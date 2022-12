FÚNEBRES | 12 DE DICIEMBRE 2022

12/12/2022 - 20:43 Funebres

--------------------------Sepelios Participaciones----------------------



CASTILLO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos Gustavo y Sergio, nietos Nicole, Milagros, Luciano, Santino, Víctoria, Ana, Oriana, Zahira y Lorenzo y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. "Que el Señor te tenga en su Reino y que haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gustavo y Sergio, su madrina Victoria Agüero y esposo Hugo Toloza.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Enrique Agustín Alcalde, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael junto a sus respectivas familias, acompañan con mucho cariño a sus hijas y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Ramón Francisco Palau, María Silvia Gelid e hijos participan con dolor su fallecimiento y saludan con todo afecto a sus deudos.



FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Sus primos Juan Ramón Colomer, Graciela Yanuzzi, Cristina Yanuzzi, Nene Prieto y sus respectivas familias acompañan al Dr. José Dante Yanuzzi y a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Josefina Santillán, Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, lamentan la desaparición física de Kiki y le trasmiten su más sentido pésame a su esposo, a sus hijos y demás familiares. Que el Sagrado Corazón la reciba en sus brazos.

FINNO DE YANUZZI, ELVIRA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/12/22|. Aidé y Hugo Cortes participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan en este tristísimo momento a su esposo e hijos y demás familiares y que brille para ella la luz que no tiene fin.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Tus compañeros del Colegio San José, promoción 1974, despedimos con gran tristeza a nuestro querido amigo El Gordo y acompañamos a su familia en estos momentos tan difíciles. Rogamos por él una oración. Amigo, descansa en paz.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Pablo Soria y familia participa con dolor su fallecimiento y espera por un descanso eterno.HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Eduardo Mariño y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos tan difíciles.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Titi Gelid y familia, participan con profundo dolor el deceso de su querido amigo y acompañan a su familia en estos momento, elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruega una oración en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.Acompaña a su familia en tan difícil momentos. Eleva oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Rosita, a sus hijos, a su hermana Marta y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rosa Inés Monti participa con su dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Rosita y demás familiares en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.



HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Josefina Santillán, Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del querido Gordo y acompañamos a su esposa Rosita e hijos, su hermana Marta y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Maximiliano Costas, Sara Mercedes Vidal y familia, lamentan su fallecimiento. Abrazamos con mucho cariño a nuestra prima Rosita y familia. Rogamos una oracion en su memoria.Te recordaremos siempre con mucho cariño. Descansa en paz.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ana María Montenegro y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Eduardo y ruegan por su eterno descanso.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Martha S. Rodríguez de Yocca y sus hijos María Martha y Livio con sus familias participan su fallecimiento y comparten con su esposa Rosita, sus hijos, nietos y demás familiares, estos dolorosos momentos de su partida. El Señor lo reciba en su reino.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mirta F. Neme, José Antonio, Ricardo Agustín Pérez Neme y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia en tan difícil momento.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. La promoción '74 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" participan el fallecimiento del esposo de su compañera Rosita. Acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Las amigas de su esposa Rosita: Martita A., Marta F., Inés P., Inés M., Ilda S., Dora P. y Carmen P. participan con profundo dolor la partida de su esposo al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Martín Röttjer,su esposa Anita Arce y sus hijos Martín y Facundo. Acompañan en el dolor a su esposa Rosita, a sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y a su nieto Nico. Ruegan oraciones en memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Anita y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Rosita y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico, Lucrecia y Lucía y sus nietos Baltazar y Benjamín participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. "Jesús, a tu inmenso amor encomiendo el alma del querido Eduardo". Dr. Raúl F. Santillán y familia participa con pesar el fallecimiento del apreciado Eduardo. Ruega resignación a su esposa e hijos y oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. José Roque Ferreiro y Elizabeth Castro participan con dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y acompañan a la familia en tan difícil momento.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Arq. Ernesto Antonio Jerez, participa con pesar el fallecimiento de su amigo y acompaña a su esposa Rosita e hijos en este difícil momento.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Raúl Alberto Ordóñez Ducca y sus hijos Agustina María, María Dolores, María Julia, Patricio, Amelia María y Martina participan su fallecimiento.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Pimpi Petros, Chachi Munar y Danilo acompañan con gran tristeza a Rosita y a toda la familia. Que en paz descanse.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos: Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Rosita, a sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|.Titi y Marco acompañan a Rosita, a su amiga Lastenia, a Eugenio y Federico en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Rosita y a sus hijos.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ramón Francisco Palau, María Silvia Gelid e hijos participan con dolor su fallecimiento y saludan con todo afecto a sus deudos.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Rosita y chicos.



HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marta Sapunar y Fernando Barrionuevo, sus hijos Juan José, Marta María, Sebastián, Francisco y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Rosita, a sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y queridos nietos y familia en tan sensible pérdida. Elevan una oración en su querida memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Walter Pedro Cura, Maria José Rizo Patron. Sus hijas: Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Maria Angelina Bossini participa con profundo dolor su fallecimiento. Buen regreso a a luz. Consuelo divino para su familia.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Hector Rizo Patron, Nilda del Rosario Bulacio de Rizo Patron. Sus hijos: Maria José, Alejandro y Milagros y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Los compañeros de la Defensoría 7ª de su hija Lastenia: Dra. Analía del Valle Loto, Dra. Olga Charriol, Dra. Lucía Olivera, Antonella Correa, María Ayunta y Pablo Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Rosita e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Roberto Angel Liendo y Gloria Cura Edippo participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y familia participan con pesar su partida, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca acompañan a Rosita e hijos en este momento de profundo dolor.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Escuela Nº 398 "Martín Uriondo", personal directivo, docente, maestranza, padres y alumnos participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Prof. Elvira Leguizamón. Ruegan una oracion en su memoria.

LÓPEZ, RENÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Su amigo Jose Basbus y flia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposa Romina y a su hijo Gabriel en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSUCCO, ALBINA JUANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Anita y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mario y María Mercedes en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓTTOLA DE GRECO, MARÍA MERCEDES (MECA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. A un año de tu partida mamá, nos quedamos con tus maravillosos recuerdos. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad. Tu amor estará siempre guardado en nuestro corazón. Que Dios te conceda el descanso eterno. Sus hijos Gringa y José y flia.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Maria Teresa Barraza de Salido, sus hijos Carlos y flia y Francisco Salido participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. "Soy solo lo que soy ante Dios" y que ese Dios reciba a tu madre en sus brazos. Acompañamos con profundo abrazo a la Prof. Verónica Montenegro, el consejo directivo, personal docente y administrativo del CEF "San Francisco de Asís". Que en paz descanse, paz y bien para la familia.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Ana María Quainelle de Alen Lascano y sus hijos Luis Alberto y Pablo participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su querida familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán y familia participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y hermano en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Juan Ramón Colomer y Graciela Yanuzzi acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Sus primos Barraza Pece participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan con un cariñoso abrazo a su esposa Margarita, a sus hijos Guillermo, Juan Carlos y Belén y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus padres Ramón y Norma, sus hermanos Carla, Gimena, Milagros, Rosa, Franco, Sergio, Santiago, Roberto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados. En el cementerio de los Flores. Cobertura Norcen srl. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SUÁREZ, ROSA JAVIERA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos Mario, Marisel, Sandra, Esteban, hijos pol. Mabel, Rosana, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta a las 12 hs. Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------Invitación a Misa-----------------------------------



----------------------------------------Agradecimientos------------------------------------



----------------------------------------Recordatorios---------------------------------------



----------------------------------------Responsos----------------------------------------



----------------------------------------Traslado de Restos----------------------------------



----------------------------------------La Banda----------------------------------------



----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------



DÍAZ, BERTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su esposo Felipe Salvatierra, sus hijos Alejandra, Gaby, Graciela, Lorena y Analía, hijos polit., nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol.SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, BERTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Amiga querida lamento mucho la partida de tu mamá. Que descanse en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin. Fernanda Daud, su esposo Javier Osola e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

DÍAZ, BERTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Perla, Martín y Sebastián acompañan con cariño a su querida vecina Lorena y familia en este doloroso momento. Rogamos por su eterno descanso y la cristiana resignación para todas sus seres queridos.

FARÍAS, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestra querida compañera Daniela. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”.

