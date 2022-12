FÚNEBRES | 11 DE DICIEMBRE 2022

11/12/2022 - 01:50 Funebres

Sepelios Participaciones

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Patricia Velez Garcia, Matías Gentilini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elina. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA DE GONZÁLEZ, ELINA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 8/12/22|. Patricia A. García, sus hijos Patricia y Matías, Juan Ramiro, Sofía y Juan Gregorio participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía querida. Elevan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. "Siempre estarás en nuestros corazones". Su hermana Miriam D´ Amico, su cuñado Daniel Amato y sus sobrinos Yanina Amato, Nicolás Amato y Gabriel Amato sentimos con inmenso dolor su pérdida, pidiendo al Señor por el eterno descanso de su alma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Eugenia Ruiz acompaña con mucho cariño a su amiga Georgina y a toda su familia.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano acompañan con mucho cariño a sus hijas y familias

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Maximio E. Ruiz Lescano acompaña en este momento de dolor a su amiga Mariela con mucho cariño.



FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Personal del Juzgado de Trabajo y Minas de primera nominación participan el fallecimiento de la mamá del Dr. Juan Pablo Yanuzzi y lo acompañan en este triste momento, rogando por su eterno descanso y pidiendo resignación para su familia.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Monica Giangreco, Susana Lagar, Olga Correa, Susú Gomez Nieto, Lelé y Polo Aza, Graciela Goñi, Graciela y Pelu Garcia y Blanca y Enrique Bonacina participan su fallecimiento, comparten el dolor de su esposo, hijos y nietos y ruegan por su eterno descanso.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Sus ex alumnas y compañeras del Colegio Belén, la recuerdan con mucho cariño y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Vivina Avido, Silvia Ramirez Marisa Zuain, Mariana Guerrieri, Ines Yocca, Beatriz Murias, Sandra Ausar, María Silvia Cazzaniga, Karina Najar, Ana García, Analía Borrás, Amalia Corán, Belén Basualdo. Que el Sagrado Corazón la reciba en sus brazos.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Alba Corvalán Paz lamenta profundamente la desaparición física de Kiki y le transmite su más sentido pésame a su esposo el Dr. José Dante Yanuzzi, a su hijos y demás familiares. Que Dios le conceda paz eterna a su alma

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Magalí Sily de Mackeprang, Polo Mackeprang, sus hijos Boya e hijos, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de profundo dolor. Ruegan noraciones en su memoria.

FINNO DEYANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Analía y Viviana Borrás y sus respectivas familias, acompañan al esposo e hijos de nuestra querida Kiky en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. "Se durmió en los brazos del Señor". Sus hermanos Marta Inés Hamann Cartier de Olivera y José Luis Olivera, sus sobrinos Sofía y Martín Rosas Rentería, Adolfo Nicolás, José Luis y Belén Lobo y sus sobrina nieta Antonia Inés Rosas Olivera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Silvia Llavar y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño en este momento de dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Gustavo Locascio y Milena Lescano acompañan a la familia en este momento de profundo dolor.HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Piden oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Susana Alonso y sus hijos Ignacio y Emilia, Manuel y Daniela participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de profundo pesar.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos y nietos participan con pesar el fallecimiento del querido Gordo y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. CPN Eduardo Divi, su esposa Rosana Montenegro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion por su eterno descanso en paz.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gordo y acompañan a la familia en este momento de dolor.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas, sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri, Roberto y Eduardo Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Rosita y familia en este momento. ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Dr Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos y nietos participan del fallecimiento de nuestro querido amigo gordo , y acompañamos a su esposa Rosita e hijos en este doloroso momento.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar junto a sus hijos Maria Josefina Fuhr y familia, Eduardo J. Fuhr y María José Fornasari y familia participamos con mucha tristeza su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Rosita, a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela Leoni, acompañan a la querida Rosita e hijos en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria

LEDESMA, MANUEL SIRÍACO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposa Coti, sus hijos: Manuel, José, Claudio, Jorge, Daniel, Negra, Sandra, Liliana y Rosana. Hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy a las 9 en cementerio de El Zanjón. Casa de duelo Barrio Ejército Argentino. EMPRESA SANTIAGO.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento del padre de su empleado y compañero Hugo Leguizamón, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Seccion Avisos Diario El Liberal: José, Teresa, Nancy, Mariela y Oscar acompañan al compañero Hugo y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Marilé Casado participa su fallecimiento, acompaña a su hijo Hugo y familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Miguel Formini participa su fallecimiento y acompaña a su compañero Hugo y familia por la pérdida de su padre. Eleva oraciones en su memoria.LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Compañeros de la seccion Circulacion de El Liberal, Richard, Daniel, Ramiro, Goyo y Néstor participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Legui.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus compañeros Daniel Tevez, Mariela Uñates y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Legui. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. "Padre eres el más hermoso entre los hombres, en tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendiga para siempre". Su hermana Dora Luna Vda. de Herrera, hijos y familia, te despiden con gran congoja y dolor. Rogando consuelo y resignación a su esposo, hijos y familia.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. "Esperaba en el Señor con gran confianza, él se inclinó hacia mí y escucho mi clamor". Sus sobrinos Juan Carlos Herrera y familia, Analía Herrera y familia, Karina Herrera de Torres y familia, Juan Ramón Herrera y familia, Cecilia Herrera. Te despiden con dolor tu partida. Te recordaremos con cariño.

LUNA DE PEDREGAL, ESTRELLA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. "La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, ustedes son ustedes. Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo. Denme el nombre que siempre me han dado. Hablen de mí como siempre lo han hecho. No usen un tono diferente, no tomen un aire solemne y triste. Sigan riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezen, sonrían y piensen en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Porque estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? Los espero, no estoy lejos, solo al otro lado del camino... No llores si me amas. Mi querida madrina y tía solo te nos adelantaste en el camino, vuela muy alto donde ya no hay dolor. Te amaremos por siempre. Su ahijada Rita Cecilia Herrera acompaña a su esposo Andrés Pedregal, sus hijos Gringo y familia, Lucia y familia, Mariana y familia, Fernando y familia, Rita y familia. Ruega una oración en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA, FRANCISCA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposo Julio Eduardo, su hermana Elsa, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LUNA, OMAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hijos Bautista, Itan, Lorenzo, su hermana Yudith, cuñado Juan, sobrinas Rosa, Valentina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Silvina Diaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este momento de dolor en especial a sus hijos Dres. Mario Ferrero y María Mercedes Arce. Elevamos oraciones en su memoria.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Angela Moreno de Yañez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, se ruega oraciones en su memoria.

MONETTI, GERARDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. La C.D. y socios del centro de Jub. y Pensionados Bº Cabildo, acompañan en el dolor a su mamá Nilda y flia, por la pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Su hermana Miryam Nassif participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso en la gloria del Señor.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus sobrinos Luis María Nassif, Eugenia Chedid y sus sobrinas nietas Indira Nassif y Kala Nassif participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge junto a sus hijos Melissa, Joaquín y Benjamín con sus respectivas familias acompañan a sus amigos Mónica y Pimpín en este doloroso momento. Besos al cielo para una mujer abnegada, luchadora, que siempre bregó por su familia. Elevamos oraciones para su descanso eterno.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Gustavo Panario, Liliana Eberlé, sus hijos Nicolás y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Compañeros de trabajo del Juzgado de Trabajo y Minas de primera nominación participan el fallecimiento de la abuela de su compañero Santiago Luna. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Las amigas de su hijo Juvicho y su esposa Cecilia: Marta Elías, Elisa García y María Celia Afur y sus respectivas familias, acompañan en tan doloroso momento y ruegan oraciones a su querida memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Pedro Contardi, María del Carmen Contardi y Marilena Contardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam e hijos, participan con dolor el fallecimiento de querida prima. Se ruega una oración en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a sus hijos y nietos, y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Gracias Martita querida. Neco y Marisa, sus hijos Virgi, Ale y María, Marianito y Viole, Benja y Flor, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos y elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. René Díaz y familia participan su fallecimiento y abrazan con cariño a su hija Mónica y familia en estos momentos de tristeza.NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Pimpi Corvalán, Viviana Aguirre, Cecilia Beltrame, Marité Habra y Ana Luzzi participan el fallecimiento de la madre de su amiga Silvia y la acompañan en el dolor junto a sus hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Fredy Basbus, su esposa Magali Pece, Marcelo Basbus y familia, Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Oraciones en su memoria,.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. César Federico Herrera y familia participan con pesar de su fallecimiento, acompañamos a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor, rogamos oraciones a su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Anibal Pellegrini y Estel Urrere y sus hijos Mariana y familia y Carolina y Matías despiden con profundo pesar a nuestro querido Juan Carlos y acompañan en este doloroso momento a Margarita e hijos.

