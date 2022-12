FÚNEBRES | 8 DE DICIEMBRE 2022

08/12/2022 - 00:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/12/2022

Jorge Alberto D´Amico

Karina del Valle Acevedo

Albina Juana Teresa Massucco

Juan Carlos Oliveri

Amalia de Jesús Torres (La Banda)

Mario Alberto Molinillo

María Esther Guillin (Clodomira)

René Arturo López

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS OLIVERI

Falleció el 7/12/2022

“Más que un amigo fuiste un hermano, por todos los buenos momentos que pasamos en familia, siempre te recordaré con tu buen humor y alegría.”

Tu comadre Teresita Contreras, te despide con profundo dolor, elevando oraciones en tu memoria.

Sus restos serán velados el día jueves 08 a partir de las 15 hs. en Sala Velatoria Hugo A. Gubaira, Hipólito Irigoyen N° 531.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Que dura es tu partida, pero con la alegría de haberte disfrutado hasta el último minuto, compartiendo con vos momentos inolvidables invadidos por tu alegría, gracias por todo!!!”

Tu hijo Juan Carlos, tu hija política Analía Arjona y tus nietas Sofía y Valentina te despiden con profundo dolor y ruegan por tu eterno descanso.

Sus restos serán velados el día jueves 08 a partir de las 15 hs. en Sala Velatoria Hugo A. Gubaira, Hipólito Irigoyen N° 531.





INVITACIÓN A MISA

FROILÁN REINAFÉ GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

Pasaron dos años que te fuiste al Reino Celestial, pero tus recuerdos están presentes y vivos en nuestros corazones. Tu esposa e hijos, invitan a la misa que se realizará el día 8/12/22 a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

“Cierro los ojos y te veo de nuevo sonriendo con esa mirada hermosa, que me guardo para cuando la necesite... me van a faltar tus abrazos, gracias por todos los que me diste, te amo para siempre”

Tu hija María Belén, tu hijo político Aníbal Pellegrini y tus nietos Ignacio, Nicolás y Mia te despiden con profundo dolor y ruegan por tu eterno descanso.

Sus restos serán velados el día jueves 08 a partir de las 15 hs. en Sala Velatoria Hugo A. Gubaira, Hipólito Irigoyen N° 531.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Su esposa Margarita Baleani, sus hijos Guillermo, Juan Carlos y Belén, sus hijos políticos Mariela, Analía y Aníbal, sus nietos Tomas, Guillermina, Sofía, Valentina, Ignacio, Nicolás, Mía y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento.” Te vamos a llevar por siempre con nosotros y con el tiempo te recordaremos con la alegría con la que supiste vivir”. Sus restos serán cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA. S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VITTAR NOEMÍ ELIZABETH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 6/12/22 y …..

Con gran tristeza, desde la distancia despedimos a una gran amiga. Su trayectoria y ejemplo perdurará en el corazón de sus hijos y nieto dejando un invalorable legado. Con un testimonio de vida intachable en lo personal y profesional. Acompañamos a nuestros queridos amigos sus hermanos: Dres Toti, Chochin y Osvaldo; a sus hijos Mahia y Samir y sus respectivas flias en este doloroso momento. Ruegan plegarias en su querida memoria. Mirta, Gladis, Yésica y Flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ALBERTO D´AMICO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/22 y espera la resurrección.

Pa, es insoportable el dolor de tu partida repentina.

Tu ausencia física es terrible, porque a pesar de tantos obstáculos, fuiste el padre más presente del mundo. El abuelo más excelente y amoroso, el marido más bueno hasta el último suspiro.

Aprendimos de vos que la vida se respeta, tus valores, tu conducta. TU HONOR.

Podemos decir orgullosas que tuvimos un hombre HONORABLE cómo padre y ese orgullo lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones.

Nos vas a faltar cada día, cada segundo, cada fiesta. Pero aprendimos de vos la fortaleza para poder sobrellevar TODO.

Gracias por tanto AMOR. A Dios, a tu familia y a tu PATRIA.

Infinitamente GRACIAS.

Te vamos a extrañar mucho, ahora sí, volás libre, muy alto.

Te amamos siempre

Descansa en paz, que brille la luz que no tiene fin.

Tus hijos Mariela, María de la Paz, Magdalena, Georgina, Christian y Patricio. Tus nietos Tomas, Lucas, Victoria, Sofía, Patricio y Nicolás. Invitan a elevar una oración en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Crio (R) CARLOS ANTONIO FORMINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/22 y espera la resurrección.

Sus tíos Roger Díaz y Stella Marís Ledesma, sus primos Gaby, Fofi, Celeste, Miko y Lili, sus sobrinos Paula, María Victoria, Lautaro, Leandro, Euni, Denissé y Gael participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Crio (R )CARLOS ANTONIO FORMINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/22 y espera la resurrección.

