FÚNEBRES | 10 DE DICIEMBRE 2022

FALLECIMIENTOS

09/12/2022

Sofía Torres (Fernández)

Soria Sara Etelvina

Josefa Andrade (Antilo)

Marta Lidia Nassif de Montenegro

Elina Abdala de González (Mendoza)

Salvador Caro (La Banda)

Dolores Rita Luna

Raúl Orlando Cabrera

Franco Darío Coria (La Banda)

Pedro Pablo Padilla (Dpto. Silípica)

Cristina Loto

Marta Lidia Nassif

Genoveva del Valle Cisterna

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Su hijo Germán y Celia, sus nietos Sofi, Santi, Emi y Manu dan gracias por su vida, por su ejemplo y por su amor incondicional. Siempre con nosotros.

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Su sobrino Carlos Ernesto García, Gabriela Pacheco sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia, Maximiliano Paz y María Ángel la despiden con mucho dolor. Hasta siempre Tía!

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Sus sobrinos Pinky y Susana, sus hijos Bernardo, Soledad, Benjamín, sobrinos políticos Soledad y Jorge, participan con profundo dolor la partida de su tía Elina. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Alicia Comelli, Arnaldo Lazzari, sobrinos y nietos participan con dolor la partida de su tía querida. Oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CABRERA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Su esposa Juana Torres, sus hijos Ana Gabriela y Javier, sus hijos pol Victor y Adriana y sus nietos Javier y Constanza, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

CISTERNA, GENOVEVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hermanos Juan Carlos, Domingo y Felix, sobrina Mercedes, sobrinas nietas Sandra, Silvia, ramona y Nanci, su cuñada Marta, sobrinos politicos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron in humados en el cem. de Sta Catalina. ORG. ANTONIO GUBAIRA S.R.L.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Eduardo Sily y Mirta Paoletti acompañan con cariño a su hija María de la Paz y familia. Se ruega una oración a su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Diego Pappalardo y sus amigos expresan su dolor profundo por el fallecimiento de su hermano en la Patria y acompañan a su familia.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Mirta F. Neme y flia, acompañan con gran pesar a su flia. en este dificil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Q.e.p.d.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (KIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Marta Zavaleta, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Alfonso, lo acompañan en estos momentos de pesar y ruegan oraciones en su memoria.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Malena Arce participa con dolor el fallecimiento de la querida Kiki. Ruega oraciones a su memoria.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Que el Señor te conceda el descanso eterno. Amigas de su hijo Juan Pablo y su nuera Marcela: Eugenia García Fattor, Lorena Soria, Fernanda Ducca y María Soledad Pericás los acompañan en este momento doloroso y ruegan por la paz de su alma.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa C. de Drube, sus hijos Mónica, Jorgito Drube y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en esta dolorosa e irreparable pérdida.

FINNO DE YANUZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/12/22|. Aldo Felipe Llugdar y Ana María Reston participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (KIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Dr. Mariano Augusto De Marco y familia participan con profundo pesar su fallecimiento acompañando a su esposo, hijos y demás familiares ante tan dolorosa pérdida.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (KIKI) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Silvia Ledesma y sus hijos Gabriela Carrascosa, Rodrigo, Jimena y Carla Ferreira participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento de dolor.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FINNO DE YANUZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/12/22|. María Cristina Camus participa su fallecimiento y acompaña con cariño al Dr. Juan Pablo Yanuzzi en estos momentos de tanto dolor. Ruega a Dios lo col me de paz y resignación junto a toda su familia.

FORMINI, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. El personal del Jardin Nº 30 Infanta Mendocina participa el fallecimiento del padre del ordenanza Nicolás Formini. Ruegan oraciones en su memoria,

LÓPEZ, RENÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Fredy Basbus, su esposa Magali Pece, Marcelo Basbus y familia, Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Oraciones en su memoria,.