SÁNDEZ, AMÍLCAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Su esposa Olga, sus hijos Benjamin, Noemi, Enrique, Ramon, hijos politicos, nietos, hermanos Andres, Daniel, Silvia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SANTILLÁN DE PESCE, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Su hermano Pedro N. Santillán, hermana politica Elsa Graciela Romero, sobrinos Pablo y Daniela, Andrea, Lorena e Ian, sobrinos nietos Nara, Milagros, Ignacio Santillan y Mateo Zapater. El Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Su esposa Lucía, sus hijos Jaqui, Nico y Mauricio, su nieto, su nuera y su suegra Susana participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de La Barranca.

TREJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hermanos Alejandra Trejo, Carolina Trejo, María Elena Trejo, Lucas Ivan Trejo, Luján Anahí Trejo y Lourdes Anahí Trejo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de La Barranca.

TREJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. José Benjamín Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañera Carolina Trejo. Se elevan oraciones en su memoria.UMBIDES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos Marcela, Eugenio, Natalia, Mario, Laura, Ana , Marcos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa



Agradecimientos



Recordatorios



LÓPEZ, TOMAS RAÚL Ingeniero (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Te Amo Pá, estoy viendo el mundial como si estuvieses conmigo. Un día como hoy sin esperármelo te ibas yendo de a poco por una falla renal a causa del covid. Fue en el mismo día (viernes) y horario de mi mamá. Pero más que nada fue por tu profunda depresión a causa del fallecimiento repentino de mi mamá. Porque yo sé que vos no querías irte, ni mi mamá tampoco pero ya era el tiempo de sus almas y lo acepto, yo nunca quise que se queden a sufrir, soló quise su tranquilidad y paz. Fue mi tercera pérdida desgarradora e irreparable. Pero estoy bien, sé que me acompañas con mi Mami y abuela Amalia "Coca". Gracias por todo lo que me diste y me sigues ayudando junto a mi Má. Me dieron un verdadero hogar y familia y eso lo llevo en mi alma. Me criaron con tanto amor que no sé cómo agradecerles tanto. Papi, te amo con todo mi corazón y gracias por cuidarme en un momento tan doloroso, cruel, de soledad y mucha presión. Te envío mucha luz y mi amor eterno. Soy tu "Neguita" como me llamabas y ahora mi motor son vos y mi mami. Besos al cielo. Con amor tu hija Ana.

LUNA, ARMINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/22|. Yo soy la resurrección y la vida; elque cree en Mi, aunque muera vivirá". Juan 11:25 al 26". Su esposo Nino Nuñez, sus hijos Héctor y Marcelo, su hija política Analía Galván la recuerdan con cariño al cumplirse el 1er mes de su fallecimiento.

Responsos



Traslado de Restos



La Banda



Sepelios Participaciones



COMÁN, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus hermanos: Sergio, Óscar, Jorge, Nelida. Sus sobrinos: Luis, Vanessa, Robert. y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Esperanza Servicio Caruso Cía. de Seguros EMPRESA SANTIAGO.

CORIA, FRANCO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Su entrañable exjefa de Enfermería y amiga Rita Herrera, acompaña en tan irreparable pérdida a su hermana Paola Coria, a su esposa e hijitos, ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

CORIA, FRANCO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Recuérdenme con cariño, no lloren por mí que no he muerto, moriré cuando se olviden de mí, ahora soy feliz junto al Señor. Equipo de trabajo de la Unidad de Terapia Intensiva del CISB , jefes médicos, médicos, jefa de Enfermería, equipo de Enfermería, personal de Reuso, Aux. de Servicio, adminstrativos y kinesiólogos, acompañan a su hermana Paola Coria, a su esposa e hijitos en tan irreparable pérdida, elevan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

LESCANO, RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su hermanos Blanca, Justiniano y Clara, sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.



Invitación a Misa



MEDINA DE ORTIZ, NELVA DEL VALLE (MIMI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/77|. Tu tan sentida ausencia, solo se explica en tu tan maravillosa presencia. Pasan los años pero tu recuerdo siempre en nuestro corazón. Tu esposo Mario, tus hijos Mario Orlando, Hugo Roberto y Claudia Alejandra invitan a la misa en su memoria hoy domingo 11 en la iglesia Sagrado Corazón de Av. Colón a las 20,30 hs. hs.

Agradecimientos

Recordatorios

MERCADO, OSCAR ELECTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Dr. Eduardo A. Juárez, Contadora María I. Miana y sus hijos Aldana, Cristian y Lucas acompañan con profundo pesar a su querida amiga Nora en este momento de dolor por la partida de su amado papá. Rezamos por su descanso eterno..