Los camaradas amigos de la 5ª Promoción año 1978 de la Escuela de Cadetes de Policía “ Cnl. Lorenzo Lugones”, despiden acongojados a este gran hombre. Su bondad, honradez y bonhomía, lo distinguieron siempre. Fuiste el policía sereno, consciente, atento, cordial, responsable en cuanto destino estuviste, porque tu cuna así te educó y forjó. Luchaste por todo porque demostraste aplomo y apego a las sanas intenciones. Extrañaremos tus consejos y compañía. Damos gracias al Altísimo por habernos permitido gozar de este ser maravilloso de sanos principios. Te pedimos Señor que lo cobijes en tu Reino Divino, le permitas gozar de la luz de tu rostro y concedas resignación a su familia. Que descanses en paz hermano Carlos.

INVITACIÓN A MISA Y RECORDATORIO

MÓNICA ELIZABETH TORREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

Hija querida, tu partida ha sido la peor para mí. Me consuela pensar que siempre has sido una buena persona y que estás junto a Dios y a tu padre. Tu hijo Nicolás, tus hermanos Moni y Yanina, tus sobrinos Anita, Mariana, Juan, Francisco, Morena, tus cuñados Julio y Pablo, tus tíos y tías, te recordamos y te extrañamos cada día e invitamos a la misa hoy en Pquia. La Inmaculada a las 20,30 hs.

Te amo hija querida, un día estaremos juntas. Tu mamá Pirucha.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ADOLFO BRANDER (Gody) (q.e.p.d.) Se durmió el 8/11/22..

Estarás presente en nuestros corazones, fuiste nuestro ejemplo de todo, compartimos maravillosos momentos, y compartimos tu lucha. Sabemos que nunca bajaste los brazos y que desde donde estés nos estás alentando a seguir por los caminos de la vida. De esta vida nuestra a la que ahora le falta tu compañía física, pero en la que seguirás estando, porque el amor trasciende esta vida y sigue en la que nuestra fe nos enseña.

Tu esposa Sonia, tus hijos Federico y Gustavo, tus hermanos Gringa y Carlitos, al cumplirse hoy un mes de su partida a reino celestial invitan a la celebración de la misa en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs.

ACEVEDO, KARINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/22|. Sus hijos Brenda, Brian, Macarena, Yonathan, Fernando, hijos politicos, nietos Mia, Francisco, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. María Julia Milki y Ricardo Montenegro, María Elvira Milki y Luis Ignacio Bau. Acompañan a sus hijas en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Los compañeros y amigos de la oficina de Recursos Humanos del Banco de Santiago del Estero S.A., Alejandra Lucero y Guillermo Arce participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de María De La Paz D'Amico y ruegan oraciones en su querida memori

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del padre de la Srta. María de La Paz D'Amico.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. María Argentina Weyenbergh participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijas y demás familiares en este momento de intenso dolor.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Agustín Pedro, María Rosa, María Eugenia y María Luisa Rímini Olmedo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y familiares en este difícil momento. Ruegan por el descanso de su alma.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Abalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|.Propietarios y personal de Cadeteria Servimoto acompañan a su familia en este difícil momento. Pidiendo una oración en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Ricardo Martinez, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Pidiendo a Dios conceda paz y consuelo a su familia.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Miguel Celorrio y su esposa Ana Echevarria participan con mucho dolor el fallecimiento de un gran amigo y acompañan a sus hijas en tan triste momento.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Marcelo Anibal Espeche, Ana María Bruchmann y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan con cariño a todas sus hijas.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sus primas Beatriz Meossi de Cáceres y sus sobrinos Carlos y Claudia, Augusto y Letizia, Luis y Mavi y María Cáceres participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Su prima Cecilia Meossi de Noriega y sus sobrinos Diego e Inés, Valentín y Sofía, Benjamín y Natalia, Gastón y Eque y Micaela Noriega participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini, y sus hijos Thiago e Ignacio participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su querida amiga Magdalena y acompañan a Christian, Tomás, Lucas y toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Mariela Paola D`amico Pinto. Ruega una oración a su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación , Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Mariela Paola D`amico Pinto. Ruegan una oración a su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Dora Angélica González participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Mariela, María de la Paz, Magdalena y Christian, Georgina y Patricio, nietos, hermanos Myriam y Daniel, Chacho e Inés, sobrinos en estos momentos de profunda tristeza y dolor y eleva oraciones por su descanso en paz y resignacion para sus seres queridos ante irreparable pérdida.

FORMINI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Su esposa Adriana, sus hijos Nicolás, Leandro, Micaela, sus hijos políticos, sus nietos Tomas, Pía, Lorenzo, Candela y Terzo, sus hermanas Vicky, Aida y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Su primo hermano Buga Formini, Marta Britos, Ana Elisa Formini, Ana Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin."





FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sus primos hermanos Regina Pereyra y Amílcar Buenvecino y Alejandro Buenvecino y flia lamentan profundamente el fallecimiento de Carlitos. Ya está en la paz del Señor. Acompañan con cariño a su esposa, hijos, hermanos y flias en tan doloroso momento.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Su sobrina Rosario Pereyra, esposo Guillermo Mercado, hijos y nietos participan su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en su partida. Gracias Carlitos por estar presente con tu humildad y entereza de bien en los momentos difíciles. Que descanses en paz junto a tus padres y hermanas.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sus primos Miguel Ángel Urtubey, Marcela Formini, sus sobrinos Andrea Urtubey Formini, Agustín Marcone, Martín Urtubey Formini y Gimena Cabral participan con profundo dolor su falleciemiento. Elevan oraciones a su memoria.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Miembros de la Asociación Trasplante y Vida de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su vicepresidente. Ruegan oraciones a su querida memoria.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Iris Mariela Assefh y José Eduardo Llado participan con dolor el fallecimiento del querido Carlos. Elevan oraciones en su querida memoria.

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Su cuñada Liz Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin".

FORMINI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Descansa en paz amigo querido. Jorge Hunko y Flia. participan con profundo pesar su partida al reino de los cielos y acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Adriana e hijos, elevando oración en su memoria.

LÓPEZ, RENÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Su esposa Romina, hijo, Gabriel, h/pol, Valentina, hnos Graciela, Mirta, Alberto. Hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz hs 16.30 . Casa de duelo P.l. Gallo 330 (S/V)- Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTÍNEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Descansa en paz. Adriana Sanchez e hijos participa con pesar el fallecimiento de la mamá de su amiga Analía. Que Dios les conceda cristiana resignación.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus hijos Maria Mercedes y Mario Eugenio, sus nietos Claudio, Ines, Alberto, Eugenio, Pablo, Adolfo, Sebastian y Luciano, y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Gerencia del Sanatorio Alberdi, personal médico, enfermería, administrativo y maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del Dr. Eugenio Ferrero, ruegan una oración en su memoria.

MOLINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Su esposa Elena, hijos Patricia, Silvia, Gabriela, Mario, Andrés, Diego,Rita, h/pol, César, Guillermo, Atilio, Celeste, Yoana, Andrea, Hernán, nietos, bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. A hs 11. (s/v). P.L. Gallo 330 (s/v). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOLINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, hijos Oso y flia; Toty y flia, Gabriel y flia, Guadalupe participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. Hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).

MOLINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Personal de la empresa Antonio Gubaira Hnos participan su fallecimiento .Sus restos serán inhumados hoy hs 11 cemet,Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330.

MONETTI, GERARDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Querida Nilda,tus alumnos y ex alumnos del Taller de Italiano del C.de Jubilados del Barrio Cabildo,que más que alumnos llegamos a ser tus amigos de la vida en este Santiago que los acogió años atrás,hoy te acompañamos en esta despedida de Gerardo.Compartimos tu tristeza,la de Macarena y Alejandro y rogamos por el descanso eterno de tu hijo y para que la calma y la resignación lleguen a tu corazón y el de toda tu familia.

MONETTI, GERARDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. "Que su alma descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin". María Lidia Llugdar y Leandro Obligado, sus hijos Juan Cruz, Valentina y Agustín participan con profunda tristeza su partida y acopañan con cariño a su hija Macarena, su mamá Nilda y demás familiares.

MONETTI, GERARDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Lidia Corvalán de Llugdar comparte el pesar de su hija Macarena, su mamá Nilda y demás familiares. Ruega al Señor por la paz de su alma y cristiana resignacion para la flia.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Los amigos de su hijo Pepo: Patricio, Justo, José, Agustín, Arturo, Jorge, Nacho, Pablo, Ramiro, Javier y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Marta Zelarayan, Maria Nina y Gabriela Piñeyro, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. La promoción 1963 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Margarita Baleani. Ruega oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. La comisión directiva de CISADEMS acompaña a la Prof. Margarita Baleani ante la dolorosa pérdida sufrida. Ruega oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus amigos Carlos Filippa y Teresa D'Aloisio, con sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Margarita, Guillermo, Juan Carlos y Belén y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. José Arnaldo Pallares, Berta Lascano, sus hijas Silvina, Analía ( a ) Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Carlos Arjona, Silvia Gerez, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido consuegro Juan Carlos y acompañan a Margarita, Juan Carlos, Guillermo, Belén y demás familiares en este difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Querido amigo y vecino, con mucho dolor quiero saludarte en esta despedida. Ángela de Pagani, Chala Pagani y sus hijos Mariano, Sebastián y Lucas, QPD.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Marcelo Gomez y Susana Pagani participan su fallecimiento, con mucha tristeza. Y acompañan a su flia.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Ricardo Pagani. Liz. Luciana, Marianela, Mauricio con sus respectivas familias.Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino de toda la vida Juan Carlos. Rogamos una plegaria en su memoria y nuestra más grandes condolencias a su familia QEPD.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Luis Arnoldo Pizzi y Maria Adela Fincatti , participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Margarita e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Mirta L.de Pagani y sus hijos Héctor, Adriana,Carlitos y respectivas familias acompañan a la familia en tan dolorosa pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.





