alejandro, su hna. Blanca, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Estación Robles (dpto. San Martin). Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

MALDONADO DE VALDEZ, ELSA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su hermana Estela Valdez de Fringes, su esposo Eliseo, sus hijas y nietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MALDONADO DE VALDEZ, ELSA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. La comunidad educativa del Instituto Superior Teresa B de Barbieri, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la docente de esta institución, Prof. Graciela Valdez. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.