Responsos



Traslado de Restos



Interior



Sepelios Participaciones

CABANEZ, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposa Alicia sus hijos Dani, Ricardo, Oscar, Ana y Ramon Enrique, hijos políticos nietos hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17hs en el cementerio Cristo Rey. Cobertura Caruso cia arg. de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GÓMEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos Analía, Walter y Silvia, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados en la sal de Clodomira y sepultados en el cement. de Esperanza a las 11 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA, VÍCTOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Sus padres Ana y Fermín, sus hermanos Iván y Ángel y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUGO, ADELAIDA JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados en la loc. de El Churqui y sepultados en cementerio de Los Pocitos a las 17,30 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposo Javier, sus hijos: Javi y Ana; Gabi y Toni; Yas y Tomi; nuestra "muñeca Isa" y sus nietos: Helena, Lucia, Joaquín, Alina, Felicitas, Gaspar y Cande participan con profundo dolor el Fallecimiento de nuestra querida Marcelita. Y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan triste. Sus restos fueron inhumados en Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su hermana Astrid Pilan, su hermano político Camilo Manzoni, sus sobrinos Camilo, Fernanda, Andrés y Cristian y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Marcelita. Y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados en la ciudad Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su hermana Luciana y sus sobrinos Agustina y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Marchelita. Y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados en la ciudad Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su hermana Graciela Pilan, su hermano político Enrique Castro, sus sobrinos Hugo, Enrique, Emilio y Pedro, sus sobrinas políticas Jessica, Noelia y Emilia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana Marcela. Y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados en la ciudad Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Que Dios todopoderoso te tenga en su gloria eterna y te de la paz infinita, es el ruego de Olga Lucia Aguila y sus hijos Federico, Eliana, Javier y Andrés Mattar y acompañan en el dolor a su flia. y a su hna. Astrid Pilan amiga de toda la vida encuentre consuelo junto a sus seres queridos. Sus restos serán inhumados en Quimili.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mundo Romero, su esposa Liliana Corbalán, sus hijos Leandro y Matías Romero y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor de esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Adriana Romero, sus hijos Lujan, Carlitos y Juan Carlos Peña lamentan su partida y acompañan en este momento de pesar a toda su familia, rogando por el eterno descanso de su alma en el Señor y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Claudia, Gallego y sus hijos Riky, Dani y Matu acompañan a su hermano Javicho y primos Javi y flia, Gabi y flia, Yas y flia y la "muñeca Isa" por el fallecimiento de nuestra querida hermana cuñada Marcela, nuestra verdadera guerrera y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Sus restos fueron inhumados Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. José y flia, hijos de Alico, Héctor y flia , Parano y flia, Claudia y flia, Karina y flia ; acompañan a su hermano Javicho y sobrinos Javi y flia.; Gabi y flia.; Yas y flia.; y la "muñeca Isa" por el fallecimiento de nuestra querida hermana cuñada Marcela, rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Pedimos oraciones en su nombre. Sus restos fueron inhumados Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Alfredo Chamut, su esposa Karyna Abregú e hijos y Chichina Chamut participan con profundo dolor su partido al reino de los cielos. Que brille para ella la luz que no tiene fin!

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Jorge Cura, su esposa Silvia Chara de Cura e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposa Nora Virginia Rios, sus hijos Tamara, Nadia, Rodrigo, Cecilia, Enrique, su madre, hermanos y demás familiares. Sus restos serán cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabet y flia, participan su partida al reino celestial y ruegan al Señor darles a su querida flia, cristiana resignacion. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Muñeca cuántas anécdotas quedaron grabadas en el recuerdo por tu paso en el colegio secundario. Tu profe Esther Hallak y flia, vecinos y amigos: Elías, Elena y Sonia Hallak y sus respctivas familias, Elías Saadi,Dr. Felipe Palazzo y esposa Yanie Saadi y flia, acompañan a sus hijos, hermanos en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Al cumplir su natalicio 11/12/1984 - 1/10/2003 y espera la resurrección|. Aceptar que te has ido sigue siendo difícil, pero nos consuela saber que hoy en el día de tu cumpleaños estás junto a Dios y con tu papá que tanto te amaba” Al cumplirse 38 años de su natalicio, su madre y hermanos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30hs. En la Iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Las Termas.

Agradecimientos



Recordatorios



Responsos



Traslado de Restos