LOTO, CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Sus hijos Nora, Marta, Mario, Alejandra y Walter, su hija política Ramona, sus nietos, bisnietos y demás familiares,participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

LOTO, CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Claudia Marcela Juárez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la compañera Sra. Alejandra Carrizo y ruega oraciones en su memoria.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Diego Braia, Karina Schmielog, sus hijos Ignacio, Franco, Abril, Lucia y Florencia, participan su fallecimiento y con sentida emoción acompañan a sus familiares, rogando oraciones en su quería memoria, por su eterno descanso.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Oscar Braia, Zuly Herrera y sus hijos Diego, Analia, Lucas, David, sus respectivas familias y María Lía participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento tan difícil. Rogando a Dios por su eterno descanso.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora,una oración por su alma la recibe Dios". (San Agustín). Susana morales y Cacho Rodríguez acompañan a su amiga Mariana Pedregal y a toda su familia por el fallecimiento de su señora madre. Elevan oraciones por su alma.

LUNA, DOLORES RITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Su hijo Julio Guillermo Goitea, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IrigoyenNº 531. Tel. 429-6027 - Cel. 385-5357628.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Adriana Infante de Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso en la casa que Él tiene prometida para sus hijos.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mi vivirá y no morirá jamás". Hebe C. de Infante del Castaño y sus hijos y Olga Carabajal participan con pesar el fallecimiento de la muy apreciada Giovana y abrazamos con afecto a sus hijos María Inés y Mario, nietos y demás familiares y rogamos al Señor por su eterno descanso.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sergio Estrada y sus hijos Valentina y Mercedes participan el fallecimiento de su estimada y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Que el Señor la tenga en su Reino y que haga brillar para Ella la luz que no tiene fin. El Consorcio Barrio El Palomar y las familias que integran el Sector 1., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dificil momento.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Rosario Josefina Weyenbergh y sus hijas María Josefina y María Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maria Ines y sus hijos en estos momentos de profunda tristeza.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Viviste una vida plena y fecunda y hasta el final recibiste los cuidados amorosos de tu hija y nietos ahora te toca el viaje de regreso a la Fuente Divina. Sus amigas: Zuny, Gabriela y flia desean consuelo a sus hijos y nietos.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hijos Patricia Montenegro y Mario Malachevsky, nietos Nicolás y Mariana Yocca, Nathalia y Juan Pablo Luna, Mario Fernando y May Garabaglia y bisnietos Berenice y Luca Malachevsky Yocca y Ernestina y Guillermina Luna Malachevsky participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus cuñados Jorge Teves y Martha Beggeres con sus hijas Cecilia, Eugenia, Eliana, Laura y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de Marta y elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sr. Ricardo Daniel Mattar, sus hijos Ricardito, Rocío, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

NASSIF, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal, sus hijos Rosana, Graciela y César y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso en paz.

NASSIF, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. La empresa Norte Beneficios y todo su personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la contadora Mónica Montenegro.

NOVELLI, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Que el Señor le conceda el descanso eterno. Eduardo Abraham, Pelli Coello, sus hijos Ramiro, Alvaro, Viviana, Pamela y su yerno German Nassif Saber participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Angela J. de Llapur y sus hijos Ricardo, Fabián, Daniela y Mariano y flias., acompañan a su amigo Guillo y flia, rogando oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Mirta F. Neme, José A. Pérez Neme y Ricardo A. Pérez Neme acompañan con mucho dolor a su querida flia. en este doloroso momento y ruegan oraciones en su querida memoria. Juan Carlos querido descansa en paz.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Oliveri Juan Carlos QEPD falleció el 7,12, 22: Pichy , Pelu, Jorge y Fredy Santillan participan su partida a la casa del Señor , Juan Carlos un amigo siempre con una sonrisa,respetuoso y atento ,saludamos con mucho pesar a nuestra amiga de toda la vida Margarita Baleani ,a sus hijos,nietos y demás familiares. Feliz viaje amigo y que brille para ti la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN DE PESCE, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Su esposo Carlos Alberto Pesce y sus hijos Alejandro y María Eugenia y sus nietos Maxi y Emilia participan la partida al Reino Celestial de nuestra bien amada Gladis. Esposa y madre ejemplar que honró la vida. Gracias por el inmenso amor que nos diste. Te recordaremos como un ser luminoso y guía permanente estarás siempe en nuestra mente y corazón. Te amamos.