CHAMAS DE PETROS, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/16|. Tu hijo Pimpi, Chachi, tus nietos Sebastián, María Belén, María Constanza y José Andrés y tu bisnieto Eliseo, siempre en nuestros corazones. Descansa en paz madre querida.





FIGUEROA, CLAUDIO ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció 5/12/22|. Sus hermanos Aurelia, Gregoria, Marta, Osvaldo, Orlando y Omar y sus familias, participan con dolor su fallecimiento, y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Banda.

FIGUEROA, CLAUDIO ALBERTO (BETO) (q.e.p.d.) Falleció 5/12/22|. Su hermano Orlando, su esposa Adriana y sus hijas Mariana y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento, y piden oraciones en su memoria.

TORRES, AMALIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus hijos Rolando, Arminda, Yolanda, Chona, Orfelia, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





FARES, JOSÉ JORGE (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus padres políticos Dante Jiménez y Marta Quiroga, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUILLIN, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus hijos Raúl, Gustavo, Mirian, Hugo, Marcela, Valeria, Luisa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet, La Esperanza hs 9. Casa de duelo A. H. Herrera (s/v). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Johnny Wede, Graciela Salcedo, sus sobrinos Gabriela Wede y Jorge More, Florencia Wede y Martin Falcone, Mesias y Lourdes Wede, Evangelina y Juan Segundo More participan la partida a la casa del Señor de la querida y estimada Muñeca y abrazan fraternalmente a sus hijos Maia y Samir, hijo politico y nieto. A sus hermanos Toti, Cochin, Osvaldo, hermanos politicos, sobrinos, sobrinos nietos y demas afectos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Guito Cura y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Felices los puros de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Elena Hallak e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra estimada y querida amiga Muñe, acompañando en estos tristes momentos a su querida hija, nieto, hermanos y demás familiares.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Lito, Mariza y Silvia Gay participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora querida amiga de siempre Muñeca.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con profundo dolor el fallecimiento nde su amiga Muñeca.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH DRA. q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Dr. Walter Enrique Amado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. "El que cree en mi aunque muera vivirá"; sus amigos de siempre: Muñeca Hallak, Lito Moukarzel,Rosita Villarreal, Ely Ibarra, Mary Carreras y Raúl Cura participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. La Dra. Patricia Villanueva y sus hijos Javier, Leandro y Lucas y la Dra. Mariana Laura Amerio, Oscar Amerio y familia, participan con profundo dolor la pérdida de nuestra amiga y querida Muñe. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor ante tan irreparable pérdida.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas familias despiden con profundo dolor a la querida Muñeca y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|."Señor ya está en tu Reino Celestial. Recíbela y dale el descanso eterno. Tus amigos: Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|."Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipez y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Eufemia Lezana y sus hijos Mecha, Néstor y Nilda Sánchez con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Eduardo Jorge y su esposa Gladys Dorado participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Mi querida tía Muñe me causa mucha tristeza tu partida. Fuiste un ser con un corazón inmenso. Siempre te voy a recordar con mucho amor. Lidia Llado acompaña a toda la familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|.Juan Antonio Jorge y familia participan con dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones por su descanso eterno.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (MUÑECA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. " Abriste tus alas para volar muy alto y vivir en la eternidad, descansa en paz querida amiga". Flia de Santiago Nassif, Ylda Jorge, sus hijos Silvia, Daniel, Eduardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Mi querida tía Muñe me causa mucha tristeza tu partida. Fuiste un ser con un corazón inmenso. Siempre te voy a recordar con mucho amor. Lidia Llado acompaña a toda la familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Muñe, que pena y dolor nos causó tu inesperada partida. Nora Auad, sus hijos Ana, Jorge, Lidia y Sabrina participan con profunda tristeza y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en este difícil momento. Que en paz descanses Muñe.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Francisco Gómez y Silvia Auad participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Isac Alberto Auad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Toti, Chochín, Osvaldo y sus respectivas familias en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sociedad sirio libanesa de suncho corral participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Tus hermanos del corazón Negrita y Jorge Julián y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Pedro Llanos y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.,

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. José Marcelo y Pablito Llanos participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.