----------------------------------------Invitación a Misa-----------------------------------



----------------------------------------Agradecimientos------------------------------------



----------------------------------------Recordatorios---------------------------------------



----------------------------------------Responsos----------------------------------------



----------------------------------------Traslado de Restos---------------------------------



----------------------------------------Interior----------------------------------------



----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------



CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Dios te reciba en su regazo y te de el descanso eterno. Sus hermanos Koki, Pichón y Judith, Lita y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Su hermana Graciela Yudith Canllo, Carlos Brandán, sus sobrinos Thania, Sair yAgustín Brandán Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Fuiste tía y madre a la vez gracias por todo. Sus sobrinos Julito, Franco, Tania, Said, Agustín, Fabricio. Nietos: Emma, Ailen,Defne, Amir, participan con profundo dolor su partida al reino de Dios.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Carlos Ramón, Ángela del Valle, Gloria Mercedes Brandán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. "Que su alma, descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Flia de Santiago Nassif , Ylda Jorge, sus hijos Silvia, Daniel y Eduardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge y su hija Maricel Matach y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Sus hijos Fabián, Estela, Tito y Silvina, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs. En el cementerio Cristo Redentor (Fernandez). Cobertura Caruso cia arg. de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PENCO, COLOMBA, BEBA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus hijos José, Julio, Fernando, sus nietos María Emilia, Ana, Sofía, Nicaño, Aldina, Yasmin y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frías. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su primo Titi Gelid y familia participan con profundo dolor el deceso y acompañan asu familia y ruegan una oración en su memoria.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus tías Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel lamentan con mucho dolor el fallecimiento de Marcela. Abrazan acongojadas al querido sobrino Javier, hijos y nietos.



PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus primos Pochi Chamut y Estela, sus sobrinos Carlitos, María Virginia y María Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Marcela y rogando que Dios nos dé el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso. Sus restos fueron velados en la ciudad de Quimilí.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Víctor Angeleri, su esposa Mirta y sus hijos Fernando y familia, Víctor y familia, Cristian y familia participan con profundo dolor la partida de Marcelita al Reino de los Cielos y acompañan a sus padres Ford y Gusa, a sus hermanas Astrid, Graciela y Luciana y toda la familia en estos momentos de profundo dolor, rogando a Dios les dé fortaleza y resignación para aceptar este momento tan doloroso.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Inés Abdo, Víctor Marcelo Raed y Fortunato participan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan al Señor por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.-

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Hugo Anatole Castro, Elizabeth Castro y José Roque Ferreiro participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma y la resignación y paz de sus familiares.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ramón Francisco Palau, María Silvia Gelid e hijos participan con dolor su fallecimiento y saludan con todo afecto a sus deudos.



PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Poli Nasser abraza a Javier, a sus hijos y nietos acompañándolos en este triste momento con sus oraciones y con todo su afecto. Eleva oraciones por el descanso eterno de Marcela.



PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ñatita Castaño de Barrón, manda un cariñoso abrazo a sus queridos primos Gusa y Ford. Participa con profundo dolor el fallecimiento de Marcelita. Ruega oraciones a su memoria.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Fuimos compañeros, amigos, hermanos del alma, te despido con un dolor infinito, siempre estarás presente. Un abrazo al cielo para vos y mis condolencias para toda la familia. Chichi Siufe.

RÍOS, THIARA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus padres Mauricio y Marisa, sus hermanos Enzo, Susana y Gabriela, abuelos, tíos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs. En el cementerio El Simbol (Silipica). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SORIA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. La vida nos desafía diariamente y vos nos dejaste grandes ejemplos de cómo superar los desafíos, gracias por la vida compartida. Su esposa Virginia, hijos Támara, Nadia, Rodrigo, Cecilia, Kike, Juanchi, nietos Franchesco y Antonio. Sus restos recibirán responso después de ser cremados en la capilla de la virgen del Valle. Fernández.

SORIA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su mamá Valle, hermanos Paco y Joshe y respectivas familias. Se realizará un responso en capilla de la Virgen del valle Fernández.

SORIA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Recuérdenme con cariño, no lloren por mí que no he muerto, moriré cuando se olviden de mí, ahora soy feliz junto al señor. Su mamá Valle, hermano Joshe, cuñada Anke, sobrinos Ricardo, Luis y Kathy. Sus restos recibirán responso después de ser cremados en la capilla de la virgen del Valle. Fernández.

VITTAR, NOEMÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y flia, participan con dolor su partida al reino de los cielos y ruegan al Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Hacen llegar sus condolencias a sus hijos, nieto, hermanos, sobrinos y demás familiares. Descansa en paz querida Muñeca.

----------------------------------------Invitación a Misa-----------------------------------

----------------------------------------Agradecimientos------------------------------------

----------------------------------------Recordatorios---------------------------------------



----------------------------------------Responsos----------------------------------------



----------------------------------------Traslado de Restos----------------------------------