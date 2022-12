FÚNEBRES | 6 DE DICIEMBRE 2022

05/12/2022 - 22:39 Funebres

FIORE, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció en Chaco el 3/12/22|. La comunidad educativa del Estudio de Danzas "Nilda y Eduardo Ballerini" participa con profundo dolor su partida, acompaña a la familia en este difícil trance y ruega oraciones en su memoria.

GARCIA, ALBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. Gerentes, socios y personal de la firma Sanatorio Norte SRL participan el fallecimiento del papá del Dr. García Federico.

HERRERA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. Josefina Serrano, María Elena Andrada, José Ramírez y Sofía Ramírez participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y querido tío Negro. Acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

HERRERA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. María Luciana y Augusto Andrada con sus respectivas familias participan su fallecimiento y hacen llegar a su tía María Luisa, hijos y nietos sus más profundas condolencias. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza y una pronta resignación.

LEDESMA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participan su fallecimiento y acompaña a nuestra querida compañera Carolina en este triste momento.

LEDESMA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Patricia Nabac participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Caro en estos momentos de tanto dolor ante la irreparable pérdida de su mamá. Ruega oraciones en su memoria.

LLANOS, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/12/22|. Su papa Jorge, su mama Liliana, sus hermanos Noelia, Romina, Daniela, Marcia, sus tios Leticia, Ramiro, Raul, Yudith y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio colonia del simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Prof. Roberto Arévalo, su esposa Dra. Concepción Senés y flia. participan el fallecimiento de su vecino y ruegan a Dios lo otorgue a su esposa y flia, cristiana resignación.

LLAPUR, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/22|. Ángela y Marisa Innamorato y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su prima Pocha, hijos, nietos y familiares en este difícil transe. Ruegan oraciones por su paz eterna.

MANSUETO, PASCUAL ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. Su esposa Julia Alejandra Galeano, sus hijos Julian, Andres, Juan, Antonela Mansueto y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio privado parque el descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SABALZA, PATRICIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, conj. Los Nativos participan con afecto el fallecimiento de Patricia, hija de ex campeón Nacional de Malambo Roberto "Piri" Sabalza, acompañan con cariño a su esposo, a su madre Susana, a todos sus hijos, particularmente a Claudia y Pablo. Oraciones en su memoria.

SABALZA, PATRICIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. "Algunos porqué tienen respuestas, otros...solo ausencias". La comunidad educativa, el equipo directivos, docentes y personal de maestranza de la Escuela N° 1239 Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de nuestra compañera Ana Cecilia Sabalza.

SABALZA, PATRICIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participan su fallecimiento y acompaña a nuestra querida compañera Cecilia en este triste momento.

SABALZA, PATRICIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. Patricia Nabac participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus amigos Cecilia y Marcelo en estos momentos de tanto dolor ante la irreparable pérdida de su hermana. Ruega oraciones en su memoria.

STABIO, DEOLINDO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/22|. Sus hijos, h. pol. nietos y bisnietos partic. con dolor su fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22|. Mi querido Modocho a un mes de tu partida, puedo recién escribir. El dolor en mi corazón es inmenso, la tristeza me invade en cada momento.Pero quiero que sepas que agradezco a Dios que me haya regalado tu vida en la mía. SOS , fuiste y serás por siempre mi otro padre, mi amigo, mi suegro, mi maestro y guía.En agosto nos abrazamos y ya sabías que era la despedida. Me dijiste no me olvides y te juro que eso no pasará jamás. Hasta el reencuentro mi amado santo grande Tu modo.Estela Portillo

JIMÉNEZ VDA. DE DÍAZ, EULOGIA (Carolta) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/98|. Mami, un año más de tu desaparición física, no espiritual. Vives todos los días en nuestras oraciones, vives vos, papá y hermanos. Le damos gracias a Dios por el regalo de ustedes, mis padres. Mami, fuiste y seguirás siendo la mujer humilde, sincera y generosa, nos guiaron por el camino del bien, en la casa todo está en orden. Gracias a sus consejos, ejemplos y la creencia en Dios Todopoderoso. Elevamos oraciones al cielo y bendiciones por el descanso de sus almas, que descansen en paz. Cualquier momento nos vamos a encontrar, tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares.

GÓMEZ, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. "Señor envía tu luz, tu amor como guia y consuelo para su familia". Directivos y personal de la firma Simón Hnos. S.A. acompañan a su colaborador y compañero, Julio Luna, en tan sentido dolor por el fallecimiento de su Madre. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. "Dale Señor el descanso eterno". Luis R. Simón, Luis O. Simón, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de Julio Luna. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. "Que Dios te reciba en la Gloria". Jaime Simón y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Luna Julio. Rogamos oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, MARÍA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. Sus sobrinos Manuel, Laura, Mica, Juliana, Elena, Celina y Alan part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MARTÍNEZ, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. Sus padres Héctor y Marta, su hija Rocío y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA LATA 162 - TEL 4219787.

MARTÍNEZ, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. "Señor ya está ante tí recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su familia Ester Morales Vda. de Baumann, sus hijas Silvina y flia., Mariela y Flia., y tu tía Marina Morales, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18hs en el Cementerio Jardín.

QUIROGA, ELIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/12/22|. Su Hija Saravia Irma, sus nietos Karen, Saravia, Darwin, Kevin, Nía, Clyde y demás familiares, Sus restos fueron inhumados en el cementerio Misericordia. en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RUIZ, PERFECTO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/22|. "Binaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". El Taller de Libre Expresión Musical de la Tercera Edad, lamenta su fallecimiento y acompañan a su esposa Clarita, integrante del mismo, a sus hijos y familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.



CARRIZO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/22|. La familia Carrizo - Sposetti agradece el acompañamiento de todos en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

FUENTES, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció 5/12/22|. Sus hijos Carlos y Silvia Carabajal sus hijos políticos Roque y Ester sus nietos Valeria , Yesica y Federico y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Forres dto Robles Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