SANTILLÁN DE PESCE, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Amiga querida te vamos a extrañar tanto Laura y yo, nuestras charlas, tomar un café en las tardes noches. La Virgen te llamó en su glorioso dia para que estés con tus padres y hermanos tan queridos. Que Dios y nuestra Madre María te den el descanso eterno, es el deseo mio, de mis hijos Laura Florencia y Diego.

SORIA, SARA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hijos Mabel, Mónica, Silvia, Lidia, Fabián, Fredi, Ricardo, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Al cumplirse 6 años de su fallecimiento. Alguna veces peinso que la soledad acabará conmigo pero despues miro al Cielo y recuerdo que no estoy sola, tengo un ángel que me cuida desde arriab. Aunque todavia no logro entender su partida, te extrañamos. Tu madre Yolanda, tus hermanos Mario, Domingo y María, tus cuñados Nacho, Veronica, Liliana, Tus sobrinos Romina, Rodrigo, Celeste, Nico, Thiziano, Benjamín y María Emilia, tus sobrinas nietas Thiziana y Mohana, tu ahijada Micaela, invitan ala misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi.

DARGOLTZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/09|. Un año más sin tu presencia física. Sólo buenos momentos, huellas imborrables quedan y estarán por siempre en nuestros corazones y nuestro hogar .... "Porque no es lo mismo vivir que honrar la vida "como vos la honraste en todas sus dimensiones. Con amor: Sonia y Raúl Santiago.

CARO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Sus hijos Nelva, Elena, Oscar, Ángel y Alberto, sus hijos pol, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORIA, FRANCO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Su esposa Marisol Ivon, sus hijos Pilar, Xiomara, Delfina, sus hnos. Paola, Vanesa, Matías, María, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 hs. en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

HERMOSO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Daniel Juarez, Ely, Ricardo y Ariel, participan el fallecimiento de la madre del compañero Martin Campos y lo acompañamos en su dolor a toda su familia. Gracias Nena por todos los buenos momentos que pasamos. Dios te tenga en la Gloria. Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol.

HERMOSO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. La Sec. Gral. de ATE y CTAA Elida Juarez, seccionales de Frias, La Banda, Termas, Añatuya, cuerpo Delegados, participamos con dolor la partida de nuestra querida Nena. Gracias compañera por haber sido parte de nuestra vida sindical, jamás olvidaremos tus chistes, esa sonrisa inconfundible que nos hacias disfrutar. Dios te tenga en la Gloria. Acompañamos en el dolor a sus hijas, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Norma Buitrago de Mema participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Alfonso en tan difícil momento.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Paolo Lucatelli participan su fallecimiento y acompañan a Alfonso en su dolor.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Carlos Ernesto Garcia, Gabriela Pacheco e hijos Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia y Maximiliano Paz y Maria Angel acompañan a la familia en este doloroso momento.

ANDRADE, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Sus hijas Mabel, Tomasa, Sandra, su sobrina Maria y sus nietos. Ruegan una oracion en su memoria, sus restos fueron inhumados en el 9/12/22 a las 10 hs. en el cementerio de Antilo. Exequias y Tanatopraxia, REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PADILLA, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Su esposa Mirta Córdoba, sus hijos Sandra, Jorge, h. pol., Fanny, Roberto, nietos Gabi, Florencia, Baltazar, Verónica, Agostina y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Nueva Francia (Dpto. Silipica). Cortura Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

TORRES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hijos Susana, Norma, Oscar, Walter, Sosa, hijos políticos Graciela, nietos Jorge Valentín, hermano Juan y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Cob. Unión Ferroviaria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Sus amigos, Juan Matach, Sara Jorge, su hija Maricel y Alfre Antuz e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos en estos momentos de dolor.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Doky, Mercedes y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Muñeca. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Raúl Salcedo, su esposa Norma, hijo José Ariel y nietas Virginia y Valentina participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra amiga Muñeca y piden por sus hermanos Toti, Chochín, Osvaldo y demás familiares cristiana resignación. Rogamos oraciones a su querida memoria.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Siempre te recordaremos por tu simpatía y dulzura. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos acompañamos a su familia en su dolor recordando a Muñeca con cariño.